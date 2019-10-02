Именины Марии 2019: как красиво поздравить Машу

2 октября принимают поздравления с Днем ангела Марии. Именно они главные именинницы дня.

Имя Мария означает "безмятежная", "горькая" и "желанная". Характер у нее твердый, а душа добрая.

Девушки Маши проницательные, трудолюбивые и умные. Им отлично удается готовка. Так что, заглянув на именины Марии, гости не уйдут из-за стола голодными.

Что подарить Марии? Хорошим выбором станет интеллектуальная игра, что-то из проверенной косметики (к примеру, крем для лица, которым уже пользуется Маша) или просто сладкий десерт. Марии – прекрасные матери, так что подарок, которым она сможет пользоваться вместе со своим чадом – вызовет фурор наверняка.

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День ангела Марии: поздравления

С Днем ангела, Машенька! Пусть укроет тебя ангел крылом своим и на распутье всегда подталкивает в нужную, правильную сторону. Пусть будут светлыми дни и полны любви ночи. Счастья тебе, добра, мира в душе и достатка в доме!

***

Мария славится упорством,

И силой воли, и добром.

В день именин тебе – все тосты,

И пожелания с теплом!

Пусть будет в жизни все красиво -

Тебе хочу я пожелать.

Судьбы прекрасной и счастливой

И никогда не унывать!

***

С Днем ангела, Мария! Побольше тебе искренних радостных улыбок. Желаю тебе жить настоящей жизнью, принимать свои решения, а не подчиняться чужим, и греть окружающих своей добротой – в ответ получая их нежную любовь.

***

Имя сказочной царевны,

Умницы-красавицы,

Гордо носит наша Маша,

Всем на свете нравится.

Пусть тебя ведет по жизни

Только правильный маршрут,

А невзгоды и несчастья

Стороною обойдут.

Пусть сияет ярко солнце

Над твоею головой,

А в прогнозе ожидают

Лишь улыбки и любовь!

***

3 смс - 189 символов:

Все цветочки полевые

Распустились для тебя!

"Нет прекраснее Марии" —

Говорят ветра в полях!

"Нет отзывчивей Марии" —

Так твердят твои друзья.

Пусть же радости простые

Будут в жизни у тебя!

День ангела Марії: привітання

Дорога Машенька, нехай життя твоє буде повне чудесних і яскравих миттєвостей, нехай доля твоя подарує тобі щастя та любов. Вітаю тебе й щиро бажаю берегти найдорожче та домагатися найважливішого.

***

Ти, Маріє, наше чудо,

В світі кращої нема!

Добра ти і благородна,

І красива, й дуже добра.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

Вітаю з Днем ангела, мила Марія. Нехай кожен день служить для твоєї чарівної посмішки, нехай у твоєму житті, Машенька, буде і радість, і любов, і щастя, і удача.

***

У день святковий гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм

І щодня, й щомиті,

Хай Марії помагає

Ангел-покровитель!