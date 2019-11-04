С Днем железнодорожника 2019 – поздравления и живые картинки

4 ноября – праздник всех работников железной дороги.

Поздравления с Днем железнодорожника в Украине 2019 принимают те, кто помогает людям быстро и максимально комфортно добираться до нужных мест.

Дата 4 ноября выбрана в честь прибытия первого поездка на ж/д-вокзал Львова. Случилось это еще в 1861 году. И с тех пор железные дороги опутали все регионы и веси страны.

День железнодорожника в 2019 году выпал на понедельник, рабочий день. Но это не помешает родным и знакомым поздравить с Днем железнодорожника движенцев, путейцев и вообще всех, кто работает на железной дороге Украины.

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Поздравления с Днем железнодорожника в прозе

Ваш день настал! Отложите молотки обходчики, спрячьте флажки дорогие движенцы, проводников и машинистов просим освободить вагоны! Строго по расписанию подошло время принимать заслуженные поздравления! Железнодорожников настоятельно просим ликовать и наслаждаться пожеланием легкого пути, лояльного руководства и адекватных пассажиров! Ту-ту!

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С Днем железнодорожника! Пусть локомотив удачи везет тебя по прямым дорогам жизни. Пусть твои дни будут яркими и красочными, как виды за окном купе, пусть на каждой остановке тебя ждет удача и пусть всегда на твоем пути горит зеленый свет. Желаю больших побед, высокой зарплаты, пусть все идет хорошо, всегда прямого пути, большого счастья и удачи.

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День железнодорожника: поздравления официальные

Работников железной магистрали, поздравляем с днем железнодорожника! Пусть ваш профессиональный праздник прозвучат сотни приятных слов и пожеланий. Будьте здоровы, бдительны, внимательны, осмотрительны и удачливы. Больших достижений, успехов в работе, личного счастья и семейного благополучия!

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Вот уже более 150 лет каждый год вся Украина благодарит за заслуги работников железнодорожного транспорта! Празднуют эту знаменательную дату только с чувством гордости и уважения, так как за эти годы изменилось все, но только не высококлассный и упорный труд железнодорожников. Пусть жизнь дарит им силы и здоровье, близкие — свою любовь и поддержку, а руководство — понимание и заботу. С Днем железнодорожника!

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Поздравление с Днем железнодорожника коллегам:

Пускай жизнь ваша будет блестящей, как рельсы. Пускай успех ваш будет бесконечным, как железнодорожные пути. Идите к намеченным целям, как локомотив. Пускай мелкие неприятности, проносятся мимо, как пейзажи за окном мчащегося поезда. Желаю, благополучия и карьерного роста, желаю, чтобы работа приносила только радость. С Днем работников железной дороги.

Поздравления с Днем железнодорожника прикольные в стихах

Всех сотрудников железных,

Многоплановых дорог

В этот праздник, без сомнения,

Поздравлений ждет мешок!

Пожелаем вам ночами

За рулем не засыпать,

Только трезвых пассажиров

По дороге загружать

Рейсов вам благополучных,

Чтобы не было забот,

Чтоб удача улыбалась

Постоянно — круглый год!

***

В День железнодорожника

Желаю сил и стойкости,

Пусть счастье всевозможное

Примчит с огромной скоростью!

Пусть все пути-дороженьки

К успеху направляют,

И ангел осторожненько

От бед оберегает!

***

Жизнь соткана из расставаний,

Встреч, слез, дорог и расстояний.

Флажком махнула проводница –

Прощанья тень легла на лица.

Мелькают здания, как птица,

Состав навстречу солнцу мчится,

Разносят чай проводники,

Врываются в окно гудки,

Путей стальных переплетение –

Привет, железка! С днем рожденья!

***

В День железнодорожника

Желаю в чудо верить,

Пусть счастье осторожненько

В твои проникнет двери.

И пусть вагоны полные

Удачи и везения

Уносят в жизнь веселую

К высоким достижениям!

***

Романтики железных магистралей!

Распорядители послушных рельсов, шпал!

Прекрасный летний день в честь вас назвали

Днем железнодорожников всех стран!

Железная дорога — как судьба

Как выбранная в жизни раз дорога,

Куда бы ни бежала бы она,

Пускай кончается у вашего порога.

Пусть полной чашей дом всегда ваш будет,

Пусть никогда в нем счастья не убудет,

Все удается так, как вы мечтали,

И дома с нетерпением вас ждали!

Поздравления с Днем железнодорожника короткие в смс

2 смс - 103 символа:

Пусть железная дорога —

Та, что стала вам судьбой —

Счастье дарит и удачу,

Мир в душе, в сердцах покой.

***

2 смс - 90 символа:

С Днем зализничника. Желаю железного здоровья и терпения, счастливой дороги любви и удачи.

***

2 смс - 117 символов:

Пусть не случится никогда,

На вашем железном пути беда,

Составы приходили по времени,

Здоровья, счастья вам и премии.

***

Поздравление с Днем железнодорожника проводнику:

3 смс - 197 символов:

С праздником вас поздравляю

От души, проводники.

Будни ваши на колесах

Будут пусть всегда легки.

Дома ждет пускай вас радость,

Смех любимых и детей,

Денежных вам бурь желаю,

Только золотых дождей.

***

Поздравление с Днем железнодорожника на пенсии:

3 смс - 177 символов:

Вы отдали рельсам-шпалам

Жизни лучшие года,

В праздник профессиональный

Вас хочу поздравить я.

Пожелаю вам здоровья,

Никогда не унывать,

Знания свои большие

Молодым передавать.

Привітання з Днем залізничника прозою, у віршах та смс

Вітаю вас з Днем залізничника. Нехай ваш успіх буде нескінченним, як залізничні колії. Прагніть до намічених цілей, як локомотив. Нехай дрібні неприємності проносяться мимо, як пейзажі за вікном поїзда. Бажаю вам благополуччя і кар'єрного зростання, бажаю, щоб робота приносила лише радість.

***

Залізничники! Як багато залежить від вас, від вашої чіткої, злагодженої роботи. Залізниця – це не просто рейки, перони, вокзали. Це особливий світ зустрічей і розлук, ділових поїздок і задушевних розмов. Так нехай же робота завжди приносить вам задоволення. Бажаємо вам спокійних пасажирів, гідної зарплати і щасливого рівного життєвого шляху.

***

З днем залізничника вітаю,

Праці гарної бажаю.

Щоб перон завжди був світлим,

Пасажир щоб привітним.

Зарплатні бажаю вище,

Із ріднею бути більше.

Гарної завжди дороги,

А в житті вам перемоги.

***

На всіх етапах розвитку залізничники завжди відзначалися і відзначаються професійною майстерністю, самовідданістю та сумлінною працею. Саме завдяки їх злагодженій роботі десятки тисяч пасажирів щодня з комфортом дістаються потрібного пункту призначення – їдуть на роботу, додому, відвідують рідних і близьких, подорожують і відкривають для себе навколишній світ. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, вагомих професійних здобутків, безперебійної роботи залізниці і в усьому і завжди нехай Вас супроводжує зелене світло.

***

Всіх, хто віддає життя своє

Шпалам, рейкам, поїздам,

Вітаю зі святом,

Бажаю щастя вам.

***

Слова щирих зичень адресуємо ветеранам залізничного транспорту, які перебувають на заслуженому відпочинку та всім, хто вніс свій посильний вклад у розвиток і загальну діяльність залізничної галузі. Щастя вас і здоров’я!

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З Днем залізничника сьогодні вітаю

І бажаю щастя на роки,

А робота хай приносить

Радість, гроші й успіхи!

***

4 смс - 214 символів:

Хай дороги завжди ведуть

До хорошої, доброї долі.

Хай в житті чемні люди будуть,

А ваш потяг хай їде поволі.

Хай завжди усмішка ясна

Пасажирів своїх зустрічає.

В серці всюди співає весна,

А натхнення у небі літає.

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