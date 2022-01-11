Стабильность гривны или доллар по 50: что будет с курсом в 2022 году

Экономисты назвали условие, при котором правительству удастся удержать курс на уровне, заложенном в бюджет-2022 / УНИАН

За 2021 год гривна относительно доллара несколько укрепилась. В бюджет-2021 правительство закладывало среднегодовой курс нашей национальной валюты на уровне 29,1 гривны за доллар, однако реально к концу года он сохранялся примерно на уровне 27 гривен за доллар.

Впрочем, в государственном бюджете на 2022 год предусмотрена девальвация гривны – предполагается, что среднегодовой курс составит 28,6 гривны за доллар.

Мнения экспертов относительно того, что будет происходить с украинской национальной валютной в новом году, расходятся: кто-то утверждает, что экономических и финансовых оснований для девальвации гривны нет, и возможно лишь искусственное ее обесценение, кто-то, наоборот, считает, что гривна "улетит в тартарары", и доллар может стоит около 50 гривен.

Экономисты рассказали Главреду, благодаря чему наша национальная валюта укреплялась в 2021 году, какова вероятность, что эта тенденция сохранится, а также как в 2022 году может измениться курс гривны, доллара и евро.

Виктор Суслов Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Реклама

2021 год, с точки зрения валютного курса гривны, был неплохим: за этот период наша национальная валюта укрепилась. Отчасти это результат достаточно жесткой денежно-кредитной политики НБУ, который выполнял согласованные с МВФ нормативы и способствовал удержанию курса.

Однако нужно учитывать и воздействие внешних факторов: высокую инфляцию и доллара, и евро. Инфляция доллара превысила 6% годовых, и это беспрецедентно – такого не было несколько десятков лет в США. А обесценение доллара, конечно, уменьшает показатели девальвации гривны относительно доллара и соответственно замедляет темпы украинской инфляции.

На курс гривны повлиял и другой внешний фактор – рост валютных поступлений от экспорта. Это случилось не благодаря тому, что у нас увеличился экспорт в физическом отношении, либо мы завоевали какие-то новые рынки. Он стал позитивным, потому что очень заметно возросла цена на основные украинские экспортные сырьевые товары: железную руду, металл, зерно, подсолнечное масло и др.

Однако ревальвация гривны в 2022 году будет иметь негативные последствия, особенно когда рост цен на сырье сменится падением, что уже происходит.

Правительству будет очень сложно удержаться в тех показателях курса гривны, которые заложены в бюджете на 2022 год, – 28,6-28,7 гривны за доллар. Ввиду бюджетного кризиса, который уже начался, будет оказываться большое давление на НБУ в плане принуждения его к выдаче кредитов рефинансирования, допустим, государственных банков, что будет предполагать денежную эмиссию.

Читайте такжеДоллар и евро перестали быть "тихой гаванью": во что украинцам стоит вкладывать деньги в 2022 годуДругой вариант, более благоприятный, предполагает, что "Запад нам поможет" – увеличит объем выдачи кредитов Украине. Если так случится, курс гривны в 2022 году может быть удержан в прогнозируемых рамках. А, учитывая, что на Западе активно разгоняется месседж о том, что Путин собирается напасть на Украину, скорее всего, будет реализовано несколько кредитных программ для Украины, которые позволят нам получить дополнительные валютные средства и поспособствовать укреплению гривны.

Поэтому по поводу валютного курса гривны особо беспокоиться не стоит: курс будет удерживаться, даже несмотря на необходимость дополнительных кредитных эмиссий для финансирования бюджета.

Доллар и евро в 2022 году продолжат обесцениваться. Полным ходом идет процесс потери лидерского положения США в мировой экономике. При этом лидером становится Китай, который в плане развития промышленности уже превосходит Штаты. Очевидно, что начался длительный период ухода доллара от выполнения роли мировой валюты и его обесценения.

Андрей Новак Глава Комитета экономистов Украины

На данный момент нет никаких экономических и финансовых оснований для девальвации гривны в 2022 году. Два основных фактора, которые формируют курс, – это внешняя торговля и прямые финансовые валютные притоки-оттоки. И оба эти фактора работают на пользу стабильной гривны и даже возможности ее укрепления.

Во-первых, у нас сбалансировалась внешняя торговля благодаря коронавирусу и экономическим ограничениям, которые ввели практически все страны мира. А также благодаря благоприятной конъюнктуре для украинского экспорта, которая сохранялась в течение последнего времени. У нас практически не изменился экспорт, но существенно упал импорт – на 16%. Это сбалансировало наше внешнеторговое сальдо.

Читайте такжеЭкономические и социальные вызовы 2022 года: почему украинцы обречены беднетьВо-вторых, прямые валютные притоки в страну сейчас больше, чем оттоки, в основном благодаря средствам наших заробитчан, а также кредитам от западных партнеров.

В результате сводный платежный баланс – положительный, а золотовалютные резервы НБУ – рекордные. Таким образом, экономических и финансовых причин для девальвации гривны нет.

Единственный риск девальвации – это риск искусственного обесценивания гривны. Это не раз делали украинские правительства, чтобы самым легким путем номинально наполнять государственный бюджет. Высока вероятность, что Украина вновь пойдет путем искусственной девальвации, учитывая, что в бюджете-2022 девальвация и так заложена.

Что касается курса доллара и евро в 2022 году, то это валюты, которые подкреплены самыми крупными мировыми экономиками: в первом случае – американской, которая до сих пор остается экономикой номер один в мире, во втором – экономикой стран еврозоны, что является вторым по объему экономическим объединением стран. Поэтому доллару и евро ничего не угрожает. А колебания, происходящие на валютном рынке, – это типичные ежедневные колебания на валютных торгах, они очень незначительные, в пределах обычных биржевых колебаний.

Олег Соскин Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

Выстраивая прогноз курса гривны на 2022 год, нужно отталкиваться от бюджета-2022, формирования ВВП, а также от госдолга и предстоящих выплат по нему. В новом году на обслуживание госдолга и выплату его тела потребуется 21 миллиард долларов. При этом номинальный ВВП по итогам года составит не более 160 миллиардов долларов. То есть 13% ВВП мы потратим только на обслуживание долга. При этом власть предполагает эту сумму занять, поскольку госбюджет дефицитный.

Такое состояние называется дефолтом: страна "дошла до ручки" и больше не может сама обслуживать долг и проценты по нему.

При этом у нас не учитывают, каким будет решение Лондонского суда по 3 миллиардам долларов евробондов Януковича и Азарова. При Порошенко мы их отказались обслуживать, и теперь речь идет не просто о возврате этой суммы, но и о выплате штрафных санкций. А там может набежать около 6 миллиардов.

Читайте такжеЗолото, земля, доллар или криптовалюты: во что в 2022 году украинцам стоит вкладывать деньгиУкраинское руководство предполагает, что к концу 2022 года курс составит 28,6 гривны за доллар. Но такие цифры возможны лишь на бумаге. Объективных оснований для стабильности курса нет. Все заточено на то, чтобы набрать новых кредитов.

Если вдруг начнется война с Россией и Беларусью, будет неизбежна гиперинфляция, и будет, как говорил Попандопуло про деньги в "Свадьбе в Малиновке": "Да бери усе, я себе еще нарисую!". Если войны не будет, и Украине дадут новые кредиты, курс может удержаться в запланированных рамках – 28,6-30 гривен за доллар.

Кроме того, если учесть еще цену на газ, нам придется занять 41 миллиард. Без этого власть гривну не удержит. Без дополнительных заимствований будет дефолт, и гривна улетит в тартарары – курс будет до 40-50 гривен за доллар.

Также в 2022 году продолжится обесценение доллара и евро. Ведь и США, и Евросоюз по полной программе сегодня печатают "вертолетные" деньги. Однако китайский лидер Си Цзиньпин решил всех обогнать и стал печатать китайскую нацвалюту быстрее всех. В Китае ипотечный коллапс, начали падать экспортные поступления, и приток инвестиций почти прекратился. Си Цзиньпин четко объявил линию на захват Тайваня и, скорее всего, начнет войну. Плюс финансовое разрушение Гонконга.

Поэтому прогноз для мирового валютного рынка на 2022 год крайне плохой. Этот год будет неблагоприятен и для Запада, и для России, и для Китая, и для всех остальных. Что ждет Украину в таких условиях – понятно: на Западе чихнут, а Украина попадет в реанимацию.

Владимир Лановой Президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук

Курс гривны в 2022 году будет зависеть от валютной и бюджетной политики Украины. Даже если приоритетом власти станет стабильность денежной единицы, есть и другая сторона – социальная, и она весьма критична. Ведь бюджет Украины на 2022 год является высоко дефицитным и требует дополнительных средств, чтобы обслуживать и возвращать долги, которые ежегодно нарастают по экспоненте. Если власти не удастся привлекать новые кредиты в наступающем году, то для покрытия социальных расходов она будет печатать гривну.

А избыточное печатание денег приведет к падению курса гривны относительно доллара. И это при том, что в мире происходит инфляция самого доллара.

Нас ждет подорожание зарубежных услуг, различных импортных машин, механизмов и т.д. Это подорожание приведет к тому, что мы будем меньше покупать за границей, будем хуже жить, в Украину меньше будет поступать инвестиций, будет меньше потребительских ценностей и тому подобное.

Читайте такжеСтремительное погружение в пучину кризисов: что ждет Украину в 2022 годуВ то же время рост стоимости импортных ценностей будет приводить к параллельному повышению внутренних цен.

Очень трудно прогнозировать, сможем ли мы удержать курс на том уровне, который заложен в бюджете-2022. Потому что, прежде всего, мы не знаем, сдержат ли свои обещания различные кредиторы, а правительство заложило такие показатели в бюджет, которые должны обеспечиваться внешними заимствованиями.

Впрочем, все сложнее: поскольку идет война, нам из-за границы будут поступать средства обороны, военная техника, даже продовольствие для армии и тому подобное, но все это поспособствует росту долга, а, значит, и приведет к необходимости новых валютных поступлений или оформления новых кредитов. Ведь война с Россией в 2022 году вряд ли будет угасать, и мы вряд ли меньше будем тратить на оборону. Наоборот, более вероятно, что мы будем тратить на оборону много и больше будем нуждаться в кредитах.

Что касается курса доллара и евро в новом году, то стоит отметить следующее. В 2020-2021 годах США позволили себе огромную денежную эмиссию – они выпустили очень много лишних долларов для того, чтобы поддержать спрос на внутреннем рынке, чтобы у людей, которые потеряли работу во время карантина, были деньги. Все это было искусственным печатанием долларов.

Из-за этого в 2022 году может несколько измениться соотношение доллара и евро – евро будет несколько крепче. К тому же, в США более стремительно распространяется коронавирус, чем в странах ЕС. А потому, скорее всего, социальные программы США будут продолжаться – для политиков это важнее, чем прочность денежной единицы.

Хотя, конечно, Штаты и Евросоюз будут договариваться о кредитовании друг друга, чтобы поддержать соотношение доллара и евро, потому что ни одной из сторон невыгодно укрепление собственной денежной единицы относительно другой.

После такой печати, к которой прибегли США, инфляция еще будет бить по доллару три-четыре года.