Холодный душ или божья роса: чем аукнется Порошенко скандальный разговор с Путиным

По словам экспертов, все наши политики в эфире политических шоу поливают друг друга грязью, а после обнимаются и пьют вместе коньяк / Reuters

Новая порция записей телефонных разговоров Петра Порошенко, обнародованная нардепом Андреем Деркачом, содержала и беседу с российским президентом Владимиром Путиным. Тональность этого разговора была весьма дружественной и разительно отличалась от официальной риторики Порошенко в 2015 году после трагических событий в Дебальцево.

В ходе этого разговора человек с голосом, похожим на голос Петра Алексеевича, сообщал своему коллеге из РФ, что у западных партнеров не вызывает энтузиазма идея введения миротворческого контингента на Донбасс, просил направить в Киев представителя РФ для подготовки минских встреч, поздравлял Путина с Днем трудящихся, хвастался тем, что у него не падает рейтинг, а в конце разговора "жал руку" Путину.

В то же время человек с голосом, похожим на голос Путина, рассказывал о награждении российских героев труда к Первомаю, участливо интересовался у своего украинского коллеги, как дела внутри страны, и со всем ли он справляется, а в конце беседы на словах "обнимал" Порошенко.

Новая часть пленок Деркача вызвала большой резонанс в украинском обществе. Главред обратился к политическим экспертам, чтобы узнать, как обнародование беседы Порошенко и Путина может повлиять на рейтинги и поддержку Петра Алексеевича в украинском обществе, какую реакцию это вызовет у западных партнеров Украины, а также почему именно сейчас скандальную запись решили представить на суд украинцам.

Юрий Романенко Руководитель политических программ Украинского института будущего

Для Порошенко обнародование третьей части пленок Деркача будет иметь некоторые репутационные последствия – часть его электората усомнится в своем выборе. Это станет удобным аргументом в политических дебатах и спорах для раскачивания электората Петра Алексеевича. Если раньше Порошенко обвинял Зеленского и его команду в "реванше пророссийских сил", то теперь в пленки будут тыкать носом самого Порошенко. Однако больших проблем эта история не создаст.

Если бы у нас действовали по уму, то была бы создана временная следственная комиссия, призванная выяснить, что это за пленки и "откуда ветер дует" – они касаются нацбезопасности, ставят под сомнение способность украинского государства контролировать безопасность переговоров с первыми лицами ключевых держав. Соответственно, имиджевые последствия для Киева будут весьма серьезные.

Читайте такжеУкраиной пять лет правил тяжело больной шизофреникНо это в идеале. В реальности же ничего из этого не выйдет. Учитывая то, какие смешные дела "шьют" Порошенко в прокуратуре, все будет понарошку, все будет, как всегда.

На Западе Порошенко уже никому не нужен – его используют здесь, как "мясо". Все ясно, как дважды два, для чего Деркач все это вытащил наружу: это – внутренний контекст американской президентской кампании. Нужны были подачи, которые бы представляли Байдена в нелицеприятном свете. Все это делается исключительно ради Трампа.

Для привыкших "снимать с ушей лапшу" беседа Порошенко и Путина станет "холодным душем". Но для большинства не будет сюрпризом – собственно, потому Петр Алексеевич и не был переизбран на второй срок: и без этих пленок было очевидно, что его слова расходятся с делами. Ничем катастрофическим для Порошенко все это не закончится. Хотя, если судить по довольной физиономии Деркача, это – еще не всё… Деркач играет, как по нотам, в лучших традиция кгбистской школы.

Тарас Березовец политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего

Порошенко должен требовать экспертизу пленок Деркача, чтобы доказать, что они либо полностью сфальсифицированы (это не его голос или не голос Путина), либо (если это их голоса) что запись скомпилирована.

История существенно не повлияет на отношение к экс-президенту т.н. "порохоботов". Все вменяемые люди понимают, что в международных переговорах нормальным является говорить вежливым, дипломатическим языком, даже если ты беседуешь с врагом. На Западе вообще не понимают, в чем суть претензий – Черчилль обращался к Гитлеру, когда тот уже начал мировую войну, как "герр Гитлер", то есть "господин Гитлер". Таковы законы дипломатического этикета.

Думаю, что серьезных последствий ни для рейтингов, ни для репутации Петра Алексеевича эта история иметь не будет. Возможно, это и плохое слово, но у Петра Алексеевича – секта поклонников, а для таких людей подобные истории значения не имеют. Почему именно сейчас произошел этот вброс? Деркач – воспитанник и выпускник Академии ФСБ РФ и в третий раз сливает пленки. Первые четко были направлены на разрушение отношений с нашим стратегическим партнером – США. Следующие части были призваны ударить по рейтингам Порошенко накануне местных выборов.

Власть создала все условия, чтобы Порошенко был в центре внимания. Сейчас он – главный враг режима Зеленского. Порошенко стремительно набирает голоса, его политсила – на втором месте после Слуги народа. Вот Путин и помогает "утопить" своего главного врага в Украине, чтобы его кум Медведчук получил как можно больше поддержки. Ведь в таком случае у ослабленного Зеленского не будет другого варианта, кроме как пойти на союз с Медведчуком.

Кость Бондаренко Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

Порошенко может потерять 1-2% от 13-15% своего рейтинга. У Петра Алексеевича преданное электоральное ядро, которое будет поддерживать его, даже с доказательствами, что на обед он поедает младенцев. Веру этих людей в своего гетмана ничто не способно пошатнуть. Однако теперь ПАП вряд ли сможет рассчитывать на рост количества поклонников, а все те, кто сомневался, могут отколоться от него.

Кроме того, в окружении Порошенко много людей, сомневающихся, стоит ли поддерживать его в будущем. Уже отошли Кононенко и Грановский, дистанцировался Райнин. Есть те, кто задумываются над созданием собственного проекта, и эта история может подтолкнуть их к такому шагу. Так что Порошенко, пусть и несущественно, утратит позиции. Но, даже если этого не случится, он вряд ли сможет нарастить свое влияние.

Никаких юридических последствий пленки Деркача иметь не будут, они никак не смогут быть использованы в делах против Порошенко. В данном разговоре с Путиным не содержится никаких заявлений, которые бы тянули на уголовные дела. Более важен моральный аспект обнародованного разговора.

Что касается реакции западных политиков на эту историю и того, как может изменить она их отношение к Порошенко, то скажу совершенно циничную вещь: 90% западных политиков, которые "искренне болеют за Украину", просто-напросто имеют вполне определенные корыстные мотивы. Когда-то, наверное, можно будет написать о том, как создаются различные группы "друзей Украины", сколько стоит быть "другом Украины", и многое другое. А вообще, слушая запись, мне просто было смешно. Зеленский и Порошенко поменялись местами: Зеленский стал президентом, а Порошенко – клоуном.

Тарас Чорновил Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины

Правдивость третьей части пленок Деркача вызывает колоссальные сомнения. Предыдущие пленки были опровергнуты и Порошенко, и Байденом – они оба заявили, что это была нарезка из разных разговоров. Но их позицию можно не брать во внимание, так как они – заинтересованные лица.

Однако есть и другие люди, которым было бы выгодно, чтобы эти записи оказались правдивыми. Например, Трамп, у которого идет война с Байденом. Очевидно, в Штатах выяснили, что что-то не так, потому что в итоге дали откровенную пощечину Зеленскому, настоятельно рекомендовав не совать нос в президентские выборы в США. Фактически Штаты этим признали, что пленки сфальсифицированы.

Третьей частью пленок вбрасываются два противоположных месседжа – что Порошенко является и шпионом Байдена, и шпионом Путина. Это – абсурд, хоть бы подготовились нормально! Заявления и действия Порошенко после событий в Дебальцево всем прекрасно известны. Также о том периоде есть воспоминания Олланда, изложенные в книге, в которых он четко описал, как общаются Порошенко и Путин… Сейчас же нам показывают какой-то файл, не содержащий ничего зазорного в юридическом смысле, но пытаются его представить, как нечто важное в моральном аспекте. При этом не предоставляют материал, который может быть подан для проведения нормальной экспертизы. Естественно, возникает четкое ощущение, что что-то тут не так. Думаю, вбросом этих пленок пытаются перебить другие информационные поводы, в частности, скандалы с ГБР и Генпрокуратурой.

В любом случае, не думаю, что приверженцы Порошенко восприняли эту историю, как аргумент: раз это вбросила ФСБ, значит, это вбросил враг. Однако, если в последнее время происходили подвижки в социологии, и поддержка Порошенко росла, то теперь, возможно, рост немного замедлится. Но, в целом, Порошенко от этого ни холодно, ни жарко. Предыдущие пленки Деркача в большей мере ударили по Зеленскому и Украине, чем по Петру Алексеевичу.

Для интересующихся политикой разговор Порошенко и Путина не стал неожиданностью. Ведь за годы президентства Порошенко и российской агрессии против Украины происходящее у нас так и не было официально названо войной. А контакты с лидером государства, с которым на протяжении всех лет правления Порошенко у Украины рос товарооборот, являются вполне естественным явлением. У самого Порошенко были весьма дружеские отношения с Путиным и общие дела с ним, что не является тайной. Пока в нашей стране оставался российский посол, он часто бывал в администрации Порошенко, а потом стал часто бывать Медведчук, который беспрепятственно летал в Москву собственным самолетом, несмотря на запрет таких полетов, и СБУ к нему не предъявляла никаких претензий…

Читайте такжеПочему душевный разговор Порошенко и Путина не вызывает удивленияДля Порошенко обнародование этого разговора с Путиным не несет никаких рисков. При Порошенко украинская политика стала абсолютно аморальной. Он сам по себе является лицемером и фарисеем, и для него не составляло труда говорить на черное белое и наоборот. Все прекрасно помнят его обещания закончить войну за две недели… Давно знаю Порошенко – с 1998 года, потому мне нечему удивляться. Не нужно было доказательств тому, что он так общается с Путиным – нам же не нужно доказывать, что он дышит или ест. Это – абсолютно естественное поведение.

На электорат Порошенко это ни коим образом не повлияет. Разве что 1-2% будет метаться туда-сюда. Может быть, он потеряет немного электоральной поддержки, но не катастрофически. Не повлияет этот разговор и на отношение наших западных партнеров к Порошенко. Они сейчас пытаются держаться в стороне от украинской политики, как нормальные люди – от аварии на канализации.