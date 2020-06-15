Депрессии, увольнения и банкротство: как бизнес выживает после карантина

Карантин в Украине уже закрыл 10% рынка ресторанов, - эксперт / УНИАН

Закрытые заведения, пустующие арендные помещения в торговых центрах, задыхающийся малый и средний бизнес, который во время карантина либо простаивал, либо и вовсе вынужден был закрыться, а также армия безработных в полмиллиона человек - вот первые очевидные итоги карантина в Украине.

Бизнес жалуется, что власть не осознает масштаб проблем, которые свалились на украинцев из-за эпидемии и последовавших за ним экономических проблем. Но даже несмотря на то, что карантин во многих регионах ослабили, оставшимся на плаву и сейчас приходится крайне непросто.

Нет денег – нет продаж

Несколько недель назад в Украине разрешили работу ТЦ и небольшим магазинам. Однако, как говорят продавцы, это не спасает от убытков и закрытия, поскольку основная причина отсутствия продаж – нехватка средств у покупателей.

"Мы очень ждали открытия после карантина, ведь долги за товар поставщикам надо отдавать. Но оказалось, что у людей нет денег, продажи упали в 3-4 раза по сравнению с предыдущим годом. За покупателя идет настоящая война. Некоторые конкуренты закрываются. Если до карантина была проблема с арендой помещения, то теперь даже есть выбор мест. Без реальной помощи от государства многим не выжить. Все, на что удосужилась наша власть - это разрешение на период карантина не платить ЕСВ, но это не помощь, а издевательство! Тысяча гривен в месяц не спасет ни один бизнес, нужна реальная поддержка предпринимателей, как в Европе", - рассказала Главреду Ольга, владелица бизнеса по продаже обуви во Львове.

Схожая ситуация и на непродовольственных и вещевых рынках, которым разрешили работать с средины мая.

Читайте такжеКаждый пятый малый бизнес может закрыться из-за карантина"Пока был карантин, продажи были только постоянным клиентам – распродавали ту часть запасов, что осталась дома, а не на складе. Понятное дело, что объемы не те, когда каждый день на рынке, но копейка была. Но ее хватало разве что аренду покрыть. Отсрочка налогов сильно не помогла, так как платили все равно раз в квартал и как раз перед карантином. Сейчас, как только сказали, что рынки откроют и я, и знакомые рядом продавцы вышли на работу, потому что надо семьи кормить. Но и сейчас продажи небольшие – у людей после карантина закончились деньги, потому приходят только те, у кого остались еще сбережения. Да и то, если покупают, то только по необходимости", - рассказал нам Юрий, владелец торговой точки по продаже мужской одежды на Киевщине.

Немного лучше обстоят дела после карантина в сфере красоты

"Как только стало известно о послаблениях, клиенты стали записываться на процедуры – до этого, пока был карантин, все было печально, поддерживала только продажа косметики, потому что за процедуры надо было платить, а многие сидели без работы. И плюс налог никто не снимал, но нам было немного легче, так как наш арендатор пошел на уступки и мы не платили за аренду. Отсрочка ЕСВ никого особо не спасла – кто должен был заплатить и так платил, и, естественно, никто ничего им не возвращал. Тем более, там не сколько отсрочка, а просто освобождение от пени за просрочку платежа, который платится раз в квартал", - рассказала Ирина, владелица косметического кабинета в Хмельницкой области.

"Владельцы ресторанов и магазинов в истерике"

"По нашим данным, около 12-14% хозяйственных субъектов полностью не восстановились или даже не начинали работу. В первую очередь, речь идет о компаниях туристической отрасли, которые работали на зарубежный туризм и еще не открылись – все команды находятся в отпуске за свой счет. Несмотря на сокращение ограничительных мер, в полной мере реальному сектору не удается вернуться к показателям до пандемии. Несмотря на то, что уже запущен транспорт, в торговле процент выручки едва доходит до 50% докарантинных показателей", - рассказал Главреду глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь .

По его словам, в связи с этим сфера торговли вынуждена идти на сокращения или и вовсе продавать бизнес-проекты. "С целью сэкономить, в ряде сфер, где это возможно, идут на автоматизацию процессов и сокращения персонала", - добавил Соболь.

Больше всего в сфере торговли пострадала ресторанная сфера, которая до сих пор остается частично в замороженном состоянии. Напомним, что Кабмин в ряде городов, где было зафиксировано снижение количества зараженных коронавирусом, разрешил принимать посетителей внутри ресторанов с 5 июня.

"Летние площадки уже могут работать, но в Киеве и других областях еще запрещено заходить внутрь – беспрепятственно могут работать лишь заведения с летними терассами. Но, например, в Киеве, около 30% заведений не просто не имеют площадок, но и места, где их оборудовать, так как многие заведения, особенно в центре города, расположены либо в подвальных помещениях, либо на улицах с узкими тротуарами и, по сути, они до сих пор закрыты. Но даже те, у кого есть летние площадки, до сих пор не заработали в полную силу. И это тянет с собой и смежные отрасли, так как поставщики не могут заработать, потому что заведения не заказывают у них в прежних объемах, персонал весь не вышел на работу, так как пока не требуется столько людей", - отметила эксперт ресторанного бизнеса, генеральный директор компании Ресторанный консалтинг Ольга Насонова .

Читайте также"Карантин не для всех!" Ресторан нардепа Тищенко принимает гостей во время пандемииЭксперт также уточнила, что ситуация усложняется тем, что власти тех городов, где рестораны еще закрыты, держат в напряжении рестораторов, не уточняя даты возможного открытия заведений.

"Те рестораторы, у которых нет возможности работать, находятся в отчаянии, если не сказать, в истерике и расценивают поведение властей как издевательство", - говорит эксперт, и уточняет, что на данный момент уже закрылись около 10% ресторанного бизнеса.

При этом, по словам Насоновой, большинство рестораторов также были вынуждены пойти на сокращения. "Персонал сократили все - сократилось потребление и рестораны работали только на доставку – в лучшем случае, у всех работало не более 30% от штата, все остальные находились в отпусках за свой счет", - добавляет Насонова.

По ее мнению, глобально количество закрытых ресторанов не увеличится, но те, кто готовы работать, будут выжидать и кое-как открываться вопреки карантину, а отсюда вероятны массовые нарушения и подкупы проверяющих.

Власти говорят, что все в порядке

Читайте такжеКиеву и еще ряду областей не разрешили открывать рестораны с 5 июняПримечательно, что в Кабмине, несмотря на тяжелую ситуацию у предпринимателей, считают, что кризис миновал. В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине количество вновь зарегистрированных предприятий достигло уровня докарантинных времен, поэтому отрасль полностью вышла из кризиса. По словам премьера, такой результат – всецело заслуга антикризисных мер правительства.

Но наряду с антикризисными мерами, бизнесу приготовили и удар "под дых" в виде так называемого законопроекта 1210 (в народе – закон о налоговом терроре), который с мая вступил в силу. "Его целью было разделить крупный и малый бизнес, чтобы ужесточить правила для больших игроков и поддержать малых, но на практике вышло наоборот. Получилось, что налоги для малого бизнеса выросли. И в условиях экономического спада есть большой риск, что предприниматели начнут массово уклоняться от налогов, что принесет урон реальному сектору экономики", - рассказал Руслан Соболь.

Он уточняет, что реальные экономические последствия Украина начнет испытывать на себе не раньше осени.

"То, что происходит сейчас – это инерция, потому летом общеэкономические показатели еще не будут плачевными. Но в октябре придет осознание последствий 2,5 месяцев карантина и того, как они сказались на бизнесе. И, если осенью будет вторая волна вируса, то последствия будут близкими к панике, что однозначно затронет каждого", - сказал он.