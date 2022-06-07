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Когда закончится война в Украине, не станет Путина и Крымского моста – прогноз астролога Влада Росса

Влад Росс

Астролог

7 июня 2022, 12:42

Звезды говорят, что Путин возьмется за ядерную дубинку, когда Крым начнет уплывать из его рук.

Астролог Влад Росс рассказал, когда в Украине наступит мир, и войска РФ уберутся восвояси
По прогнозу астролога Влада Росса, Путин совершил фатальную ошибку, за которую расплатится Крымом

Пока Венера не дойдет до точки перемирия и переговоров в гороскопе Украины, на прекращение войны с Россией надеяться не стоит. А произойдет это 31 июля – 1 августа 2022 года. Именно с этого момента можно рассчитывать на то, что переговоры будут результативными. До того – в июне и, возможно, в июле – будет сохраняться военный паралич, и будут идти ожесточенные бои, то есть война будет продолжаться.

Другая причина, позволяющая народу Украины надеяться на улучшение ситуации ближе к концу июля и в августе, состоит в том, что Белая Луна, ангел-хранитель гороскопа, которая всегда сулит свет, мир и благодать, будет в Водолее. Действие этого аспекта будет ощущаться с 16 июля и в августе. Потому можно ожидать начала процесса переговоров и установления мира именно в это время.

Также в этот период очень вероятно хорошее известие из-за рубежа. В частности, это известие может быть о дворцовом перевороте, который произойдет в России в июле-августе.

В любом случае, есть все основания ожидать в это время какого-то переломного события, после которого Украина сможет вести переговоры с Россией уже с позиции силы.

Впрочем, полностью выстрелы прекратятся, и российские войска начнут покидать территорию Украины лишь в самом конце 2022 года, когда Марс, планета войны, станет ретроградным (конец октября – начало ноября) и потеряет свою силу (когда Марс перейдет в зодиакальный знак Рака). То есть ослабление воинственного влияния Марса в полной мере почувствуется уже в 2023 году. Как раз в это время российские войска начнут покидать Украину.

Следует отметить, что в России власть полностью изменится позже – когда произойдут очень важные затмения: 20 апреля, в день рождения Гитлера, а также в день рождения Карла Маркса – 5 мая. К этим датам уже установятся мир и штиль. Так что осталось потерпеть еще немного.

К этому времени Владимира Путина уже не будет у власти в РФ. Скорее всего, он будет мертв. Сатурн, символ свержения, пройдет по Юпитеру, символу власти, в его гороскопе в январе-феврале 2023 года.

К тому же, уже совсем скоро – 16-21 июля – будет неблагоприятная комбинация планет в гороскопе Путина: Нептун, символ заговоров и ниспровержения, будет делать аспект к Сатурну, что указывает на возможность свержения с занимаемой должности и крушения режима.

Плюс 16 июля в дом власти в гороскопе России войдет Марс, что указывает на возможность убийство. И одновременно на трансценденте будет находиться планета малого несчастья – Сатурн.

Поэтому середина июля – наиболее вероятное время для свержения Путина, причем возможен даже его уход из жизни. Одним словом, заговор против Путина может вызреть, и бункерная крыса будет уничтожена.

Еще раз – активные боевые действия будут продолжаться до августа этого года. Причем в это время будет "огненная", очень ожесточенная война. В ноябре бои остановятся, конфликт будет заморожен, а потом и вовсе урегулирован.

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Переговоры, благоприятные для Украины, могут начаться не раньше 1 августа. Потому до этой даты – никаких разговоров с Кремлем и Путиным. Это связано с тем, что переломный момент на фронте в пользу Украины произойдет, когда Марс соединится с Ураном, а Белая Луна – с Луной в гороскопе нашей страны. Тогда украинские войска смогут пойти в контрнаступление. А это – июль.

В июле станет понятно, что мы гоним россиян со всех сторон и по всем направлениям. Украина вернет Донбасс, очистит от оккупантов Харьковщину.

Более того, в это время может не стать Черноморского флота РФ – он может быть уничтожен ракетами, которые будут предоставлены Западом Украине. Возможно, тут сыграют свою роль противокорабельные ракеты Гарпун, переданные Украине. Был Черноморский флот – и не стало. Был Крымский мост – и не стало его. Моста не будет.

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И Крым не будет российским. Украина неожиданно для всех войдет в Крым. Правда, после этого начнется противостояние, и Путин не на шутку станет грозить ядерным оружием. Но тут же его могут свергнуть.

В общем, июль-август обещают быть очень интересными.

Кроме того, в России произойдет дефолт. К слову, почти в каждый год Тигра в России бывает дефолт, например, он был в августе 1998 года. Вот и снова к июлю-августу надо ждать дефолта. В России начнется колоссальная безработица. Российский народ проснется и увидит весь тот ужас, который сотворил Путин с Россией и россиянами.

В общем, война закончится полной победой Украины – освобождением и Донбасса, и Крыма. Донбасс будет освобожден точно и сразу. А по вопросу деоккупации Крыма Украина пойдет на переговоры, и уже другой политик, не Путин, вернет ей Крым мирным путем. Мы таким образом дадим возможность россиянам, понаехавшим на полуостров за последние годы из России, в том числе из Сибири, спокойно убраться восвояси.

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Убежден, что Путин 24 февраля совершил громадную ошибку. Если бы он не начал этой полномасштабной войны против Украины, Крым мог бы еще долго оставаться под контролем РФ. А теперь, после всего того, что случилось после 24 февраля, Крым точно никогда не будет российским. Крым вернется под контроль Украины.

Влад Росс, астролог, специально для Главреда

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