УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Статьи

Беларуси - санкции, а Украине - угроза безвизу и теракты: чем грозит миграционный кризис

Анастасия Кучкина

журналист

13 ноября 2021, 10:00

Украину будут пытаться всячески втянуть в конфликт между Беларусью, Россией и Европой. И последствия для нас будут серьезными.

мигранты, беженцы, Беларусь, Польша
Мигранты в Беларуси пытаются прорваться через границу в Польшу / Reuters

Вот уже несколько дней длится очередная попытка прорыва мигрантов с Ближнего Востока, Африки и Азии в Европу через территорию Беларуси в Польшу. Как утверждают эксперты, и Лукашенко, и Путин затеяли это, чтобы насолить Европе, но не исключено, что разгребать последствия миграционного кризиса придется Украине.

Меркантильные цели Лукашенко

Впервые организованная колонна мигрантов в окружении белорусских спецслужб двинулась к границе с Польшей несколько дней назад, 8 ноября, после чего польским властям пришлось перевести войска территориальной обороны на границе с Беларусью в боевую готовность.

"Охрана польской границы является нашим национальным интересом. Но сегодня под угрозой стабильность и безопасность всего ЕС. Эта гибридная атака режима Лукашенко направлена против всех нас. Мы не будем сдаваться и будем защищать мир в Европе вместе с нашими партнерами из НАТО и ЕС", - заявлял премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Стоит напомнить, что миграционный кризис в Евросоюзе разгорелся еще в 2015 году, когда миллионы мигрантов из Сирии и Афганистана пытались как пешком, так и вплавь пробраться через Турцию в ряд европейских стран по так называемому балканскому маршруту. Тогда в Евросоюзе заявляли, что таким образом Эрдоган пытался давить на Брюссель, чтобы европейские страны обратили более активное внимание на сирийскую проблему.

Тем более, что текущая ситуация на границе с Польшей - это уже второй виток миграционной волны, так как еще весной поток мигрантов из Беларуси устремился к литовским границам. Тогда Александр Лукашенко открыто назвал Беларусь барьером на пути переброски нелегальных мигрантов и наркотиков в соседнее государство, и добавил: "Теперь будете сами их есть и ловить". К слову, после прорыва мигрантов в Польшу, Литва даже взялась за строительство 500-километровой стены на границе с Беларусью, которую планирует достроить к сентябрю 2022 года.

Реклама

Как утверждают эксперты, Лукашенко перенял опыт Эрдогана неспроста - так он пытается давить на Европу по ряду причин.

"Лукашенко пытается отомстить Польше и Литве за то, что они, по его убеждению, провоцировали массовые протесты после фальсификации президентских выборов. Также этим он хочет легитимизировать себя на Западе, провоцируя тем самым смягчение позиций в Европе для последующих прямых переговоров по снятию санкций, от которых страдает белорусская экономика. Кроме того, есть возможность получить новое поле для маневра в торгах с Россией, которая продолжает давить на Лукашенко, чтобы тот изменил Конституцию и ушел с поста", - объяснил Главреду эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли.

мигранты, беженцы
России нужна провокация на границе, но силовой конфликт с НАТО маловероятен / Reuters

Крымский сценарий по-белорусски

Однако у кризиса, спровоцированного Беларусью, уточняют эксперты, есть еще одна заинтересованная сторона - Российская Федерация.

Ведь Москва им может достичь сразу нескольких целей. По словам политолога, конфликтолога Богдана Петренко, прежде всего - это снятие любых ограничений на запуск Северных потоков, чтобы иметь возможность для продажи больших объемов газа в Европу. И добавляет, что заявление Лукашенко о перекрытии транзита через газопровод Ямал-Европа в случае усиления санкций против Беларуси прозвучало на днях именно в этом контексте.

Еще одна цель - посеять раздор внутри ЕС путем создания дополнительных проблем странам-участникам. Причем на фоне уже существующих разногласий внутри ЕС по ряду вопросов плохо контролируемый поток мигрантов в Европе может только обострить противоречия.

"Путин ждет, когда к нему придет руководство Евросоюза, чтобы выставить им свои требования, а Лукашенко здесь просто исполнитель. Апофеозом этого миграционного кризиса может стать вооруженная провокация, естественно - с кровопролитием, если мигранты пойдут на реальный штурм границы", - считает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Эксперты, опрошенные Главредом, сходятся во мнении, что силовой сценарий и, как следствие, открытый конфликт между Россией и НАТО маловероятен, однако сложившаяся ситуация на руку Кремлю, так как в случае обострения ситуации на польско-белорусской границе это даст Путину возможность подвести через территорию Беларуси российские войска вплотную к границам Евросоюза и НАТО.

"Картинка на границе между Польшей и Беларусью выглядит как дежавю крымских событий - там за спинами женщин и детей стояли "зеленые человечки", а здесь - белорусские пограничники. Поэтому может вспыхнуть межгосударственный конфликт. Один из симптомов этого - обращение Лукашенко к Путину. Как участник Союзного государства, Беларусь может гипотетически призвать Россию передислоцировать часть своих войск на западную границу Беларуси. В худшем случае это может спровоцировать военные столкновения. Тем более, у россиян на этом направлении есть военно-стратегическое искушение - пробивание Сувалкского коридора через Беларусь по приграничью Литвы и Польши в Калининградскую область, что дает России военно-стратегическое преимущество, ибо это позволяет держать под прицелом своих потенциальных жертв в Европейском Союзе. Но вероятность этого небольшая", - объяснил политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

Стоит отметить, что опасения экспертов подтверждаются в Беларуси, чье министерство обороны заявило о подключении к патрулированию границы двух российских бомбардировщиков. "Это меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле", – пояснили в белорусском военном ведомстве.

После Польши мигранты начнут прорываться в Украину

Помимо стран Евросоюза, на которые, очевидно, в первую очередь нацелены действия России и Беларуси, последствия миграционного кризиса неминуемо коснутся и Украины.

"У Путина заготовлена многоходовка и Украина в ней - последняя в списке. Но на Украине может отразиться финал этого кризиса. Ведь когда противостояние с Европой будет окончено и мигранты станут Беларуси не нужны, их нужно будет куда-то девать. Сомневаюсь, что Россия будет вывозить их назад самолетами, как она это делает сейчас, привозя в Беларусь, потому эту толпу могут запросто повернуть в сторону Украины", - прогнозирует Олег Жданов.

Читайте также"С Путиным разговаривали": Лукашенко заявил о переброске оружия с Донбасса на границу с ПольшейК слову, подобные прогнозы уже звучат и в украинских высоких кабинетах. "Дальнейшие усилия будут направлены против Украины. Какую форму и средства они выберут – не знаю. Мне кажется, что вся эта история может быть определенным отвлекающим моментом, перед тем как основные усилия направить против Украины", - отметил внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Соглашается с ним и Богдан Петренко - по его мнению, Украину попытаются искусственно втянуть в конфликт между Европой и Россией. Подтверждением таких планов может служить заявление Лукашенко, о том, что мигрантам на границе Польши и Беларуси якобы перебрасывают оружие с Донбасса.

Угроза безвизу и экономические проблемы

Более того, эксперты не исключают, что Украину позднее могут даже попытаться принудить разместить у себя мигрантов из Беларуси. Во всяком случае, на это указывает недвусмысленное заявление эксперта по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком Бундестаге Нильс Шмид по привлечению Украины к решению проблемы беженцев на границе Польши и Беларуси - в частности, он считает, что с Украиной можно было бы договориться о приеме беженцев на то время, пока длится рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС. "Так мы можем дать четко понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз", - сказал Шмид.

А это, по мнению специалистов, может иметь негативные последствия для Украины.

"Кризис беженцев не остановится на Беларуси и они могут быть запущены через Украину (учитывая дырявую границу). Польша уже заявила об усилении польско-украинской границы, а это несет для Украины огромное количество рисков. Потому что усиление границы будет происходить как формально (речь идет о построении стены или колючей проволоки), так и юридически, то есть ограничится пограничное движение и людям с приграничных территорий будет сложнее попасть в Польшу. К тому же возможно ограничение безвизового режима, если слишком много мигрантов будут проводить через Украину в ЕС. Соответственно, Европа может начать отталкивать Украину, чем воспользуется Россия. Поэтому существует риск того, что Украина может превратиться из буферной зоны между ЕС и РФ в зону влияния России", - добавил Богдан Петренко.

В то же время эксперт не исключает, что Украина рискует получить и политический удар от России, ведь если Украина в конечном итоге согласится приютить у себя мигрантов, РФ может воспользоваться этим, чтобы надавить на Украину в вопросе выполнения Минских соглашений по сценарию Москвы.

Читайте такжеУгроза атаки мигрантов на границе Украины: Данилов предупредил об ответном ударе КиеваКроме того, по словам Максима Яли, массовые потоки мигрантов в Украину могут ухудшить криминогенную ситуацию и даже создать риски террористических угроз. "Однако у Украины есть фактор, который защищает нас от массового наплыва мигрантов - бедность и отсутствие господдержки, на которую мигранты рассчитывают в той же Германии. Потому что зачастую люди в ЕС живут сугубо на пособие и не собираются работать", - отметил Яли.

Кроме того, от последствий миграционного кризиса Украина рискует пострадать и экономически в случае, если Европа, как она сейчас обсуждает, все же введет санкции против Беларуси и России.

"Если белорусская экономика будет испытывать падение, то это скажется на торговых связях между странами - мы уже закупаем критическое количество электроэнергии, топливо, битум, который используем при строительстве дорог. Но кроме угроз, будут и возможности, потому что если граница Польши с Беларусью будет закрыта, россияне будут вынуждены использовать украинскую территорию для транзита в ЕС", - предположил Горбач.

viber
НАТО мигранты Александр Лукашенко Владимир Путин Олег Жданов миграционный кризис Владимир Горбач Богдан Петренко Европейский союз санкции против Лукашенко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Восточный гороскоп 2022: сказочная любовь, фантастическая удача и финансовый успех в год ТиграВосточный гороскоп 2022: сказочная любовь, фантастическая удача и финансовый успех в год Тигра Полнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: какую опасность таит в себе этот деньПолнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: какую опасность таит в себе этот день В Украину несется снегопад и резкое похолоданиеВ Украину несется снегопад и резкое похолодание Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября: расставание, обман или судьбоносная встречаЛунный гороскоп на неделю 15-21 ноября: расставание, обман или судьбоносная встреча Как правильно загадать желание на Новый год 2022, чтобы оно непременно сбылосьКак правильно загадать желание на Новый год 2022, чтобы оно непременно сбылось
10:08

Мощный удар Bayraktar на Донбассе: Резников анонсировал новые закупки БПЛА

10:04

Трагически погиб бизнесмен, которого месяц назад Безос отправил в космос

10:00

Беларуси - санкции, а Украине - угроза безвизу и теракты: чем грозит миграционный кризис

09:28

Куликовский был на службе СБУ: Асеев рассказал, кто и почему сдал палача "ДНР"Видео

09:28

Гороскоп на завтра 13 ноября 2021: у Скорпионов опасный день, у Весов – удача в любвиВидео

Реклама
09:01

В тернопольском лесу 30 лет одиноко живет мужчина с высшим образованием

08:30

Черти, драконы, звездочеты и виноделие - в новом выпуске Мандруй Україною з Дмитром КомаровимВидео

08:16

Коронавирус за сутки обнаружили у более 23 тысяч украинцев – МинздравВидео

08:05

США осудили российскую агрессию против Украины и призвали Москву прекратить стрелятьВидео

07:47

Почему Путин неуязвим и при чем тут мечта об империимнение

07:30

"Это война": Монастырский заявил, что миграционный кризис затеял ПутинВидео

07:10

Сэкономить и не замерзуть: как в отопительный период сохранить свои деньги и здоровье

06:29

Мигранты из Беларуси в Украине надолго не задержатсямнение

06:01

В моду на зиму 2022 пришла женская стрижка ослепительной красоты тупой боб из безумных 90-хФото

05:40

Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 за 10 минут: рулет из лаваша с крабовыми палочкамиВидео

05:28

Любовный гороскоп на неделю 15-21 ноября: неблагоприятные дни для свадьбы или удача в любвиВидео

05:03

Диетолог рассказала, что будет с телом, если каждый день есть изюм

04:45

Формируется шизоидный типаж: почему матери важно не "перелюбить" ребенка

04:22

Когда правильное питание вредит: 5 неочевидных фактов, в которые пора перестать верить

03:51

Увидеть и заплакать: названы 5 мелочей, которые дико старят женщинуВидео

Реклама
03:21

День доброты 2021 в Украине: красивые картинки и душевные поздравления

02:55

Можно ли каждый день есть фисташки - ответ эндокринолога

02:31

В Киеве разваливается мост Патона, в воду падают его кускиВидео

02:14

Определено лучшее время для засыпанияВидео

01:54

"Я ни от чего не открещиваюсь": SLAVIA заговорила о восстановлении отношений с DZIDZIO

01:35

Назван первый опасный признак развития сахарного диабета

01:11

Появляется жгучая боль в руках и ногах: невролог рассказала о новом последствии COVID-19

00:51

Приметы на 13 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:03

Как ухаживать за волосами в осенне-зимний сезон: говорят эксперты

12 ноября, пятница
23:55

"Уже не мучается": Козловский рассказал, как пытался спасти своего отца

23:54

Можно ли полностью отказаться от хлеба - ответ врача

23:30

Холостячка Огневич в кружевном белье показала, что потеряли вылетевшие из проекта мужчины

23:25

Арахамия рассказал, лишат ли Разумкова мандатаВидео

22:57

Скандальное издание Kyiv Post вновь откроют, журналисты жалуются на собственника

22:55

Цены взлетят до 50%: какие продукты питания подорожают до конца ноябряВидео

22:20

В Минздраве поведали, какие препараты можно смешивать при бустерной вакцинации

21:52

В деле ДТП с "мажором" на Infiniti в Харькове появились новые резонансные деталиВидео

21:24

В Украине вырос вылов рыбы: какой и сколько поймали

21:08

Гололед, снегопад и мороз: в Украину идет опасный антициклонВидео

21:02

Угроза продвижения войск РФ вглубь Украины: эксперт объяснил, чего добиваются в КремлеВидео

Реклама
21:00

В Беларуси разбились российские десантники

20:52

Резонансное ДТП с детьми в Харькове: водителя-наркомана арестовали под залог в 340 тысяч гривенВидео

20:16

Резко увеличился живот: во Львове медики удалили у 14-летней девушки гигантскую опухоль

20:02

Нет смысла делать бустерную прививку, когда люди ждут первую дозу - ВОЗ

19:51

Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября: убытки, неожиданный приз или влиятельный покровительВидео

19:37

В Киеве грузовик раздавил пожилую женщину

19:29

"Плато наступило": Шмыгаль прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом в УкраинеВидео

19:20

Странная выходка в Министерстве оборонымнение

19:03

Украинские ТЭС экстренно переводят на газ ради экономии угляВидео

19:02

Обострение ситуации: войска Путина проводят внеплановые учения возле Польши и ЛитвыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять