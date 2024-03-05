Гороскоп на март-2024 для всех знаков: Тельца ждет коварство, а Рыб сказочный месяц

Гороскоп на март от астролога Влада Росса сулит Овну быстрый успех, Водолею – подготовку к карьерному прыжку, а Весам – перемены в личной жизни.

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Гороскоп на март-2024 от Влада Росса сулит удачный месяц Рыбам, Овну и еще нескольким знакам / Главред

Астрологический прогноз на март 2024 года точно порадует представителей нескольких знаков зодиака, поскольку начало весны у них будет весьма удачным и насыщенным приятными событиями. Астролог Влад Росс эксклюзивно для Главреда составил гороскоп на март-2024 для всех знаков зодиака и назвал неудачников и счастливчиков начала весны. Астролог рассказал, какие события возможны в марте в жизни каждого знака зодиака в карьере и работе, в семье и любовных отношениях, в денежных делах, а также какие проблемы со здоровьем могут возникнуть.

Нейтральным март-2024 будет для следующих знаков:

Рак

Март-2024 у Рака будет ровным месяцем. Март вознаградит Рака за терпение и каторжный труд. Те представители знака, которые долгое время прилагали максимальные усилия для достижения заветной цели еще до марта, наконец в этом месяце смогут быть вознаграждены и начнут пожинать залуженные плоды финансового успеха. Наконец удастся оставить в прошлом все сложности, то есть непростой период в жизни Рака завершится.

Март – прекрасное время для Рака, чтобы заняться самосовершенствованием, в том числе речь идет и о духовных практиках. Также удастся наверстать упущенное в личной жизни.

Благоприятные дни марта 2024 года для Рака: 1, 2, 8, 13, 22, 24, 30.

Неблагоприятные дни марта для Рака: 7, 11, 17, 14, 21, 29.

Карьера. В профессиональной сфере звезды рекомендуют Раку настроиться в марте-2024 на позитив, ведь от настроя будет очень многое зависеть. Месяц будет эмоциональным, насыщенным и интересным. Однако рискованные ситуации все-таки следует исключить в этом месяце, иначе могут быть сложности. В марте Раку однозначно не стоит испытывать судьбу.

Деньги. Март 2024-го обещает Раку получение премий и финансовых вознаграждений, но в самом конце месяца. Расслабляться не стоит – нужно трудиться. Нужно стиснуть зубы и двигаться к своей цели. Чтобы карман не опустел, звезды не советуют тратить все полученные деньги. Рак – один из самых экономных знаков зодиака, и в марте ему желательно экономить, как и всегда.

Личная жизнь. Раку в марте в личной жизни не стоит прятать голову в песок. Если человек дорог, с ним стоит поговорить, найти компромисс. Раку необходимо слушать и слышать своего партнера.

Одинокие Раки могут воспользоваться знакомством с представителем противоположного пола, однако перспективы этих отношений не будут радужными. Все будет зависеть от Рака и от того, насколько он захочет и дальше общаться с этим человеком. Хотя вторая половина марта может принести удачные романы с иностранцами, людьми издалека.

Здоровье. В марте 2024-го у Рака возможно обострение хронических заболеваний. Не следует забывать о мерах профилактики, а также важно вовремя обращаться к врачу, избегать переохлаждений и укреплять иммунитет. Рак рискует подцепить вирусные и простудные заболевания в этом месяце.

Весы

Март-2024 обещает быть средним месяцем для Весов. Творческим натурам больше не будет нужды сдерживать свой порыв, ведь в марте именно это принесет Весам финансовый успех и новые потрясающие знакомства и связи. Дипломатический подход Весов ко всему не подведет. С другой стороны, чтобы оградиться от ложных друзей и навязанных обязанностей, Весы будут яростно отстаивать свою территорию и выгонять оттуда всех, кто им надоел.

Благоприятные дни марта 2024 года для Весов: 2, 7, 9, 23, 29.

Неблагоприятные дни марта для Весов: 1, 6, 10, 17, 26, 31.

Карьера. В профессиональной деятельности в марте 2024-го звезды будут способствовать и всячески помогать достичь успеха тем Весам, которые начнут новое дело и будут проявлять такие качества как трудолюбие и настойчивость. Если не лениться, а заниматься учебой и самообразованием, то полученные знания обязательно поспособствуют продвижению по карьерной лестнице. Некоторые Весы в марте могут сменить место работы, и у них появятся новые шансы, перспективы и возможности.

Деньги. В финансовом плане для Весов март 2024 года будет благоприятен, однако следует осмотрительнее относиться к своим тратам и всегда оставлять какие-то средства про запас.

Личная жизнь. Многих Весов в марте 2024-го ждут перемены в личной жизни: одни решат узаконить отношения, другие, состоящие в браке, захотят пополнения в семействе. Вообще, месяц благоприятен для беременности. Одинокие Весы в марте, возможно, встретят родственную душу, но это случится только с теми, кто уже морально готов к судьбоносной встрече, кто полностью отпустил прошлые отношения.

Здоровье. В марте плохое самочувствие Весов может быть связано с сосудистыми заболеваниями. Возможны головные боли, перепады давления. Весы особенно будут реагировать на солнечные и магнитные бури. В марте Весам предстоит пересмотреть режим дня, уделять больше времени отдыху. При ухудшении самочувствия Весам необходимо безотлагательно обращаться к врачу.

Смотрите гороскоп на март-2024 от астролога Влада Росса для всех знако зодиака:

Скорпион

Март 2024-го для Скорпиона не будет плохим месяцем, впрочем, особенно хорошим его тоже не назовешь. Скорпиону будет казаться, что все идет своим чередом, на службе сплошные успехи, но март заставит передумать. Если совершенствоваться, то все получится. Если на работе Скорпиона примутся критиковать, закрывать уши не стоит, наоборот, нужно прислушаться к критике. Скорпиону сейчас необходима встряска, и только взгляд со стороны сможет рассмотреть и найти причину проблемы. Потому полезной будет консультация астролога или психолога, а поддержку следует искать у близких и родителей.

Благоприятные дни марта 2024 года для Скорпиона: 1, 10, 11, 15, 24, 25.

Неблагоприятные дни марта для Скорпиона: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Карьера. В марте-2024 Скорпиону следует готовиться к тому, что для завершения работы, на которую он потратил много времени, потребуется немного поучиться и повысить квалификацию. Звезды рекомендуют не лениться, впитывать полезную информацию, ведь она поможет реализовать задуманное. Не стоит строить заоблачных планов – все замыслы должны быть реальными, а выполнять их нужно поэтапно. Только при этом условии Скорпион сумеет достичь цели.

Гороскоп на март не исключает вероятности конфликтов с сотрудниками. Скорпиону рекомендуется умерить свою воинственность и спокойно относиться к критике. Если в словах критикующего лица есть доля правды, то нужно работать над собой.

Личная жизнь. В марте 2024 года звезды сулят Скорпиону успех у противоположного пола. Следует обратить внимание на тех, кто проявит симпатию, ведь, возможно, такие отношения перерастут в нечто большее и серьезное, чем просто флирт. У Скорпиона может вызреть брачная комбинация звезд.

Семейным Скорпионам в марте следует пересмотреть свое отношение к партнеру и стараться быть менее раздражительными и более тактичными.

Здоровье. В марте у Скорпиона велика вероятность развития простудных заболеваний. Но заниматься самолечением не стоит – лучше обратиться к специалисту. Некоторые представители знака могут столкнуться с проблемами сексуального характера, поэтому не стоит пренебрегать средствами защиты. Также следует опасаться развития профессиональных заболеваний, например, геморроя.

Водолей

Водолею в марте 2024 года не следует форсировать события, проявлять инициативу, поскольку инициатива будет наказуема. Марс – планета раздражения, ссор, споров – все еще будет в Водолее почти до конца месяца. Энергия будет бить через край, будет хотеться взять бразды правления в свои руки и доказать всем, что Водолей крут. Марс – это также планета травмоопасности, поэтому есть риск получить перелом рук или ног, а также попасть в ДТП.

В марте Водолей должен быть сосредоточен исключительно на себе, копить силы. Марс в Водолее будет давать некую эгоистичность. Это будет время подготовки к карьерному прыжку, который уже близок. И именно в этом месяце Водолей может наработать свой потенциал в плане карьерного роста.

Благоприятные дни марта 2024 года для Водолея: 3, 4, 7, 9, 17, 22, 23.

Неблагоприятные дни марта для Водолея: 5, 6, 12, 13, 15, 24, 25.

Карьера. В профессиональном плане март будет довольно удачным месяцем для Водолея. Его будет переполнять энергия. Но есть одна загвоздка – когда Водолей полон сил, он часто может поступать безрассудно. Звезды советуют не лезть в авантюры. Март является подготовительным этапом для дальнейших свершений, в том числе и финансовых. Необходимо составить план действий, наладить контакты с новыми партнерами. Также нужно распрощаться с оппонентами, изучить деятельность конкурентов, заняться рекламой и продумать все до мельчайших деталей.

Деньги. Финансовая сторона жизни Водолея в марте 2024-го будет довольно хорошей. Денежные поступления, удачные капиталовложения и покупки поднимут настроение. Вплоть до того, что Водолей может приобрести недвижимость или машину. Главное – делать подарки близким, поскольку это сторицей вернется уже в ближайшем будущем.

Личная жизнь. В марте-2024 Водолею следует уделять максимум внимания близким людям, ведь благодаря им он найдет вдохновение для своих новых идей, которые будут способны принести ему успех. Семейные ценности должны всегда быть на первом месте для Водолея, особенно в этом месяце.

Здоровье. Март может быть весьма коварным месяцем для Водолея в плане проблем со здоровьем. Водолею точно не следует ехать в горы в марте, поскольку может там или порвать связки, или поломать конечности. Важно одеваться по погоде – есть опасность простудиться. Очень вероятны обострения хронических заболеваний, особенно связанных с суставами. Самое время пройти профилактическое лечение и обратиться к врачам.

Неудачники марта-2024:

Телец

Март 2024-го для Тельца будет довольно коварным периодом. В этом месяце Тельца с невероятной силой потянет на какое-то новое романтическое приключение. Но, приняв легкий флирт за начало чего-то большого и светлого, он рискует совершить ошибку. Дружба может казаться любовью, и наоборот. Соединение планет будет происходить в доме легких и непродолжительных отношений. Глупо менять крепкие стены на башни воздушного замка в марте.

На работе Тельцу следует поменьше привлекать внимание и не рваться в первые ряды. Чем медленнее Телец будет двигаться к цели, тем быстрее ее достигнет. Потому лозунг этого знака в марте: тише едешь – дальше будешь.

Благоприятные дни марта 2024 года для Тельца: 1, 6, 14, 15, 20, 23, 24.

Неблагоприятные дни марта для Тельца: 2, 3, 10, 11, 16, 17.

Карьера. В марте-2024 Тельцу следует быть готовым к тому, что ничего не будет удаваться с первой попытки. Повторенье – мать ученья. Однако некоторым представителям знака и вторая попытка не принесет желаемого результата. Потому следует готовиться к сложному периоду.

Однако не стоит отчаиваться и раздражаться, это – не выход. Тельцу следует обратиться за помощью к человеку, чей опыт гораздо больше, чем у него. Это будет самым грамотным решением в сложившейся ситуации. Если гордость не позволяет этого сделать, нужно взять небольшую паузу, проанализировать ситуацию и попробовать все сначала.

Во второй половине марта для достижения важной цели Тельцу придется применить несвойственную ему хитрость. Идти на эту небольшую сделку с совестью или нет – Телец должен решить сам. Он добьется того, чего хочет, но радость победы может быть несколько омрачена.

Деньги. В сфере финансов в март 2024 года Тельцу следует быть более осмотрительным и экономным. Он склонен чрезмерно беспокоиться о материальном обеспечении в будущем, потому будет пытаться побольше скопить.

Личная жизнь. Семейным Тельцам или Тельцам в отношениях в марте 2024-го может захотеться каких-то приключений. Однако лучше не искать их на свою голову, ведь, начав активно флиртовать с представителями противоположного пола, он вызовет большое негодование своих благоверных. А из-за ревности второй половины могут возникнуть сложные ситуации.

Знакомство, которое может завязаться ближе к середине марта, подарит одиноким Тельцам бурю эмоций, однако терять самоконтроль нельзя, поскольку потом об этом придется сильно пожалеть.

Здоровье. В первой половине марта иммунитет Тельца будет ослаблен, потому велика опасность подхватить ОРЗ и прочие болезни, которые сопровождаются болью в горле, кашлем, проблемами с легкими. Уязвимой будет вся дыхательная система. Для профилактики заболеваний костной системы подойдет конец месяца, полезно будет наполнить рацион продуктами, содержащими кальций, и больше бывать на свежем воздухе.

Дева

В марте-2024 люди из близкого окружения Девы могут начать завидовать ее успехам и попытаются как-то навредить, втянув в нечестную игру. Очень многие будут настроены против Девы. Поэтому март будет для Девы месяцем со знаком "минус".

Деве не следует позволять манипулировать собой и глубоко проникать в душу. Следует поплотнее прикрыть эту дверь, особенно для врагов и недоброжелателей. Появление прекрасного незнакомца или незнакомки может лишь свести Деву с ума. Не нужно торопиться принимать решение в отношениях с близкими людьми, поскольку ситуация может быть неоднозначная.

Благоприятные дни марта 2024 года для Девы: 1, 2, 10, 11, 14, 15, 23, 24.

Неблагоприятные дни марта для Девы: 5, 18, 19, 28.

Карьера. В профессиональной деятельности в марте 2024-го у Девы наступит напряженная и непредсказуемая пора. Перед ней будет поставлен ряд новых задач, особенно начальством, но времени для их осмысления будет недостаточно. Потому придется принимать довольно быстрые решения, что заставит Деву не на шутку понервничать. Тем не менее, столкнувшись с трудностями, Деве нельзя сворачивать с пути, хотя в какой-то момент очень захочется все бросить и никогда не возвращаться к задаче, которая в марте будет ей не по зубам.

Деньги. В финансовом плане в марте Дева будет склонна к излишнему беспокойству. Она хорошо умеет вести денежные дела других, потому среди Дев очень много хороших бухгалтеров. Но сама Дева в этом месяце может быть слишком нерешительна, когда дело будет касаться ее денег.

Личная жизнь. В марте-2024 Деве не стоит тратить время на человека, который при первой же встрече сообщил, что он несвободен. Также Деве не следует демонстрировать интерес к тому, кто ей явно не симпатизирует, в надежде завоевать расположение. Шанс завязать новые отношения появится лишь в самом конце месяца. И, вероятнее всего, Дева выберет того, кого давно и хорошо знает.

Здоровье. Дева в марте 2024-го будет весьма мнительна и суеверна в вопросах здоровья. Потому стоит уменьшить количество просматриваемых передач, а также чтение литературы на медицинскую тематику. Ипохондрия в марте может невероятно развиться. В середине месяца Деве нужно опасаться сквозняков, переохлаждения и одеваться по погоде. В конце месяца настроение Девы обещает быть хорошим, а физическое самочувствие будет напрямую зависеть от умения соблюдать правильный режим дня. Деве нужно постараться ложиться спать и просыпаться в одно и то тоже время, не пропускать приемы пищи, заниматься спортом и обращаться к диетологу или нутрициологу.

Стрелец

Стрельцам в марте 2024-го будет казаться, что дела идут не совсем так, как им бы того хотелось, что и дома, и на работе все заходит в какой-то беспросветный тупик. Поэтому месяц для Стрельца пройдет под знаком "минус". Однако отчаиваться не стоит, ведь все это ведет к переменам в делах и окружающей действительности. Но главное – Стрелец должен изменить самого себя в этом месяце, преобразить свои тело и душу. Долой старые страхи, отжившие стереотипы! Для успеха, как никогда, будет важна поддержка друзей и коллег. Нужно прислушиваться к близким людям, полагаться на партнеров – в этом будет ключ к успеху в марте.

Благоприятные дни марта 2024 года для Стрельца: 2, 3, 12, 13, 17, 18, 26.

Неблагоприятные дни марта для Стрельца: 7, 8, 15, 16, 22, 28, 29.

Карьера. В марте 2024 года Стрельцу необходимо усердно трудиться. Начальство непременно заметит трудолюбие и перспективность Стрельца, особенно если он начнет ломать стереотипы, идти к новому. Так что можно ждать увеличения заработной платы. Также Стрельца могут уволить в этом месяце, но потом неожиданно подвернется какой-то очень хороший вариант. Звезды советуют Стрельцу больше общаться и заводить полезные знакомства, ведь именно наличие связей поможет Стрельцу разрешать проблемные ситуации. Ему рекомендуется развивать индивидуальные способности – это принесет самоудовлетворение, настроит на позитив, а, значит, будет и существенный шанс на успех, который поможет преобразиться, особенно в конце месяца.

Деньги. В марте Стрельцу рекомендуется экономить, так как впереди его ждут существенные материальные затраты этой весной.

Личная жизнь. В личной жизни март 2024-го не предвещает ничего хорошего Стрельцу. Некоторые одинокие Стрельцы встретят интересных представителей противоположного пола, однако, вероятнее всего, значимыми друг для друга они не станут. Потому ни на что серьезное Стрельцу рассчитывать не стоит.

Стрельцам, которые пребывают в отношениях, любовный гороскоп советует стать более непредсказуемыми, например, совершить неожиданный поступок, который приятно удивит партнера.

Здоровье. В марте у Стрельца не предвидится проблем со здоровьем. Необходимо больше отдыхать, меньше нервничать, больше гулять на свежем воздухе, отправляться в далекие путешествия. И тогда многое в его жизни преобразится.

Козерог

В марте 2024-го Козерог будет в трудах, впрочем, как и всегда. Он будет двигаться к своей цели, как альпинист. Однако могут возникать небольшие трудности на работе, и Козерогу нужно постараться, чтобы они не испортили ему настроение. В целом, март у Козерога пройдет под знаком "минус". В конце концов, противник выйдет из игры, и дальше дела пойдут, как по маслу.

Благоприятные дни марта 2024 года для Козерога: 4, 6, 16, 19, 28.

Неблагоприятные дни марта для Козерога: 10, 11, 22, 25, 31.

Карьера. Главное, что нужно Козерогу в карьере в марте, – это выбрать правильную тактику. Неприятности на работе не будут значительными, если Козерог их сам не "раскочегарит". В любом случае, все наладится в конце месяца волшебным образом, даже не потребовав значительных усилий со стороны Козерога. Нужно набраться терпения в марте, несмотря на то, что будет велико стремление сделать карьеру и добиться общественного признания и почестей.

Деньги. В марте 2024-го звезды не рекомендуют Козерогу тратить деньги на дорогие развлечения. К планированию личного бюджета следует отнестись как можно более ответственно.

Личная жизнь. Ситуация в личной жизни в марте у Козерога будет стабильной. Особых перемен не предвидится. В любом случае, Козерогу следует стремиться обновлять чувства, делать отношения боле яркими и насыщенными. В этом помогут совместные поездки или романтический ужин в ресторане при свечах.

Здоровье. Состояние здоровья в марте-2024 во многом будет определяться настроением Козерога: пасмурная погода – все болит, солнышко вышло – самочувствие хорошее. Долой пессимизм! Лучше задаться целью себя побаловать. Эмоциональный подъем благотворно скажется и на других сферах жизни Козерога. Это прекрасное время для посещения психологических тренингов.

Счастливчики марта-2024:

Овен

У Овна в марте 2024 года все будет хорошо, и месяц пройдет под знаком "плюс". Если вопреки сомнениям Овну в марте удастся затеять какое-то дело, то в этом месяце ему дастся добиться быстрого успеха и важных достижений. Овен может рассчитывать на это, но при условии, что он не рассорится с партнерами. А из-за затмения на оси Овен-Весы вполне возможны напряженные ситуации во взаимоотношениях с людьми. Неожиданно могут появиться на горизонте новые кармические партнеры. Старых партнеров не стоит убеждать в том, что правда на земле одна, и она за Овном.

В марте Овну может понадобиться время, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Но звезды советуют в начале весны на работе проявлять максимальную активность.

Благоприятные дни марта 2024 года для Овна: 2, 3, 21, 22, 25, 26, 27.

Неблагоприятные дни марта-2024 для Овна: 1, 7, 8, 14, 15, 28.

Карьера. В сфере профессиональной деятельности в марте у Овна будет благоприятный период, когда возможен серьезный прорыв в работе. Возможна удачная смена рода деятельности и обретение нового места работы.

Во второй половине марта-2024 Овну нужно рваться в бой, работать с энтузиазмом, по возможности брать на себя роль лидера. В это время можно будет достичь того, что не удавалось ранее. В том числе удастся улучшить материальное положение, а по итогу выйти в двойной плюс.

Конец марта может оказаться богатым на деловое общение. При этому Овну следует учитывать, что достигнутые в неформальной обстановке договоренности, приведут к неподражаемому успеху.

Личная жизнь. В первой половине марта 2024 года у одиноких Овнов может появиться новое увлечение. С высокой долей вероятности объектом симпатии станет человек, который будет старше по возрасту или по социальному статусу. Не исключен служебный роман. Даже если этому увлечению не суждено перерасти в нечто большее, можно быть уверенным, что этот человек останется другом и покровителем.

Семейным Овнам рекомендуется избегать любым проявлениям ревности, поскольку затмение будет на оси Овен-Весы, а это значит, что в браках может происходить что угодно. Затмение может сказаться на отношениях со второй половиной не лучшим образом.

Во второй половине месяца любимому человеку Овна, вероятно, понадобится помощь и поддержка. Овну будет важно проявить живое участие в жизни своей второй половины. Следует преодолеть все кризисы вместе с партнером.

Здоровье. Овен в мате-2024 может стать жертвой ошибочного диагноза, поэтому лучше в этом месяце не пытаться что-либо диагностировать. По возможности нужно повременить с посещением врачей, сдачей анализов, проведением важных медицинских обследований, особенно во второй половине месяца. Если у Овна есть хроническое заболевание суставов, в марте следует быть готовым к его обострению в конце месяца. Причем рецидив может спровоцировать не только повышенная физическая активность, но и стресс.

Близнецы

У Близнецов в марте 2024 года все будет отлично. Близнецам в марте необходимо быть в курсе происходящих событий во всех сферах жизни. Чем больше они будут информированы, тем больше полезного почерпнут для себя. Благоприятное время для учебы, хорошо начинать изучение иностранных языков, повышать квалификацию и уровень образованности. Быть в курсе – главное в марте для Близнецов. У них появится шанс не только добиться нового места под солнцем, но и решить наболевший денежный вопрос.

В начале марте Близнецам можно быть экстравагантными, ведь это привлечет новых знакомых и поклонников, а также предложения о деловом партнерстве сотрудничестве.

Благоприятные дни марта 2024 года для Близнецов: 2, 7, 9, 13, 17, 18, 25, 29, 30, 31.

Неблагоприятные дни марта для Близнецов: 3, 5, 10, 11, 19, 20, 24, 27.

Карьера. В марте-2024 стоящие перед Близнецами профессиональные задачи будут решены достаточно быстро и без особых усилий. Следует чаще интересоваться тем, что происходит вокруг. Это поможет не упустить из виду нечто важное, что происходит на горизонте.

Кроме того, успеху поспособствуют гармоничные отношения с коллегами, начальством, друзьями по работе, которые всегда будут готовы помочь советом.

В этом месяце начнут продвигаться многие ранее приостановленные проекты. В марте появится возможность обзавестись полезными знакомствами, в том числе и в профессиональном плане. Удачно будут складываться переговоры, а также кратковременные коммерческие заграничные поездки. Некоторым представителям знака представится шанс получить повышение или начать новое перспективное дело. Это неплохое время для перехода на новое место работы. У Близнецов будет очень большой шанс преобразить свою деятельность именно в марте.

Деньги. В финансовом плане март для Близнецов обещает быть ровным периодом.

Личная жизнь. В марте 2024-го Близнецам захочется пережить в любви и отношениях нечто волнующее. В первой половине месяца возможны курортные романы. Близнецы вполне могут позволить себе небольшое приключение, но нужно помнить, что заигрываться не стоит, поскольку карета с принцессой превратится в тыкву. Близнецам не стоит осыпать упреками свою вторую половинку. Следует определить истинные причины ее или его поведения, если партнер испытывает постоянное чувство ревности по отношению к Близнецам. Со временем Близнецы поймут, что соединили свою жизнь с человеком, который им совершенно не подходит. Подчеркиваю, речь идет о человеке, которого Близнецы встретят в марте 2024-го.

Здоровье. Близнецы в марте будут в довольно хорошем расположении духа. Месяц подойдет для занятий спортом, посещения фитнесс-клуба, однако во всем следует проявлять чувство меры. Не стоит перегружать организм и нужно избегать экстремальных видов спорта. Также следует прислушаться к советам врачей, не пренебрегать физиотерапевтическими процедурами, лечебной гимнастикой, массажем – тогда состояние Близнецов заметно улучшится.

Лев

Благодаря отличной интуиции в марте 2024 года Льву удастся избежать ненужных соблазнов, достичь успеха и в финансовых делах, и в любви. Месяц обещает быть невероятно удачным для Льва. Он ранее взял хороший темп: лидерство на работе, эффектные начинания и прочее. Стоит избавиться от излишней эйфории, ведь завистники могут ставить палки в колеса Льву. Но, несмотря на это, все у Льва будет хорошо. Поддержку ему следует искать дома, ее окажут родственники. Но завистники попортят нервы, из-за чего даже есть риск судов и следствий, правда, их в марте Лев будет выигрывать.

Благоприятные дни марта 2024 года для Льва: 3, 7, 8, 17, 18, 22, 30, 31.

Неблагоприятные дни марта для Льва: 5, 6, 12, 19, 20, 26, 27.

Карьера. Трудовая деятельность Льва в марте 2024-го будет складываться довольно успешно. Есть большой шанс реализовать задуманное и достичь цели. Особенно удачно все будет складываться для Львов, чья деятельность связана с IT-технологиями и наукой: они могут сделать открытие или защитить новый проект. Чтобы добиться успеха, Льву нужно проявить настойчивость и усердие. Некоторые представители знака в марте получат высокую должность в награду за свой труд. Только действовать необходимо законным и честным способом, в противном случае обман здорово навредит карьере Льва.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Деньги. В финансовой сфере в марте у Льва дела будут идти неоднозначно. Возможен конфликт с работодателем, или деловые партнеры начнут сомневаться в надежности партнерских взаимоотношений со Львом. Однако отчаиваться не стоит, все наладится, ведь будут новые возможности с новыми деловыми партнерами, благодаря которым представители знака смогут сказочно разбогатеть.

Личная жизнь. В марте 2024-го Льву не стоит открывать душу человеку сразу, даже если тот ему понравился. Нужно присмотреться, узнать, как человек ведет себя в разных ситуациях, и лишь после этого можно будет делать какие-либо выводы.

Львы, состоящие в браке, могут почувствовать некоторую отчужденность в отношениях, но это будет легко исправить. Какой-нибудь романтический ужин, небольшое путешествие смогут восстановить остроту чувств, особенно вблизи 8 марта.

Здоровье. Самая большая опасность для Льва в марте в плане здоровья будет исходить от повышенного артериального давления и сердечной недостаточности, которые могут быть вызваны тем, что Лев себя не щадит на работе, в делах. В случае Льва полноценный отдых обязателен. Кроме того, Льву необходимо преодолеть свою тягу к роскоши и вкусной еде, которая также является фактором риска для его сердечно-сосудистой системы.

Рыбы

Март 2024-го предоставит Рыбам шанс многое круто изменить в их жизни. Месяц пройдет крайне удачно. Звезды дадут возможность Рыбам изменить все, особенно во второй половине месяца. Прежде всего, это будет касаться карьеры и профессионального предназначения.

Перемены, хоть долгожданные и нужные, но будут происходить не слишком легко. Рыбам нужно постараться немного развлечься, ведь это пойдет им на пользу. Следует воспользоваться советом близких друзей – их помощь будет бесценна.

Благоприятные дни марта 2024 года для Рыб: 5, 6, 10, 11, 15, 20, 25.

Неблагоприятные дни марта для Рыб: 7, 8, 17, 26, 27.

Карьера. В плане карьеры Рыбам в марте 2024 года нужно будет принимать серьезные решения. При этом необходимо взвесить все "за" и "против". Лучше действовать согласно ситуации, доверять своей интуиции – она будет просто сказочной в этом месяце. Вообще, для Рыб это будет просто сказочный месяц. Звезды не рекомендуют Рыбам пытаться выполнить несколько дел одновременно, а лучше сосредоточиться на чем-то конкретном.

Деньги. Финансовый гороскоп на март-2024 сулит Рыбам потрясающие перспективы. Они смело могут сорить деньгами в этом месяце – их ждет удачное и выгодное вложение средств. Но при этом все-таки Рыбам стоит относиться к деньгам бережно, в финансовом планировании вести себя ответственно и иметь запас на "черный день", так что все тратить не стоит.

Личная жизнь. В марте-2024 Рыбам следует быть целеустремленными в личной жизни. Такое поведение несомненно понравится второй половине. Свободных Рыб, нацеленных на создание семьи, в этом месяце может ждать удача и новые знакомства.

Здоровье. Рыбам в марте следует соблюдать меры предосторожности и гигиену. Важно принимать витамины – это поможет уберечься от болезней. Велика вероятность обострения хронических заболеваний. Рыбам рекомендуется воспользоваться советами семейного врача и прочих медицинских работников.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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