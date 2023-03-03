Гороскоп на март-2023 от Влада Росса для всех знаков: Рыб шарахнет Сатурн, а Льва ждет звездный час

Астрологический прогноз на март сулит Весам, Льву и еще двум знакам зодиака большую удачу, а вот Стрельцу и Рыбам нужно приготовиться к непростому периоду.

Астролог Влад Росс рассказал, что в марте 2023 года ждет каждый из знаков зодиака / Главред

Для многих март 2023 года станет месяцем больших перемен. Пусть не всегда эти трансформации будут безболезненными, но они дадут шанс изменить жизнь к лучшему.

Март будет кардинально переломным месяцем благодаря тому, что за короткий период множество планет сменят знаки: Солнце, Меркурий, Марс, Венера, Сатурн, Плутон. Меркурий за этот месяц вообще успеет "пробежаться" по трем знакам: Водолею, Рыбам и Овну. А Плутон сменит знак впервые за 15 лет и перейдет из Козерога в Водолея.

Первый месяц весны ознаменуется снятием ограничений, которые существовали в последние пару лет. Это будет связано с тем, что Сатурн покинет Водолея и перейдет в Рыбы. В марте появится множество возможностей изменить наши привычные реалии. Ведь Сатурн всколыхнет застоявшуюся воду, вскроет старые тайны, установит новые законы и правила поведения.

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Какие знаки зодиака в марте-2023 будут на коне, а каким будет непросто – об этом далее в подробном гороскопе.

Нейтральным март 2023 года будет для следующих знаков:

Овен

Вопреки собственным сомнениям в марте 2023 года Овну удастся затеять выгодное дело и уже в первой половине месяца, пока Венера будет в этом зодиакальном знаке, добиться денежного успеха. Во второй половине марта Венера выйдет из Овна, потому в этом месяце Овна ждет переменный успех.

Карьера. Расположение планет указывает на благоприятный период для серьезного рывка в работе и смены деятельности. Поэтому Овен может смело переходить на новое место работы. Во второй половине марта Овну не нужно рваться в бой, но работать следует с энтузиазмом и по возможности брать на себя роль лидера.

Конец месяца будет богат на деловое общение – 30-31 марта можно будет достичь очень важных и нужных договоренностей, особенно в неформальной обстановке, в дружеской беседе. В это время можно будет найти важных спонсоров и друзей.

Деньги. В марте представители знака смогут многого достичь, в том числе улучшить свое материальное положение. Особенно благоприятные в этом плане дни будут в начале месяца.

Личная жизнь. У одиноких Овнов в марте может появиться новое увлечение. С высокой долей вероятности объектом симпатии станет человек старше по возрасту или выше по социальному статусу. Не исключен и служебный роман. Даже если этому увлечению не суждено перерасти в нечто большее, можно быть уверенным в том, что этот человек останется другом или покровителем.

Во второй половине марта любимому человеку может понадобиться помощь и поддержка Овна, потому следует проявлять живое участие в его жизни и не позволять оставаться один на один с возникшими трудностями.

Здоровье. В середине марта-2023 из-за множества мыслей могут возникнуть проблемы со сном. Однако не стоит торопиться употреблять какие-нибудь снотворные или успокоительные средства – лучше попробовать аутотренинг, медитацию, йогу. В течение всего месяца существует вероятность проблем с опорно-двигательным аппаратом. Высока опасность ДТП, несчастных случаев и переломов, полученных в них. Овну стоит избегать прогулок на свежем воздухе, особенно в гололед. Хронические заболевания суставов могут обостриться, причем рецидив может спровоцировать не только повышенная физическая активность, но и стресс.

Скорпион

Для Скорпиона март 2023-го будет ровным месяцем. Успехи на службе могут сменяться сложностями в личной жизни. Плутон, управляющий этим знаком зодиака, переходит в знак Водолея, поэтому в жизни Скорпиона многое может кардинально измениться. Нужно заниматься самосовершенствованием, ведь все это даст хорошие плоды в будущем.

Карьера. В профессиональной сфере Скорпиону следует готовиться к тому, что для завершения работы, на которую потрачено много времени, придется повышать уровень своей квалификации. Месяц благоприятен для того, чтобы переучиться, повысить уровень своего образования. Звезды не рекомендуют лениться. Нужно впитывать полезную информацию, что поможет реализовать задуманное. Не нужно строить заоблачных планов – все задумки должны быть реальными, а выполнять их нужно будет поэтапно, чтобы, как альпинист, достигать цели шаг за шагом.

Любовь. Одиноким Скорпионам в марте стоит обратить особое внимание на противоположный пол, потому что во второй половине месяца к ним может прийти заоблачное счастье – в их жизни появится их вторая половина. Эти отношения имеют все шансы перерасти в нечто более серьезное, чем просто флирт.

Скорпионам, состоящим в отношениях, следует быть менее раздражительными. Март – это хороший месяц для того, чтобы пересмотреть отношения с партнером.

Здоровье. В марте у Скорпиона высока вероятность простудных заболеваний. В это время не стоит заниматься самолечением. Некоторые представители этого знака могут столкнуться с проблемами с сексуальным здоровьем, есть опасность подцепить мочеполовые инфекции. Также следует опасаться развития профессиональных заболеваний, например, у водителей из-за слишком долгого сидения за рулем возможны заболевания толстого кишечника.

Стрелец

В марте-2023 Стрельцу будет казаться, что дела и дома, и на работе заходят в тупик, но не все так плохо. Двоякий месяц для Стрельца: первая его половина будет не очень удачной, вторая – получше. В любом случае, это приведет к переменам в делах и окружающей действительности. В этом месяце Стрельцу важно найти в самом себе нечто новое. Долой отжившие страхи, стереотипы. Если Стрелец хотел заняться чем-то новым (сесть на мотоцикл или прыгнуть с парашютом), то это хороший месяц для такого эксперимента.

Друзья и коллеги могут существенно помочь в этом месяце. Потому стоит прислушиваться к близким людям и полагаться на партнеров – в этом ключ к успеху.

Карьера. Для успеха в карьере Стрельцу необходимо упорно трудиться, тогда перед ним откроются хорошие перспективы. Он может рассчитывать и на повышение зарплаты, и на переход на новую должность, особенно во второй половине месяца.

Деньги. Финансовые вложения Стрельца в марте-2023 будут весьма удачны. Чем больше Стрелец будет заводить знакомств, полезных связей, тем больше у него будет ресурсов и финансов, поскольку наличие связей поможет ему решать проблемные ситуации в марте.

Любовь. В личной жизни март ничего необычного Стрельцу не принесет. Некоторые Стрельцы, которые пока что без пары, встретят одиноких представителей противоположного пола, однако значительными друг для друга, скорее всего, они не станут.

Для Стрельцов, которые уже пребывают в отношениях, любовный гороскоп довольно непредсказуем, поскольку какой-то неожиданный поступок может как удивить партнера, так и привести к расставанию (особенно если Стрелец склонен к изменам).

Здоровье. Здоровье в марте не будет беспокоить Стрельца, чувствовать себя он будет неплохо. От разного рода ОРВИ представители этого знака будут застрахованы в начале весны. Главное – побольше отдыхать, не нервничать, гулять на свежем воздухе.

Водолей

У Водолея март 2023 года пройдет весьма сумбурно. Ему в этом месяце не стоит форсировать события и проявлять инициативу, хотя энергия будет бить через край, а желание взять бразды правления в свои руки будет велико. В этом месяце Водолей должен сосредоточиться исключительно на себе и накапливать силы. Карьерный прыжок уже близок.

Карьера. В работе у Водолея все будет складываться довольно удачно в марте. Его будет переполнять энергия и желание заняться чем-то новым. Но есть одна загвоздка – когда Водолей полон сил, он часто поступает безрассудно. Звезды советуют в этом месяце не лезть в авантюры. Март – это подготовительный этап для дальнейших свершений. В этом месяце нужно вырабатывать стратегию на целый год. Необходимо составить план действий, наладить контакты с деловыми партнерами, изучить деятельность конкурентов, заняться рекламой, продумать все до мельчайших деталей (чего Водолей очень не любит, но нужно стать Девой хотя бы на месяц).

Деньги. Финансовая сторона жизни порадует Водолея в марте-2023. Денежные поступления, удачные капиталовложения, покупка недвижимости поднимут настроение и Водолею, и его близким.

Любовь. Личная жизнь Водолея в марте может быть нестабильна. Больше внимание в этом месяце нужно уделять близкому кругу, именно здесь Водолей найдет вдохновение для своих идей, которые способны будут принести ему успех. Семейные ценности в этом месяце также должны быть на первом плане.

Здоровье. Март 2023 года будет весьма коварным месяцем для Водолея, поскольку погода будет обманчива и непредсказуема. Есть риск простудиться. Также вероятно обострение хронических заболеваний, связанных с суставами. Категорически противопоказано купаться в марте в холодном море. Благоприятно пройти профилактическое лечение.

Неудачники марта 2023 года:

Телец

Март 2023 года будет для Тельца сложным и коварным периодом. В этом месяце Тельца с неимоверной силой может потянуть в какое-то романтическое приключение. Но, приняв легкий флирт за начало чего-то большого и светлого, он рискует совершить ошибку, поскольку для него велика опасность быть обманутым мошенниками, интриганами, ловеласами.

Тельцу в марте важно помнить о том, что глупо менять крепкие стены на башни воздушного замка. Телец – довольно материалистичный знак зодиака, твердо стоящий на земле, но в этом месяце его легко можно будет обмануть на деньги.

Карьера. Тельцу на работе следует стараться поменьше привлекать к себе внимание, не рваться в первые ряды. Чем медленнее он будет двигаться к цели, тем быстрее ее достигнет.

Нужно приготовиться к тому, что не все будет удаваться с первой попытки. Повторенье – мать ученья. Многое будет удаваться со второй попытки, а в некоторых случаях даже это может не принести желаемого результата, но отчаиваться и раздражаться не стоит. А вот обратиться за помощью более опытного человека будет самым мудрым решением в этой ситуации. Потому благоприятно находить учителей, наставников, одним словом, людей, которые могут чему-то научить. Если Тельцу не позволяет это сделать его гордость, то стоит взять небольшую паузу, проанализировать ситуацию и попробовать все начать сначала.

В любом случае, месяц неблагоприятный для смены места работы или вида деятельности – можно будет поменять шило на мыло.

Деньги. В финансовом плане Тельцу нужно быть весьма осмотрительным и экономным, не тратить деньги понапрасну. Он склонен чрезмерно беспокоиться о своем материальном благосостоянии, но в марте не стоит допускать больших трат – лучше скопить. Хорошее время, чтобы положить деньги в сейф или в банк.

Любовь. В личной жизни Тельца в марте все может быть довольно сложно. Его брак может в это время затрещать по швам.

Одинокие представители знака могут завязать знакомства ближе к середине месяца. Будет море эмоций и любви. Однако терять самоконтроль не стоит, иначе позже об этом придется пожалеть. Венера войдет в знак Тельца во второй половине марта, и именно в это время появится хороший шанс найти свой идеал.

Здоровье. В марте будет уязвима дыхательная система Тельца, из-за чего высока вероятность насморка и кашля, ОРВИ, коронавируса. Чтобы не простудиться, Тельцу следует потеплее одеваться и реже бывать в местах большого скопления людей. Рацион в этом месяце стоит наполнить продуктами, содержащими кальций, и чаще бывать на свежем воздухе. Особенно благоприятен горный и морской воздух. Хорошо отправиться в санаторий, в горы.

Дева

Март-2023 у Девы будет непрост. Пользуясь доверием и расположением, кто-то из близкого окружения Девы может попытаться ей навредить, втянув в нечестную игру дорогих для нее людей. Возможны разного рода интриги, из-за которых все будет идти не так, как Деве хотелось бы. Деве нельзя позволять манипулировать собой и проникать к себе в душу. Стоит плотнее прикрыть дверь перед завистниками.

Появление прекрасного незнакомца или незнакомки в этом месяце может лишить Деву разума. Но не нужно торопиться принимать решение, ситуация неоднозначная.

Карьера. В работе и финансовой сфере Деву ждет пора напряжения и непредсказуемости. Перед ней поставят ряд новых задач, но времени, чтобы их осмыслить, будет недостаточно. Придется принимать быстрые решения, что заставит Деву не на шутку понервничать. Столкнувшись с трудностями, важно не сворачивать с пути. Хотя, возможно, в какой-то момент Деве захочется все бросить, даже работу, и никогда не возвращаться к задаче, которая сейчас не по зубам. Поэтому если Деве надоела ее работа, она может смело бросать ее безо всякого сожаления.

В этот период важно знать, что работа – это не место для сплетен. Возможно, кто-то из коллег будет пытаться вовлечь Деву в нелицеприятные разговоры. Главный совет для Девы – воздержаться в это время от каких-либо оценок. В данном случае лучшая позиция – нейтральная, она убережет Деву от неприятных последствий.

Любовь. Для одиноких Дев сложится не очень благоприятный момент для флирта, кокетства. В каждом новом знакомом Дева будет пытаться разглядеть свою вторую половинку. Однако не стоит тратить время на человека, который при первой же встрече сообщит, что он несвободен. Не лучший период для того, чтобы заводить романы.

Шанс завязать новые отношения появится только в самом конце месяца, 30-31 марта. Вероятнее всего, Дева выберет того, кого хорошо знает, особенно если это ее бывший или нынешний друг. Дружба может перерасти в нечто большее в конце марта.

Здоровье. В марте Дева будет чересчур мнительна, потому стоит уменьшить количество просматриваемых на YouTube роликов. Если Дева почувствует себя плохо, не стоит паниковать и приписывать себе страшные диагнозы. Успокаивающий чай, расслабляющая ванна, посещение бассейна помогут снять нервное напряжение – и состояние нормализуется. В середине месяца следует опасаться сквозняков, переохлаждений.

Козерог

Март-2023 будет сложным месяцем для Козерога. Он, как всегда, будет весь в трудах, упорно идя к своей цели. В этом месяце будут возникать какие-то непреодолимые преграды и трудности на работе, и нужно будет постараться, чтобы все это не портило настроение. Но рано или поздно противник выйдет из игры, и в самом конце месяца дела Козерога пойдут, как по маслу.

Карьера. В марте для Козерога главным будет выбрать правильную тактику. Неприятности на работе не являются значительными или масштабными. Все наладится почти волшебным образом, не потребовав значительных усилий со стороны представителей знака, уже в конце марта. Только нужно набраться терпения, несмотря на то, что велико стремление поскорее сделать карьеру, добиться общественного признания и почестей.

Деньги. Звезды рекомендуют Козерогу в марте тратить деньги на дорогие развлечения. Именно в этом месяце можно купить роскошную квартиру. Также благоприятно в марте планировать бюджет на ближайшие годы. Очень важное время для материальной стратегии Козерога.

Любовь. В личной жизни Козерога все будет стабильно, новых романов не ожидается. Козерогам, у которых уже есть партнер, благоприятно обновить чувства, сделать отношения более яркими: сходить в кинотеатр, на концерт или презентацию, устроить романтический ужин при свечах.

Здоровье. Здоровье и самочувствие Козерога в марте будет определяться настроением. Долой пессимизм – нужно задаться целью себя побаловать. Благоприятное время, чтобы отправиться куда-нибудь на острова: на Сейшелы, Канары или Мальдивы – солнце поможет избавиться от депрессии, которая начнет одолевать в марте. Эмоциональный подъем благотворно скажется на всех сферах жизни Козерога.

Рыбы

У Рыб март 2023 года будет очень неудачным, ведь именно в этом месяце их шарахнет Сатурн – планета депрессии и большого несчастья. Сатурн – планета переломов, и он будет переламывать жизнь Рыб. У них появится шанс круто изменить многое и в личной жизни, и в работе. Перемены хоть и будут долгожданными и нужными, но происходить они будут довольно болезненно, ведь Сатурн будет окончательно и бесповоротно рушить все, что сможет. Рыбам нужно постараться немного развлечься, это пойдет им на пользу в этом месяце. И друзья в это время могут оказать им бесценную помощь.

Карьера. В марте Рыбам придется принимать очень серьезные профессиональные решения, потому важно тщательно взвешивать все за и против. Лучше действовать согласно ситуации, доверять своей интуиции. Лучше быть хорошим тактиком. Звезды не рекомендуют Рыбам делать несколько дел сразу – лучше сосредоточиться на чем-то одном. Сатурн – это планета одной цели, и он входит в Рыбы.

Деньги. Март будет довольно неплохим месяцем для удачного и выгодного вложения средств. Можно делать инвестиции в недвижимость, землю или положить деньги в банк, и все это будет запасом на "черный день".

Любовь. В личной жизни Рыбы будут более целеустремленными, что для них не характерно. Такое поведение несомненно понравится и избраннику (или избраннице) Рыб. Свободные Рыбы в марте будут нацелены на создание семьи, для этого будут все предпосылки, удачно сложится ситуация, новые знакомства и большое желание.

Здоровье. В марте Рыбам нужно соблюдать меры предосторожности, не пренебрегать гигиеническими мероприятиями. Одежда должна быть по погоде. Также благоприятно пропить курс витаминов, ведь это тоже поможет уберечься от болезней. Кроме того, существует большая вероятность обострения хронических заболеваний, потому стоит посетить врача и своевременно принимать назначенные препараты.

Счастливчики марта 2023 года:

Близнецы

У Близнецов март-2023 пройдет под большим знаком плюс. В марте представители этого знака будут стараться быть в курсе происходящих событий. Чем более информированы будут Близнецы в разных сферах, тем больше полезного почерпнут для себя. У них появится шанс не только добиться своего места под солнцем, но и решить наболевшие денежные вопросы. Большой фарт, удача в игре, финансах, жизненных ставках – все это намечается именно в марте.

Карьера. Профессиональные задачи будут решены Близнецами довольно быстро и без особых усилий. Чаще стоит интересоваться тем, что происходит вокруг, ведь это поможет не упустить из виду что-то очень важное. Кроме того, успеху Близнецов будут способствовать гармоничные отношения с коллегами, которые всегда будут готовы им помочь своим советом. Удачно будут складываться переговоры, краткосрочные поездки и командировки.

Деньги. В плане финансов период достаточно ровный и хороший.

Любовь. Близнецы в марте будут настроены на легкомысленный лад. Им может захотеться чего-то волнующего, особенно вблизи 8 марта. Вполне можно позволить себе небольшое приключение, но заигрываться не стоит.

Постоянный партнер, возможно, захочет заставить Близнецов поревновать, чем вызовет всплеск эмоций. Лучше в это время не изменять, а то может быть большой скандал.

Одиноким Близнецам новые отношения могут показаться поначалу безоблачными, но затем они поймут, что соединили свою судьбу с человеком, который им совершенно не подходит.

Здоровье. Март – хороший месяц для спортивных занятий. Пока еще Марс в Близнецах, благоприятно записаться в секцию карате, бокса, в фитнес-клуб, на плавание. Однако стоит избегать экстремальных видов спорта вроде горных лыж или прыжков с парашютом. Благоприятными будут физиотерапевтические процедуры, лечебная гимнастика, массаж, а также визит к косметологу.

Рак

Март-2023 будет удачным месяцем для Рака. Представители этого знака будут вознаграждены за их терпение и труд. Раки, которые прилагали максимальные усилия для достижения заветной цели, будут пожинать заслуженные плоды. Конечная цель будет достигнута. Те Раки, которые долгое время пытались занять какую-то интересную им должность, в марте наконец смогут добиться желаемого.

Наконец Раку удастся оставить в прошлом сложности. Март – это время для Рака, чтобы заняться совершенствованием и наверстать упущенное в личной жизни. Рак будет находиться на вершине успеха. В профессиональном плане Рак будет настроен на позитив, ведь от настроя будет многое зависеть в его жизни. Рак – это очень атмосферный знак зодиака, и для него важно настроение. Месяц будет эмоциональным, интересным. Однако рискованные ситуации не следует исключать, потому что во второй половине месяца Марс войдет в знак Рака. Потому представителей знака могут ожидать ДТП, несчастные случаи и переломы.

Деньги. В финансовом плане Рака ждут очень большие вознаграждения, хорошие премии и повышение заработка. Поэтому если Раку давно не повышали зарплату, он смело может просить о повышении – он его получит. Но расслабляться не стоит, нужно и дальше трудиться, прилагать усилия, чтобы карман не опустел. Звезды советуют меньше тратить полученные средства и больше экономить.

Любовь. В личной жизни Раку не стоит прятать голову в песок. Если для Рака человек дорог, то с ним всегда можно будет найти компромисс. Любые компромиссы, возвращение бывших супругов для Рака очень благоприятны в этом месяце. Необходимо услышать своего партнера.

Раки-одиночки в марте получат возможность познакомиться с представителями противоположного пола, но перспективными эти отношения станут только в том случае, если сами Раки настроены на это. То есть если Рак захочет, чтобы отношения стали прочными и длительными, они такими станут.

Здоровье. Гороскоп здоровья предупреждает Рака о возможных проблемах, связанных с обострением хронических заболеваний, особенно желудочно-кишечного тракта. Не стоит забывать о мерах профилактики, вовремя обращаться к врачу. Кроме того, следует укреплять иммунитет и избегать переохлаждения.

Лев

У Львов март 2023 года пройдет под двумя жирными плюсами, это счастливчики месяца. Они сумеют избежать всех ненужных соблазнов и достичь успеха как в финансовой сфере, так и в любви. Львы возьмут хороший темп ранней весной: лидерство на работе, эффективные начинания, но стоит сбавить немного обороты, иначе завистники начнут вставлять палки в колеса. Искать поддержку следует среди домашних.

Карьера. Трудовая деятельность Льва в марте 2023 года будет складываться суперуспешно, его ждет звездный час. Появится возможность реализовывать задуманные идеи. Особенно удачно будут развиваться события для Львов, задействованных в науке и IT-индустрии – есть вероятность сделать открытие, защитить новый проект. Чтобы добиться успеха, нужно проявлять настойчивость и усердие. Некоторые в Львы в марте получат очень хорошую высокую должность, возможен стремительный карьерный рост.

Льву в марте важно избегать конфликтов с деловыми партнерами, поскольку могут быть разные осложнения. Однако отчаиваться не стоит – все наладится очень быстро, и у Львов могут быть хорошие финансовые партнерские проекты.

Здоровье. Самая большая опасность для Льва будет исходить от повышенного артериального давления и сердечной недостаточности. Поэтому не рекомендуется в этом месяце много бегать. Следует щадить себя в спорте, работе, можно даже на некоторое время отложить спортзал. Полноценный отдых обязателен, хороший сон в этом месяце – исцеление для Льва. Кроме того, стоит преодолеть свою тягу к вкусной еде, изобилию и полному столу, лучше сесть на диету. Потому что тяжелая еда и употребление алкоголя являются фактором риска при сердечно-сосудистых заболеваниях. Льву стоит придерживаться поста.

Весы

У Весов в марте-2023 будет отличный период. У них появятся большие творческие возможности, и им не стоит сдерживать свои порывы. В марте именно это качество принесет Весам успех, удачу, новые потрясающие знакомства, связи. Дипломатический подход ко всему будет оказывать большое влияние на других людей, что будет способствовать возвышению Весов.

Карьера. В профессиональной сфере звезды будут способствовать Весам и всячески помогать им достигать результата, особенно, в новых начинаниях: новые дела, новые проекты, новые планы. Особенно если Весы будут проявлять трудолюбие и настойчивость. В любом случае в деловом партнерстве представителей этого знака ждет грандиозный успех.

Деньги. В марте Весам нужно быть осмотрительнее со своими тратами. Всегда нужно оставлять запас средств. Если Весам предложат хорошую должность, то именно в этом месяце их ждет большая удача. Будет шанс очень удачно сменить место работы, и перед Весами откроются прекрасные мощные перспективы развития.

Любовь. Одинокие Весы в марте-2023 могут встретить родственную душу. Но случится это только с теми, кто уже морально готов к судьбоносной встрече и полностью отпустил свои прошлые отношения. Благоприятно узаконить отношения и заключить брак, особенно во второй половине месяца, когда Венера войдет в знак Тельца.

Здоровье. В марте у Весов возможны проблемы с сосудами, головные боли и перепады давления, общая усталость, слабость, авитаминоз. Все это будет говорить о том, что пришла необходимость пересмотреть свой режим дня и больше отдыхать. При ухудшении состояния необходимо обратиться за помощью к врачу.

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