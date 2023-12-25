Гороскоп на 2024 год для России: Кремль будет трясти, РФ затрещит по швам, намечается резня

В России в новом году неизбежна смена лидера, к власти придёт тот, кто при Путине является "серым кардиналом".

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Астролог Влад Росс составил прогноз для России на 2024 год / Главред

Для России 2024 год уж точно не назовёшь спокойным. Переломный период выпадет на март-апрель. В это время многое изменится, в результате чего уже в мае-июне мы увидим совершенно другую власть в Российской Федерации. И именно в это время может остановиться война.

Когда Юпитер соединится с Ураном и Белой Луной в зодиакальном знаке Тельца, Украине следует ждать кардинальных изменений. Эта комбинация сулит нашей стране благоприятные события: что-то настолько невероятно изменится, что Украину либо сразу примут в НАТО или Евросоюз, либо дадут деньги и всё необходимое. Нас ждёт благая весть в апреле-мае – Белая Луна всегда указывает на это.

Дракон, который будет символом 2024 года, способен строго наказывать тех, кто занимается сомнительными делами, и сожрёт любого, кто дразнит его. Потому лидеры стран, стремящихся к войне, могут быть поглощены Драконом. В России неизбежна смена лидера, где Дракон устроит переворот и встряхнёт Кремль.

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По моим прогнозам, в России случится дворцовый переворот, и намечается он на март-апрель. Двойника Путина свергнут (тот, кого мы видим в последнее время, это не настоящий Путин – настоящий лежит в холодильнике). Воскреснет Пригожин. И тогда могут свершиться невероятные события.

В любом случае, это заключительная часть Марлезонского балета, когда в России все наконец поймут, что король голый, царь ненастоящий. И тогда будет большой переворот, скандал.

На смену Путину к власти в России может прийти Сергей Королёв, ныне первый зам директора ФСБ РФ. Он и сейчас является тайным правителем России, всё держится именно на нём, это тот самый "серый кардинал". Рождён под знаком Тигра и Льва.

Кроме того, в 2024 году Россия может начать рассыпаться. Плутон будет бороздить просторы Водолея (РФ под знаком Водолея) в 2024 году, а это планета разрушения. Уже в 2023 году стали заметны признаки начала процесса распада Российской Федерации.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Дагестан станет "первой ласточкой": там начнётся резня на национальной почве, но это будут лишь "цветочки". Затем сразу грянет Якутия, Тыва и многие другие республики – все они захотят отвалиться от Москвы, захотят самостоятельности. Прежде всего, захочет независимости Чечня вместе с Кадыровым, его кланом (уже и ПВО они свою республику обеспечили, потому спокойно будут отбиваться от российских ракет, готовы к войне).

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