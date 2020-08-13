Первый шаг к президентству: чего ждать от участия Притулы в киевских выборах

Сергей Притула / Главред

Шоумен, телеведущий, руководитель и основатель юмористического шоу "Вар’яти", а также член политического совета партии Голос Сергей Притула завил, что будет баллотироваться в мэры Киева.

Хотя сам шоумен ранее даже не намекал на своё участие в "битве за Киев", социологи уже давно замеряли его рейтинг, рассматривая, как потенциального кандидата на должность столичного головы. И Притула никогда не "плёлся в хвосте". Напротив, уровню его поддержки мог бы позавидовать любой другой кандидат, кроме разве что безусловного фаворита этой избирательной гонки – нынешнего мэра Киева Виталия Кличко.

Картина вырисовывается следующая. Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", который был проведён 26-27 июля, за Виталия Кличко готовы проголосовать 41,7% респондентов, которые уже определились с выбором и намерены голосовать, за Сергея Притулу – 11,6%, за Ирину Верещук – 9,4%, Андрея Пальчевского – 9%, Алексея Гончаренко – 5,4% и др.

Как заявил сам Сергей Притула, уроженец городка Збараж Тернопольской области, он идёт на выборы, чтобы "создавать историю успешного Киева".

"Киев – это мой дом. И для меня важно ощущение защиты и безопасности в моём доме", – отметил он.

Оценивая политические перспективы Сергея Притулы, опрошенные Главредом эксперты дают неожиданный прогноз: пусть шансы победить на киевских выборах у шоумена небольшие (откровенно говоря, их совсем нет), однако участие в борьбе за кресло столичного мэра может затеваться с другой целью – с прицелом на следующие президентские выборы, где Притула вполне может показать хороший результат. А, кроме того, он становится серьёзной угрозой для Петра Порошенко…

Тем не менее, признают политологи, киевские выборы с участием в них Притулы станут намного интереснее: многим кандидатам он спутает карты и очень усложнит предвыборную борьбу в столице.

Петр Олещук политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

Вероятность победы или прохождения во второй тур Притулы очень низка. Однако он станет прекрасным локомотивом для списка партии Голос – пусть он не будет возглавлять список формально, но он будет считаться лидером Голоса в Киеве и, безусловно, принесёт дополнительные голоса этой политической силе.

Голос с Притулой, в первую очередь, будет отбирать голоса у Европейской солидарности, потому что претендует на ту же электоральную нишу – патриотического избирателя. Это уже заметно по крайне негативной реакции приверженцев партии Порошенко на выдвижение Притулы: на кандидата от Голоса обрушился целый шквал критики, ему припомнили все "старые грехи".

Так остро не отреагировала ни одна другая политическая сила. Дело тут даже не в киевских выборах, а в том, что Евросолидарность и Порошенко выстраивают свою политическую агитацию исключительно вокруг идеи о том, что Петру Порошенко нет альтернативы в патриотическом сегменте. Потому они очень ревностно относятся к любым попыткам предложить альтернативу в этом электоральном сегменте.

Читайте такжеБитва за Киев: кто станет следующим мэром столицыБолее того, нельзя исключать, что впоследствии Притула сможет претендовать и на пост президента. Порошенко зачистил патриотический сегмент под ноль и остался там один. У него стабильно сохраняется довольно неплохой процент поддержки, но и огромный антирейтинг – около 80%, который не позволит ему во второй раз стать президентом. Это значит, что представителям патриотического сегмента понадобится новый флаг, вокруг которого можно будет объединиться – и Притула может им стать.

Потому от Европейской солидарности можно ожидать очень жесткой кампании по дискредитации Притулы. Это будет "крестовый поход" порохоботов против Притулы.

Сказать сложно, чем закончится поединок Кличко и Притулы, если вдруг они оба окажутся во втором туре. Пока что такой сценарий выглядит чисто умозрительным. Но Притула вряд ли способен победить Кличко. Впрочем, его задача – не победить, а реанимировать Голос, чтобы он мог вернуться в "большую политику".

Юрий Романенко Руководитель политических программ Украинского института будущего

Участие в выборах мэра Киева Сергея Притулы ничего не изменит. Кличко лишь получит еще один карт-бланш, чтобы спокойно выиграть выборы. Ведь Притула будет топтаться по оппозиционному по отношению к Кличко электорату, по которому уже топчутся Пальчевский, Верещук и другие. Соответственно, все они будут растаскивать между собой этот и так ограниченный электорат.

У Кличко есть его устойчивые 35-40%. И всё, что ему нужно – это удержать это ядро. А еще лучше – подтащить людей, чтобы победить в первом туре, набрав 50+1%.

Интрига лишь в том, кто вместе с Кличко выйдет во второй тур. А так, шансы Кличко на победу пусть и не безоговорочные, но очень и очень высокие. И Притула тут ничего не изменит, более того, думаю, он даже не сможет пробиться во второй тур.

Выборы выигрываются не только брендом, но и организацией. На местных выборах люди всегда голосуют за личность, за людей, которых хорошо знают, за конкретную повестку и программу. Это создает проблемы для тех, кто пытается повторить "путь Зеленского".

Другой объективный фактор (особенно он сказывается в Киеве) – это группы влияния, которые консолидируются вокруг того или иного кандидата. К примеру, Столар вложился и в Пальчевского, и отчасти в Кличко – Столар всегда диверсифицирует ставки, как Ахметов и другие крупные игроки. Кличко в этом плане занял такие же позиции, как Кернес в Харькове или Садовой во Львове. В этих крупных городах "слугам народа" ничего не светит, потому что старые элиты или мэры, победившие в 2015 году, сильно укоренились.

Выдвижение Притулы – это несерьезно и лишь отражает кризис Голоса, который собрал мальчиков и девочек, неспособных конвертировать свои моральные ценности в сильную политическую игру. Так что человек, который больше всего радуется при виде парада конкурентов, которые, как грибы после дождя, лезут из всех щелей – это Кличко. Он просто аплодирует стоя, потому что все это играет ему на руку.

Анатолий Октисюк политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

Выдвижение Притулы спутает карты многим на киевских выборах, прежде всего, Виталию Кличко, который теперь не может рассчитывать на победу в первом туре. Даже если Притула наберет 5-10%, это станет ударом по позициям Кличко, и тогда о быстрой победе не может быть и речи. Какая-то доля частично либеральных, частично патриотических избирателей отойдет от Кличко, и те, кто ищут новых лиц, попробуют проголосовать за Притулу.

Не думаю, что у Притулы есть шансы победить на выборах и стать мэром Киева. Во-первых, он играет на том же электоральном поле, что и Кличко. Во-вторых, пока нет ничего, за счет чего Притула мог бы выиграть выборы, потому основная борьба за выход во второй тур развернется между Пальчевским и Верещук. Причем у Пальчевского – больше шансов, потому что он собирает и электорат Слуги народа, и ОПЗЖ, и частично Шария. А Притула вовсе не конкурирует за пророссийский электорат в Киеве. Его электорат – это те, кто готовы голосовать за Европейскую солидарность, УДАР и, собственно, Голос.

Кроме того, участие Притулы в киевских выборах даст шанс на прохождение Голоса в Киевсовет и создания там хотя бы небольшой фракции. Он может принести в багаж партии Голос должность секретаря Киевсовета – это план максимум, на который они могут претендовать.

Плюс появление Притулы дает надежду на то, что Голос не загнется и будет еще барахтаться. Вообще, судя по плотным гастрольным графикам, которые у Сергея Притулы были на конце августа и сентябрь, его очень просили принять участие в кампании.

Виктор Небоженко политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

Выдвижение в мэры Киева Сергея Притулы унижает и оскорбляет партию власти. Вслед за одним комиком в политическую борьбу вступил другой комик, причем Притула – это улучшенная модель Зеленского. Вступление в борьбу за кресло столичного мэра Сергея Притулы станет политической смертью для кандидата от "слуг" Ирины Верещук, от неё попросту ничего не останется.

Ведь и так шансы Верещук были невелики: для Киева это диковинка, чтобы бывшая мэр маленького западноукраинского городка претендовала на должность мэра столицы. Это откровенное издевательство и стёб! Это какой-то Квартал 95! Ничего не имею против Верещук, но пусть бы для начала она попробовала себя в роли мэра Тернополя или Львова.

Читайте такжеАктори "Вар’яти-шоу" Жожка і Вальон: А звідки ви знаєте, що Притула не висувається у президенти?Тем не мене, Сергею Притуле не пройти даже во второй тур. Люди, которые дали деньги на Кличко, не допустят такого развития событий. Ведь сейчас хорошо просматривается сговор различных групп в пользу Кличко.

Да, мне сложно оценивать Притулу, потому что я не знаю его лично. Я же политолог и не смогу всерьез оценивать человека, которого ранее видел только на экране в качестве ведущего и комика, как политика. Видимо, у нас решили: если мэром столицы может быть боксер, то почему им не сможет быть комик.

Однако вся эта история с выдвижением Притулы в мэры может затеваться с прицелом на будущие президентские. В Украине огромное количество людей, разочаровавшихся в президенте Зеленском и ищущих Зеленского-2. И как раз Притула легко может выступить в таком качестве. Потому на киевские выборы Притула идет просто, чтобы заявить о себе.