Ликвидация Дугиной, или Как "хорошие русские" провалили тест на вшивость - интервью со Ступаком

К гибели Дарьи Дугиной причастны спецслужбы России-Иван Ступак / УНИАН, соцсети, facebook.com

Убийство дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина, Дарьи Дугиной разделило российских либералов на два лагеря - тех, кто сочувствует Дугину и тех, кто считает инцидент работой российских спецслужб.

В интервью Главреду военный эксперт Украинского института будущего, консультант Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак рассказал о том, почему убийство Дугиной разделило российскую оппозицию, могла ли иметь место инсценировка и какова цель российских спецслужб в убийстве Дугиной, а также могут ли спецслужбы РФ физически ликвидировать Путина или Шойгу.

Реакция российских оппозиционеров на убийство Дарьи Дугиной довольно неоднозначна — есть те, кто открыто сочувствует и те, кто критикует, считая это работой российских спецслужб. О чем свидетельствует такая реакция?

Реакция действительно разная — я видел, как на это реагировали российские ЛОМы (лидеры мнений) вроде Собчак. Понятно, что такая реакция, осуждающая эту смерть, для украинцев непонятна. Мол, как так? У нас гибнут сотни детей, а здесь речь идет о 29-летней женщине. Поэтому у нас снова началось разделение на "хороших русских".

Трудно сказать, почему так произошло, но, по большому счету, нам должно быть безразлично на реакцию российского общества. Для нас ключевой показатель - выходит ли россиянин на протесты против режима, делает ли он хоть что-то или тихонько "протестует", сидя на диване. Вот в этом разница.

Но, тем не менее, на что направлен этот раскол - это попытка каждого из российских либералов (или групп) найти себе место в новом режиме?

Каждый из них высказывает свое мнение. Но вопрос в том, как украинцы это воспринимают. Понятно, что к Ходорковскому, который выразил соболезнования, у украинского общества было осторожное отношение. Да, он оппозиционный политик, отсидевший 10 лет, критик режима, но в то же время он заработал свое состояние, распыляя российский бюджет. Но вот на таких вещах оппозиционеры начинают "колоться" — то есть либо ты выступаешь за Украину, либо против нее. После того как Ходорковский посочувствовал Дугину, украинское общество восприняло его как "консерву", которая вскрылась. То же было и с Навальным - он, вроде, тоже оппозиционный политик, но в соцсетях нашли его слова о Крыме, который "не бутерброд, чтобы его возвращать", после чего многие в Украине перестал его поддерживать. То есть из-за своих высказываний российские либералы теряют свою поддержку со стороны украинцев.

То есть ни о каких дальнейших разборках в рядах либералов, ведь кто-то хочет попасть во власть, речь не идет?

Думаю, что нет. В Российской Федерации нет единой оппозиции — как внутри страны, так и в изгнании. Те, кто внутри - сидят за решеткой. Последний пример - Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга. Его "закрыли" и, понятно, что теперь будут "шить" статьи.

Какой-то системной оппозиции за пределами РФ не существует - сейчас они плюс-минус объединены, но когда дело дойдет до дележа должностей, кто будет главным, там они капитально перессорятся и перегрызут друг другу глотки.

Потому что каждый из них думает только о себе - о своем рейтинге, потенциальном электорате, возможности входа в определенные властные кабинеты, рукопожатности в Конгрессе США, в Великобритании, и тому подобное.

Ранее в интервью вы говорили, что инцидент с дочерью Дугина мог быть направлен против самого Дугина. На что Кремль в таком случае рассчитывал? Ведь фактически они теряют человека, который построил всю нынешнюю российскую идеологию.

В России нет единственного человека, на которого можно навесить ярлык "архитектора" русской идеологии. Например, был Владислав Сурков, идеолог "русского мира" и "русской весны". От него взяли все, что было нужно и выбросили на помойку. Если у российских властей будет необходимость - его снова вызовут на службу.

То же и с Дугиным - какие-то его идеи принимались во внимание. Но сейчас в России работает правило - чем более юродивый политик или общественный деятель, тем активнее его слова разгоняют по федеральным каналам. Мы видим, что чем более "отбит" гость на федеральном канале, тем чаще его туда приглашают.

Поэтому, возможно, было принято решение о том, чтобы убрать идеолога. Мол, этим они бы достигли своей цели - российское общество было бы возмущено, а градус противостояния и антиукраинской истерики в нем бы повысился.

Ведь у них есть проблема с мобилизацией - людей не хватает. К тому же, весной была проблема с набором на срочную службу - по некоторым подсчетам, россияне не набрали около 30% от плана. Сейчас есть тенденция к тому, что во время призыва осенью будет еще больше проседания - в частности, в некоторых пабликах уже обсуждают способы уклонения от призыва. Поэтому, возможно, таким образом [с помощью инцидента с Дугиной] в РФ пытаются поднять "диванных патриотов", чтобы те шли "защищать родину".

А для чего нынешнему режиму Кремля такая "сакральная жертва"? Как они могут ее использовать?

Попробуем пофантазировать. Во-первых, для антиукраинской истерии - что украинцы, мол, нелюди, звери, для которых нет ничего святого. Понятно, что свои дети им ближе, потому что гражданка России погибла на российской территории. Но русские, хотя и показали "злых украинцев, не учли того, что все произошло на рублевском шоссе, где неподалеку проживают сенаторы, депутаты, министры, Патрушев, Сечин и там, неожиданно, оказались украинские спецслужбы и взорвали авто? А где тогда контрразведка? Во-вторых, для того, чтобы распространить на Западе, в Европе и США, недоверие к Украине. Мол, они поддерживают "киевский преступный режим", а он совершает такие вещи на территории РФ. Ведь было много разговоров о том, чтобы то оружие, которое передается Украине, не использовалось против гражданского населения на российской территории. Поэтому, как вариант, это делают, чтобы Запад перестал поставлять Украине вооружение и предоставлять финансовые ресурсы.

А может ли Россия после этого объявить всеобщую мобилизацию и вместо "спецоперации" пойти в открытую войну?

Есть много разговоров о том, что мобилизация в России открыто не объявляется по политическим причинам. Они не могут ее объявить, потому что внутриполитический блок в Кремле каждый раз раскладывает пасьянс и каждый раз получается, что мобилизация будет голом в свои ворота или выстрелом в ногу. Поэтому они стараются осторожно набрать людей.

Но есть и экономический аспект. Ведь Россия не перевела свою экономику на военные рельсы - на это нет политического решения. И даже если оно будет принято, то чем кормить всю ту ораву, которую они насобирают. Даже на пару недель, во время учений, нужно будет их кормить и одними сухпайками этого не сделать, экономика РФ не выдержит. Потому что все, чем их кормят, нужно масштабировать. Им также надо дать оружие, но есть ли оно на складах. Пехота тоже должна поддерживаться тяжелой техникой. И, понимая это, россияне сами не пойдут на мобилизацию.

Возвращаясь к инциденту с Дугиной, хотела бы уточнить. Россияне заявляли, что тело вроде бы полностью обгорело, но были фотографии из открытого гроба на похоронах. Могло иметь место инсценировка?

Если оно действительно имело место, то ее хоронили бы в закрытом гробу - мол, она погибла и нечего показывать. Я так вижу (и были отдельные сообщения), что это была пластика. То есть подготовка тела к захоронению - есть определенные технологии, где с помощью силикона и других современных материалов можно воссоздать структуру кожи человека. Ориентировочно это стоило, учитывая скорость подготовки к захоронению, примерно $8-10 тысяч. Понятно, что была неоднозначная реакция Дугина, он улыбался и это многих сбило с толку. В Украине похороны ребенка - это трагедия, но в РФ мы видели россиян, которые хвастаются тем, что за погибшего сына получили "Ладу". Или тем, что мать россиянина похоронила сына, ей дали медальку и она говорит о том, что гордится сыном. Для нас это дикость, но, возможно, Дугин считает себя мессией, а гибель дочери воспринял как жертву, которой от него требует время и общество.

Было сообщение о том, что ответственность за инцидент взяла на себя "Национальная республиканская армия". Насколько практика появления такого рода организаций может быть распространенной и насколько это опасно для режима Путина?

У меня большие сомнения, что в РФ есть организация, которая может это сделать. Если это сделал бы одиночка, то вопросов бы не было. Но если в РФ что-то делается в компании больше, чем двух человек, стопроцентно среди них есть информатор ФСБ, Росгвардии, полиции или какой-то другой силовой структуры. Стоит вспомнить свежий пример - один из активистов штаба Навального заявил о том, что он был "на связи" с ФСБ и по его словам чуть ли не в каждом отделении Фонда борьбы с коррупцией был информатор ФСБ. То есть если такая организация и была бы, то собраться, обсудить планы, распределить роли для исполнителей, приобрести взрывчатку, человеку с опытом сапера пробраться на место, подложить взрывчатку, наблюдать до и после инцидента за машиной, и чтобы при этом ФСБ никого не задержало и ни о чем не узнало? Я в это не верю. Я уверен, что это сделали внутри России и по санкции российских спецслужб. Потому что им безразлично кого взрывать. Они могли бы и министра взорвать и это, наоборот, было бы еще лучше для Путина. Ведь тогда сразу появились бы видео, где Путин "утешает вдову" министра, дал бы ей медаль и клялся отомстить, пока он находится на посту. Русским безразлично на своих людей.

То есть распространение таких организаций для России - нонсенс?

Я на 99 процентов уверен, что да. Потому что невозможно там просто так собраться. Россияне не могут сделать машину, телефон, но ФСБ в России работает настолько качественно (и это единственное, что у них работает), что они вычисляют людей, которые ставят лайки в соцсетях под вымышленными именами. То есть у них серьезные технические, агентурные возможности и столь высокая степень проникновения информаторов спецслужб во все слои населения и сферы жизни, что это действительно нонсенс.

Учитывая эту ситуацию и то, что у России ничего не получается со "спецоперацией", могут ли быть ситуации, при которых опасность может угрожать Путину или Шойгу как действующим лицам?

Вы имеете в виду физическое уничтожение?

Да.

В России теоретически это возможно - в частности, они посадили бывшего министра экономики Улюкаева. Но в ближайшее время возможны:

громкие посадки;

случайные самоубийства среди "топов" военно-промышленного комплекса РФ.

Поскольку многие вандервафлів, "убийц авианосцев" и "аналоговнет" во время войны оказались неэффективными. В частности, про ЗРК С-300, С-400, Панцири в РФ говорили, что они не пробиваются, а это не так. Поэтому, понятно, что Путин будет задавать вопросы о том, как это произошло. ФСБ будет рыть землю и стопроцентно найдет истории, когда брались миллиарды долларов на производство определенных средств и треть или две из этих средств разворовывались. Тем более, что никто в РФ не рассчитывал, что война будет именно такой - если в РФ его и прогнозировали, то думали, что они сюда зайдут, быстро сделают из всех винегрет и на этом все закончится. Но в Украине продолжается затяжная война и то вооружение, которое имеет РФ, просто не может конкурировать с западным. Поэтому когда Путину на стол положат эти докладные, то будут и соответствующие решения в отношении чиновников - либо их в "кутузку", либо выбросить из окна Москва-Сити. Ведь и сейчас есть случаи, когда российские "топы" "случайно" умирают.

Шойгу, думаю, будут держать до последнего лишь по одной причине - его некем заменить. Он очень удобен для Путина, потому что он управляемый и не имеет политических амбиций. И Путин боится, что в случае, если отправит Шойгу на 10 лет за провал "спецоперации", назначит кого-то нового, то, возможно, то новый захочет сделать себе политическую карьеру и вывести войска на Красную площадь. Конечно, Путин не может этого допустить.

Если говорить о борьбе "башен" Кремля, могут ли сами спецслужбы обезвредить Путина в ближайшее время или он недосягаем для них?

Конечно, это возможно. Путин постоянно меняет свое окружение-и охранников, и ФСО. Такой вариант не исключен только при условии, когда многим крупным чиновникам станет понятно, что дальнейшее существование Путина становится преградой для их нормальной жизни. Ведь раньше они могли в четверг сесть на private jet, улететь в Ниццу, сыграть в казино в Монако, а в воскресенье вернуться. Сейчас такого нет - денег выше крыши, а потратить их нельзя. И когда ситуация станет критической для генералов, тогда, возможно, они примут такое решение.