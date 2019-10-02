Именины Марии 2019: как красиво поздравить Машу

Красивые и нежные поздравления с Днем ангела Марии подобрал Главред на ее именины 2 октября.
2 октября принимают поздравления с Днем ангела Марии. Именно они главные именинницы дня.
Имя Мария означает "безмятежная", "горькая" и "желанная". Характер у нее твердый, а душа добрая.
Девушки Маши проницательные, трудолюбивые и умные. Им отлично удается готовка. Так что, заглянув на именины Марии, гости не уйдут из-за стола голодными.
Что подарить Марии? Хорошим выбором станет интеллектуальная игра, что-то из проверенной косметики (к примеру, крем для лица, которым уже пользуется Маша) или просто сладкий десерт. Марии – прекрасные матери, так что подарок, которым она сможет пользоваться вместе со своим чадом – вызовет фурор наверняка.
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День ангела Марии: поздравления
С Днем ангела, Машенька! Пусть укроет тебя ангел крылом своим и на распутье всегда подталкивает в нужную, правильную сторону. Пусть будут светлыми дни и полны любви ночи. Счастья тебе, добра, мира в душе и достатка в доме!
***
Мария славится упорством,
И силой воли, и добром.
В день именин тебе – все тосты,
И пожелания с теплом!
Пусть будет в жизни все красиво -
Тебе хочу я пожелать.
Судьбы прекрасной и счастливой
И никогда не унывать!
***
С Днем ангела, Мария! Побольше тебе искренних радостных улыбок. Желаю тебе жить настоящей жизнью, принимать свои решения, а не подчиняться чужим, и греть окружающих своей добротой – в ответ получая их нежную любовь.
***
Имя сказочной царевны,
Умницы-красавицы,
Гордо носит наша Маша,
Всем на свете нравится.
Пусть тебя ведет по жизни
Только правильный маршрут,
А невзгоды и несчастья
Стороною обойдут.
Пусть сияет ярко солнце
Над твоею головой,
А в прогнозе ожидают
Лишь улыбки и любовь!
***
3 смс - 189 символов:
Все цветочки полевые
Распустились для тебя!
"Нет прекраснее Марии" —
Говорят ветра в полях!
"Нет отзывчивей Марии" —
Так твердят твои друзья.
Пусть же радости простые
Будут в жизни у тебя!
День ангела Марії: привітання
Дорога Машенька, нехай життя твоє буде повне чудесних і яскравих миттєвостей, нехай доля твоя подарує тобі щастя та любов. Вітаю тебе й щиро бажаю берегти найдорожче та домагатися найважливішого.
***
Ти, Маріє, наше чудо,
В світі кращої нема!
Добра ти і благородна,
І красива, й дуже добра.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
***
Вітаю з Днем ангела, мила Марія. Нехай кожен день служить для твоєї чарівної посмішки, нехай у твоєму житті, Машенька, буде і радість, і любов, і щастя, і удача.
***
У день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм
І щодня, й щомиті,
Хай Марії помагає
Ангел-покровитель!