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Останемся без денег и поддержки: чем Украине грозит скандал вокруг экс-судьи Чауса

Анастасия Кучкина

журналист

3 августа 2021, 09:00

Громкая история с поимкой судьи Чауса грозит Украине проблемами с западными партнерами.

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Николай Чаус нашелся в селе Винницкой области / Скриншот

В среду, 4 августа, состоится судебное заседание по избранию меры пресечения скандальному экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу, о местонахождении которого стало известно на днях после того, как еще в апреле 2021 года его выкрали с территории Молдовы. Главред узнавал у экспертов, как может развиваться ситуация и какими последствиями это дело грозит для Украины.

Пришел сдаваться в одних трусах

Николай Чаус, который в 2016 году стал известен благодаря нехитрому способу хранения взяток в трехлитровых банках, за три месяца с момента исчезновения выходил на связь всего несколько раз, публикуя видеоролики, в которых обещал прояснить ситуацию, но не называл места, в котором он находится.

30 июля экс-судью, которого, по сообщениям официальных властей Молдовы (там судья находился три последних года и просил политического убежища) выкрали украинские спецслужбы, внезапно и в одном нижнем белье объявился в селе Мазуровка Винницкой области неподалеку от границы с Молдовой. Сам Чаус заявил главе сельсовета Мазуровки, который и сообщил о "находке", что был похищен неизвестными.

Впоследствии за Чаусом выехали полицейские, после чего перевозка беглого судьи в Киев обернулась настоящим экшеном в духе голливудских детективов. НАБУ, которое расследует дело Чауса о взяточничестве, потребовало от правоохранителей выдать судью им, однако его успели перехватить у полиции сотрудники СБУ, после чего Чауса в сопровождении нескольких микроавтобусов везли в главк СБУ на Владимирской в Киеве.

Узнав об этом, сотрудники НАБУ, в свою очередь, пытались перехватить его, но "бусики" СБУ перекрывали им дорогу, не реагируя на требования об остановке. При этом сотрудники спецслужб в ходе погони друг за другом даже умудрились устроить ДТП и сбить мотоциклиста.

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В СБУ некоторое время факт похищения экс-судьи отрицали и утверждали, что действовали в рамках полномочий.

"Сотрудники СБУ выполняли свои должностные обязанности в рамках расследования соответствующего уголовного производства. Любые попытки представить обществу информацию в другом ключе являются обычными манипуляциями", - заявили в пресс-службе ведомства.

Даже зная о предполагаемом местонахождении Чауса его адвокат смог попасть к нему только спустя почти двое суток. "СБУ в присутствии сотрудника предоставило мне возможность с ним пообщаться. Вид у него уставший, ему предоставляется необходимая медицинская помощь. У Николая Чауса два статуса – подозреваемого в деле НАБУ и пострадавшего в деле о похищении. Он не является задержанным и находится под защитой СБУ", - заявил адвокат Чауса Ростислав Кравец.

Попытка "отмыть" Чауса

Эксперты, опрошенные Главредом, отмечают, что столь чопорное появление судьи связано с попыткой Банковой его легитимизировать, чтобы в дальнейшем представить Чауса в качестве важного свидетеля.

"Легитимация Чауса стала лишь вопросом времени - он много знает о сделках предыдущего режима Порошенко, потому что он был в нем ручным судьей. Соответственно, решения, которые им принимались, были политическими. Именно поэтому его похитили из Молдовы и искали варианты легитимации в Украине как того, кто может дать показания", - говорит директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По словам политического эксперта Тараса Загороднего, несмотря на то, что Чаус изначально проходил по делу в НАБУ, для власти лучше, чтобы одиозным экс-судьем занимались в СБУ ввиду его контроля с Банковой, ведь именно так было бы легче получить необходимые показания.

Читайте такжеПочему дело Чауса не станет Уотергейтом для Зеленского"Понятно, что Банковая хотела бы, чтобы Чаус сказал, что лично Порошенко отдавал ему какие-то указания. Но цепочка посредников на самом деле была гораздо более длинной, многие из них уже не находятся в стране и недосягаемы для украинского правосудия", - рассказал политический эксперт Тарас Загородний и отметил, что тот факт, что Чаус до сих пор находится у СБУ под видом уголовных дел, которых пока никто не видел, говорит о том, что власти хотят замять этот скандал (тем более, что официальной реакции спустя четыре дня так и не последовало).

При этом, по мнению Кулика, любые потуги Банковой в использовании ценных показаний Чауса в своих целях из-за многочисленных ошибок спецслужб сведены на "нет".

"То, как его похищали, легитимизировали, не делает его ценным свидетелем - его показания уже сейчас подвергаться сомнению как политический заказ. Поэтому из безупречного свидетеля против Порошенко, каким его хотели сделать на Банковой, Чаус превратился в смешного персонажа в трусах на дорогах Винницкой области", - сказал эксперт.

Грозит международный скандал?

По словам политолога, кандидата наук по государственному управлению Виктора Тарана, ситуация с Чаусом будет иметь для официального Киева как краткосрочные, так и долгосрочные последствия. По его словам, Украина после этой истории потеряла моральный авторитет в глазах западных партнеров.

"Теперь Молдова точно не захочет с нами сотрудничать в любом случае, даже если мы накажем всех виновников (а этого не произойдет). То же касается и других наших партнеров. Европа в очередной раз убедилась в том, что Украина не является для них надежным союзником и сотрудничать с украинскими спецслужбами – опасно", - говорит Таран.

По его мнению, отреагируют на ситуацию и США. "Если наши чиновники неправильно отреагируют на невербальные сигналы, это негативно отразится, в том числе, на визите Зеленского в Штаты. В этом случае все будут понимать, что Байден встречается с президентом с диктаторскими замашками. И если Чаус начнет давать показания против Порошенко, то для международного сообщества станет очевидным, что Зеленский – человек, который не только крадет людей, но и использует правосудие для разборок с политическими оппонентами. И тогда любые отношения с Киевом могут быть разорваны, что может вылиться в остановку любой помощи для Украины – финансовой, военной и т.д.", - добавил Таран.

Читайте такжеОшибка исполнителей: эксперт объяснил, почему СБУ и НАБУ сцепились из-за ЧаусаКроме того, по мнению Виталия Кулика, кейс с Чаусом может негативно отразиться и лично на президенте Зеленском, против которого эту ситуацию уже используют. "У Порошенко это уже называют спецоперацией против него. Более того, Порошенко об этом говорит не только в Украине, но и за рубежом через свои контакты в США и ЕС, а фан-клуб поддержки Сытника уже начинает петь о незаконности. Это, конечно, правда, но это подается как большая проблема действующего режима, нарушения прав человека. Поэтому после этого непременно возникнут проблемы в сотрудничестве между Вашингтоном и Украиной в первую очередь, в части того, что Украина блокирует или создает проблемы для функционирования антикоррупционных институтов", - отмечает Кулик и добавляет, что несмотря на то, что ситуацию с Чаусом пытаются использовать против Зеленского, навряд ли она приведет к серьезным последствиям для президента – как максимум, она лишь усугубит политический кризис. Но, несмотря на это, объясняться за этот скандал Киеву все же придется.

СБУ Таран Владимир Зеленский Николай Чаус НАБУ Тарас Загородний Виталий Кулик новости Украины
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