РФ будет наступать и пойдет на Киев, но летом все изменится в пользу Украины – астролог Влад Росс

К лету ни Герасимова, ни Шойгу, вероятнее всего, уже не будет в командовании российской армией.

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Россия пойдет в наступление в мае-июне, но оно провалится, ведь Украину вооружат до зубов, прогнозирует астролог Влад Росс / Главред

Россия, по словам президента Украины Владимира Зеленского, пойдет в новое наступление в конце мая-начале июня. Звезды говорят, что это действительно так: российские войска будут наступать, в том числе могут снова попытаться взять Киев.

Однако самое главное, что следует учитывать, говоря о конце мая и начале июня, касается внутренней ситуации в России: она может существенно измениться. Путин, а точнее его двойник, может внезапно утратить репутацию. В целом, возможны серьезные трансформации в Московии. Пертурбации могут быть настолько существенными, что мы не увидим ни начальника генштаба Вооруженных сил РФ Герасимова, ни министра обороны РФ Шойгу – ни того, ни другого, скорее всего, уже не будет к обозначенному периоду в руководстве российской армией.

Кроме того, по моим прогнозам, окончательно и бесповоротно утратит свои полномочия двойник Путина. Фактически Путин потерял власть еще в прошлом году, когда случился мятеж Пригожин. Нынешний Путин совершенно другой, раньше он был способен проявлять хоть какую-то волю.

Россия действительно захочет пойти в наступление на Украину, в том числе и с территории Беларуси на Киев. Сейчас она готовит 150-тысячное войско для похода на украинскую столицу. Однако в Москве еще раздумывают: то ли бросить эти силы на Сувалкский коридор и пробить путь в Калининград, то ли направить эти силы на Украину.

В общем, россияне готовят нападение на Украину в мае-июне, в том числе на Киев, но у них ничего не получится. Потому что случится подрыв командования ВС РФ.

Более того, эта попытка нового наступления на Украину с территории Беларуси может обернуться тем, что украинские войска дойдут до Минска.

Украине нужно выстоять и пережить этот сложный момент. А летом 2024-го ситуация может перевернуться с ног на голову. Это будет связано с тем, что Украину вооружат до зубов. Сейчас об этом молчат, но я знаю точно, что у нас будет столько оружия, что у РФ ничего не получится. Большие поставки могут быть 1 июня, когда Меркурий соединится с Белой Луной, Ураном, Юпитером, а Венера будет в соединении с Солнцем. Это говорит о том, что для Украины наступит очень благоприятный момент, а период безвременья, который мы проживаем сейчас, останется позади. Украину ждет колоссальная финансовая и военная поддержка.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса о новом наступлении России:

Так что новое наступление Российской Федерации провалится. У российских войск нет ни единого шанса прорваться в Киев, они будут остановлены в чернобыльском лесу – это максимум, куда россияне смогут продвинуться.

Самое уязвимое место, где на фронте может быть наиболее сложная ситуация – это Купянск. Да и вообще, к лету на Харьковщине будет сложно. Главная задача России на весну-лето, – это окружение и взятие Харькова, но решить задачу не удастся.

Единственное, что могут захватить российские войска, – это Купянск, но и то, это будет целая эпопея. Они три-четыре месяца брали Авдеевку. Вот примерно так же, несколько месяцев, они будут пытаться взять и Купянск, это максимум, что они смогут выгрызть у нас. Именно туда они будут лезть.

Впрочем, несмотря на то, что российское наступление провалится, и российского главнокомандующего к лету, вероятно, уже не будет, нет ни единого шанса, что война в Украине закончится в 2024 году.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Определяющим тут будет другое – кто придет к власти в США в результате президентских выборов. Очень мало шансов на то, что победит Трамп. Однако, если так случится, Украина просто перестанет существовать в границах 1991 года.

Влад Росс, астролог, специально для Главреда

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