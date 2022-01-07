Украина – главное блюдо в переговорном меню Запада и России

В 2022 году Запад должен будет определить роль Украины в его геополитике

2022 год будет знаковым для Украины, потому что западные игроки должны будут определить роль и место Украины в их геополитике. Мир возвращается к биполярной системе, и в новой "холодной войне" с одной стороны будут стоять авторитарный Китай и Россия, а с другой – коллективный демократический Запад. Украина в этом контексте важна тем, что именно по ее территории проходит конкуренция между Западом и российско-китайским блоком.

Последние заявления Путина свидетельствуют о важности Украины – она является "главным блюдом" в переговорном "меню".

По большому счету от западных игроков зависит, с какой стороны окажется Украина. Если Запад ничего не будет делать, Украина снова окажется под влиянием России. Если Запад будет активно действовать, Украина войдет в состав западного блока и, получив разного рода гарантии от западных стран, будет на острие конкуренции. Третий вариант – Украина может превратиться в буферную зону, которую будут разменивать Запад и Россия.

Великобритания. Для Великобритании Украина является одним из ключевых партнеров в Европе, с помощью которого британцы хотят расширить свое влияние в Восточной Европе и влиять и на ЕС, и на Россию.

Британия, Турция и Польша – это наши основные партнеры. США также в этом ряду, но, учитывая их глобальное доминирование, фокус внимания Штатов очень расширенный.

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Британцы пытаются играть роль старшего партнера Украины. Они заполняют собой те пробелы, где образуется вакуум военно-политического сотрудничества. Условно говоря, если Германия устраняется от решения определенных вопросов по Украине, эти пробелы заполняет Великобритания.

Сотрудничество Украины с Великобританией усилится и станет очень плодотворным в 2022 году.

США. Американский президент Джозеф Байден прекрасно понимает весь контекст Украины, наверное, лучше всех американских президентов. Но поддержка Соединенных Штатов очень дозирована, потому что для американцев Украина – это, скорее, инструмент влияния на Россию, с помощью которого можно вынудить Россию к диалогу или даже консенсусу.

Однако американцы еще сами не определились, что им делать с Россией. Они оставляют для Москвы определенное окно возможностей, чтобы она не сблизилась с Китаем. И Украина здесь играет роль "блюда" на переговорном столе. Конечно, это "блюдо" вкуснее для России, чем для США.

Пока здесь нет ни "зрад", ни "перемог". Вся история о будущем российском вторжении в Украину в начале 2022-го во многом раздута американцами, которые хотят запустить стратегический диалог с россиянами. Зато россияне выдвигают свои требования, например, о нейтральности Украины.

Здесь ничего не изменится, и позиция США будет устойчивой и в 2022 году, и в дальнейшем. Пока Штаты не сдадут Украину России, но многое здесь будет зависеть от нас, в частности, осуществление реформ, борьба с коррупцией и тому подобное.

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Германия. Германия после смены власти и с приходом на пост канцлера Олафа Шольца – это не лучший для Украины вариант. Ведь социал-демократы всегда больше тяготели к России, и у них преобладают более прагматичные интересы, чем у христианских демократов. Поэтому есть угроза, что Германия отойдет на задний план в процессе решения украинских вопросов.

В нормандских переговорах наметилась интересная трансформация, связанная с тем, что для Украины политика Франции сегодня является более приемлемой, чем политика Германии. Политика Парижа больше отвечает интересам Киева, чем политика Берлина. Вспомните хотя бы блокировку Германией решения о предоставлении летального оружия Украине, Северный поток-2, заявления руководства социал-демократов о необходимости выполнения Минских договоренностей в трактовке Кремля... Тесные отношения социал-демократов и Кремля внушают недоверие к немцам как к партнерам.

Не удивительно, что за последний год отношения Киева и Берлина существенно остыли.

Франция. Если во времена Порошенко Берлин был основным партнером Киева, то администрация Зеленского больше внимания обращает на Париж и пытается подтянуть французов, чтобы заполнить вакуумные точки и пробелы, которые из политических соображений не хочет заполнять Германия.

Кроме того, между Украиной и Францией активизировалось военно-техническое сотрудничество, в частности, Украина будет покупать французские самолеты, идет сотрудничество по вертолетам и военным кораблям. Для нас открывается неплохое окно возможностей.

Конечно, посмотрим, какой после выборов будет власть во Франции. Но, в принципе, отношения Киева и Парижа сегодня значительно лучше, чем отношения Киева и Берлина. В последние годы Франция стала гораздо активнее в отношении Украины, чем раньше, о чем опять-таки свидетельствуют различные двусторонние проекты и военно-техническое сотрудничество. Это большой плюс, потому что это означает, что Франция не боится заходить в Украину. Конечно, это объясняется меркантильным интересом французов, но Франция не боится реакции ни России, ни Германии. Французы прекрасно видят, что немцы с русскими зарабатывают деньги на газе, американцы выбрасывают Францию из проектов в Австралии... Вот французы и стараются зарабатывать сами, и правильно делают.

Возможно, в 2022 году в нормандском формате Франция будет более пассивной, но она будет акцентировать свое внимание на двусторонних проектах с Украиной и просто зарабатывать деньги. Впрочем, полного игнорирования темы российско-украинского конфликта не будет, потому что стягивание Россией войск к границе держит в тонусе всех наших западных партнеров.

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Китай. Китай смотрит на Украину с точки зрения противостояния Запада и России и рассматривает ее сугубо как конфликтную точку между ними. Сама по себе Украина интересна Китаю как ресурсная, в первую очередь, продовольственная, база. Как ни крути, но Китай – основной торговый партнер Украины. Китай покупает у нас еду, руду и другие ресурсы. Тогда как мы у Китая покупаем товары широкого потребления, микросхемы и тому подобное.

Тема с предприятием "Мотор-Сич" не решена, а подвешена. Однако решение украинских властей по этому вопросу остановило китайскую экспансию в Украине. Впрочем, это не первая подобная история с китайцами: во времена Януковича была и государственная зерновая корпорация, когда кредит Китая у нас разворовали, была и история с глубоководным портом в Крыму.

Китайцы понимают, что Украина зависима от США и больше ориентируется на Запад, чем на китайские проекты. Поэтому китайцы в Украине достаточно осторожны, хотя и не прочь сюда заходить и переориентировать свои проекты с Беларуси на Украину, потому что Беларусь в изоляции, а китайцы за последние 20 лет много вложили в белорусские проекты, и теперь эти проекты заблокированы санкциями.

Китай интересен для украинских олигархов, потому что он является источником дешевых кредитов без особых обязательств. У нас наблюдается следующая тенденция: китайский бизнес охотно заходит как партнер в бизнес украинских олигархов, в первую очередь, аграрный. Но китайцы работают здесь сегодняшним днем, не долгосрочно: они дают нам деньги и требуют готовую продукцию не завтра, а уже сегодня.

Турция. Турция входит в топ-3 главных партнеров Украины. Зеленскому нравится Турция, плюс у него неплохие отношения с Эрдоганом. Эрдогана и Зеленского объединяет общая нелюбовь к Путину.

Турки воспринимают Украину как партнера в противовес России. Также они активно поддерживают нас по Крыму. Кроме того, реализуются взаимовыгодные проекты в части военно-технического сотрудничества: закупка Байрактаров, построение совместного предприятия по производству и ремонту Байрактаров и тому подобное. Украина позволяет турецким компаниям активно зарабатывать у нас.

Такая тенденция сохранится и в 2022 году. Сотрудничество с Турцией будет углубляться. Стратегическая стабильность в отношениях с Турцией останется неизменной, а, возможно, даже углубится. Поэтому вырисовываются неплохие перспективы. К тому же, в 2022 году планируется визит Эрдогана в Киев, будет заседать украинско-турецкая экономическая комиссия, а также могут быть подписаны оборонные контракты.

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Польша. Польша остается важным региональным партнером и союзником Украины, особенно в контексте гибридной угрозы, исходящей от Беларуси. Но в Польше вскоре состоятся парламентские выборы, поэтому очень вероятно, что историческая карта тоже будет разыгрываться. А в Украине 2022 года состоятся различные мероприятия, посвященные и Бандере, и УПА... По сути, единственный риск в 2022 году – это возможность раздувания спорных исторических вопросов. Из-за выборов эти темы будут дурманить польские и украинские элиты и смещать фокус внимания с действительно важных вещей.

В украинско-польских отношениях не стоит ожидать особых прорывов. Главное – чтобы они не ухудшились. Если межгосударственные отношения останутся на таком же уровне, как сейчас, этого будет достаточно. Недавно в Киев приезжал Дуда, продолжается работа по Люблинскому треугольнику... То есть мы вместе решаем определенные региональные проблемы, и этого вполне достаточно для углубления партнерских отношений.

Украина рассматривает Люблинский треугольник, как когда-то Польша – Веймарский треугольник: для нас участие в Люблинском треугольнике как "подготовительное отделение" перед членством в ЕС. Но это не так, потому что Люблинский треугольник, скорее, является безопасностно-политическим образованием, где проходят исключительно консультации. Но этого достаточно, чтобы реагировать на гибридные угрозы со стороны России.

Венгрия. В Венгрии вскоре состоятся выборы, причем там выборы будут не на жизнь, а на смерть для Виктора Орбана. Из-за этого в ближайшее время венгерскому руководству будет не до Украины.

Но угроза заключается в том, что перед парламентскими выборами венгерские власти могут разыграть тему венгров, проживающих за рубежом. Поэтому есть риск для новой дипломатической эскалации, ведь не исключено, что Орбан перед выборами может пойти на определенные решения относительно Закарпатья. Поэтому стоит ожидать новых дипломатических скандалов.

Беларусь. Беларусь в 2022 году и дальше будет действовать в фарватере России. Лукашенко постоянно будет модерироваться Кремлем. Все, что будет происходить в Беларуси, будет отголоском кремлевской политики.

Поэтому миграционный кризис никуда не исчезнет, военные учения на северных границах Украины – тоже. Милитаризация Беларуси продолжится – Лукашенко призывает Россию разворачивать авиационные соединения и ядерное оружие на белорусской территории.

Так что 2022 год пройдет для Беларуси в свете милитаризации. Следовательно, можно ожидать существенного ухудшения отношений Украины и Беларуси. Не исключены новые торговые войны.

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Словакия. Словакия сегодня очень активно работает по различным нефтегазовым проектам. И Украина – основной приоритет для деятельности МИД Словакии. По мере своих возможностей словаки будут вкладывать в Украину свои ресурсы.

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Итак, 2022 год будет годом принятия и осознания того, что новая "холодная война" между Западом и российско-китайским блоком уже идет, и в этом контексте Украина для Запада ценна как союзник и партнер, по линии которого будет проходить противостояние. Запад будет вынужден определиться, будет ли Украина в одной лодке с ним, или она останется за бортом, а, значит, под влиянием России.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда