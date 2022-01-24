На пороге большой войны: когда и каким может быть наступление России на Украину

Эксперты рассказали о вероятных сценариях вторжения России в Украину / REUTERS, Минобороны РФ

Ожидания, что Россия со дня на день пойдет большой войной на Украину, возрастают. И эти опасения заставляют нервничать не только украинцев, но и весь западный мир.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу, призвал не паниковать, не скупать "гречку и спички", а также заверил, что ситуация под контролем. Однако буквально через пару дней появились слова президента с совершенно другой риторикой: он заявил, что РФ может попытаться захватить некоторые территории Украины под предлогом "защиты" русскоязычного населения, а попытка РФ оккупировать крупные города Украины, в частности, Харьков, станет началом крупномасштабных военных действий.

Что касается западных стран, то перед лицом угрозы – вероятного скорого вторжения России – они повели себя по-разному по отношению к нашему государству. США передали Украине летальное вооружение и грозят Москве невиданными болезненными санкциями. Великобритания начала поставки противотанкового вооружения и предложила создать тройственный союз с Украиной и Польшей. Канада отправила к нам подразделение спецназовцев. А вот Германия – один из главных участников нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе – всячески пытается блокировать любые поставки вооружений Украине и устами командующего ВМС сделала ряд скандальных заявлений, в частности, о том, что "Крым ушел и никогда не вернется".

В Москве же традиционно отрицают, что готовятся к военной операции против Украины, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.

Эксперты рассказали Главреду, насколько обоснованы опасения по поводу начала большой войны России против Украины, на какие действия Москва может решиться, в частности, пойдет ли она на применение авиации и ракетного оружия, а также когда может начаться эскалация.

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Олег Жданов Военный эксперт, полковник запаса

Идет большая игра между США и Россией, а Украина в ней – лишь инструмент. Штаты пытаются загнать Путина в тупик, поэтому раздули тему о вторжении и продолжают поднимать градус, вынуждая Россию либо нападать, либо отступать. Это классический цугцванг: в обоих случаях Путин будет в проигрыше. Так Штаты фактически выбьют Путина из мировой политики, поставят Россию в ряд развивающихся стран и станут с Кремлем разговаривать по-другому.

Скорее всего, Путин активизирует боевые действия на востоке Украины. Вряд ли он настолько бесстрашен или бесшабашен, чтобы пойти в наступление на каком-либо другом направлении. Ведь где бы российские войска ни пересекли границу, это будет значить начало официальной войны. Кроме Донбасса – на Донбассе "ихтамнет", потому любые действия там могут быть поданы как "восстание шахтеров".

Для того, чтобы взять юг Донецкой области и Запорожье, России придется наносить удары от Донецка, то есть с оккупированных территорий. Там у нас – эшелонированная оборона, а прорывать такую оборону очень тяжело, и это повлечет за собой большие потери.

Для Путина главное – быть уверенным в том, что он не проиграет. Потому что поражение, если он затеет военную кампанию против Украины, станет для него мгновенной политической смертью, причем от рук собственного окружения.

Также не исключена провокация на море, потому что Путин собрал все большие десантные корабли (три с Северного флота и три с Балтийского), и теперь этот конвой идет в направлении Средиземного моря. Скорее, всего он зайдет в Черное море и будет либо в Новороссийске, или в Севастополе.

Внезапное вторжение России невозможно, потому что непосредственно на украинской границе войск нет. Ближайший гарнизон – Ельня, а это 200 км до украинской границы, которые гусеничная колонна будет преодолевать сутки. Она дойдет до границы, потом танки нужно будет заправить, бойцов накормить, дать им отдохнуть после суточного перехода. Так будет утрачен момент внезапности.

Читайте такжеВ Харькове никто россиян с цветами встречать не будетПрименение ракет и авиации для России по Украине будет губительно. Во-первых, ей нет смысла бомбить инфраструктуру украинских городов, например, разбомбить Энергодар и получить огромную территорию, зараженную радиацией, с которой радиоактивная волна пойдет на Крым.

Во-вторых, Россия понимает, что в Украине грядет "большая приватизация", и уже есть потенциальные хозяева инфраструктуры, в частности, атомную энергетику хотят отдать американцам. Подумайте, как отреагируют США, если на их глазах Россия попытается разрушить эти объекты.

А если ракета или бомба попадет в жилые кварталы города, тут же появится фотография украинской мамы с убитым ребенком на руках. Это будет значить, что Россия убивает мирных граждан Украины, что вызовет шквал возмущения во всем мире.

Боевые действия могут носить только ограниченный характер. Авиацию и ракеты применять у России вряд ли получится, ведь это психологически отвернет даже россиян от идеи освобождения Украины от "фашистов" и "натовцев".

Поэтому Россия сможет применить только сухопутные войска, максимум – артиллерию и ракеты тактического звена вроде "Точки-У", которые летят всего на 100 км. А сухопутными войсками Путину будет очень тяжело пройти Украину: он может тут увязнуть в длительных и затяжных боях, чего не выдержит ни российская экономика, ни государственная машина РФ.

Как бы там ни было, бесконечно тянуть эту песню нельзя, и что-то должно произойти. Уже сейчас все измотаны истерией, и в феврале может быть последний рывок максимального нагнетания обстановки, чтобы сдвинуть дело с "мертвой точки" или в одну, или в другую сторону. К чему это приведет, спрогнозировать трудно, но вряд ли к глобальной войне.

Валентин Бадрак Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт, писатель

Вероятность масштабной военной операции России против Украины очень высока. Эта угроза увеличивается потому, что украинская власть за восемь лет войны так и не смогла создать в Украине институт сдерживания внешней агрессии в виде мощных сил обороны и национального сопротивления. Наверное, у нас слишком были убеждены в том, что войны не будет, а потому полагались лишь на дипломатические и политические механизмы решения проблемы.

Путин понимает, что Украину перевооружают западные партнеры, в частности, много чего полезного поставляют США и Великобритания. Поэтому Украина ускользает из-под контроля России навсегда. Еще три-пять лет, и Украина станет слишком крепким орешком для РФ.

При этом риторика России, НАТО и США ужесточилась, как никогда, со времен Холодной войны. Сегодня ситуация даже острее, чем был Карибский кризис. К тому же, НАТО сегодня слабее, чем когда-либо за всю историю своего существования.

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Следовательно, расклад для Путина очень привлекательный: Украина – уязвимая и незащищенная мишень, поскольку наша власть не позаботилась об усилении безопасности; западные партнеры – слабы и за Украину бороться не будут, максимум, на что они способны, – поддерживать нас поставками оружия или отправкой символического военного контингента, как это сделала Канада.

Впрочем, сама Россия не особо готова к войне с Украиной. На тактических уровнях она достигла некоторых успехов, в частности, в вопросах систем радиоэлектронной борьбы или автоматизированных систем управления, но российская логистика и общая ситуация в РФ не выглядят слишком хорошо. Россия технологически истощена, у нее мало мощного современного тактического вооружения, которое бы позволило проводить удачные и длительные военные операции. Поэтому для России единственный вариант – выбор удачного момента и осуществление блицкрига.

Не стоит исключать проведения десантно-штурмовой операции в Киеве с целью смены власти. А России есть кем заменить нынешнюю власть – в Украине достаточно пророссийских элементов, которые с радостью согласятся возглавить вассальное государство – примерно такое, каким стала Беларусь.

Сценарий, предусматривающий нанесение ракетных ударов и применение авиации – наименее вероятен, потому что Путину невыгодно таким образом воевать против украинского народа. Для президента РФ логика этой войны заключается в том, чтобы сменить власть в Украине и получить вассальное государство.

В любом случае, даже если вдруг Россия прибегнет к нанесению ракетных или авиационных ударов, никто не будет бомбить офисы и жилые дома. Такие удары будут нанесены только по военной инфраструктуре для уничтожения скоплений военной техники. Смысла в бомбардировке украинских городов и превращении Украины в Сирию для Путина нет.

Сегодня существует три вероятных сценария:

развертывание конфликта со стороны Беларуси и заброска диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины (до 200 групп);

разбалансировка внутри Украины и развертывание массовых противостояний с властью, вроде того, что мы наблюдали на днях со стороны "защиты" Порошенко. Все это может быть искусственно подпитано российскими спецслужбами и пророссийскими структурами, которые остались в Украине со времен президентства Януковича;

внезапное нападение, например, десантно-штурмовая операция с моря или с воздуха. Это будет сопровождаться внезапной переброской значительного количества структур спецназначения, которые будут пытаться захватить и сменить власть в Украине.

Вероятность проведения наземной операции России против Украины составляет 80%. Высокая вероятность обусловлена тем, что украинские власти за восемь лет создали благоприятные для Путина условия. Вероятность проведения ракетной операции с воздуха составляет 20%, то есть, скорее всего, это не произойдет.

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При этом захват власти в Киеве может быть лишь частью операции РФ. Если крупная операция не удается в задуманном масштабе, российские власти постараются выйти из ситуации красиво. Тогда может быть расширен регион оккупированных украинских территорий, более того, Россия может присоединить к себе ОРДЛО.

Наиболее вероятные сроки операции – с начала российско-белорусских учений в начале февраля (6-8 февраля) и до годовщины аннексии Крыма.

Пока что Путин колеблется из-за того, что может получить в Украине мощный отпор, и тогда это фактически будет означать проигрыш России и крах нынешней российской власти.

Александр Хара Эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат

Хотя широкомасштабное вторжение России пока и выглядит маловероятным, Украина, где уже восьмой год идет война с РФ, должна всегда быть готова к любым неприятным сюрпризам от врага.

Президент США Джозеф Байден заявил, что он не уверен, что Путин решится на широкомасштабное вторжение в Украину, но, вне всякого сомнения, он бросит вызов Украине, НАТО и Соединенным Штатам. Джо Байден прав. Захватить Киев, а, тем более, всю территорию Украины или левобережье Россия не сможет теми средствами и силами, которые сейчас накоплены вдоль украинской границы и на оккупированных территориях. Конечно, Путин может вторгнуться, может нанести большой ущерб Украине, но оккупировать крупные украинские города или регионы он не в состоянии.

Другой вопрос, что Россия в состоянии (и точно прибегнет к этому) создать эскалацию ситуации на фронте и расширить зону конфликта.

Россияне контролируют все Азовское море и с 2018 года осуществляют экономическое подавление украинского Приазовья. В любой момент они могут перекрыть сообщение наших азовских портов, в частности, Мариуполя и Бердянска, с внешним миром, что, безусловно, усложнит для нас экономическую и социальную ситуацию.

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Москва перебрасывает с севера большие десантные корабли, скорее всего, в Черное море. Безусловно, это создаст угрозу для юга Украины, прежде всего, для наших портов. Самой желанной целью России является Одесса, поскольку этот город-порт – наша связь с миром, наша торговля, а также путь поставки в Украину помощи от Запада (что-то привозят самолетами, что-то кораблями).

Кроме того, Россия может осуществить операцию, чтобы подавить волю к сопротивлению Киева. Но россиянам точно не удастся легко, как немцам в свое время, захватить Киев – это нереально, учитывая и инфраструктуру, и готовность украинцев сопротивляться агрессору. Ведь не секрет, что рядовые украинцы, не военнослужащие, активно тренируются и обучаются на случай, если враг все-таки решит напасть на другие территории Украины. То есть украинцы готовы взять в руки оружие и защищать свою землю.

Так что, безусловно, Украине нужно готовиться к российскому вторжению, причем к худшему сценарию. Нельзя оставаться в стороне и местным органам власти. Ведь, если даже Россия не будет пытаться оккупировать новые территории, вполне возможны теракты и кибератаки на критическую инфраструктуру. Можно себе представить, что будет, если в нынешние зимние холодные дни в городах начнутся проблемы с отоплением или электричеством.

Кроме того, поставки продовольственных товаров и лекарств – вся эта логистика завязана на электроэнергии, интернете, топливе. Без всего этого начнутся перебои с продуктами и лекарствами. Поэтому бизнес должен позаботиться уже сейчас о том, какие запасы он должен сделать на случай чрезвычайной ситуации, чтобы общество могло более или менее нормально удовлетворять свои базовые потребности.

И хотя президент Зеленский и сказал, что "спичками и гречкой" не стоит запасаться, но это не совсем так. Да, не нужно обносить прилавки и паниковать, но у каждого украинца дома должен быть запас воды и еды на несколько дней. Это на случай, если произойдет атака на критическую инфраструктуру, и начнутся какие-то перебои со снабжением.

Кроме того, украинцам стоит держать под рукой документы и ценности, чтобы можно было без проблем в первые дни, если случится что-то чрезвычайное, собраться. Это стоит делать даже не потому, что сейчас надвигается какое-то нашествие, а потому что на восьмом году войны каждый гражданин уже должен был бы подумать об этом и иметь "тревожный чемоданчик". Пока идет война, пока не освобождены территории, в Украине может произойти что угодно.

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Чтобы отвлечь россиян от проблем в экономике, социальной сфере и отсутствия любых прав и свобод, Путин вполне может решиться на операцию против Украины и "победобесие" – восхваление способностью защитить "русскоязычных украинцев".

К тому же, для Путина сложилась такая ситуация, когда он не может отступить, а потому будет вынужден пытаться предпринять решительные действия. Причем не только по отношению к Украине, но и к Балтийским государствам. Для того, чтобы заставить Запад пойти на уступки, Путину нужно создать кризис и показать, что, с одной стороны, на помощь Украине никто не придет, а с другой – не работает 5 ст. Устава НАТО (нападение на одно государство означает ответ всех членов Альянса). Ведь какая-то из стран "старой Европы" может заблокировать запуск решения о коллективной защите. К тому же, Путин будет использовать действия в "серой зоне", чтобы в целом ситуация выглядела как не требующая применения 5 статьи.

Следовательно, и против Украины, и против членов НАТО провокации будут, можно не сомневаться. Впрочем, вряд ли это будет широкомасштабное наступление, потому что Россия может начать большую войну, может нанести вред, но победить в такой войне – нет. А последствия этого поражения будут губительными для самой Российской Федерации. Путину есть над чем задуматься. Он может пойти по тому же пути и уничтожить то, что он создавал 20 лет.

Андрей Золотарев политолог, директор аналитического центра "Третий сектор"

Украина в военном отношении – не самый сильный соперник для России. Однако любая война преследует цель – достичь мира, который будет лучше, чем был до того. Но, объективно говоря, в случае вторжения в Украину Россия не получит такого мира, зато получит санкции, проблему контроля над громадной территорией, колоссальные расходы, а также гробы. Ведь, если даже ей удастся в течение нескольких дней сломить сопротивление ВСУ, останется множество украинцев, которые будут партизанить.

России все это тысячу лет не надо.

Если говорить о возможности военного решения конфликта между Россией и Украиной, то ранее 2024 года Российская Федерация не будет готова к подобным операциям. Это станет возможным в 2024-2025 годах, судя по программе перевооружения и модернизации российских вооруженных сил.

Сейчас такой конфликт не нужен ни Киеву, ни Москве, ни Вашингтону. Однако высок риск того, что начало военной операции может быть спровоцировано, и есть отдельные силы, которые в этом заинтересованы. Например, наша партия "ни войны, ни мира", а также условно контролируемые вооруженные формирования, которые вполне могут под барабанный бой и пение "Батько наш – Бандера, Україна – мати…" двинуть вперед, в наступление на Донбасс. И что мы тогда получим, ведь Россия ответит?

Также высок риск внутренней дестабилизации Украины. Уже через месяц можем столкнуться с проблемой роста цен и пустых полок. Плюс колоссальный скачок цен на газ может привести к остановке ряда предприятий и резкому ценовому скачку на продукцию (ведь четверть цены каждой буханки хлеба – это энергетическая составляющая). Дестабилизация может начаться с раскачки в регионах. И, если раскачивание ситуации получит политическую составляющую, мы столкнемся с тем самым "черным лебедем".

Таким образом, возможная провокация и внутренняя дестабилизация Украины – это те два риска, которые могут привести к появлению "зеленых человечков".

Читайте такжеДонбасс и Минск-2 - только повод: чего на самом деле хочет РоссияДругой важный момент. Для того, чтобы напасть, нужно, кроме одного бойца в первой линии, еще десять в тылу. 100 тысяч российских военнослужащих, о которых говорят США, для вторжения в Украину явно будет недостаточно – нужно несколько сотен тысяч. К тому же, посмотрите, где и в каких местах концентрируются эти 100 тысяч человек – вы увидите, что они явно не на украинской границе.

Американские издания нам рисуют картинки вторжения по лекалам середины ХХ века. Но сейчас, в ХХI веке, все иначе: минимальная контактность войны, дистанционные удары. У России есть крылатые ракеты, ракетные комплексы вроде "Искандеров", авиация, десятикратно превосходящая по численности украинскую. Зачем ей пешим порядком с кем-то воевать? Если и будет операция, то, скорее всего, все будет делаться дистанционно – будет нанесен удар крылатыми ракетами по ключевым скоплениям войск и центрам управления.

Плюс будут хакерские атаки (репетицию мы видели), которые парализуют и связь, и системы управления. Казахстан – яркий тому пример: отключили интернет на два дня, Алматы погрузилась в полный хаос на это время.

Украинцам важно не дать вогнать себя в панику, расколоть и запугать, поскольку именно на это рассчитывает Путин. Своим бряцанием оружия и военными демонстрациями он фактически ведет психологическую атаку на Украину и Запад. Как раз такого результата он и пытается добиться – запугать, деморализовать, расколоть, подавить волю к сопротивлению, прежде всего, Украины.

Это – типичный бандитский прием. Путин – как известно, выходец из бандитского Петербурга 90-х. Ближайшие его соратники и друзья тоже представляли преступный мир – "тамбовские" и прочие. Их практика была именно такой – деморализовать и запугать любых противников. Это чисто бандитский прием: запугивание и шантаж, рэкет.

Я абсолютно убежден, что Россия физически не способна на успешное широкомасштабное военное вторжение в Украину. Такое вторжение привело бы к многочисленным фатальным последствиям для путинского режима и российской государственности вообще. Путин и его окружение – не самоубийцы. Они – шантажисты, прибегающие к истерическому шантажу Запада и Украины, но не самоубийцы. Они хотят добиться всего, запугав и шантажируя мир.

Для путинского режима главное – добиться потери Украиной суверенитета, раскола общества, дезорганизации украинского государства и, соответственно, последующего фактического присоединения Украины (формального или неформального) к возрождающейся в фантазиях и мечтах Путина Российской империи.

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Как я неоднократно говорил, Путин хочет построить третий путинский рейх – после романовского и советского рейхов. А Украина всегда была бриллиантом в короне российских императоров. Пока Украина свободна, ни о какой империи речи нет. А империя для Путина – это сверхценная идея.

Но Россия не способна на большую войну – ни экономически, ни политически. Экономика России слаба и зависима от мировых рынков. У путинского режима нет серьезных союзников, а в случае войны, против него жестко выступят наиболее развитые страны мира. И даже в военном плане Путин не в состоянии победить в какой-то большой войне против Украины. Такая война ударит, прежде всего, по его собственному режиму, и он сломает себе в Украине шею, если полезет с широкомасштабной войной.

Другое дело – провокации. Путину как чекисту, ветерану спецслужб гораздо ближе гибридные войны, спецоперации, информационные диверсии и прочее. Именно в этом ключе он будет продолжать действовать. Если и будет какое-то усиление военного давления на Украину, оно будет как раз в этом жанре – использования "ихтамнетов", провокаций, возможно, попытки пробить "коридор" в Крым. Последнее еще как-то вероятно, хотя я тоже не уверен, что они на это пойдут – скорее, побоятся. Не говоря уж о каких-либо широкомасштабных действиях в крупных городах Украины – это совершенно невероятно. Чем жестче мир осадит зарвавшегося провокатора-шантажиста в лице Путина, тем меньше угроза, что он сможет пролить кровь.

Кроме того, уверен, что российские военные силы города Украины бомбить не будут. Поскольку это привело бы к катастрофическим для России международным санкциям. Но какие-то локальные провокации и военные операции возможны. По пути Гитлера, который начал войну с бомбежки Киева, Путин не пойдет – побоится. Хоть он во многом его и копирует, но такого безбашенного драйва самоубийцы, как у Гитлера, у Путина нет. Не бойтесь его.

Александр Морозов Политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага)

Кремль вслед за ультиматумом о гарантиях, объявленным Западу, предпримет какой-то агрессивный шаг, по крайней мере, США уверены в этом. После ультиматума российское руководство не пойдет на переговоры и не уступит. А если Кремль не пойдет на компромисс, это значит, что Путин будет обострять ситуацию, чтобы привести ее к выгодному для себя варианту.

Важно подчеркнуть, что не Украина является целью Кремля. Цель Путина – пересмотр концепции глобальной безопасности.

Однако Украина находится в наиболее опасном положении. Множество алармистских публикаций говорят о том, что Россия планирует уничтожить Украину как государство, что хочет путем военной угрозы сменить власть в Киеве, что Кремль в ответ на отказ Запада общаться с ним, введет войска в ОРДЛО и присоединит Донбасс к России. Безусловно, Кремль может что-то предпринять в отношении Украины, но при этом его стратегия направлена не на то, чтобы победить Украину – такой сценарий прямо противоречит его стратегии.

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А Путин хочет добиться, чтобы примерно десять лидирующих стран мира образовали новую конфигурацию, которая признает интересы России в сфере безопасности и будет готова менять глобальную архитектуру безопасности.

Поэтому российское руководство хочет запугать Германию, Францию и Швецию, чтобы обеспечить их молчание и нейтральность относительно этой затеи. Также в Москве хотят заручиться поддержкой Китая, Ирана, Индии и, возможно, еще нескольких стран тихоокеанского бассейна. Кроме того, Кремль хочет дать понять Байдену и его администрации, что готов пойти на прямой конфликт с Соединенными Штатами.

Будет ли Кремль в ближайший месяц осуществлять какую-либо военную операцию против Украины? На мой взгляд, нет.

Тем не менее, в США и политики, и СМИ постоянно предупреждают о том, что Россия якобы готовит вторжение в Украину. Это объясняется тем, что администрация Байдена с апреля 2020 года начала проводить новую стратегию в отношении Кремля. Эта стратегия сводится к тому, что нужно изменить имидж Кремля и прочно приписать ему имя агрессора. Это довольно перспективная стратегия, потому что в течение долгого времени после 2014 года слово "агрессия" относительно действий Кремля на международном уровне упорно избегали. Байден поставил цель так переконфигурировать ситуацию, чтобы Кремль непрерывно связывался со словом "агрессор", что и происходит.

Это было правильное решение Вашингтона, потому что минские переговоры окончательно зашли в тупик – из минского формата нет выхода ни к какому будущему. Сегодня уже никто не считает, что с помощью нормандского формата можно выйти из сложившейся ситуации. Этим все и опасно. Но, вместе с тем, это приближает нас к более разумному решению, чем мертвая "формула Штайнмайера", которая не в состоянии поспособствовать решению проблемы.