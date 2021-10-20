Массовые скандалы, штрафы в 17000 гривен и иски: какими на практике будут проверки COVID-паспортов

С 21 октября полицейские начнут проверять COVID-сертификаты украинцев / УНИАН

С 21 октября у украинцев в местах большого скопления людей начнут проверять документы, а именно - наличие сертификатов вакцинации. Но, несмотря на то, что власти подают эту меру как вынужденный способ контроля за распространением коронавируса, эксперты ставят законность этих проверок под сомнение.

"Будут скандалы"

Напомним, что с начала недели ряд областей Украины, в частности Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская, попали в "красную" зону.

Чтобы законно избежать ограничений, нужно либо быть вакцинированным одной-двумя дозами вакцины от COVID-19, либо иметь негативный ПЦР-тест.

Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, полиция будет проводить рейды в местах большого скопления людей. Копы будут проверять сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции по QR-коду.

В первых рядах проверять начнут пассажиров межобластных автобусов и поездов.

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При этом, как уточнили в "Укрзализныце", стюарды и проводники не имеют полномочий высаживать кого-то из состава. "Нужно, чтобы сотрудники полиции приобщались к проверкам и это контролировали. Важно, чтобы контролировали не только дорогу, но и неофициальных перевозчиков", - заявил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Читайте такжеБез теста или COVID-сертификата не уедешь: Укрзализныця изменила правила перевозки пассажировНо, как отмечают сами сотрудники железной дороги, на практике проверки, особенно среди проводников, могут быть сведены на нет, так как многие из них до сих пор не имеют четких инструкций.

"В вагонах часто не придерживаются даже масочного режима. Проводники не могут всем надеть маски и часто бывает так, что их носят только при проводниках. Поэтому в первые две недели будет много скандалов с пассажирами - человек будет покупать билет, а у него, например, нет ковид-паспорта. Пока никто ничего не объяснял и как будет - непонятно. План действий должны разработать в ближайшие дни", - рассказал Главреду глава Свободного профсоюза железнодорожников Украины Владимир Козельский.

Проверки незаконны?

Но даже при наличии разработанных правил, как уверяют эксперты, скандалы неизбежны. Ведь с точки зрения законодательства, проверки QR-кода не имеют четкой трактовки.

"Закон о Национальной полиции не предусматривает права полицейских требовать и проверять любую медицинскую информацию о человеке. Статья 32 Конституции Украины запрещает собирать, хранить и использовать конфиденциальную информацию о личности. Собственно, сертификат о прививках и является конфиденциальной информацией. То есть проверка полицией медицинских документов является прямым нарушением Конституции и действующего законодательства. Кроме того, статья 33 Конституции гарантирует свободу передвижения. Соответственно, попытки не допустить человека без сертификата в транспортное средство является грубым нарушением Конституции", - говорит независимый эксперт Александр Хмелевский. Эксперт обращает внимание на то, что подобная практика нарушения прав граждан существует во многих странах Европы.

"Например, в Италии с 15 октября работникам без сертификатов запрещен доступ на рабочие места. Также без сертификата невозможно попасть в рестораны, спортивные клубы, общественный транспорт и тому подобное. Власть в Украине копирует отрицательный опыт других стран. Однако, уже представлен ряд исков о запрете принудительной вакцинации и ограничения прав невакцинированных, и, скорее всего, суды остановят действие постановления Кабмина", - отметил Хмелевский.

Читайте такжеПуть к злоупотреблениям и протестам, или Что не так с вакцинацией педагоговПо мнению адвоката АО Credence Cергея Головко, относить ли информацию о прививках к информации о состоянии здоровья - вопрос открытый.

"Профилактические прививки направлены на предотвращение болезни, которой еще нет, а значит, их нельзя однозначно трактовать как информацию о состоянии здоровья согласно законодательству о здравоохранении. То есть, если принудительная вакцинация в Украине при имеющемся законодательном урегулировании - незаконна, то введение мер проверки самого факта вакцинации в условиях карантина имеет определенные законодательные обоснования. Но поскольку Конституция и профильные законы все же позволяют сбор и использование конфиденциальной информации представителями госорганов в определенных случаях, в частности, в интересах национальной безопасности, то требования полиции о предъявлении имеющихся сертификатов лучше выполнять. Тем более, что это соответствует общеевропейской практике государств, в которых сейчас остро стоит эпидемиологическая проблема", - убежден адвокат.

В то же время, по мнению консультанта по стратегическим коммуникациям Анны Катрулиной, с юридической точки зрения, сотрудники полиции могут составить протокол об административном правонарушении на тех, кто в период карантина находится на улицах без документов, удостоверяющих личность. А потому не исключено, что в этом случае суд может оштрафовать человека без сертификата на 17000 гривен либо же ограничиться устным замечанием.