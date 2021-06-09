Пригодятся оба. В чем разница между ковид-сертификатом и ковид-свидетельством и как их получить

В Украине в июле собираются внедрить ковид-сертификаты / Reuters

Несмотря на то, что вакцинация идет неспешными темпами, в Украине уже начали выдавать международные свидетельства о вакцинации от COVID-19. Их смогут получать те, кто полностью вакцинирован от коронавируса. Кроме того, вскоре в Украине начнут выдавать и так называемые ковидные паспорта.

Главред разбирался, в чем отличия между двумя документами и когда каждый из них будет полезен.

Что такое международное свидетельство о вакцинации

Международное свидетельство о вакцинации ("желтый паспорт") – это документ, который содержит персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей в него записывается так же, как в заграничном паспорте или по правилам транслитерации), и информацию о полном завершении вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т. п).

Желтый паспорт, как правило, ранее получали моряки, пилоты, некоторые военные, а также его иногда требуют при трудоустройстве за границей.

Этот документ выдается в бумажном виде в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения eHealth и его можно использовать для пересечения границ с теми странами, которые будут его признавать. В частности, документ могут получить те, кто вакцинировался вакцинами производителей, одобренными ВОЗ – Pfizer, Astra Zeneca, Johnson&Johnson, Moderna, Sinovac и Sinopharm.

Читайте такжеВ МИД назвали страны, которые признали украинские COVID-сертификатыЕсли у человека есть абсолютные противопоказания к проведению прививки против COVID-19, вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинском и/или английском языке с перечнем оснований для такого решения.

Некоторые клиники уже сейчас предлагают оформить такой документ. Однако, как объяснили Главреду в одной из клиник Запорожья, где предлагают такую услугу, получить такое удостоверение можно только после вакцинации в конкретной клинике.

Ковидный паспорт и свидетельство о вакцинации: в чем отличие

В отличие от свидетельства о вакцинации, ковидный сертификат, он же "зеленый паспорт", в Украине пока только разрабатывается и может заработать только в июле. Как уточнил министр Кабмина Олег Немчинов, вводить ковид-паспорт в Украине можно будет спустя 10-14 дней после того, как его разрешат в ЕС.

Согласно разъяснению Минздрава, ковид-паспорт будет содержать информацию не только о вакцинации, но и о негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19.

Документ, в отличие от свидетельства, можно будет получить как в электронной форме через приложение "Дия", так и в бумажной форме в медучреждениях. Причем этот документ будет содержать QR-код.

Как ранее поясняли в правительстве, планируется сделать два вида таких паспортов – для использования внутри страны, а также для выезда за границу, в страны Шенгенской зоны.