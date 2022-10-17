Цены кусаются все больнее: что с ценами на продукты в Украине и каковы прогнозы

Яйца уже по 70 грн / Коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине с начала войны значительно подорожали продукты питания. Каждый из нас замечает это, когда рассчитывается на кассе супермаркета или считает, сколько денег осталось в кошельке после похода на рынок. Учитывая, что у большинства украинцев доходы не выросли, а значительная часть вообще осталась без работы, затраты на базовые человеческие потребности, такие как питание, становятся все острее. Поэтому Главред решил проанализировать, что происходит на рынке продуктов в нашей стране и чего следует ждать простым украинцам хотя бы до конца года.

Начнем с официальной информации, которая весьма похожа на правду. Согласно данным Государственной службы статистики, в Украине с начала года по состоянию на конец августа инфляция составила 19,5%, в то же время "продуктовая" инфляция была выше: она составила 25%. Что-то подорожало больше, что-то меньше. Давайте разберемся подробнее.

Мясо и овощи

"По результатам исследований ученых Института аграрной экономики,с начала года больше всего – в 2 - 2,4 раза – выросли цены на овощи: лук репчатый, морковь, а также на импортированные фрукты – цитрусовые, бананы. Немного – до 5% - снизились на мясо – гуляш, ребра из говядины, куриные голени. И лишь цены на масло подсолнечное практически не изменились", - рассказала заведующая отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало.

Хлеб и мука

С начала года мука пшеничное подорожало на 12% - с 15,48 грн/кг до 17,32 грн/кг. Соответственно, выросли и цены на хлеб. Так, хлеб ржаной, ржано-пшеничный вырос в цене до 33,65 грн/кг (+13,2%), батон – до 20,85 грн/кг (+15,2%), хлеб, изготовленный из муки высшего сорта – до 39,28 грн/кг (+16,9%), хлеб пшеничный из муки первого сорта – до 32,15 грн/кг (+18,6%).

Масло подсолнечное

Средняя цена на масло подсолнечное в течение июня-сентября составляет 70 грн/л. Заместитель председателя правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса города Киева Виктория Тютюнникова считает, что в августе этого года незначительно (на 0,6%) снизилась цена на подсолнечное масло, однако за восемь месяцев с начала года она подорожала на 13,8%. Сейчас средняя цена на этот продукт составляет 63-65 грн.

Яйца - уже деликатес

А вот "рекордсменами" из продуктов питания, которые подорожали больше всего, стали яйца: цена на них выросла на 15,4% по состоянию на сентябрь. В сентябре цена за десяток куриных яиц составляла 37 грн, однако в начале октября она стремительно повысилась примерно до 50 грн. Сегодня же на ценниках мы видим цифру, близкую к 70 гривнам за десяток. Фактически, яйца с начала года подорожали вдвое. Если говорить о прогнозах (об этом ниже), то они и в дальнейшем будут только дорожать.

Овощи: меньше, чем за год они стали дороже вдвое

"Сейчас цены на овощи постепенно начинают расти. Например, среднемесячная цена на красные помидоры составляла примерно 59 грн, то сейчас – 72 грн; лук зеленый стоил 32 грн, а теперь – 35 грн. примерно на таком же уровне подорожали цены на фрукты – на 60,2%, в то же время за август – лишь на 4,8%. Стоимость отечественных сезонных фруктов либо остается на том же уровне, либо уменьшается. В частности, цена на виноград составляет примерно 90 грн, а вот цена на яблоки снизилась с 21 грн до 12 грн за килограмм", - отметили в Ассоциации.

Как отмечает Главреду аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин,стоит учитывать тот факт, что цены на овощи еще в самом начале широкомасштабного вторжения россии в Украину были уже достаточно высокими из-за сезонного фактора. Однако эксперт подчеркивает, что в этом году не произошло традиционного снижения стоимости овощей, как это обычно бывает каждое лето. Поэтому цены на этот товар увеличились к сентябрю-началу октября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вдвое.

Импортные фрукты

В Институте аграрной экономики констатируют, что существенно выросли цены на цитрусовые и бананы, которые не выращиваются в Украине и являются объективно-необходимым импортом. Апельсины подорожали в 2,4 раза – до 77,63 грн/кг, лимоны прибавили в цене в 2,2 раза и стоят сейчас 70,27 грн/кг, цена на бананы выросла в 2,1 раза – до 62,05 грн/кг.

Борщевой набор с начала года подорожал на треть

Что касается стоимости так называемого "борщевого набора", то по словам Инны Сало, его стоимость в начале октября по сравнению с январем 2022 года выросла на 35%. Сезонное снижение цены в этот период произошло на капусту белокочанную – до 16,29 грн/кг (-4,2 %), свекла – до 13,65 грн/кг (-12,4 %), картофель – до 9,13 грн/кг (-1,7 %). При этом из-за недостаточных объемов товарного предложения, в т. ч. и из-за низкого урожая, существенно выросла потребительская цена на лук репчатый – в 2,4 раза – и составила 32,86 грн/кг, а также морковь, которая подорожала вдвое - до 25,27 грн/кг.

Молочные продукты: сплошное и большое подорожание

Относительно молочных продуктов, здесь следует однозначно отметить: цены на них в течение года растут довольно ощутимыми темпами, и этот процесс продолжается и в дальнейшем.

Так, по словам Виктории Тютюнниковой, с начала этого года цена на молоко постепенно росла: от 31 грн в январе до 35 грн в октябре 2022 года (за стандартный пакет или продукцию в пленках).

"Схожая тенденция наблюдается и для среднемесячных цен на масло, которое подорожало от 54 грн в январе до 65 грн в октябре. В общем похожая ситуация наблюдается и с другими кисломолочными продуктами, как сметана, плавленый сыр, цены на которые значительно выросли с начала года", - добавляет эксперт.

По информации Инны Сало, цены на молоко и молочные продукты, которые колеблются в зависимости от жирности, фирменной марки производителя и торговой сети теперь таковs:

за 1000 г пастеризованного молока жирностью до 2,6 % придется заплатить 35,72 грн (+24 %),

за 1 кг мягкого жирного творога – 180 грн (+35 %),

за сметану жирностью до 15 % – 103,60 грн/кг (+38 %),

за 200 г сливочного масла – 57,53 грн (+10 %).

Говядина падает в цене

По результатам проведенного учеными Института аграрной экономики исследования, в начале октября 2022 года наблюдается колебание цен на различные виды мяса.

Кроме того, розничные цены на говядину - гуляш и ребра, а также rуриные голени несколько уменьшились по сравнению с октябрем прошлого года.

В начале октября 2022 года розничные цены на говядину гуляш по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшились на 4,7 % и составили 217,71 грн/кг. Говядина ребра за аналогичный период подешевела на 2,1 % и стоит сейчас 137,48 грн/кг.

Спасибо, курятина

Если в октябре 2021 года куриное филе стоило 104,30 грн/кг, то за год оно подорожало на 23,1 % – до 135,60 грн/кг. Даже по сравнению с сентябрем 2022 года цена на куриное филе в октябре выросла на 1,2 %.

Средняя розничная цена на куриные бедра выросла против показателя октября 2021 года на 4,0 % и составил 101,95 грн/кг. При этом только за последний месяц цена на этот вид мяса увеличилась на 2,2 %.

Розничная цена на куриные голени за год уменьшилась против октября 2021 года на 1,0 % – 70,45 грн/кг, в том числе по сравнению с сентябрем 2022 года в октябре цена на этот вид мяса уменьшилось на 3,3 %.

Свинина ощутимо подорожала

"Больше всего за последний год подорожала свинина: рост цен на различные ее виды достигал 43,4-63,5%. Средняя цена на свинину (грудинка) по сравнению с октябрем 2021 года выросла на 63,5% и составила 168,71 грн/кг. При этом только за последний месяц этот вид мяса подорожал на 8,9 % . Розничные цены на свинину (лопатку) в исследуемых супермаркетах за год выросли на 47,8 % и составляли 168,15 грн/кг. С сентября цена на нее увеличилась на 10,2 %", - отмечает Инна Сало.

Чего ждать дальше?

Каковы прогнозы к Новому году относительно цен на основные продукты питания в Украине? Понятно, что в период ведения войны эксперты хотят быть осторожными в этих вопросах, потому какие-то внятные цифри с них было вытянуть сложно.

Несомненно, цены на продукты питания будут расти из-за высокого уровня инфляции в государстве. Как уверена Виктория Тютюнникова, есть основания полагать, что стоимость гречки не будет расти, поскольку на внутреннем рынке образовался ее избыток из-за того, что она не была экспортирована в РФ или Беларусь.

"Стоимость хлеба также будет расти в связи с тем, что на это влияет большая доля стоимости газа и электроэнергии, которые используются во время его изготовления. До конца года цены на хлеб вырастут еще минимум на 7-8%. То есть если сегодня булка стоит около 30 грн, то к концу года ее цена увеличится примерно на 2,5 гривны – до 32,5 грн. Цена на яйца также вероятнее всего будет расти. Это объясняется тем, что увеличивается стоимость комбикорма, который влияет на 70% стоимости яйца", - отмечает она.

Следует отметить и следующее: аналитики уверены, что в случае сильного поднятия цены на кукурузу следует ожидать значительного подорожания яиц - где-то еще на 15-20% (то есть на 7-8 гривен за десяток).

А по прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, ожидается, что до конца 2022 года хлеб может подорожать еще больше - на 10-15%, в частности цена хлеба ржаного, ржано-пшеничного может составить 37-38 грн. Цена на хлеб пшеничный из муки первого сорта может вырасти на 4-6 грн/кг, на хлеб из муки высшего сорта – на 5-7 грн/кг, а батон – на 3-5 грн.

"На фоне общих инфляционных процессов средняя цена на масло подсолнечное может вырасти до 75 грн/л. Прогнозируется рост цен на овощи борщового набора на 15-25 % по их видам, в частности к концу 2022 года средняя цена картофеля может составить 11-12 грн/кг, капусты белокочанной – 20 грн/кг, свеклы – 16 грн/кг, лука репчатого – 40 грн/кг, а моркови – 30 грн/кг", - отмечает Инна Сало.

В то же время в Институте аграрной экономики уверены, что со сбором урожая яблок, цены на них снизятся до 15 грн/кг (-15 %), а цены на бананы и цитрусовые из-за низкой покупательной способности населения могут остаться примерно на том же достаточно высоком уровне.

Дорогое топливо и необходимость импортировать: факторы роста цен

Какие факторы побудили к росту цен на продукты питания в Украине? Как это зависит от курса нацвалюты?

На формирование цен на продукты питания влияет большое количество разнообразных факторов. В частности, к ним относится подорожание энергоносителей и горючего, которое сейчас преимущественно импортируется. В связи с этим их стоимость растет, что обуславливает и поднятие цены на продукты питания. Кроме этого, возврат акцизов на топливо не способствует уменьшению стоимости на продукты питания.

"Также стоимость продуктов питания зависит от курса национальной валюты. Через оккупацию российскими войсками южных регионов Украины, возникла необходимость импортировать продукты питания. Однако из-за роста курса валют такие продукты могут дорожать", - отмечает Виктория Тютюнникова.

Светлана Литвин, в свою очередь добавляет, что на увеличение стоимости продуктов питания повлиял рост стоимости логистики в пределах Украины из-за разрушения традиционных каналов.

Олег Громов, специально сайта Главред