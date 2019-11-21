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Михайлов день 2019 – чудо-открытки и поздравления

21 ноября 2019, 04:38

Поздравления с праздником Архистратига Михаила и открытки с именинами Михаила подобрал Главред на чудный праздник 21 ноября.

  • Красивые открытки с Михайловым днем – картинки и открытки с именинами Михаил Соцсети
  • Красивые открытки с Михайловым днем – картинки и открытки с именинами Михаил Соцсети
  • Красивые открытки с Михайловым днем – картинки и открытки с именинами Михаил Соцсети
  • Красивые открытки с Михайловым днем – картинки и открытки с именинами Михаил Соцсети
  • Красивые открытки с Михайловым днем – картинки и открытки с именинами Михаил Соцсети
  • Красивые открытки с Михайловым днем – картинки и открытки с именинами Михаил Соцсети
  • Красивые открытки с Михайловым днем – картинки и открытки с именинами Михаил Соцсети
  • Красивые открытки с Михайловым днем – картинки и открытки с именинами Михаил Соцсети
  • Красивые открытки с Михайловым днем – картинки и открытки с именинами Михаил Соцсети
  • Красивые открытки с Михайловым днем – картинки и открытки с именинами Михаил Соцсети, otkritkiok.ru и listivki.olkol.com
  • Красивые открытки с Михайловым днем – картинки и открытки с именинами Михаил Соцсети, otkritkiok.ru и listivki.olkol.com
  • Красивые открытки с Михайловым днем – картинки и открытки с именинами Михаил Соцсети, otkritkiok.ru и listivki.olkol.com
  • Красивые открытки с Михайловым днем – картинки и открытки с именинами Михаил Соцсети, otkritkiok.ru и listivki.olkol.com
  • Красивые открытки с Михайловым днем – картинки и открытки с именинами Михаил Соцсети, otkritkiok.ru и listivki.olkol.com
  • Красивые открытки с Михайловым днем – картинки и открытки с именинами Михаил Соцсети, otkritkiok.ru и listivki.olkol.com
  • Красивые открытки с Михайловым днем – картинки и открытки с именинами Михаил Соцсети, otkritkiok.ru и listivki.olkol.com
  • Красивые открытки с Михайловым днем – картинки и открытки с именинами Михаил Соцсети, otkritkiok.ru и listivki.olkol.com
  • Красивые открытки с Михайловым днем – картинки и открытки с именинами Михаил Соцсети, otkritkiok.ru и listivki.olkol.com

21 ноября – праздник всех Михаилов.

Это Михайлов день 2019, которые многие по привычке именуют Михайлово чудо (поэтому и ищут картинки-поздравления с Михайловым чудом к этому дню) – хотя оно прошло еще 19 сентября. А вот Михайлов день 21 ноября празднуется в честь Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

О том, в чем помогает святой и какие есть молитвы Архангелу Михаилу – читайте в нашем материале Михайлов день: как молиться и кому Архангел Михаил – покровитель

Так или иначе, у Михайла іменини, именины то есть. День святого Михаила в православии определяет главные именины Михаила по церковному календарю. А, значит, в праздник 21 ноября поздравления с Днем ангела принимают все парни с именем Миша.

Поздравления с праздником Архистратига Михаила и открытки с именинами Михаила подобрал Главред на чудный праздник 21 ноября.

Читайте такжеМихайлов день 2019: что нельзя делать, приметы и заговоры

21 ноября – Михайлов день: поздравления в прозе, стихах и смс

В Михайлов день я от души желаю, чтобы каждый день в твоем доме был сытый обед, чтобы в твоем сердце всегда жила любовь, чтобы в твоей семье никогда не было ссор и обид. Желаю крепкого здоровья и сил, отваги души и мудрости, светлой надежды и счастья!

***

Поздравляем Михаила!

Пожелаем сил прилива,

Не грустить, не унывать,

Бед и трудностей не знать.

***

Поздравляю с Михайловым днем. Пусть наступит сладостный и приятный отдых после нелегких и плодотворных работ, желаю семейного благополучия и домашнего тепла, здравия всей семье и понимания, вкусного пива и сдобных пирогов по старым традициям.

***

Михайлов день настал нежданно,

Закончен свадебный сезон,

Зима уже готовит сани

И осень прогоняет вон.

Ну что, последний, так последний

Осенний праздничный денек.

А дальше уж — зима, метели,

И теплый свечки огонек.

***

В народных поговорках Михайлов день всегда был тесно связан с наступающей зимой и богатым, щедрым урожаем по коморкам. В этот день я поздравляю тебя с прекрасным праздником и желаю тебе долгого отдыха, удачи, счастья и везения. Пусть прекрасным будет настроенье! Благополучия тебе, веселья и семейного тепла.

***

На Михайлов день,

Скорей всех собирайте.

В праздник этот светлый,

Родных вы поздравляйте.

Пусть Архангел-Михаил,

Благословит Вас, на весь год.

Желаю крепкого здоровья.

Фортуна пусть не подведет.

***

День Михайлов сегодня наступил,

Это значит зима на пороге.

Пусть же добрый Святой Михаил

К нам не будет сейчас слишком строгим.

Принесет всем достаток в дома,

И любовь неземную, и ласку,

Предстоящая эта зима

Нашу жизнь превратила чтоб в сказку.

***

Поздравляю тебя, Мишаня. Пусть неведомая сила всегда ведет тебя по верному пути, пусть крепким и уверенным остается твой внутренний стержень. Миша, желаю успешных творческих поисков и результативной работы в любом направлении.

***

Мишка, Миха, Михаил,

Рады друга поздравлять.

День сегодня наступил

Имя Миша восхвалять.

Если угадаешь ребус —

То начнется в жизни пруха,

Будет счастье твое вечным

И в делах одна везуха.

Мы тебя так сильно ценим

И, конечно, уважаем.

Шибко любим безгранично,

А порою — обожаем!

У Михайла День ангела: привітання

У День ангела бажаю тобі, Михайле, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Михайла,

Прийми привітання!

***

Наш дорогий і улюблений Михайло, з іменинами! Ми бажаємо тобі завжди бути мужньою людиною з невичерпною енергією, потужною силою духу, і величезною працездатністю. Ніколи не впадай у відчай і не поступайся труднощам, а твоя цілеспрямованість, завзятість і рішучість допоможуть впоратися з будь-якими життєвими завданнями. Бажаємо до будь-якої справи підходити відповідально і позитивно, і тоді у тебе все вийде.

***

Залишайся оптимістом,

Хоробрим воїном, бійцем,

Будь у місті чи за містом,

Ти щасливим молодцем.

***

З Днем Ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти, якщо твої крила опускаються вниз!

***

Михайло, я вас від щирого серця вітаю з іменинами. Бажаю вам жити без турбот і проблем, завжди себе добре відчувати, жити в добробуті, гармонії, з хорошим настроєм, бути завжди бадьорим і доброзичливим.

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