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Будет ли в Украине тотальный блэкаут: Александр Харченко - о последствиях обстрелов

Анастасия Кучкина

журналист

23 ноября 2022, 11:06

Электричество является угрозой отключения украинцев от всего, и именно поэтому реализуется план максимальной автономизации критической инфраструктуры.

Отключения света, блэкаут, ракетный удар, Александр Харченко
Украине нужно 6-9 недель, чтобы нормализовать электроснабжение - Александр Харченко / Коллаж УНИАН

На фоне ракетных атак России по объектам энергетической инфраструктуры в Украине готовятся к вероятному блэкауту - полному отключению электросети. Как заявляют в Укрэнерго, полное отключение света в Украине возможно, но не обязательно, что оно произойдет в этом сезоне.

Тем не менее, украинцев призывают готовиться к тяжелой зиме, ведь, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на территории Украины могут возникнуть случаи аварийных отключений электроэнергии из-за морозов.

В интервью Главреду директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, почему украинцы могут остаться без света на 3-10 дней, есть ли логика в обстрелах россиянами газовой инфраструктуры, когда прекратятся отключения света, а также сколько времени понадобится на полное восстановление системы до довоенного уровня.

Ранее вы говорили, что для восстановления системы после ракетных обстрелов Украине может понадобиться блэкаут в 3-7 дней. Что вы имели в виду под блэкаутом?

По сути, блэкаут - это контролируемое автоматическое отключение энергосистемы. То есть когда диспетчеры физически не могут управлять системой, и она отключается. Соответственно, отключают потребителей и электрогенерацию. Есть специальные автоматические системы, которые должны предотвратить серьезные повреждения в ходе такого процесса. Мы надеемся, что они выполнят свою роль, и каких-то серьезных повреждений во время процесса блэкаута, то есть выхода сети из операционного режима, не будет. И это будет означать, что мы сможем спокойно подключать ее обратно непосредственно с момента, когда отключения завершились, и шаг за шагом восстанавливать потребление. Безусловно, это потребует времени, и именно поэтому при разных сценариях это время будет разным. Потому что мы не знаем, какая именно ракета и какое именно попадание приведут к блэкауту. То есть мы не знаем, какие повреждения произойдут в момент, когда он произойдет, но предварительные расчеты показывают, что потребуется от 3 до 10 дней. Критическая инфраструктура будет заживать как можно быстрее, чтобы восстановить людям поставки тепла, обеспечение водой - это произойдет в первую очередь.

То есть при блэкауте, если такой произойдет, украинцы могут остаться не только без света, но и без воды и газа?

И без связи, потому что более современные элементы критической инфраструктуры завязаны на электричестве: электрические насосы водоканала и канализации, необходимое питание для мобильной связи и интернета. Электричество является угрозой отключения от всего, и именно поэтому сейчас разработан и реализуется план максимальной автономизации критической инфраструктуры - завозится максимальное количество генераторов всех уровней мощностей и подключается к насосам водоканала и канализации для того, чтобы максимально смягчить влияние возможного блэкаута, если такой случится через очередные ракетные атаки.

От чего будет зависеть продолжительность таких отключений - удастся ли после этого восстановить работу энергосистемы в более-менее рабочем состоянии?

Однозначно удастся восстановить. А вопрос времени будет зависеть от того, какие именно повреждения приведут к отключению. Ведь мы не можем предсказать, какой будет атака. Но я остаюсь оптимистом и верю, что этого не произойдет.

Во время недавней ракетной атаки Россия обстреляла газовую инфраструктуру. Насколько она влияет на работу энергосистем?

Та атака, что произошла, была мало удачной - ее последствия были устранены уже через несколько часов. Тем более, что газораспределительная система намного устойчивее из-за своей природы - она, по большей части, подземная, разветвленная, и в ней нет узлов, подобных трансформаторным подстанциям. Поэтому газораспределительная сеть является более устойчивой, и я не ожидаю, что русские попытаются ее серьезно атаковать. Тем более, что на электричество она, мягко говоря, не влияет.

А к чему были все эти атаки именно на газовую систему - с чем это было связано?

Здесь надо спросить тех, кто программирует ракеты и в московском режиме отвечает за удары и оказывает те или иные шаги. Никакой логики в их действиях я не вижу.

Если блэкаут произойдет, это будет разовое явление или нам стоит готовиться к тому, что в случае продолжения Россией обстрелов?

Скорее всего, блэкаута не произойдет. Я искренне верю, что у РФ не хватит мощности устроить нам такой блэкаут. Безусловно, плановые и аварийные отключения еще будут продолжаться, но это не будет блэкаутом.

Если гипотетически блэкаут произойдет, может ли быть повторение ситуации, которая была в Алчевске в 2006 году?

В Алчевске такая ситуация была вызвана, во-первых, откровенной халатностью местных властей. Сейчас и на муниципальном, и на национальном уровне продолжается работа над тем, чтобы все понимали в случае блэкаута, когда нужно спускать воду в зависимости от температурных режимов, что надо делать с сетями и тому подобное. То есть вся эта работа продолжается, поэтому надеюсь, что наши муниципалитеты будут хорошо подготовлены и, так же, как и украинцы, будут понимать - если произошел блэкаут, то надо проследить, чтобы вода из труб их дома была спущена, и эти трубы не замерзли. В случае с ОСМД многие вообще ставят индивидуальные генераторы для того, чтобы поддержать работу насосов. Потому что, скорее всего, даже в случае блэкаута большая часть систем отопления сможет доставлять горячую воду в дома, но проблема будет в том, что в домах насосы не будут работать из-за недостатка электричества. Но десятки мэров и представителей местной власти к таким ситуациям уже готовятся, и это вдохновляет.

Если говорить о восстановлении системы, то от чего оно сейчас зависит - есть ли какие-то пробелы? Да и вообще сколько нужно времени для восстановления системы до уровня, если не до 24 февраля, то хотя бы до того, что был в начале вторжения?

Есть три уровня, на которых мы можем реально осуществлять работу. Первый - быстро заживить людей после ракетных атак. На это требуется 6, 8 или 12 часов - то есть, до суток времени. Второй этап - ремонт из имеющегося оборудования и материалов, который занимает на основных объектах от суток до месяца. Лишь после этого начинается третий этап - восстановление. И здесь есть разряд высокотехнологичного дорогостоящего оборудования, которое по большей части не производится на склад, и автоматически недоступно нигде - лишнего нет. Производственный процесс этого оборудования занимает от 12 до 20 месяцев. Это огромные трансформаторы, весом 200-250 тонн, с огромным количеством сложных деталей.

Чтобы вернуть систему к состоянию, в котором она была перед войной, потребуется где-то два года. Для того, чтобы потребители получали электричество и не имели перерывов в поставке при более-менее стандартных условиях - месяц-два.

То есть при условии наличия такого оборудования, аварийные или стабилизационные отключения у нас могут исчезнуть, я правильно вас понимаю?

Да, мы просто восстановим систему как минимум до уровня, когда большинство потребителей нормально и, по крайней мере, 20 часов в сутки получает электроэнергию. Для этого требуется от шести до девяти недель.

Если вы говорите, что процесс производства трансформаторов занимает много времени, то как долго тогда будет сохраняться ситуация с отключениями света?

Будет зависеть от того, будут ли продолжаться атаки. Трансформаторы необходимы, и мы их уже заказываем - они уже к нам едут. Но пока происходят атаки, сколько бы их ни приехало, их могут разбить снова. Поэтому и о сроках восстановления можно говорить лишь с момента прекращения атак. Исходя из текущей ситуации, озвученные мной сроки вполне реалистичны - 6-9 недель нужно для восстановления нормального режима поставки электричества, и до двух лет - для восстановления всего оборудования и системы, которая хорошо работает во всех режимах.

А как быть с газовой инфраструктурой, если Россия продолжит наносить по ней удары?

Нет проблем с газом. Если Россия начнет атаковать газовую систему, я буду апплодировать, потому что это будет означать, что у нее не хватит ракет добивать электросеть. Потому что газовой, как бы они ни старались, больших повреждений они нанести не смогут. За пределами линии фронта потребуются считанные часы на восстановление, в наибольших случаях повреждений - до суток. Но при этом всегда есть возможность обойти поврежденные участки и наверстать поставки.

Кстати, насчет восстановления. Поскольку ВСУ ведут активные бои на Запорожском направлении, насколько может помочь выровнять ситуацию с отключениями света возврат ЗАЭС под контроль Украины?

Это поможет, потому что у нас будет большая возможность генерации. Но одновременно мы знаем, что московский режим сейчас уничтожает ЗАЭС - россияне уничтожают оборудование, необходимое для нормальной работы станции. Но боюсь, что с момента, когда мы освободим станцию (а это будет максимально скоро, насколько это возможно), то потребуется определенное время для восстановления этого оборудования, отремонтировать реакторы, чтобы их запустить.

А сколько на это может понадобиться времени?

Об этом сейчас сложно говорить, потому что мы не понимаем, что там и как.

Несмотря на то, что в Украине продолжаются отключения света, что бы вы посоветовали украинцам, чтобы они могли максимально приспособиться к ситуации?

Частный дом с автономной скважиной и генератором - и счастье есть. Отопление в частных домах обычно автономное, газ будет, а если у вас печка, уголь или дрова - то это полное счастье. Что касается многоквартирных домов, то я бы советовал объединяться с соседями, покупать генераторы на подъезд, на этаж, договариваться о совместном использовании, делать запасы еды на 2-3 дня, и быть готовым к худшему, что бы ни случилось.

отключения света блэкаут Александр Харченко
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