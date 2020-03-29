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Книжная полка: "Гражданская война" - легендарная сага о противостоянии величайших героев Земли

Андрей Софин

журналист

29 марта 2020, 10:18

Спустя почти 15 лет самый продаваемый комикс прошлого десятилетия, "Война и мир" графических романов, добрался до украинского читателя. Если по какой-то причине вы еще не знаете о Гражданской войне, карантин - отличный повод восполнить пробел.

Гражданская война
Гражданская война

У священного шотландского безумца Марка Миллара в послужном списке большое количество выдающихся произведений – Kick-Ass, Старик Логан, Красный сын.

Но столпом вселенной Marvel нулевых и лучшим его произведением является именно "Гражданская война" – один из самых кровопролитных и драматичных эпосов, занимающий особое место в истории комиксов.

Это тот самый кроссовер, который лег в основу фильма Первый Мститель. Противостояние. Конечно, не без отличий: в Противостоянии реальные имена героев известны всему миру, а команды разделились по другому принципу (например, на сторону Кэпа Хоукай и Ванда не становились просто потому, что их не было в книге, зато в книге есть Росомаха и Сорвиголова, которых нет в фильме). Да и вообще фильму не хватает масштабности и глубины сюжета, который есть у Миллара. Наконец – и это принципиально – в блокбастере практически нет идеологии, которая пронизывает все семь номеров глобалки. В конце концов, мы ведь говорим о событии, в котором – какая ирония – Капитан Америка поступает вопреки воле американских властей и американского народа.

О ЧЕМ КНИГА

Команда супергероев-подростков Новые Воины, проводящая задержания плохишей в своем реалити-шоу, решает повысить рейтинги и в лучших традициях CSI: Miami устраивает рейд на здание, где укрылись бежавшие из тюрьмы Райкер суперзлодеи. У последних не выходит дать достойный отпор, однако один из преступников, Нитро, сразу после ареста детонирует, уничтожая все в радиусе нескольких километров. Гибнет более 600 человек, включая детей из школы, находившейся в эпицентре взрыва. Общество закипает от гнева и ненависти к супергероям. Одного из них, Человека-факела, так избивают, что он впадает в кому.

Правительство США решает, что сверхлюди с их разрушительными умениями и полной неконтролируемостью несут угрозу обществу, и принимает закон об обязательной регистрации супергероев, после которой они будут обязаны раскрыть миру настоящие имена и в дальнейшем согласовывать свои действия с властями в лице Щ.И.Т.А.

Гражданская война
Гражданская война

С этого момента и начинается разлом, в котором бывшие друзья становятся по разные стороны баррикад. Часть героев, включая Железного человека, соглашаются подписать Акт о регистрации; другая, во главе с Капитаном Америка, встречает инициативу в штыки. Кэп возглавляет мятеж и уходит со своими соратниками в подполье, действуя отныне как Тайные мстители. Водораздел между сторонами столь широкий, а исповедуемые ими принципы столь противоположные, что отсюда произрастает новый конфликт - Тони Старк сотоварищи вынуждены начать охоту на отступников, чья деятельность после Акта стала незаконной.

ЗАЧЕМ ЧИТАТЬ

Помимо того, что, как говорится, "это классика, это знать надо!", комикс хорош буквально всем – от не устаревшего даже спустя 15 лет рисунка Стива МакНивена (творческий коллектив "Старика Логана" снова вместе) до зашкаливающего количества супергероев на погонный метр. От мастерски написанного сюжета и масштаба до невозможности выбрать себе команду для боления. Все правы и одновременно все неправы. Борцы с терроризмом сами становятся террористами. Люди гибнут, семьи распадаются, друзья становятся врагами, привычный миропорядок навсегда рушится. Гражданский конфликт может быть только историей о примирении и поиске компромиссов, тогда как выбор стороны запускает разрушительный танец хаоса, в котором победителей не будет – будут только проигравшие...

Хотя Миллар явно вдохновлялся идеей Криса Клермонта и его законом о регистрации мутантов в Людях-Икс 70-х, благодаря посланию, пафосу и трагизму работа шотландского автора стала чем-то большим, чем просто история, рассказанная при помощи пера и кисти.

Гражданская война
Гражданская война

Это социальный комментарий, поставивший перед обществом вопросы, не утратившие актуальности по сей день. Кто определяет меру ответственности героя? Какие последствия он должен нести за свой выбор? Может ли любой надеть маску и стать борцом с преступностью? Кем может и должен быть герой – вершителем правосудия в капюшоне с риском перейти грань, за которой начинается анархия, или понятным официальным силовиком с риском стать цепным псом режима?

Наконец, без этого краеугольного камня вселенной Marvel невозможен был бы ни легендарный ран Стражински на Пауке, ни ран Брубейкера, определивший вплоть до сегодняшнего дня облик Капитана, ни День М, Секретное вторжение и Осада, ни Темное правление и Темные мстители, ни деконструкция The Boys Гарта Энниса, ни много чего еще.

Гражданская война
Гражданская война

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Издание от MAL’OPUS выполнено на высшем уровне – хардкавер, крепкий переплет, приятная софт-тач обложка с выборочной лакировкой, гладкая бумага. Локализация также заслуживает только лестных слов – и речь не только про перевод: издательство перерисовало звуки, плакаты, телевизионные информблоки и газетные передовицы. Там, где было необходимо – увеличивало бабблы, чтобы не сокращать текст с потерей смысла, где было возможно – уменьшало, экономя пространство для рисунка МакНивена. В бонусах – 20 страниц альтернативных обложек, скетчей и рекламных плакатов.

Это отличная "точка входа" в мир комиксов для неофита и хороший повод освежить в памяти классику для ветеранов. Конечно, без массы тай-инов (пожалуй, ни к одному другому глобал-ивенту их столько не писалось, целиком арка занимает 117 выпусков) впечатление будет не полным – от "гражданки" читатель получит только стержневой фрагмент истории, масса деталей останется за кадром. С другой стороны, лучший способ их получить на полку в будущем – поддержать издательство трудовым рублем прямо сейчас. Тем боле, что речь идет о произведении, которое должны иметь в своей коллекции все любители Marvel, супергероики и хорошей литературы в принципе.

Гражданская война
Гражданская война

Гражданская война

Оригинальное название: Civil War
Автор: Марк Миллар
Художник: Стив МакНивен
Издательство: MAL’OPUS
Первый издатель: Marvel
Переплет: твердый
Кол-во страниц: 208
Формат: 170 x 260 мм

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MAL’OPUS комиксы Марк Миллар Стив МакНивен Гражданская война Marvel Книжная полка
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