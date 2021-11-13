Беларуси - санкции, а Украине - угроза безвизу и теракты: чем грозит миграционный кризис

Мигранты в Беларуси пытаются прорваться через границу в Польшу / Reuters

Вот уже несколько дней длится очередная попытка прорыва мигрантов с Ближнего Востока, Африки и Азии в Европу через территорию Беларуси в Польшу. Как утверждают эксперты, и Лукашенко, и Путин затеяли это, чтобы насолить Европе, но не исключено, что разгребать последствия миграционного кризиса придется Украине.

Меркантильные цели Лукашенко

Впервые организованная колонна мигрантов в окружении белорусских спецслужб двинулась к границе с Польшей несколько дней назад, 8 ноября, после чего польским властям пришлось перевести войска территориальной обороны на границе с Беларусью в боевую готовность.

"Охрана польской границы является нашим национальным интересом. Но сегодня под угрозой стабильность и безопасность всего ЕС. Эта гибридная атака режима Лукашенко направлена против всех нас. Мы не будем сдаваться и будем защищать мир в Европе вместе с нашими партнерами из НАТО и ЕС", - заявлял премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Стоит напомнить, что миграционный кризис в Евросоюзе разгорелся еще в 2015 году, когда миллионы мигрантов из Сирии и Афганистана пытались как пешком, так и вплавь пробраться через Турцию в ряд европейских стран по так называемому балканскому маршруту. Тогда в Евросоюзе заявляли, что таким образом Эрдоган пытался давить на Брюссель, чтобы европейские страны обратили более активное внимание на сирийскую проблему.

Тем более, что текущая ситуация на границе с Польшей - это уже второй виток миграционной волны, так как еще весной поток мигрантов из Беларуси устремился к литовским границам. Тогда Александр Лукашенко открыто назвал Беларусь барьером на пути переброски нелегальных мигрантов и наркотиков в соседнее государство, и добавил: "Теперь будете сами их есть и ловить". К слову, после прорыва мигрантов в Польшу, Литва даже взялась за строительство 500-километровой стены на границе с Беларусью, которую планирует достроить к сентябрю 2022 года.

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Как утверждают эксперты, Лукашенко перенял опыт Эрдогана неспроста - так он пытается давить на Европу по ряду причин.

"Лукашенко пытается отомстить Польше и Литве за то, что они, по его убеждению, провоцировали массовые протесты после фальсификации президентских выборов. Также этим он хочет легитимизировать себя на Западе, провоцируя тем самым смягчение позиций в Европе для последующих прямых переговоров по снятию санкций, от которых страдает белорусская экономика. Кроме того, есть возможность получить новое поле для маневра в торгах с Россией, которая продолжает давить на Лукашенко, чтобы тот изменил Конституцию и ушел с поста", - объяснил Главреду эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли .

России нужна провокация на границе, но силовой конфликт с НАТО маловероятен / Reuters

Крымский сценарий по-белорусски

Однако у кризиса, спровоцированного Беларусью, уточняют эксперты, есть еще одна заинтересованная сторона - Российская Федерация.

Ведь Москва им может достичь сразу нескольких целей. По словам политолога, конфликтолога Богдана Петренко , прежде всего - это снятие любых ограничений на запуск Северных потоков, чтобы иметь возможность для продажи больших объемов газа в Европу. И добавляет, что заявление Лукашенко о перекрытии транзита через газопровод Ямал-Европа в случае усиления санкций против Беларуси прозвучало на днях именно в этом контексте.

Еще одна цель - посеять раздор внутри ЕС путем создания дополнительных проблем странам-участникам. Причем на фоне уже существующих разногласий внутри ЕС по ряду вопросов плохо контролируемый поток мигрантов в Европе может только обострить противоречия.

"Путин ждет, когда к нему придет руководство Евросоюза, чтобы выставить им свои требования, а Лукашенко здесь просто исполнитель. Апофеозом этого миграционного кризиса может стать вооруженная провокация, естественно - с кровопролитием, если мигранты пойдут на реальный штурм границы", - считает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов .

Эксперты, опрошенные Главредом, сходятся во мнении, что силовой сценарий и, как следствие, открытый конфликт между Россией и НАТО маловероятен, однако сложившаяся ситуация на руку Кремлю, так как в случае обострения ситуации на польско-белорусской границе это даст Путину возможность подвести через территорию Беларуси российские войска вплотную к границам Евросоюза и НАТО.

"Картинка на границе между Польшей и Беларусью выглядит как дежавю крымских событий - там за спинами женщин и детей стояли "зеленые человечки", а здесь - белорусские пограничники. Поэтому может вспыхнуть межгосударственный конфликт. Один из симптомов этого - обращение Лукашенко к Путину. Как участник Союзного государства, Беларусь может гипотетически призвать Россию передислоцировать часть своих войск на западную границу Беларуси. В худшем случае это может спровоцировать военные столкновения. Тем более, у россиян на этом направлении есть военно-стратегическое искушение - пробивание Сувалкского коридора через Беларусь по приграничью Литвы и Польши в Калининградскую область, что дает России военно-стратегическое преимущество, ибо это позволяет держать под прицелом своих потенциальных жертв в Европейском Союзе. Но вероятность этого небольшая", - объяснил политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач .

Стоит отметить, что опасения экспертов подтверждаются в Беларуси, чье министерство обороны заявило о подключении к патрулированию границы двух российских бомбардировщиков. "Это меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле", – пояснили в белорусском военном ведомстве.

После Польши мигранты начнут прорываться в Украину

Помимо стран Евросоюза, на которые, очевидно, в первую очередь нацелены действия России и Беларуси, последствия миграционного кризиса неминуемо коснутся и Украины.

"У Путина заготовлена многоходовка и Украина в ней - последняя в списке. Но на Украине может отразиться финал этого кризиса. Ведь когда противостояние с Европой будет окончено и мигранты станут Беларуси не нужны, их нужно будет куда-то девать. Сомневаюсь, что Россия будет вывозить их назад самолетами, как она это делает сейчас, привозя в Беларусь, потому эту толпу могут запросто повернуть в сторону Украины", - прогнозирует Олег Жданов.

Читайте также"С Путиным разговаривали": Лукашенко заявил о переброске оружия с Донбасса на границу с ПольшейК слову, подобные прогнозы уже звучат и в украинских высоких кабинетах. "Дальнейшие усилия будут направлены против Украины. Какую форму и средства они выберут – не знаю. Мне кажется, что вся эта история может быть определенным отвлекающим моментом, перед тем как основные усилия направить против Украины", - отметил внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Соглашается с ним и Богдан Петренко - по его мнению, Украину попытаются искусственно втянуть в конфликт между Европой и Россией. Подтверждением таких планов может служить заявление Лукашенко, о том, что мигрантам на границе Польши и Беларуси якобы перебрасывают оружие с Донбасса.

Угроза безвизу и экономические проблемы

Более того, эксперты не исключают, что Украину позднее могут даже попытаться принудить разместить у себя мигрантов из Беларуси. Во всяком случае, на это указывает недвусмысленное заявление эксперта по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком Бундестаге Нильс Шмид по привлечению Украины к решению проблемы беженцев на границе Польши и Беларуси - в частности, он считает, что с Украиной можно было бы договориться о приеме беженцев на то время, пока длится рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС. "Так мы можем дать четко понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз", - сказал Шмид.

А это, по мнению специалистов, может иметь негативные последствия для Украины.

"Кризис беженцев не остановится на Беларуси и они могут быть запущены через Украину (учитывая дырявую границу). Польша уже заявила об усилении польско-украинской границы, а это несет для Украины огромное количество рисков. Потому что усиление границы будет происходить как формально (речь идет о построении стены или колючей проволоки), так и юридически, то есть ограничится пограничное движение и людям с приграничных территорий будет сложнее попасть в Польшу. К тому же возможно ограничение безвизового режима, если слишком много мигрантов будут проводить через Украину в ЕС. Соответственно, Европа может начать отталкивать Украину, чем воспользуется Россия. Поэтому существует риск того, что Украина может превратиться из буферной зоны между ЕС и РФ в зону влияния России", - добавил Богдан Петренко.

В то же время эксперт не исключает, что Украина рискует получить и политический удар от России, ведь если Украина в конечном итоге согласится приютить у себя мигрантов, РФ может воспользоваться этим, чтобы надавить на Украину в вопросе выполнения Минских соглашений по сценарию Москвы.

Читайте такжеУгроза атаки мигрантов на границе Украины: Данилов предупредил об ответном ударе КиеваКроме того, по словам Максима Яли, массовые потоки мигрантов в Украину могут ухудшить криминогенную ситуацию и даже создать риски террористических угроз. "Однако у Украины есть фактор, который защищает нас от массового наплыва мигрантов - бедность и отсутствие господдержки, на которую мигранты рассчитывают в той же Германии. Потому что зачастую люди в ЕС живут сугубо на пособие и не собираются работать", - отметил Яли.

Кроме того, от последствий миграционного кризиса Украина рискует пострадать и экономически в случае, если Европа, как она сейчас обсуждает, все же введет санкции против Беларуси и России.

"Если белорусская экономика будет испытывать падение, то это скажется на торговых связях между странами - мы уже закупаем критическое количество электроэнергии, топливо, битум, который используем при строительстве дорог. Но кроме угроз, будут и возможности, потому что если граница Польши с Беларусью будет закрыта, россияне будут вынуждены использовать украинскую территорию для транзита в ЕС", - предположил Горбач.