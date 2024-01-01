Гороскоп на январь-2024 для всех: кому повезёт, а кому ждать неприятностей в начале года

Гороскоп от Влада Росса на январь расскажет, кому звёзды сулят счастье в любви, кому грандиозные финансовые поступления, а кому новую влиятельную должность.

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Астролог Влад Росс назвал неудачников и счастливчиков января 2024 года / Главред

В январе 2024 года многие знаки зодиака почувствуют воодушевление и эмоциональный подъём. Начало месяца будет благоприятно для отдыха, а затем можно будет смело браться за работу – дела пойдут прекрасно.

Гороскоп на январь-2024 для обещает нескольким знакам крайне удачное начало года, а вот четырём знакам предстоит весь месяц решать проблемы и преодолевать трудности в работе, финансовых делах или личной жизни.

Неудачники января 2024 года:

Близнецы

Январь 2024 года для Близнецов будет месяцем романтики, приключений и веселья. Их задачей будет не потерять здравый смысл в вихре удовольствия и прислушаться к голосу интуиции. В противном случае Близнецов будет ждать жалкий месяц, со знаком "минус". Хоть Близнецов и будет пошатывать в первой половине месяца, но потом жизненный потенциал всё-таки начнёт расти, что может благотворно сказаться на образе жизни. В итоге, чудесные перемены заметят все.

Благоприятные дни января 2024 года для Близнецов: 3, 7, 8, 17, 18, 22.

Неблагоприятные дни января 2024 года для Близнецов: 5, 12, 19, 20, 26, 27.

Карьера. Близнецам в январе следует проявлять инициативу в делах. Закладывание фундамента будущего успеха будет благоприятно, особенно после 4 января, когда Марс войдёт в знак Козерога. Но при этом не нужно ничего кардинально менять.

Деловые партнёры Близнецов будут достойны доверия, однако нужно будет позаботиться и о новых профессиональных контактах, а также о том, чтобы избежать обмана и предательства, потому что до 10 января Меркурий будет в жёстком квадрате к Нептуну. Во второй половине месяца Близнецы могут выражать энергию и уверенность в собственных силах, что будет их главным козырем.

Деньги. В финансовом плане в январе Близнецы могут попасть в неопределённые условия. Их могут обмануть на деньги. В конце месяца Близнецы могут заработать дополнительные суммы денег, появится подработка или выпишут премию. Скопить какую-то сумму в этом месяце, скорее всего, не получится, поэтому не стоит рисковать без надобности.

Личная жизнь. В январе 2024-го Близнецов в личной жизни ждут приятные изменения. Общительность и контактность помогут расширить им круг знакомств. Венера будет в доме партнёрства, брака и отношений до 23 января. В такой обстановке будут зарождаться мимолётные симпатии. В силах Близнецов будет поддерживать огонь страсти, особенно вблизи 20-го числа, когда Плутон, символ секса, страсти и успеха в любви, будет оказывать мощное влияние на этот знак.

Здоровье. Близнецам в январе следует остерегаться переломов, вывихов, травм, особенно тазобедренных суставов, плеч и рук. Самый неблагоприятный период в этом плане – 1-7 января. Поэтому не нужно злоупотреблять алкоголем и понапрасну рисковать. Следует быть осторожнее на льду. Слабым местом будут лёгкие: простудные заболевания для Близнецов в этом месяце могут быть фатальными.

Смотрите видеоверсию гороскопа на январь 2024 года для всех знаков зодиака от астролога Влада Росса:

Рак

Январь 2024 года для Рака будет сложным периодом. Месяц пройдёт под знаком "минус". Жизнь Рака в это время будет похожа на пинг-понг: постоянно придётся отбивать удары судьбы, всё быстрее и быстрее. Причём сложности ожидаются и дома, в семье, и на работе, с начальством. Зато есть шанс выиграть два приза сразу.

Раку нужно использовать своё тайное оружие – умение быстро отступать, а затем делать шаги вперёд. Раки любят сначала отступить на определённые позиции, а потом неожиданно броситься в бой.

Благоприятные дни января 2024 года для Рака: 5, 6, 9, 10, 20, 24, 25.

Неблагоприятные дни января 2024 года для Рака: 1, 7, 8, 15, 22, 29.

Карьера. Звёзды предупреждают Рака, что в профессиональной сфере не стоит ввязываться в рискованные проекты, иначе можно прогореть. Рака ждёт полное невезение в делах. Если есть какая-то задумка, её нужно отложить на февраль.

Если в январе от Рака будут требовать невозможного, ему нужно просто скрыться из виду и переждать планетный шторм в тишине. Поскольку всё будет очень сложно для него. Марс будет в оппозиции к этому знаку зодиака, что говорит о возможности судов и следствий, а также развода, потому не следует конфликтовать с мужьями или женами.

Деньги. В январе-2024 финансовая сторона жизни Рака будет полна трудностей, но не стоит отчаиваться. Эта проблема будет вполне разрешима благодаря терпению Рака и целенаправленной работе.

Здоровье. Большие проблемы у Рака в январе 2024 года могут возникнуть с пищеварением, кишечным трактом. Рак в этом месяце может стать целителем. Он может заняться йогой, гипнозом, траволечением. Ракам в январе благоприятно садиться на диету и сбрасывать лишние килограммы.

Лев

Активный отдых в январе 2024 года – это то, что Льву будет нужно. Месяц будет весьма сложным.

В январе Льву удастся привести в порядок своё тело и мысли, а свежее восприятие происходящего позволит реально взглянуть на деловые перспективы, несмотря на то, что Чёрная Луна вошла в дом финансов, потому в этой сфере возможна "чёрная дыра", которая в ближайшее время будет лишь расти.

Натуре Льва свойственно сочетание практичности и авантюризма, но доверяться можно только своей творческой и бесшабашной стороне, и тогда удача останется со Львом. Но не стоит доверять окружающим – Лев в это время должен верить только себе.

Благоприятные дни января 2024 года для Льва: 7, 8, 12, 22, 23, 27.

Неблагоприятные дни января 2024 года для Льва: 3, 10, 17, 18, 24, 25.

Карьера. В январе 2024-го в профессиональной деятельности у Льва появятся неплохие новые возможности для реализации давно намеченных целей, но это будет лишь в 20-х числах.

Деньги. В январе Лев может улучшить благосостояние не ранее третьей декады месяца, особенно благодаря дружбе и связям с людьми намного старше по возрасту и с теми, кто занимает более высокое социальное положение.

Личная жизнь. Отношения Льва в январе 2024-го выйдут на новый виток развития, главное – быть искренним с любимым человеком. Эксперименты в плане чувств Льву противопоказаны. Нужно избавить себя от стресса, иначе Льва может бросить любимый человек. Лучше сходить к косметологу – после этого Лев будет излучать оптимизм и притягивать внимание окружающих и грамотно распоряжаться своими достоинствами. Изменив себя внешне, Лев может осознать, что перед ним открыты все дороги к счастью и удаче.

Здоровье. В январе Льву нужно быть осмотрительнее, потому что существует опасность несчастных случаев и ДТП. Лев будет подвержен стрессам в этом месяце. Могут пострадать лёгкие и горло. Также стоит опасаться переломов конечностей. Львам на фронте нужно стараться меньше рисковать, особенно тем, кто занимается разминированием.

Водолей

Январь 2024 года для Водолея станет временем откровений. Он отчётливо увидит свой дальнейший путь, который будет весьма тернистым и сложным. Месяц в целом будет непростым, со знаком "минус". Если Водолей уже год следует по определённому пути, то лучше с него не сворачивать и ничего нового в этом месяце не начинать. Также Водолею нужно прислушиваться к близким. Ему не следует сильно открываться посторонним людям, так как вокруг него слишком много недобрых глаз.

В результате Водолей чётко увидит и поймёт путь, по которому он должен следовать.

Благоприятные дни января 2024 года для Водолея: 5, 9, 13, 22, 26, 27.

Неблагоприятные дни января 2024 года для Водолея: 4, 10, 12, 19, 21, 25.

Карьера. В работе Водолею в январе следует действовать очень осторожно, обдуманно, без спешки, иначе его могут уволить или лишить должности. Всё будет сложно. Многие планеты будут находиться в доме "подставы". Предложения, которые в ноябре и декабре казались Водолею головокружительными, теперь будут больше напоминать ловушку для него, особенно в начале месяца, когда Меркурий будет в жёстком квадрате к Сатурну. Нужно собрать информацию и посоветоваться со знающими людьми. Гибкость и осмотрительность в делах заложат прочную базу для дальнейших удачных проектов, но всё это нужно отложить до февраля.

Деньги. В январе в финансовой сфере Водолею лучше включить режим экономии.

Личная жизнь. В январе 2024 года в личной жизни Водолея всё будет складываться более-менее благополучно, спокойно и умиротворённо. Водолеям, у которых только-только завязались серьёзные отношения, звёзды рекомендуют держать их в тайне. Повышенное внимание окружающих Водолею сейчас ни к чему, иначе может появиться какая-то грязь в отношениях.

Здоровье. В январе 2024 года Водолею важно избегать споров и конфликтов, поскольку самочувствие будет зависеть от нервов. Всё будет плохо, если Водолей будет сильно перегружен. Если он будет расслабляться, делать гимнастику, заниматься йогой по утрам, то всё будет замечательно. При недомоганиях важно обращаться за медицинской помощью. Возможны ДТП и несчастные случаи. Слабым местом будут голени и щиколотки.

Нейтральным январь-2024 будет для следующих знаков:

Телец

Январь 2024 года для Тельца будет ровным, более-менее сбалансированным периодом. Телец в это время может посвятить себя творчеству, музыке, эстетике, посещать театры и кино. Если Телец давно хотел научиться вязать, танцевать вальс, рисовать акварелью или петь в караоке, то в январе самое время заняться этим.

Телец будет чувствовать себя, как во сне: события будут происходить, но его это словно не будет касаться. Такое состояние является импульсом к новым видам деятельности.

Благоприятные дни января 2024 года для Тельца: 1, 4, 5, 15, 19, 20, 28, 29.

Неблагоприятные дни января 2024 года для Тельца: 3, 10, 17, 18, 24, 25.

Карьера. В январе на работе у Тельца всё будет стабильно. Сотрудничество с новыми партнёрами принесёт неплохую прибыль и отличные плоды. Дипломатические навыки помогут Тельцу при решении важных вопросов. Ему следует больше ценить мнение коллег, ведь это будет одним из путей к успеху.

Деньги. В финансовой сфере в январе 2024-го Тельцу рекомендуется быть внимательнее при оформлении важных документов, особенно в начале месяца, когда будет жёсткий квадрат между Венерой, управляющей этим знаком зодиака, и Сатурном. Потому ничего важного нельзя подписывать в первые 10 дней месяца. В этом месяце лучше не менять место работы, поскольку это будет замена шила на мыло.

Личная жизнь. Тельцу в январе 2024 года в отношения с любимым человеком нужно внести нотку романтизма, пригласить на ужин при свечах, организовать сюрприз. Особенно прекрасной будет последняя неделя января, после 23-го числа. Последняя неделя месяца прекрасна для укрепления любовных отношений, объяснения в любви, предложения руки и сердца. Большая любовь подарит Тельцу крылья, которые позволят ему подняться над всеми невзгодами.

Здоровье. В январе 2024 года Телец будет подвержен простуде, заболеваниям горла, воспалительным процессам. Рекомендуется беречь свои силы, вести более размеренный образ жизни. Полезно заниматься физическими упражнениями, пойти в зал. Следует избегать алкоголя и других возбуждающих средств.

Скорпион

Скорпиону в январе 2024 года не нужны будут помощники – наступает время использовать собственный накопленный опыт. Скорпиону нужно подумать, в чём он силён, и пустить эту силу в ход. Месяц для Скорпиона не очень хорош, но и не очень плох. Скорпион должен позволить себе выделиться из общей массы, смело экспериментировать с нарядами и причёсками, кардинально изменить имидж.

Благоприятные дни января 2024 года для Скорпиона: 1, 5, 14, 15, 19, 20, 29.

Неблагоприятные дни января 2024 года для Скорпиона: 2, 3, 9, 10, 17, 18.

Карьера и деньги. На работе Скорпиону не приходилось скучать в декабре, а в январе-2024 дел только прибавится. Трудовой процесс будет весьма сложным. Но в результате к этому прибавятся ещё и деньги, хоть Скорпион может и хорошо поиздержаться, поскольку в январе он будет стремиться много тратить, особенно на любимых людей.

Это благоприятное время, чтобы вкладывать финансы в новые проекты. Сил и возможностей будет хоть отбавляй. В январе любые начинания в профессиональной сфере будут доброжелательно встречены и руководством, и властями.

Личная жизнь. В январе 2024-го партнёр Скорпиона наконец пойдёт ему на уступки. Скорее всего, ранее его вторая половинка была действительно занята, и ей было не до Скорпиона.

Январь будет месяцем большой трансформации как в личной жизни и сексуальных отношениях, так и в карьере.

Здоровье. В январе 2024 года всерьез навредить здоровью Скорпиона сможет только он сам, если будет изматывать себя работой. Крайне важно высыпаться и не ложиться поздно спать. Нужно остерегаться перегрузок, страхов, волнений, ведь в случае нервного срыва придётся долго болеть.

Стрелец

Январь 2024 года обещает Стрельцу ближние и дальние поездки. Предложение о зарубежной командировке или курсах повышения квалификации может быть очень перспективным. Нужно постараться извлечь пользу от встреч с новыми людьми и знакомства с новыми местами.

Нельзя сказать, что Стрельца ждёт невероятно удачный месяц, но и плохим его тоже не назовёшь.

Благоприятные дни января 2024 года для Стрельца: 3, 4, 7, 8, 17, 22, 31.

Неблагоприятные дни января 2024 года для Стрельца: 5, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Карьера. В январе у Стрельца может случиться конфликт на работе с начальством из-за какого-то недоразумения, довольно мелкого. Причём из-за этого его могут даже уволить. Поэтому Стрельцу в этом месяце важно приходить на работу вовремя, не опаздывать, вести себя с начальством дипломатично, тактично и сдержано. А главное – не злоупотреблять алкоголем, ведь после Нового года Стрелец может уйти в запой, и тогда его уволят.

Профессионализм и надёжность Стрельца будут оценены по достоинству. Не стоит игнорировать мнение коллег, оно может быть действительно ценным. В противном случае сплетни коллег могут привести к увольнению Стрельца, особенно если он будет ходить в неряшливом виде и дышать перегаром.

Деньги. В январе 2024 года Стрельца будут волновать деньги, деньги и ещё раз деньги. И наконец они придут в конце месяца в виде зарплаты, которая может превзойти все ожидания Стрельца, если он будет в форме.

Личная жизнь. Командировочный или служебный роман Стрельца в январе может перерасти в глубокое чувство с коллегой, причём это будет взаимно. В любом случае, это будет хорошо, если коллеги или бизнес-партнёры смогут не только сотрудничать, но и влюбиться друг в друга.

Здоровье. В январе Стрельцу нужно избегать переохлаждения, провести профилактику вирусных заболеваний, поскольку существует вероятность острого бронхита или пневмонии. К счастью, Стрельцы очень крепки здоровьем и быстро выздоравливают.

Рыбы

Рыбы в январе 2024 года, особенно в конце месяца, будут нарасхват. Месяц будет довольно хорошим, плодотворным. Скорее, январь будет хорош, нежели плох.

У Рыб будет шанс получить выгодное рабочее предложение, важно его не прозевать. Знаменитая интуиция Рыб поможет им сделать верный выбор. Нужно позволить себе немного шикануть. Незапланированная покупка или поездка подарит ощущение лёгкости бытия. Многие проблемы будто сами собой разрешатся. У Рыб будут покровители, которые вместо Рыб будут оплачивать рестораны, поездки и прочее.

Благоприятные дни января 2024 года для Рыб: 1, 9, 10, 14, 15, 24, 25.

Неблагоприятные дни января 2024 года для Рыб: 5, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Карьера. В январе 2024 года Рыбам нужно использовать любую возможность и лазейку, чтобы совершить свой трудовой подвиг или творческий прорыв. Нужно вежливо, но настойчиво отстаивать свои интересы – в спорах будет рождаться истина. Даже перед начальством нужно не бояться доказывать свою правоту. Рыбам не дадут упасть в этом месяце.

Деньги. Рыбы в январе 2024 года могут достичь большой финансовой стабильности, особенно во второй половине месяца. Это удастся в том случае, если будет поставлена цель заработать, и Рыбы не будут лениться. Более того, в этом месяце Рыбы могут стать миллионерами. Приток денег может быть впечатляющим.

Личная жизнь. В отношениях с любимыми людьми в январе Рыбам противопоказано бездействие. Нужно попробовать разнообразить личную жизнь сюрпризами и знаками внимания. Нужно реже думать о себе, чаще нужно говорить "мы", а не "я", и тогда все былые обиды исчезнут без следа, и чувства вспыхнут с новой силой.

Здоровье. Рыбам в январе нужно избегать людных мест, помнить о профилактических мероприятиях в период различных эпидемий. Слабое место в январе – лёгкие. Есть опасность пневмоний, бронхитов, ОРЗ.

Счастливчики января 2024 года:

Овен

Конец 2023 года у Овна был довольно напряжённым. Интриги на работе и необъяснимые поступки близких людей могли изрядно утомить Овна. И если представители знака хотят что-нибудь изменить в жизни, январь 2024-го отлично для этого подойдёт. Январь будет хорош для Овна, под знаком "плюс".

Звёзды будут благоволить решительным и смелым представителям знака. Впрочем, Овны всегда решительны, но иногда безрассудны. Однако безрассудным и рискованным делам звёзды не особо будут благоприятствовать.

В январе Венера будет в 9-м доме, что сулит Овну дальние поездки, путешествия, повышение образования, а также встречи и любовь с иностранцами.

Благоприятные дни января 2024 года для Овна: 2, 3, 12, 17, 26, 27.

Неблагоприятные дни января 2024 года для Овна: 1, 7, 8, 15, 22, 23, 28.

Карьера. Позитивный потенциал января проявится в том, что новые задачи и проекты захватят Овна целиком. На этом фоне все остальные проблемы будут казаться незначительными. Овну удастся завоевать доверие коллектива и повысить свой рейтинг, особенно на новой работе. Он сможет утвердить себя в своей карьере. Предстоящие встречи, в том числе и с деловыми партнёрами, окажутся на редкость плодотворными, особенно во второй половине месяца. Это будет благотворно для обеих сторон – и для Овна, и для его партнёров.

Деньги. В финансовом плане в январе 2024 года у Овна всё будет складываться благополучно, но нельзя сказать, что совсем прекрасно и великолепно. Особенно если Овен возглавит какой-либо новый проект или встанет у руля в бизнесе. Вообще, выдвижение на новую должность для Овна будет очень благоприятным в этом месяце.

Личная жизнь. Конец неопределённости и периода смуты в личной жизни Овна ожидается именно в январе-2024. Он снова будет управлять своей судьбой. Гадания на предмет того, любит или не любит, для него позади. Станет понятно, что Овна любят, особенно человек издалека. Роман будет лишь разгораться, как костёр. Возможны прекрасные романтические путешествия в далёкие страны, особенно на юг, к морям и океанам. Нужно верить, что мечта осуществится, и случится это именно в январе.

Здоровье. Овну в январе 2024 года нужно беречь область поясницы, почек. Его могут беспокоить боли в спине, особенно в нижней части спины. Важно одеваться по погоде и держать ноги в тепле. Стоит сходить на профилактический осмотр к семейному врачу и стоматологу.

Дева

Для Девы январь 2024 года будет отличным временем, чтобы исполнить свои маленькие мечты. Месяц пройдёт под большим знаком "плюс". Деве можно тратить деньги и радоваться всем своим глупостям. Звёзды рекомендуют Деве в январе отдых, лень, сибаритство, ведь очень скоро на службе или работе Деве придется отдуваться за двоих, поэтому январь нужно посвятить себе и отдыху.

Благоприятные дни января 2024 года для Девы: 1, 9, 10, 14, 15, 24, 28.

Неблагоприятные дни января 2024 года для Девы: 5, 12, 19, 20, 26, 27.

Карьера. Дева потратила много сил на подготовку новых проектов, и в январе они начнут воплощаться в жизнь. В работе и деятельности, во всём, что касается новых планов и проектов, всё наконец свершится. Деве на январь нужно строить побольше планов, всё пойдет на ура. При этом нужно стараться не концентрироваться на мелочах, что очень любит делать Дева, а смотреть на окружающий мир шире. И тогда энергетика месяца будет более благосклонна к Деве.

Личная жизнь. В январе в плане личной жизни звёзды обещают Деве приятные встречи и знакомства. Вполне возможно, что с некоторыми из этих людей завяжутся романтические отношения, а, возможно, и серьёзные отношения в самом конце месяца, в последнюю неделю. Нежность и внимание будут главным оружием Девы на пути к завоеванию любимого человека.

Здоровье. В январе дева может заболеть бронхитом, ангиной или пневмонией. Кроме того, возможны травмы и поражения в области грудной клетки и рук.

Весы

Весы обожают строить планы и уверены, что январь 2024 года может быть продуман до мелочей. Однако Весы могут забыть об этом, поскольку звёзды приготовили сюрпризы и сумеют порадовать представителей знака.

Январь 2024 года обещает быть весьма благоприятным периодом для Весов и пройдёт под знаком "плюс". Хотя Весы по натуре уклончивы, но в этом месяце будут прямодушны и честны. Открытость поможет представителям знака избежать неприятностей на работе, а дома не даст разгореться конфликту из-за какого-нибудь пустяка.

Благоприятные дни января 2024 года для Весов: 3, 11, 12, 17, 26, 27.

Неблагоприятные дни января 2024 года для Весов: 1, 7, 8, 15, 22, 29.

Карьера. В профессиональной сфере в январе 2024 года для Весов будет важна тема конкуренции: они могут выигрывать разные конкурсы и могут быть успешными в творческих союзах. Следует приготовиться к отстаиванию своих прав, позиций и идей. Не нужно бояться брать на себя ответственность – у Весов всё получится. Звонок от бывшего делового партнёра решит многие проблемы.

Деньги. В январе 2024 года Весам стоит задуматься о том, чтобы сохранить нажитое или отложить деньги, позаботившись о завтрашнем дне.

Личная жизнь. В январе Весам следует сосредоточиться на отношениях со своим близким человеком. То, что раньше казалось противоречивым, сейчас может быть разрешено довольно благополучно, в том числе, могут хорошо разрешиться судебные разбирательства в пользу Весов. Пришло время для откровенного разговора об интимных отношениях. Не нужно рубить с плеча, ведь компромисс в любом случае может быть найден, даже если Весам изменили. Нужно верить обещаниям второй половинки, это не будут пустые слова.

Здоровье. Уязвимым местом Весов в январе 2024 года будут почки. Весы будут не очень сильные физически в этом месяце, зато будут обладать хорошими восстановительными способностями, благодаря чему ни одна серьёзная болячка не одолеет Весы. Нужно чаще бывать на свежем воздухе, соблюдать диету.

Козерог

В январе 2024 года Козерог в основном будет ориентирован на карьеру. Его ждёт супер-классный месяц, что особенно будет чувствоваться в конце января, когда Венера войдёт в знак Козерога. Возможно, всё это будет в ущерб личной жизни, но всё равно период будет положительным.

Козерог в этом месяце будет реалистом. Именно это качество характера позволит адекватно оценивать ситуацию и находить пути и правильные решения. В январе произойдет закладка будущего благополучия Козерога, в частности, финансового, на целый год вперёд. Бизнес-проекты могут быть весьма и весьма успешными, долгосрочными, особенно, если Козерог детально их продумает в период новолуния 11 января.

Благоприятные дни января 2024 года для Козерога: 5, 9, 10, 19, 20, 24, 25.

Неблагоприятные дни января 2024 года для Козерога: 7, 8, 15, 22, 23 29.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Карьера. Деловая жизнь Козерога в январе 2024-го будет подчинена чувству долга и логике. Козерогом будут двигать амбиции и стремление к власти. И представители знака действительно могут занять очень влиятельные посты. Козерог небезосновательно полагает, что с его делом никто не справится лучше него. В силах Козерога сейчас будет закрепить достигнутое. Для близких он будет образцом для подражания, для коллег – авторитетным и незаменимым советчиком. Важно не сдать позиции в этом месяце.

Деньги. В январе 2024 года у Козерога будет меньше расходов, больше доходов. В конце месяца он, возможно, увидит новый способ грандиозного пополнения его бюджета – в этом поможет предложение, которое поступит вблизи вхождения Солнца в знак Водолея, 19-21 января.

Личная жизнь. В январе чувствами Козерога будет управлять разум. Перед ним встанет сложный выбор – активная личная жизнь или карьера. Совместить не получится: Козерог, в отличие от Близнецов и Весов, не может заниматься сразу двумя делами – он должен сконцентрироваться на чём-то одном.

Здоровье. У Козерога в январе 2024 года будет гораздо больше развит дух, нежели тело. На самочувствии скажутся недоедание и недосыпание. Особенно если он очень целеустремлён в своей работе. Это может привести к обострению хронических заболеваний. Нужно защищать себя от стресса всевозможными способами. Особенно это касается диеты, здорового образа жизни. Нужно избавиться от шлаков, прочистить кишечник, избегать конфликтов, заняться йогой или гимнастикой.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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