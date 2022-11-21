ВСУ в этом году освободят юг Запорожской области, а до конца весны – всю Украину – Селезнев

Армия Украины в следующем году выйдет на границы 1991 года - Селезнев / 10-я горно-штурмовая бригада (иллюстративное фото), УНИАН

Армия Украины освободила Херсонскую область и улучшила свой наступательный потенциал на южном фронте. Войска России усиливают позиции на захваченных районах Запорожской области и опасаются наступления ВСУ. Потенциальное освобождение Мелитополя разрушит сухопутный коридор оккупантов в Крым и всю их логистику на юге. После этого рухнет и группировка РФ на левобережье Херсонщины.

В интервью Главреду военный эксперт, журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев рассказал, почему освобождение юга Запорожской области станет первым приоритетом для украинских войск, объяснил, почему оккупанты РФ будут бежать с левобережья Херсонщины, и назвал сроки освобождения левого берега Днепра и всей Украины от российских захватчиков.

Войска РФ укрепляются в Запорожской области и пытаются атаковать. В то же время гауляйтер оккупированного региона заявил, что россияне ждут наступления ВСУ во второй половине ноября и декабре. Как будут развиваться события в регионе?

Информация является важной составляющей гибридной агрессии РФ. Россияне часто используют информационные вбросы, чтобы прощупать ситуацию, проверить реакцию украинских сил обороны и мирового сообщества на преступные действия российской оккупационной армии. Как будут действовать ВСУ, мы узнаем уже постфактум – когда начнутся мероприятия в рамках контрнаступления сил обороны Украины.

Полномасштабные маневры армии возможны после того, как Генштаб и силовые структуры накопят достаточное количество ресурсов, которые позволят нам уверенно продвигаться вперед. Война сегодня – это война артиллерии. Для дальнейшего продвижения, в том числе и на запорожском направлении, у нас должен быть кратный перевес в артиллерийских средствах поражения. Как только преимущество будет обеспечено, начнется боевая работа.

Разумеется, сейчас нам никто ничего не скажет. Контрнаступление сил обороны Украины после проведения подготовительных мероприятий начнется на запорожском или донецком направлениях. Возможно, будет зачищена Луганская область. Мы узнаем обо всем по факту.

Контрнаступление будет идти. Цель – освобождение всей территории Украины от российских оккупантов.

Что касается сроков, я ориентируюсь на риторику главы ГУР Минобороны генерала Буданова и должностных лиц американского истеблишмента. Отмечу и заявления бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе генерала Бена Ходжеса, а также экс-спецпредставителя США в Украине Курта Волкера. Все они в один голос заявляют – до конца весны 2023-го года вся территория Украины будет освобождена от российских оккупантов в границах 1991 года.

Публикуются кадры оборонительных линий войск РФ в захваченных Мелитополе и Бердянске, идет усиление в Мариуполе Донецкой области. Как вы полагаете, будут ли бои за эти города, либо произойдет еще один "жест доброй воли"?

Давайте четко понимать. Россиянам не помогли многоуровневые, многослойные линии оборонительных укреплений, когда силы обороны Украины продвигались в рамках контрнаступательной операции. И Россия совершила тот самый "акт доброй воли", о котором постоянно говорят на ее пропагандистских каналах.

Для нас должно быть очевидно – никакого "акта доброй воли" не было. Отступление оккупационной армии и РФ – следствие скоординированных и систематизированных действий ВСУ, направленных на уничтожение боевых возможностей захватчиков. Аналогичная ситуация будет и на других участках фронта, в том числе и на запорожском направлении.

Очень важно, чтобы армия Украины накопила большое количество артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО HIMARS. Это оружие позволяет нам системно и планомерно уничтожать военный потенциал вражеской группировки, действующей на данном участке фронта. Происходит уничтожение складов с боеприпасами, мест скопления техники и личного состава, командных пунктов, и пунктов управления противника.

У нас есть возможность максимально ослабить группировку войск РФ, которая действует в Запорожской области. И враг, у которого не будет ресурсов, не сможет оказать нам серьезное сопротивление. В ситуации, когда противник будет ослаблен, контрнаступление ВСУ будет проходить достаточно легко, а потери в наших рядах станут минимальными.

Как вы полагаете, насколько серьезно повлиял взрыв на Крымском мосту на снабжение южной группировки войск РФ?

Российские пропагандисты после бавовны на Крымском мосту говорили, что буквально в течение 2-3 недель мост будет восстановлен и использоваться по назначению. Но сейчас стало очевидно – восстановление пропускной способности эстакады затягивается. По мнению экспертов, Крымский мост отремонтируют где-то к середине 2023 года.

Повреждения на железнодорожной ветке Крымского моста привели к тому, что его пропускная возможность серьезно снизилась. Россияне для перемещения своих грузов военного назначения используют в первую очередь железнодорожные линии. К примеру, грузоподъемность одного стандартного военного эшелона составляет порядка 5 тысяч тонн. Машина, даже большегрузная, способна за раз перевезти только 30 тонн груза. Можно представить, насколько ухудшилась логистика. Поэтому для перевозки грузов используется преимущественно железная дорога.

Крымский мост серьезно поврежден, ремонтные работы продолжаются. В настоящее время и в ближайшей перспективе они не смогут использовать эстакаду со 100% эффективностью.

Именно поэтому россиянам важно удержать контроль над железнодорожной линией, которая идет из временно оккупированного Донецка – через Волноваху – в направлении на Мелитополь. Железнодорожный маршрут сейчас является ключевым маршрутом снабжения группировок российских оккупантов, действующих на юге Запорожской и Херсонской областей.

В случае успеха ВСУ на южном направлении логистика российских войск будет полностью отрезана?

Войскам РФ крайне важно удержать коридор между временно оккупированными Донецком и Крымом. Если ВСУ удастся освободить Мелитополь, захватчики больше не смогут использовать сухопутный коридор для обеспечения своих подразделений.

Как вы считаете, когда армия Украины может освободить Запорожскую область? До конца текущего года или уже весной 2023-го?

Все будет зависеть от действий Вооруженных сил Украины. Нет понимания того, на каком именно участке российско-украинского фронта начнутся события. К тому же мы не знаем, как скоро и в каких объемах армия получит достаточное количество боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядов калибра 155 мм для артиллерийских систем.

На заседании контактной группы Раммштайн-7 было принято решение о передаче Украине боеприпасов и ракет. Однако информация об их количестве засекречена. Поэтому прогнозировать сложно.

Как освобождение Запорожской области отразится на перспективах деоккупации левобережья Херсонщины, Крыма и Донбасса?

Думаю, ВСУ в первую очередь освободят юг Запорожской области. Сейчас нет технической возможности форсировать Днепр в нижнем течении реки – с правого на левый берег. На левом берегу работают наши спецназовцы – подразделения, которые входят в состав украинских партизан. Проводят точечные вооруженные акты, направленные на уничтожение пунктов управления и важных объектов радиотехнической разведки противника.

Однако нельзя сказать о том, что у ВСУ есть возможность массово использовать бронетехнику на левом берегу Днепра. В ситуации, когда мосты повреждены, вряд ли можно говорить об организации стабильной переброски грузов военного назначения через Днепр. Поэтому об освобождении южной части Херсонской области говорить пока рано.

Возможность освободить юг Запорожской области более реальная. Но все зависит от того, в какие сроки силы обороны Украины смогут собрать достаточное количество ресурсов для последующего продвижения в рамках контрнаступления.

Пока мы не можем рассуждать о сценариях освобождения Крыма?

Безусловно, чтобы говорить о Крыме, должен быть решен вопрос освобождения юга Запорожской и Херсонской областей. Здесь справедливым будет напомнить о заявлении генерала США Бена Ходжеса, который уверен, в том, что у ВСУ в рамках контрнаступления будет возможность освободить левый берег, в том числе и юг Запорожской области до конца 2022 года. При этом с южной части Херсонщины россияне будут вынуждены бежать, поскольку у них не будет возможности обеспечивать всю свою левобережную группировку.

После освобождения юга Запорожской и Херсонской областей можно будет рассматривать возможность освобождения Крыма. Процесс уже идет.

Как вы думаете, в перспективе следует ожидать битвы за Крым, либо войска РФ посыплются раньше и удастся освободить полуостров меньшими усилиями?

Пропаганда РФ говорит о Крыме как о непреступной крепости, однако это неправда. Высокоточная дальнобойная артиллерия позволит свести на нет все преимущества российской оккупационной армии. В первую очередь, штурмовую авиацию и другие средства огневого поражения. Мы видим, что происходит на военных аэродромах в глубине оккупированного Крыма. У Вооруженных сил Украины есть возможности и ресурсы уничтожать вражескую технику в пунктах ее дислокации.

Как вы оцениваете перспективы освобождения севера Луганской области?

Думаю, продвижение ВСУ на Сватовском направлении более перспективно, чем в сторону Рубежного, Лисичанска и Северодонецка. Дело в том, что на Сватовском направлении российская армия сосредоточила меньше сил и средств из числа подразделений, которые участвуют в так называемой СВО. В направлении Рубежного и Лисичанска много вражеской артиллерии и чмобиков, которых они пачками отправляют, чтобы обеспечить плотность боевых порядков и усложнить продвижение украинских войск.

Получается, в ближайшие несколько месяцев, возможно, есть шанс освободить ту часть Луганской области, которая была захвачена после 24 февраля?

Да, продвижение идет. Украинские силы обороны на отдельных участках фронта находятся примерно в 15 километрах от линии оккупированного Сватово. Продвижение ВСУ замедляется из-за погодных условий, ограниченности сил и средств, которые ранее позволяли достаточно активно продвигаться вперед. Армия Украины демонстрирует разумный подход к использованию ресурсов. Для генералов жизнь и здоровье каждого украинского защитника бесценна.