Гороскоп на июнь для всех от Влада Росса: полный провал у Козерога и сказочный период у Льва

Четыре знака зодиака в июне 2023 года ждет светлая полоса в жизни, а один из них может стать миллионером.

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Астролог Влад Росс назвал счастливчиков и лузеров июня-2023 / Главред

Июнь 2023 года обещает быть более удачным периодом, нежели сложные и изматывающие апрель и май. В этом месяце будет несколько благоприятных комбинаций планет, в частности гармоничный аспект самых больших планет Солнечной системы – Юпитера и Сатурна, что принесет в жизнь многих знаков зодиака приятные и радостные события, а также позволит с легкостью справиться с возникающими препятствиями.

Впрочем, будут и напряженные дни в первый месяц лета, а для четырех знаков июнь обещает целую череду испытаний и проблем.

Неудачники июня-2023:

Телец

Июнь-2023 не порадует Тельца и пройдет под знаком минус. В первый месяц лета Тельцу не стоит ждать подарков судьбы – похоже, он исчерпал лимит удачи за предыдущие месяцы. Потому для представителей этого знака июнь будет сложным, прежде всего, в эмоциональном плане.

Телец будет склонен делать из мухи слона, потому ему нужно пытаться не принимать происходящее близко к сердцу, ведь, кроме его эмоционального отношения, вряд ли будут другие причины для переживаний.

Вполне вероятно, что именно так его организм будет реагировать на элементарную усталость. Если Телец не может себе позволить уехать в отпуск, то следует чаще устраивать себе загородные уикенды. Благоприятны пикники и прогулки на природе.

События июня не позволят Тельцам расслабиться, им многое предстоит успеть как в делах, так и в личной жизни. Положение Солнца говорит о том, что самое время разобраться со старыми делами и обещаниями.

Благоприятные дни для Тельца: 5, 7, 9, 14, 18 июня.

Неблагоприятные дни для Тельца: 2, 15, 22, 29 июня.

Карьера и финансы. В июне 2023-го Тельцу предстоит приложить немало усилий, чтобы отстоять свои интересы. Возможны конфликты с начальством, однако коллеги при этом останутся на стороне Тельца.

Любые решения в деловой сфере в начале июня окажутся судьбоносными и очень важными, особенно это может касаться недвижимости Тельца.

Это прекрасное время, чтобы переехать к любовнику или любовнице.

В середине июня Телец может рассчитывать на респект и почет на работе. Вполне вероятно, что его деловые планы реализуются в полной мере и будут оценены начальством.

Финансовое положение Тельца в июне в целом будет стабильным, правда, во второй половине месяца могут увеличиться бытовые расходы.

Личная жизнь. Несмотря на самые лучшие побуждения и устремления, личная жизнь Тельца в июне 2023 года может превратиться в арену битвы. В семье могут начаться выяснения отношений, что будет обусловлено движением Марса во Льве. Высока вероятность конфликтов и ссор, поскольку близкие будут пытаться загрузить Тельца своими проблемами, особенно психологического свойства.

В личной жизни в июне Тельцу стоит заняться решением старых проблем и конфликтов, переводя ситуацию на новый уровень.

Дети потребуют к себе повышенного внимания Тельца. Их не стоит оставлять на улице без присмотра, поскольку они могут начать играть в войнушку, и камень прилетит кому-то в голову.

Во второй половине июня у Тельца в любовном плане будет время открытий. Нужно будет понять, стоит ли продолжать развивать отношения с нынешним партнером или лучше завести нового любовника или любовницу. Особенно благоприятно Тельцу завести любовника-соседа в этом месяце, так сказать, по месту прописки.

Смотрите гороскоп Влада Росса для всех знаков зодиака на июнь 2023 года:

Здоровье. В первой половине июня у Тельца наиболее уязвимыми будут щитовидная железа и эндокринная система. Стоит исключить любые манипуляции со щитовидкой, поскольку во время медицинского обследования не исключена врачебная ошибка.

Удачным будет лечение органов мочеполовой системы, особенно нетрадиционными методами. Хорошее время, чтобы обратиться к гомеопату.

Козерог

В июне-2023 Плутон вернется в Козерога, и это может катастрофически повлиять на жизнь представителей этого знака зодиака. Если главный счастливчик июня – Лев, то главный неудачник – Козерог.

В июне Козерогу важно не лезть на рожон, ему в этом месяце отведена роль миротворца – он должен гасить конфликты и разрешать противоречивые ситуации. Вероятнее всего, это будет происходить на работе. В ходе этих баталий Козерог может узнать нечто новое о своем окружении, что его насторожит.

В целом, что бы ни происходило, уверенность в себе и позитивный настрой не покинут Козерога в этом месяце.

Козерог сможет полностью трансформировать свою жизнь: карьеру, финансы, недвижимость, здоровье. Но не рекомендуется принимать важные решения и что-либо коренным образом менять в своей жизни в начале июня. Звезды будут оказывать на Козерога плутонианское – трансформирующее – влияние.

Козерог в июне может многое потерять, в том числе близких, которые могут уйти из жизни. То есть Козерогу придется пройти через смерть и привыкать к новым реалиям. Опасность потерять близких в этом месяце очень высока.

Благоприятные дни для Козерога: 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 18, 20 июня.

Неблагоприятные дни для Козерога: 6, 7, 12, 16, 19, 25, 27 июня.

Карьера и финансы. На существенные события в карьере в июне-2023 Козерогу рассчитывать не стоит. Этот месяц следует рассматривать как подготовительный этап к новой эпохе. В этот период Козерог преимущественно будет занят повседневными и привычными делами.

В финансовом плане июнь будет более-менее стабилен, если Козерог не будет рисковать.

В последней декаде июня Козерогу нужно избегать брать на себя ответственность в делах. Также это неблагоприятное время для решения важных коммерческих вопросов, заключения договоров и крупных приобретений и капиталовложений, пусть даже это ремонт квартиры.

Вторая декада обещает Козерогу более-менее благополучный период, возможность дополнительно заработать и получить выплаты.

Личная жизнь. В июне 2023-го в личной жизни Козерога будет противостояние, и в этой игре по перетягиванию каната ему придется уступить. Важно стараться направлять энергию в мирное русло, например, интимное, что поможет сохранить единство и гармонию в паре.

В последней декаде июня у Козерога могут сложиться страстные отношения. Возможны новые увлечения, служебные и курортные романы. Фатальный человек может прийти в это время в жизнь Козерога, и он полностью трансформирует Козерога как личность.

Козерогу в июне предстоит оказать поддержку родственникам, особенно близким и родным, возможно, родителям.

Здоровье. В июне большие физические нагрузки могут сказаться на общем состоянии Козерога, в первую очередь, на нервной системе. Поэтому в первый летний месяц Козерогу показаны общеукрепляющие программы, свежий воздух, умеренные спортивные нагрузки и позитивные эмоции, что сможет улучшить его настроение.

Водолей

Начало лета для Водолея будет напряженным, и июнь 2023 года пройдет для него под знаком минус. Смятение чувств Водолея будет обусловлено событиями в личной жизни. Он может как рассориться со своей второй половиной, так и встретить сексуального партнера всей своей жизни. Это как раз то время, когда эмоции предстоит подчинить разуму. При конфликтах Водолей не должен лениться разложить все факторы по полочкам, как это делает Дева.

Последняя неделя июня будет сложной для Водолея, прежде всего, в эмоциональном плане и относительно здоровья. По возможности лучше отказаться от поездок в этот время. Также данный период чреват конфликтами. Важно не забывать, что резкие поступки могут привести к необратимым действиям.

Благоприятные дни для Водолея: 1, 2, 7, 11, 12, 15, 20, 29 июня.

Неблагоприятные дни для Водолея: 3, 6, 10, 17, 19, 22, 23, 26 июня.

Карьера и финансы. В июне 2023-го Водолею нельзя поддаваться на авантюры – бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

В целом, финансовые потрясения кошельку Водолея в июне не грозят. Но в материальном плане он все равно будет чувствовать себя скованным.

Если Водолей занимается коммерческими делами, то сейчас решение многих вопросов может оказаться затруднительным. Могут грозить даже суды и следствия.

Если Водолей рассчитывает на премии и бонусы начальства, то пока это не светит.

Наиболее удачное время для Водолея в финансовом плане - вторая декада июня. В это время можно рассчитывать на финансовую удачу и заключение важных финансовых сделок, а также на хороший улов во время покупок.

Личная жизнь. Первый летний месяц не обещает Водолею спокойного семейного счастья, но своеобразный экшн Водолею, как правило, по вкусу. Ситуация в личной жизни может напоминать зебру – то белая, то черная полоса, и последних станет значительно больше во второй половине июня.

В июне-2023 Водолею следует воздержаться от опрометчивых обещаний, поскольку выполнить их будет сложно.

Первую половину июня лучше посвятить семейному отдыху, например, у источников воды, что придаст Водолею сил.

Взаимоотношения с детьми в июне выйдут у Водолея на первый план, с ними могут возникнуть сложные критические ситуации. Чада могут, с одной стороны, радовать Водолея своим развитием, а с другой – могут доставлять неприятности.

Здоровье. В июне-2023 Водолею не придется жаловаться на здоровье. Это прекрасное время для лечения и заботы о коже, косметологических процедур, в том числе и омолаживающих. Отличное время для коррекции фигуры и занятий спортом. Это поможет также укрепить сердечную систему.

Последняя неделя июня будет чревата для Водолея физической усталостью, снижением иммунитета и сложностями в работе желудочно-кишечного тракта. Поэтому важно не переедать в конце месяца и провести профилактические мероприятия.

Рыбы

Июнь-2023 для Рыб будет не самым удачным месяцем, напряженным в эмоциональном плане. Любое небрежно брошенное слово может им аукнуться в июне, а любая фраза может стать причиной ссоры и конфликта. Поэтому Рыбам нужно постараться контролировать свои слова и мысли, чтобы не ухудшились отношения с окружающими.

Дальние поездки Рыбам придется отложить. Возможно, им придется пойти наперекор себе, пожертвовать своими интересами и нарушить принципы. Месяц будет сложным, потому уже сейчас нужно собраться и постараться выполнить взятые на себя обязательства, а также не участвовать ни в каких авантюрах.

Последняя неделя июня будет особенно сложной из-за проблем со здоровьем. В это время резко возрастает вероятность ДТП и других аварий. По возможности нужно отказаться от любых поездок в этот период. Последняя неделя также чревата конфликтами. Но Рыбам нужно помнить, что все можно решить путем переговоров.

Благоприятные дни для Рыб: 1, 5, 9, 13, 17, 22 июня.

Неблагоприятные дни Рыб: 3, 6, 11, 16, 19, 25, 26, 30 июня.

Карьера и финансы. Июнь 2023-го не гарантирует Рыбам прожиточный минимум для спокойной жизни, не обещает роста престижа, влиятельности, а также авторитета среди сотрудников и руководства. Потому с подобными амбициями лучше повременить.

Но не нужно позволять трудностям и апатии оказаться сильнее, ведь положительное эмоциональное настроение и спокойствие порой будут лучшим средством для достижения победы в июне.

Вообще, в июне лучше отложить решение карьерных вопросов и уйти в отпуск, чтобы хорошенько отоспаться. Не стоит слишком уж держаться за то, что казалось незыблемым, и загонять себя в жесткие рамки. Месяц хорош для увольнения и отработки кармы.

В июне звезды настоятельно рекомендуют Рыбам никуда не торопиться и доводить до ума старые дела. Финансовое положение будет более-менее стабильным.

Влад Росс / УНИАН

Личная жизнь. В июне Рыбам следует избегать конфликтных ситуаций, экономить нервы и эмоции. Сдержанность во всех проявлениях пойдет Рыбам только на пользу, особенно в отношениях со второй половинкой.

В личной жизни не стоит пугаться новых ощущений и опыта, ведь это пойдет только на пользу. Важно не терять также чувство реальности.

В жизни одиноких Рыб весьма неожиданно произойдет новое знакомство, когда они будут к этом не совсем готовы. Особенно благоприятны для Рыб служебные романы.

Здоровье. Во второй половине июня-2023 для Рыб существует опасность возникновения заболеваний горла и щитовидной железы. Рыбы будут склонны к мрачности, будут драматизировать ситуацию и преувеличивать сложности. В борьбе с недугами эффективными могут оказаться альтернативные методы лечения, но здравый смысл при этом лучше не терять. Рыбам нужно добавить в свою жизнь ярких впечатлений, вкусную и полезную пищу – и организм избавится от усталости.

Июнь будет нейтральным для следующих знаков:

Близнецы

Близнецам в июне 2023 года будет ни холодно, ни жарко, месяц для них будет ровным, но с преимуществами быстрого и активного Меркурия, который будет двигаться по этому знаку зодиака.

В июне наступает прекрасное время для любых экспериментов, особенно в работе. Если Близнецы задумали что-то изменить, то не стоит теряться. В этом месяце им придется поработать над ошибками прошлого, постараться избавиться от иллюзий, пересмотреть отношение к некоторым людям и вещам, оставив позади все, что мешает двигаться вперед, в частности, следует выбросить весь хлам из дома.

Месяц будет благоприятен для смелых экспериментов с внешностью: можно изменить цвет волос, глаз, сделать тату. В любом случае Близнецам необходимо дарить улыбки близким людям, ведь никто не умеет поднять настроение окружающим так, как это делают Близнецы – это самый веселый и юморной знак зодиака.

Благоприятные дни для Близнецов: 4, 6, 11, 12, 29, 30 июня.

Неблагоприятные дни для Близнецов: 2, 8, 9, 17, 18, 22, 23 июня.

Карьера и финансы. Близнецам в июне-2023 не стоит переживать по поводу застоя в делах – все будет ускорять Меркурий, управляющий Близнецами. Им следует добросовестно выполнять должностные обязанности, спокойно заканчивать старые дела, смотреть в будущее с уверенностью.

Следует опираться на партнеров, ведь в хорошей компании получится быстро привести свои дела к успеху. Деловое партнерство – это главное, на чем будет держаться бизнес Близнецов в этом месяце.

Состояние денежных дел и денежного потока в июне будет определяться активностью Близнецов, которые обладают удивительной способностью предвидеть изменения в финансовых вопросах. Те, кто занимаются ценными бумагами, могут смело делать в этом месяце финансовые ставки и выигрывать. Игроки на бирже могут просто озолотиться и стать миллионерами. В любом случае у Близнецов будут большие возможности добиться финансового успеха.

Личная жизнь. В июне 2023-го Близнецам в личной жизни нужно смело следовать своим желаниям. Однако не стоит забывать о том, что друзья и родственники остро нуждаются во внимании Близнецов.

Физическое влечение к партнеру заметно усилится, и представителям знака нужно позволить чувственности наполнить их. Но при этом нельзя забывать о романтической стороне взаимодействия. Важно найти баланс между плотской и духовной составляющими отношений, ведь так личная жизнь станет куда более гармоничной.

Если Близнецы еще не обзавелись второй половинкой, им нужно чаще выходить в свет в июне и не стесняться первыми заводить разговор с понравившимся человеком. У Близнецов будет блестящая возможность познакомиться со своей судьбой в поезде, самолете, такси – в любом средстве передвижения. Близнецам просто необходимо в июне обзавестись машиной, если у них еще ее нет, и начать учиться водить автомобиль.

Здоровье. Жизнь Близнецов в июне-2023 будет полностью в их собственных руках. Избавиться от усталости они смогут, просто сменив обстановку. Отпуск или поездка на уикенд окажутся весьма кстати.

Несмотря на то, что Близнецы терпеть не могут правил и дисциплины, им важно регулярно питаться в этом месяце, вовремя ложиться спать, алкоголь принимать в умеренных дозах и не разрушать свое психическое здоровье (Близнецы всегда прекрасные, но слишком нервные люди).

Рак

Для Рака июнь 2023-го будет нейтральным месяцем. В первый месяц лета представителям этого знака необходимо выбраться из своей скорлупы, навести красоту и смело идти в люди. Вечеринки, бизнес-встречи, походы в кино и выезды на природу принесут Раку знакомства, о которых можно только мечтать.

Если Рак чувствует себя непонятым, если ему кажется, что с ним не считаются дома, и он от этого очень устал, ему стоит задуматься лишь об одном – его близкие не являются экстрасенсами и не умеют читать мысли, потому нужно лишь попросить их о помощи, и ситуация исправится.

В любом случае Рака ждет весьма насыщенный и финансово удачный месяц. Кроме того, он может познакомиться с любовником-спонсором.

Благоприятные дни для Рака: 1, 5, 10, 18, 23, 30 июня.

Неблагоприятные дни для Рака: 7, 9, 15, 17, 25, 26 июня.

Карьера и финансы. В июне 2023 года Раку не стоит проявлять излишнюю инициативу в работе – лучше уйти в отпуск, завязав со всеми делами. Если отдохнуть все же не удастся, важно помнить, что в любом деле следует быть осторожным. Потому Раку нужно пытаться прилагать минимум усилий и риска для достижения максимального результата. Перед принятием решения нужно несколько раз все взвесить, быть аккуратнее и осмотрительнее в каждой мелочи.

Новые знакомства в июне обещают быть полезными для Рака в будущем.

Раку не стоит обращать внимание на денежные неурядицы в июне-2023, поскольку середина месяца обещает незапланированную щедрость, особенно от людей, способных обеспечить Раку протекцию и открыть двери в финансовый мир. В июне важно грамотно распланировать свой семейный бюджет, а в решении хозяйственных задач лучше участвовать всем домочадцам.

Личная жизнь. В июне-2023 Рак может сосредоточиться на самом себе, из-за чего могут возникнуть сложности в личной жизни. Так что придется искать баланс в личных отношениях, если Рак уже давно вместе с партнером. Если в союзе есть любовь, то все придет к гармонии.

Одиноким Ракам июнь 2023 года предоставит возможность для новых знакомств. Очаровать понравившегося человека Рак вполне может во время доверительного разговора, но при этом совершенно необязательно лезть к нему в душу – достаточно будет найти тему, трогающую обоих и развить ее за чашкой чая. Иными словами, Рак найдет своего избранника по общим интересам.

Здоровье. Больше всего неприятностей со здоровьем в июне Раку доставит его нервная система. Он легко может впасть в депрессию, тревожное состояние и уйти в себя, а это может губительно сказаться на состоянии здоровья. Возможны также проблемы с желудочно-кишечным трактом. Раку стоит составить диету на основе грубоволокнистой пищи, а также овощей с высоким содержанием воды. Можно уже сейчас сесть на арбузную диету.

Весы

Для Весов июнь 2023 года будет ровным и спокойным месяцем. В этом месяце им необходимо использовать свое творческое настроение для серьезных начинаний. Обстоятельства будут способствовать продвижению личных инициатив. Весы смогут попробовать свои силы в выбранном ими деле. Но важно избегать раздражительности и необдуманных действий, чтобы чувствовать себя полноценно, а также стремиться быть постоянно в нирване и поиске.

В июне обстоятельства не будут способствовать дальним поездкам Весов – будут возникать неожиданные препятствия и случаться ДТП.

Во второй половине июня Весы могут рассчитывать на помощь родственников и близких знакомых. Нужно внимательнее отнестись к пожилым членам семьи.

В конце июня важная новость будет способна изменить ближайшие планы Весов. Но следует проверять информацию на достоверность.

Благоприятные дни для Весов: 2, 3, 11,15, 16, 24, 29 июня.

Неблагоприятные дни для Весов: 7, 13, 17, 23, 26 июня.

Карьера и финансы. В июне 2023-го перед Весами откроются неплохие перспективы карьерного роста и протекции, причем помочь может случайное знакомство. После 10 июня ситуация на службе будет складываться весьма благоприятно. Во второй и третьей декадах месяца Весы смогут найти множество единомышленников и друзей на всю жизнь, попасть в очень хороший коллектив. Ответственность и исполнительность Весов выразится в конкретных цифрах и материальных поощрениях во второй половине месяца.

Личная жизнь. В июне-2023 многие факторы будут способны нарушить семейное равновесие: и отголоски служебных конфликтов, и напряженные рабочие дни, и нерешенные бытовые вопросы. Но все эти трудности все-таки будут преодолимы. В этот период лучшими помощниками Весов будут юмор, шутки, игривое настроение. А главные роли, конечно же, должны отводиться детям.

В интимной сфере Весам рекомендуется экспериментировать, проявлять фантазию, творчество – вторая половинка это оценит. А главное – это поможет наладить отношения и установить гармонию и глубокое понимание друг друга.

В этом месяце Весы могут встретить спутника жизни и создать с ним прочный союз.

Здоровье. Весам в июне-2023 следует укрепить сердце, а лучшим помощником в этом станет физическая активность и свежий воздух. Хороший результат принесут небольшие, но регулярные нагрузки. Можно записаться в спортзал, а также ходить пешком до работы, если она недалеко, или хотя бы проходить несколько остановок. Хорошее время для отпуска, смены обстановки и проведения времени на даче.

Влад Росс / УНИАН

Скорпион

Скорпиону в июне-2023 будет ни холодно, ни жарко. Несмотря на некоторую напряженность в начале месяца, Скорпиону нужно постараться сохранить оптимизм и хорошее настроение. В этот период лучше отказаться от рискованных предложений, даже если они исходят от друзей. Многие Скорпионы могут лишиться своего поста.

Представителям знака не стоит преувеличивать значимость собственных заслуг, иначе все тычки полетят в них. Скорпиону нужно довольствоваться теми возможностями, которые приходят сами. Нежелательно начинать новые дела – лучше завершить старые, а также накапливать силы и средства.

Умение идти на компромисс позволит Скорпиону преодолеть разногласия с начальством и окружающими. Не нужно пытаться силой влиять на ход событий – все равно ничего не получится.

Благоприятные дни для Скорпиона: 4, 5, 13, 17, 26, 27 июня.

Неблагоприятные дни для Скорпиона: 1, 9, 15, 19, 23, 29 июня.

Карьера и финансы. В июне 2023-го Скорпиону нужно навести порядок в деловой документации – возможны разного рода проверки, а, как следствие, и неожиданное увольнение или понижение в должности.

Любые денежные расчеты в июне важно проводить своевременно.

В этом месяце Скорпиона заставят поволноваться и партнеры. Чтобы не доводить дело до судебных разбирательств, следует учитывать пожелания заинтересованных сторон.

Личная жизнь. В июне-2023 ближайшие члены семьи потребуют от Скорпиона внимания и поддержки. Нарастание напряженности ожидается во второй декаде июня. Взаимоотношения наладятся, если Скорпион запланирует совместные мероприятия, в которых все, в том числе дети, найдут применение своим талантам.

В отношениях с любовниками или любовницами Скорпиону следует воздержаться от неожиданных поступков. Возможен роман с начальником, и тогда Скорпион может занять важную должность благодаря сексу.

В любом случае стабильность и предсказуемость помогут установить гармоничные отношения и убедить партнера в искренности чувств Скорпиона. Нужно совместно обсуждать планы на будущее, а чтобы чьи-то козни не нарушили их, нужно держать планы в тайне от соседей и знакомых.

Здоровье. Проблемы в личной жизни в июне 2023-го будут способны вызвать у Скорпиона неврозы и ипохондрию. При появлении непонятных симптомов не стоит паниковать, возможно, это будет мнимое недомогание. Скорпиону следует переключиться на занятия спортом, посетить косметический салон. Полезным будет ранний мед – он, как ничто другое, прекрасно восстанавливает физический и эмоциональный баланс организма. Уязвимой будет пищеварительная система. Нужно стараться не нервничать, иначе это может привести к обострению заболеваний, а удар может прийтись на желудок, кислотность которого повысится.

Счастливчики июня-2023:

Овен

Июнь 2023 года пройдет для Овна под знаком плюс. В целом, это будет хороший месяц. Хотя первая половина июня, пока Венера не войдет в знак Льва, будет не самым удачным временем, ведь Лев – это знак удачи для Овна. Но во второй и третьей декадах июня явный успех Овна станет привлекать завистников. Интриги и клевета в начале месяца могут сделать Овна немного уязвимее, но все это уйдет во второй декаде. При этом важно выбирать правильную линию поведения, обозначив свою позицию, сохранять спокойствие, особенно в начале месяца, и не поддаваться на провокации вблизи полнолуния 5 июня.

Овны, которые решили в июне отправиться в отпуск, должны помнить об опасности водных путешествий, поскольку для них велик риск неожиданно утонуть. Поэтому следует быть осторожнее на воде и в состоянии алкогольного опьянения не заплывать за буйки. Особенно в середине июня нельзя забывать о правилах поведения на воде и злоупотреблять алкоголем.

Вторая половина июня-2023 подарит Овну новые интересные встречи. Свежесть восприятия и творческие способности Овна привлекут удачу на его сторону. Особенно потрясающая встреча может произойти у творческих представителей знака.

Кроме того, во второй половине месяца, когда Марс и Венера сойдутся в доме любви, Овна ждет яркая личная жизнь, страсть и секс.

Также это хорошее время для написания трудов и успешной сдачи экзаменов.

Благоприятные дни для Овна: 2, 9, 11, 16, 25, 29 июня.

Неблагоприятные дни для Овна: 7, 10, 14, 20, 23, 27 июня.

Карьера и финансы. Весь первый месяц лета Овен будет пребывать в вихре новых планов и заманчивых проектов. Он ощутит всю прелесть удачи, смело может ставить на зеро и выигрывать. Любая лошадка, на которую поставит Овен, придет к финишу первой и принесет ему успех. А в лотерее Овен может сорвать джекпот.

Возможны неожиданные перемены и даже перевороты на службе и в карьере. Все это станет результатом прежнего усердия Овна, если он нормально трудился в предыдущие месяцы. Это отличный период для укрепления авторитета Овна, а также поездок и выстраивания хороших отношений с начальством. При желании в этот период Овен сможет достать звезды с неба.

Если Овен собрался менять место работы, то лучше это сделать именно в июне.

Что касается финансовых дел, то 7-14 июня будет не лучший период для крупных покупок и финансовых операций. Даже самые заманчивые предложения могут обернуться в это время потерями и неудачами для Овна, а также неприятными событиями.

Личная жизнь. В плане личной жизни Овен будет на коне. Хотя в первой декаде ему следует быть осторожнее, то есть пока не Венера не перейдет в зодиакальный знак Льва. Особенно вблизи полнолуния обстоятельства будут складываться так, что Овен почувствует в отношениях с близкими некоторую прохладу. Недоверие и чрезмерная опека со стороны родных могут стать раздражающим фактором.

С другой стороны, сексуальные эмоции и страсть во второй и третьей декадах месяца разыграются для Овна во впечатляющих романах, любовных приключениях и сексуальных подвигах Казановы.

Овен в это время может смело отправляться в театр, на выставку, на просмотр нового фильма – ему стоит порадовать себя яркими впечатлениями.

В быту Овну следует заниматься делами, которые требуют принятия важного решения.

В отношениях с детьми будет неоценим личный пример и авторитет Овна. Ему нужно будет постараться, чтобы выглядеть в глазах детей эталоном.

Здоровье. Сложной будет в этом смысле будет первая декада июня 2023-го для Овна. Внимание потребуется уделить коже, так как вполне вероятны раздражение и аллергия. Ему нужно стараться больше времени проводить на свежем воздухе, гулять спокойным шагом в парке и сквере. А лучше отправиться за город во второй половине месяца.

Благоприятно начать курс лечения и пройти процедуры по очистке печени, которая может в это время шалить. Если у Овна слабы бронхи, то в июне есть смысл отправиться на курорт с благоприятным климатом.

Лев

Льву в июне 2023 года будет просто ужасно везти. Он будет настоящим баловнем судьбы и большим счастливчиком в этот период. Однако Льву не стоит растрачивать силы на разные направления, если есть хоть малейшее сомнение, что получится угнаться за двумя зайцами. Хотя у Льва есть такой шанс в этом месяце.

Льву нужно сосредоточиться на важном и серьезном деле, особенно в плане любви или карьеры, и тогда ему будет сопутствовать удача. Он может рассчитывать на помощь друзей и единомышленников, а также на свое творческое мышление, оптимизм и большие жизненные силы.

Если Лев хочет начать что-то новое, с чистого листа, этот месяц для него. А разговоры за рюмкой коньяка или чашкой чая будут согревать ему душу.

Июнь у Льва будет прекрасным временем для начала учебных курсов, повышения уровня квалификации, ведь получение знаний благотворно отразится на его судьбе.

Лев в июне также может беззаветно влюбиться, и чувства все будут нараспашку, поскольку Марс и Венера будут в этом знаке, такое бывает раз в десятилетие. Для Льва это самый благоприятный месяц для бракосочетания.

В середине июня Лев будет пожинать плоды прошлых начинаний – все будет зависеть от сделанных наработок. Если за плечами солидный багаж знаний и опыта, никакие препятствия не смогут помешать планам Льва.

В третьей декаде июня-2023 Льву предстоит заняться делами, которые давно ожидают своего решения, а также выполнением данных ранее обещаний, например, жениться. Разобравшись с долгами, Лев сможет без помех двигаться дальше.

Благоприятные дни для Льва: 7, 8, 12, 20, 21, 24, 25 июня.

Неблагоприятные дни для Льва: 3, 10, 14, 19, 22, 29 июня.

Карьера и финансы. В июне в плане карьеры и финансов у Льва будет период стабильности, предсказуемости и грандиозного успеха. В это время Лев может даже занять должность генерального директора.

Льву нужно быть реалистом, опираться на здравый смысл и прошлые наработки – тогда осуществится все запланированное.

Первые дни декады июня – удачный период для Льва. Всем его инициативам будет дан зеленый свет, и начальство будет настроено оптимистично. Лев может ждать материальных поощрений и перспективных предложений по работе. Он смело может брать ответственность на себя – ему помогут чувство долга, исполнительность и сложившийся позитивный климат в коллективе. Все это будет способствовать успеху Льва и продвигать.

В финансовом плане июнь также окажется невероятно удачным для Льва. Возможны внеплановые премии, другие доходы и заключение супер-контрактов. Это позволит порадовать себя и близких красивыми обновками.

Личная жизнь. В первой половине июня-2023 Льву следует наладить гармоничные семейные отношения и обустраивать быт. Фантазия Льва поможет отлично справиться с подобной задачей, правда, он может разгуляться и сделать все очень помпезно, налево и направо тратя деньги. Лучше попробовать организовать совместные вылазки на природу, на берег водоема, ведь даже просто прогулявшись по берегу, Лев почувствует прилив сил.

Отношения Льва с детьми будут складываться очень доброжелательно. Они будут в восторге от общения и личного примера Льва.

Одиноких Львов начало месяца порадует увлекательными романтическими знакомствами. Они могут влюбиться по уши, как никогда. Стоит проявлять инициативу, даже женщинам. После этого месяца в личной жизни Льва произойдут серьезные изменения.

Здоровье. Льву в июне следует беречь спину от чрезмерных нагрузок. Уязвимы будут и органы пищеварения, потому рацион потребует пристального внимания. По возможности нужно отказаться от острых, жареных и слишком горячих блюд. Психическое состояние также может бить по желудку. Рекомендуются расслабляющие процедуры, секс и йога.

Дева

Июнь 2023-го будет благоприятным месяцем для Девы. В это время сложатся прекрасные возможности для расширения границ, деловой инициативы и завязывания полезных знакомств.

Общение первой половины июня будет характеризоваться не только внешней защищенностью, но и внутренней устойчивостью и уверенностью в завтрашнем дне. В течение июня Деву будет сопровождать помощь друзей и единомышленников, благодаря чему она сможет повернуть жизнь в нужном направлении. Дева должна найти способ оказать ответную поддержку.

Чтобы достичь цели, нужно опираться на системный подход и независимость. Самостоятельность в суждениях, правда, может вызвать некоторое недовольство со стороны компаньонов, но не стоит подстраиваться под чужое мнение – позиция Девы будет сильнее.

Благоприятные дни для Девы: 9, 10, 13, 22, 23, 26 июня.

Неблагоприятные дни для Девы: 4, 11, 15, 21, 24 июня.

Карьера и финансы. Деве нужно внимательнее отнестись к любым предложениям в первой декаде июня-2023 – так она может найти выгодный способ вложения денег. Это хорошее время для крупных и мелких покупок. Многие материальные проблемы могут быть решены через покровительство и поддержку влиятельных знакомых. Но есть риск, что будет ограблен дом Девы, потому не стоит надолго оставлять квартиру без присмотра или ключи соседям.

Во второй половине июня у Девы может возникнуть напряжение в служебных делах и отношениях с коллегами. Ее могут выбить из колеи интриги со стороны отдельных сослуживцев, поскольку Марс в 13-ом знаке от Девы, что указывает на сплетни и даже риск оказаться в тюрьме. Потому если Дева нарушает законы, в этом месяце ее могут привлечь к ответственности. Кроме того, представителям знака нужно опасаться призыва – они могут оказаться на фронте.

Осуществление карьерных устремлений будет затруднительно во второй половине месяца, зато можно будет заняться подготовкой будущего успеха.

Ставку на личную инициативу и профессиональные качества целесообразно делать в третьей декаде июня. Результат будет зависеть от осведомленности Девы в текущих делах, потому важно накапливать информацию и не размениваться по мелочам.

Личная жизнь. Щедрость и своевременная забота о семейном благополучии позволит Деве быстро справиться с бытовыми проблемами в июне 2023 года и изменить жизнь к лучшему.

Вторая половина месяца станет временем благородных поступков и жертв во благо любимого человека. Дева будет настроена на сюрпризы и новые впечатления. Также ей важно постараться, чтобы ее спутнику или спутнице жизни не пришлось скучать.

Здоровье. В первой половине июня-2023 Деве нужно соблюдать правила безопасности, особенно при обращении с бытовой техникой, так как велика опасность пожаров и проблем с электричеством. На производстве нужно быть осторожнее с химическими веществами. В июне следует уделить внимание организации правильного питания, благоприятно обратиться к нутрициологу, особенно это нужно тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Рекомендуется преобладание в меню разного рода каш, также нужно избегать питания в сухомятку.

Влад Росс / УНИАН

Стрелец

Стрельца в июне-2023 ждет удачный период. В этом месяце Стрелец будет неплохо разбираться в людях, а порой даже умело манипулировать ими. Он сможет быстро анализировать происходящее, оценивать ситуацию, а это позволит молниеносно реагировать на то, что остальные еще только будут пытаться осмыслить. Стрелец всегда будет на шаг впереди.

Июнь будет плодотворным периодом в трудовой деятельности. Многочисленные деловые поездки и контакты увенчаются заключением выгодных сделок и договоров.

Стрельцу не стоит небрежно относиться к новым знакомствам, ведь любой новый приятель может оказаться потенциальным избранником или избранницей. К семейным проблемам нужно будет отнестись с предельным вниманием.

Благоприятно заняться повышением уровня образования. Также удачной будет эмиграция.

Благоприятные дни для Стрельца: 10, 13, 17, 20, 24 июня.

Неблагоприятные дни для Стрельца: 5, 8, 15, 16, 26, 29 июня.

Карьера и финансы. В начале июня 2023-го Стрельцу нужно быть осторожнее с получаемой информацией, поскольку она может представлять для него угрозу. Следует остерегаться обмана – случайного или целенаправленного, а также тщательно проверять документы и слова, прежде чем ими воспользоваться при разработке новых проектов.

После 10 июня друзья могут обеспечить протекцию Стрельцу, в связи с чем его будет ждать большая удача до конца месяца. Они помогут наладить Стрельцу нужные связи. Однако лень может помешать воспользоваться благоприятной ситуацией. Это снизит популярность Стрельца.

Однако если Стрелец мобилизует свои возможности, ему будет больше фартить, особенно в дальних командировках. Смело можно отправляться в заграничные вояжи. Любые переговоры с иностранцами обещают быть удачными. Стрелец даже может найти мужа-иностранца или жену.

Личная жизнь. Первая половина месяца в плане романтических знакомств порадует Стрельца. 10-20 июня у него появится отличная возможность исправить ошибку прошлого в отношениях и вернуться к своему избраннику.

После 25 июня многое будет зависеть от финансового положения избранника Стрельца. Стоит приготовиться к небольшим трудностям и вспомнить, что истинную любовь не купишь.

Острота чувств во многом будет зависеть от свиданий и романтических поездок.

Здоровье. В июне Стрелец будет слишком мнителен и склонен переоценивать серьезность недомогания. Нужно не переусердствовать с жидкостями и поберечь почки. В конце месяца Стрельцу следует умерить пыл и не сильно нагружать себя физически, чтобы сохранить энергию. Нужно быть внимательнее к вопросам питания, чтобы не спровоцировать желудочные расстройства и сбои в работе поджелудочной железы.

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