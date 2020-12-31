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Спасение утопающих: кто будет решать судьбу Украины в 2021 году

Анастасия Кучкина

журналист

31 декабря 2020, 09:14

В будущем году Украина может пропасть из повестки дня своих стратегических партнеров.

Украина,флаг
В 2021 году Украина может оказаться вне поля зрения международных партнеров / УНИАН

В уходящем году Украина почти не появлялась на радарах ключевых международных партнеров. Причиной стала не только пандемия коронавируса, но и кадровые перестановки в ряде стран Европы и в США в 2020 году.

Угасанию интереса к Украине способствовали и противоречивые решения украинских властей - в частности, за прошедший год в Украине был принят ряд политических решений, которые поставили под сомнение эффективность ранее проводившихся в стране реформ.

Эксперты, опрошенные Главредом, рассказали, каким будет влияние основных международных игроков, США, Британии, ЕС и Китая на Украину в 2021 году и куда нам нужно двигаться, чтобы вернуть к себе интерес на международной арене.

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

В 2021 году уровень заинтересованности останется примерно таким же, как и в 2020-м: ни Китай, ни США, ни европейские страны не имеют глубокой заинтересованности в Украине и понимания, что с ней делать. Международная маргинализация Украины, которая длится последние несколько лет, продолжится и в следующем году.

Какие-то события создают для Украины возможности, но ими только предстоит воспользоваться. Например, в случае Байденом, Украине нужно знать, как правильно и выгодно для себя сыграть на его антироссийских настроениях и тяготении к нам, чтобы остаться хотя бы в поле зрения внешней политики США. Трансформация НАТО также выгодна Украине, но у нас пока нет даже планов по конвертированию этих возможностей в практическую плоскость. У Великобритании пока нет понимания, какие у неё могут быть в нашей стране интересы, потому говорит о перспективах можно будет не раньше середины 2021 года, когда внешняя политика Королевства после Брексита оформится окончательно.

Также не будет в 2021 году и переориентации на Восток. Украина пока не способна сформировать повестку для восточного рынка, где совсем другая культура и коммуникация, для которых нужно задействовать совершенно отличные ресурсы в сравнении с Западом. Какие-то поверхностные контакты и визиты украинского руководства в страны Азии в 2021 году были бы не лишними, но дальше этого вряд ли дойдет.

Главное, что будет тормозить любые международные инициативы – внутриполитические проблемы самой Украины. Но если будет хотя бы определено, к чему мы стремимся и какие для этого понадобятся ресурсы на разных направлениях, кто наши друзья и враги в стратегическом плане, то в 2021 году этого будет достаточно, чтобы в течение последующих нескольких лет проводить целостную внешнюю политику.

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

В Украине завышенные ожидания к США по поводу прихода Джо Байдена к власти. Но надо быть прагматичными - особых изменений в отношениях Украины и США в 2021 году ожидать бесполезно. По крайней мере, в первой половине года. Насколько мне известно, Зеленский в это время будет пытаться организовать свой визит в США, и возможно, именно в первые полгода после инаугурации Байдена Украину посетит и новый вице-президент США Камала Харрис.

Весь следующий год США будут заняты вопросами внутренней политики. Поэтому Украина не будет находится в фокусе их внимания. Позиция американцев по Украине проста - делайте реформы, если хотите, никто вас не будет заставлять бороться с коррупцией.

Все зависит от Зеленского и его команды - если они и в дальнейшем будут имитировать реформы, углублять сотрудничество с олигархами, то вовлеченность западных партнеров в процессы в Украине и в дальнейшем будет ослабевать. Это будет проявляться, в первую очередь, в уменьшении финансовой помощи Украине и структурной поддержки других реформ. В частности, следующий год будет ключевым в вопросе реформы оборонного комплекса, то есть от реформы Укроборонпрома зависеть вовлеченность европейских и американских партнеров. Потому, как бы это не звучало, но "спасение утопающих - дело рук самих утопающих".

Тарас Чорновил

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины

В отношениях с Евросоюзом в течение 2021 года Украине стоит ожидать постепенного свертывания контактов. Весь следующий год будет проходить под влиянием последствий коронавируса и выхода из карантина. Потому мы, к сожалению, выпадем из их поля зрения.

Скорее всего, у нас также возникнут проблемы с соглашением об Ассоциации с ЕС - из-за так называемой локализации производства. Законодательство, которое планируют принять у нас, абсолютно лоббистское и не решает проблем украинских производителей. Оно воспринято в штыки Еврокомиссией и если его примут, то дальше разговаривать о всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС будет неуместно, что может стать для нас точкой невозврата.

Несмотря на визиты, переговоры и встречи Зеленского в Европе, результатов от них - ноль. Происходит формальный "нагул" статистики без последствий - ни о чем конкретном на этих встречах не договариваются. Поэтому в следующем году стоит ожидать сокращения количества визитов в ЕС - тратить время на пустые разговоры у Европы нет настроения.

Кроме того, после активизации США и возвращения американской политики на европейский континент вследствие победы Байдена, у них будет гораздо больше хлопот: Америка, с одной стороны, приносит определенную политическую стабильность, а с другой - политическую экспансию. Поэтому ЕС в 2021 году будет больше заинтересованы в США и Азии, а Украина выпадет из политического контекста европейского континента.

Победа Байдена станет проблемой и лично для Зеленского, американский президент не забудет того, что было сделано против него и его сына. США начнут более тщательно обращать внимание на выполнение обязательств, которые Украина ранее брала на себя (в частности, по антикоррупционной деятельности) и вряд ли эти оценки будут для нас положительными.

Григорий Перепелица

Профессор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, доктор политических наук, эксперт по вопросам международной политики

В 2021 году отношения Украины с Китаем почти не изменятся. Китайцы продумывают все на десятилетия вперед, а не на год, как мы. И то, что они утверждают на очередном съезде Компартии, остается неизменным в течение не менее пяти последующих лет. Пекин и дальше будет воплощать свою глобальную программу "Один пояс - один путь", но Украина фактически остается за ее пределами.

В любом случае, китайская экспансия, экономическая и политическая, ничего хорошего нам не принесет. Основные технологии, которые интересовали Китай в Украине, они уже от нас вывезли. Единственная проблема, которую продолжит решать Пекин в Украине, будет связана с предприятием Мотор Сич и именно от этого будет зависеть углубление украино-китайских отношений. Но с точки зрения национальной безопасности мы не можем отдать Китаю такое высокотехнологичное предприятие, от которого критически зависит украинская военная промышленность.

Что касается соперника Китая, США, то тут, наоборот можно надеяться на налаживание отношений. Очевидно, Байден вернет Украину в зону стратегических интересов США. А это означает, что США будут более внимательными к вопросам национальной безопасности Украины, оказывать большее давление на РФ. Будет происходить и усиление финансовой помощи Украине, включая военную.

Еще одной перспективой на 2021 может стать сближение Украины с НАТО. Задача Байдена заключается в укреплении Альянса, позиции которого были ослаблены и внутренними противоречиями, и военно-политической обстановкой, в частности, в Черноморском регионе. И, очевидно, США вернутся именно сюда как к одному из приоритетных направлений. Для нас это будет означать увеличение военного присутствия в виде увеличения количества кораблей в Черном море, расширении совместных учений, что позволит удерживать РФ от ее реваншистской политики.

Евросоюз новости США Тарас Чорновил новости Великобритании Перепелица Анатолий Октисюк Илия Куса новости Украины новости Китая
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