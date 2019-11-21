Михайлов день 2019 – чудо-открытки и поздравления

Поздравления с праздником Архистратига Михаила и открытки с именинами Михаила подобрал Главред на чудный праздник 21 ноября.
21 ноября – праздник всех Михаилов.
Это Михайлов день 2019, которые многие по привычке именуют Михайлово чудо (поэтому и ищут картинки-поздравления с Михайловым чудом к этому дню) – хотя оно прошло еще 19 сентября. А вот Михайлов день 21 ноября празднуется в честь Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
О том, в чем помогает святой и какие есть молитвы Архангелу Михаилу – читайте в нашем материале Михайлов день: как молиться и кому Архангел Михаил – покровитель.
Так или иначе, у Михайла іменини, именины то есть. День святого Михаила в православии определяет главные именины Михаила по церковному календарю. А, значит, в праздник 21 ноября поздравления с Днем ангела принимают все парни с именем Миша.
Поздравления с праздником Архистратига Михаила и открытки с именинами Михаила подобрал Главред на чудный праздник 21 ноября.
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21 ноября – Михайлов день: поздравления в прозе, стихах и смс
В Михайлов день я от души желаю, чтобы каждый день в твоем доме был сытый обед, чтобы в твоем сердце всегда жила любовь, чтобы в твоей семье никогда не было ссор и обид. Желаю крепкого здоровья и сил, отваги души и мудрости, светлой надежды и счастья!
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Поздравляем Михаила!
Пожелаем сил прилива,
Не грустить, не унывать,
Бед и трудностей не знать.
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Поздравляю с Михайловым днем. Пусть наступит сладостный и приятный отдых после нелегких и плодотворных работ, желаю семейного благополучия и домашнего тепла, здравия всей семье и понимания, вкусного пива и сдобных пирогов по старым традициям.
***
Михайлов день настал нежданно,
Закончен свадебный сезон,
Зима уже готовит сани
И осень прогоняет вон.
Ну что, последний, так последний
Осенний праздничный денек.
А дальше уж — зима, метели,
И теплый свечки огонек.
***
В народных поговорках Михайлов день всегда был тесно связан с наступающей зимой и богатым, щедрым урожаем по коморкам. В этот день я поздравляю тебя с прекрасным праздником и желаю тебе долгого отдыха, удачи, счастья и везения. Пусть прекрасным будет настроенье! Благополучия тебе, веселья и семейного тепла.
***
На Михайлов день,
Скорей всех собирайте.
В праздник этот светлый,
Родных вы поздравляйте.
Пусть Архангел-Михаил,
Благословит Вас, на весь год.
Желаю крепкого здоровья.
Фортуна пусть не подведет.
***
День Михайлов сегодня наступил,
Это значит зима на пороге.
Пусть же добрый Святой Михаил
К нам не будет сейчас слишком строгим.
Принесет всем достаток в дома,
И любовь неземную, и ласку,
Предстоящая эта зима
Нашу жизнь превратила чтоб в сказку.
***
Поздравляю тебя, Мишаня. Пусть неведомая сила всегда ведет тебя по верному пути, пусть крепким и уверенным остается твой внутренний стержень. Миша, желаю успешных творческих поисков и результативной работы в любом направлении.
***
Мишка, Миха, Михаил,
Рады друга поздравлять.
День сегодня наступил
Имя Миша восхвалять.
Если угадаешь ребус —
То начнется в жизни пруха,
Будет счастье твое вечным
И в делах одна везуха.
Мы тебя так сильно ценим
И, конечно, уважаем.
Шибко любим безгранично,
А порою — обожаем!
У Михайла День ангела: привітання
У День ангела бажаю тобі, Михайле, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Михайла,
Прийми привітання!
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Наш дорогий і улюблений Михайло, з іменинами! Ми бажаємо тобі завжди бути мужньою людиною з невичерпною енергією, потужною силою духу, і величезною працездатністю. Ніколи не впадай у відчай і не поступайся труднощам, а твоя цілеспрямованість, завзятість і рішучість допоможуть впоратися з будь-якими життєвими завданнями. Бажаємо до будь-якої справи підходити відповідально і позитивно, і тоді у тебе все вийде.
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Залишайся оптимістом,
Хоробрим воїном, бійцем,
Будь у місті чи за містом,
Ти щасливим молодцем.
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З Днем Ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти, якщо твої крила опускаються вниз!
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Михайло, я вас від щирого серця вітаю з іменинами. Бажаю вам жити без турбот і проблем, завжди себе добре відчувати, жити в добробуті, гармонії, з хорошим настроєм, бути завжди бадьорим і доброзичливим.