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Об этом догадываются единицы: почему автомобильные шины черные

Сергей Кущ
6 ноября 2024, 10:28
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Увидеть шины другого цвета - большая редкость.
Почему автомобильные шины черные
Почему автомобильные шины черные / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему не делают цветные шины
  • Почему шины делают именно из резины

Многие из нас задумывались, почему шины черного цвета, и почему не делают цветные шины? Ответ на этот вопрос кроется как в истории, так и в научных особенностях материалов, используемых в производстве шин, пишет Главред.

История черных шин: от белых к черным

В конце XIX века первые автомобильные шины были белого или светло-серого цвета, так как основным материалом был натуральный каучук. Однако такой цвет был не практичным: светлые шины быстро загрязнялись на плохих дорогах, и вид у них становился совсем неопрятным.

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В 1910 году компания BF Goodrich решила добавить в резиновую смесь углерод, который не только придавал черный цвет, но и значительно улучшал износостойкость шины. Это изменение позволило шинам стать в пять раз прочнее, а их черный цвет стал стандартом в автомобильной промышленности по всему миру, пишет портал Sante+.

Santé+ Magazine

Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

Почему шина черная и в чем польза углерода

Черный цвет шин обусловлен содержанием углерода в резиновой смеси. Углерод не только помогает шине дольше сохранять прочность и устойчивость к износу, но и значительно увеличивает ее долговечность. Эта добавка усиливает устойчивость к ультрафиолетовому излучению и теплу, что позволяет шинам выдерживать высокие температуры и активное солнечное воздействие. Кроме того, углерод улучшает сцепление с дорогой, что повышает безопасность и управляемость автомобиля.

Эксперименты с цветными шинами

На протяжении многих лет производители шин пробовали создать цветные модели. Например, в 90-х годах прошлого века компания Michelin выпустила на рынок цветные шины, стремясь выделиться.

Однако маркетинговые исследования показали, что потребителей не привлекли цветные колеса, поскольку они казались менее солидными и практичными. Хотя цветные шины иногда встречаются и сегодня, большинство водителей предпочитают классический черный цвет, который ассоциируется с надежностью и эстетикой.

Преимущества резины в автомобильных шинах

Шины делают из резины, поскольку она обладает необходимыми свойствами для создания прочной и надежной шины. Резина обеспечивает отличное сцепление с дорогой, что помогает водителю сохранять устойчивость даже на мокрой или скользкой поверхности. В состав современной шины входит как натуральный каучук, так и синтетические полимеры на основе нефти, что делает производство более экономичным и долговечным.

Почему не делают цветные шины повсеместно?

Хотя цветные шины возможны, они менее популярны по нескольким причинам:

Практичность: черный цвет лучше скрывает загрязнения, что особенно актуально при ежедневной эксплуатации.

Устойчивость к износу: углерод в составе резины делает шины черными и улучшает их прочность и устойчивость.

Предпочтения потребителей: черные шины стали стандартом, и большинство покупателей считают их наиболее практичными и привлекательными.

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