Цены на продукты 2022: что подорожает больше всего

В Украине хотят ввести государственное регулирование цен на продукты / коллаж: Главред

Подорожание продуктов – это общемировая тенденция, ведь коронакризис стал толчком к росту не только стоимости энергоносителей, но и сельскохозяйственного сырья. Не исключением стала и Украина. Вместе с тем, помимо ситуации на мировых рынках, мы имеем еще и собственные внутренние причины, которые приводят к тому, что цены на продукты на полках супермаркетов только увеличиваются.

Какими же будут цены на продукты в Украине уже в начале 2022-го и в первом полугодии нового года?

Хлеб

По словам вице-президента Национальной академии аграрных наук (НААН) Ануш Балян, лидерами роста цен в следующем году станут сахар и хлеб. По прогнозам академии, хлеб и хлебо-булочные изделия будут расти в цене на 1-1,5% ежемесячно, а значит до конца 2022 года эти товары взлетят в стоимости на 12-18%.

По мнению председателя Союза украинского крестьянства Ивана Томича, к концу 2022 года стоимость хлеба вырастет на 35%, то есть больше, чем на треть.

В чем причина такого роста? Дело в том, что, во-первых, осенью и в начале зимы наши зернотрейдеры отработали на славу: было экспортировано немало продовольственной пшеницы и не учтены ее запасы для внутреннего потребления.

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Во-вторых, как отмечает генеральный директор Объединения предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" Александр Васильченко, в этом году доля продовольственной пшеницы (из которой выпекают хлеб и хлебобулочные изделия), которая была собрана, составляет лишь 40%. В прошлом году такой показатель был значительно больше - 65-70%. По словам Васильченко, чтобы хлеб совсем не стал недоступным для большинства наших граждан, в 2022 году придется массово подмешивать к нему менее качественную муку. Понятно, что это приведет к потере качества продукта: он будет браться комом и гораздо быстрее портиться.

Стоимость хлеба вырастет на 35% / Фото УНИАН

"Эта ситуация создана, фактически, искусственным путем: в этом году Украина собрала очень хороший урожай зерновых, однако зернотрейдеры увеличили себе квоты на вывоз продовольственной пшеницы. Сейчас ситуация складывается следующим образом: в стране остается лишь 8 миллионов тонн такой пшеницы, а хлебопёкам и мукомолам необходимо 6,4-7 миллионов тонн. Запасов практически нет. Мы будем вынуждены закупать муку (которой тоже не хватает) за рубежом. И очень обидно, что будем его вывозить, скорее всего из Турции по мировым ценам. Иона будет изготовлена из нашей же экспортируемой туда продовольственной пшеницы", - отмечает Александр Васильченко Главреду.

По его словам, если они поймут, что для продовольственной безопасности страны надо уменьшить объемы вывоза зерна, и это будет решено путем подписания соответствующего меморандума, то цены на хлеб и хлебо-булочные изделия удастся удержать.

Сахар

В этом году сахарная отрасль столкнулась с глобальными вызовами, ведь стремительно подорожали две главные составляющие в производстве продукта. Так, газ увеличился в цене на 500%, а сами сахарная свекла – на 50%. Уже к концу 2021 года сахар в рознице увеличился в цене в магазинах и супермаркетах Украины почти вдвое.

В мире с сахаром также происходят серьезные проблемы, что косвенно может повлиять и на украинский рынок: из-за морозов и плохого урожая сахарного тростника в Бразилии (одного из основных производителей) и переход ряда стран на биотопливо, сахара будет производиться значительно меньше. А это подтолкнет и рост цен на этот товар.

"Цены на сахар в 2022 году все равно будут повышаться и очень серьезно. Так, к концу следующего года этот продукт должен "набрать" в цене 20-22%", - отмечает Иван Томич.

Крупы, масло и картофель

Ануш Балян отмечает, что в следующем году ожидается стремительный рост цен на важные крупяные культуры.

"Так, к примеру, гречневая крупа должна подняться в цене на 15-20% и килограммовый пакет гречки будет стоить 65 и более гривен. Также цены вырастут на другие крупы следующим образом: кукурузная – на 10-15% (20 и более гривен за килограмм), гороховая – на 10-15% (25 и более гривен за килограмм), пшеничная – на 10-15% (20 и более гривен за килограмм), ячменная – до 14% (18 и более гривен за килограмм)", - отмечает Балян Главреду.

Что касается роста цен на растительное масло, то, по прогнозам Ивана Томича, его стоимость "взлетит" в 2022 году на четверть – до 25%. Это, действительно, будет очень весомым показателем.

Фото УНИАН

"В 2022 году мы ожидаем подорожания овощей борщевого набора. Понятно, что речь идет о моркови, капусте, свекле. Их стоимость увеличится на 10%. А вот дальше все будет зависеть от объемов производства этих продуктов в следующем году. Это будет влиять на ценовую политику", – отметил эксперт Главреду.

По прогнозам НААН, цены на овощи к концу первого полугодия 2022 года должны также вырасти по сравнению с концом осени 2021 года на 15-20%. Как там отмечают, не пройдет подорожание и картофеля. Так, на сегодня он остается очень дешевым – в три раза дешевле, чем в прошлом году. Но, по мнению специалистов, такая картина не будет длительной и уже в первом-втором кварталах 2022 года картофель вырастет в цене примерно до 35%.

Вырастут в цене и любимые для многих бананы. Правда, по всем подсчетам в начале года, они должны увеличиться на 2 гривны за килограмм. Но, как цены себя будут вести в дальнейшем, пока неизвестно.

М’ясо и "молочка"

Понятно, что не останутся устойчивыми цены на мясо-молочные продукты. Так, по мнению Ивана Томича, больше всего подорожает мясо: оно увеличится в цене в течение года на 20%. Мясо птицы должно вырасти на 7-8%.

По мнению эксперта Ассоциации производителей молока Владимира Андрийца, из-за роста стоимости энергоносителей (в структуре себестоимости молочной продукции она составляет 15%), производители молока, а с ними и производители кисломолочной продукции вынуждены будут поднять цены.

Некоторые эксперты говорят, что в первой половине 2022 года и без того очень дорогие йогурты, кефир, ряженка и сметана могут подняться в цене еще на 10-12%.

Удастся ли остановить инфляцию государственным регулированием?

Учитывая такие негативные тренды, связанные с ползучим повышением цен на продукты питания, ряд народных депутатов разработали законопроект О государственном регулировании цен на продукты, имеющие существенную социальную значимость. Такое регулирование, согласно документу, должно осуществляться путем установления предельной торговой надбавки (наценки), которая не может быть меньше 5% и не более 15% от отпускной цены производителя.

Следует добавить, что государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания в Украине происходило в течение достаточно длительного промежутка времени до 2017 года.

Однако некоторые специалисты, к примеру, бывший министр социальной политики Павел Розенко говорит Главреду, что такие шаги являются чисто популистскими и ни к чему не приведут.

"Правительство может влиять на эту негативную ситуацию другими и более эффективными факторами. Так, оно может контролировать ценовую ситуацию через соответствующие органы, проводить серьезную работу по стабилизации стоимости продуктов напрямую с производителями. Свое не последнее слово здесь должен сказать Антимонопольный комитет Украины. А государственное регулирование приведет к тому, что на социально значимые товары возникнет определенный дефицит", - говорит он.

А глава правления общественной организации "Ассоциация представителей малого и среднего бизнеса города Киева" Максим Тютюннников отмечает Главреду, чтобы помочь социально незащищенным гражданам, государство может использовать опыт государств, которые практикуют программы социальной продовольственной помощи.

"Ярким примером являются США, где правительство выпускает специальные карточки, вроде нашей "Карточки киевлянина", которая дает возможность определенным слоям населения при росте цен на пищевые продукты покупать в магазинах продукцию первой необходимости по льготным ценам. Также во многих странах мира независимо от уровня их экономического развития (Бразилия, Великобритания) существуют программы помощи, которые предусматривают предоставление адресных денежных выплат на приобретение продовольствия", - информирует он.

Другие специалисты уверены, что в том случае, когда будет принят законопроект О государственном регулировании цен на социально значимые продукты, то торговые сети, в то же время с уменьшением цен на такие товары для сохранения своей рентабельности будут прибегать к значительному увеличению цен на другие продукты. И это лишь подтолкнет инфляцию к большим показателям.

Олег Громов, специально для Главреда