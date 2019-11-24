День Максима – прикольные поздравления для Максима на словах и картинки

День Максима отмечается каждый месяц – с января по декабрь в календаре есть именины Максима. Ноябрь не стал исключением.

Именины Максима по церковному календарю 24 ноября установлены в честь Максима Московского, Христа ради юродивого. Поздравления и открытки с Днем ангела Максим в этот день принимает от всех родных и любящих его людей. А таких людей у него немало, ведь Максимы – очень общительные и открытые люди.

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День ангела Максима: поздравления в прозе

Поздравляю, Максимка, пусть в этот день исполнится твое желание. Будь максимально счастлив, Максим, и пусть каждый день тебе дарит улыбку, достаток, веселье и вдохновение. Желаю шагать в ногу со временем, успехом и удачей, желаю иметь в жизни и любовь, и дружбу, и душевный позитив.

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В День твоего Ангела, Максим, хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом, и все в жизни складывается удачно.

***

Максим, желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще – удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неиссякаемого оптимизма!

Прикольное поздравление для Максима в стихах

Максим, желаю счастья максимум,

Любви тебе и много радости,

Твоим желаньям - исполняться,

Твоей удаче – улыбаться.

Желаю счастья безграничного,

И поведения приличного,

Ведь твой день ангела пришел,

Пускай от яств ломится стол!

***

Я искренне, Максим, Вас поздравляю

С Днем именин – с таким чудесным днем!

В колеса палки пусть судьба не ставит,

Пусть рок в судьбе горит сейчас огнем!

Любви я Вам желаю превосходной,

Чтобы у Вас на все хватало сил!

И чтоб назло всем горестям, невзгодам,

Успех Вас никогда не отпустил!

***

Поздравляем, Максим.

В Ваш день ангела надо

Пожелать больше сил,

А любовь как награда!

И в награду друзей

Пусть пошлет небо тоже!

Все исполнит скорей,

Пусть порой мир и сложен.

***

Будь удачлив и успешен,

Ангелом своим храним,

Счастья, крепкого здоровья

Пожелаю я, Максим.

Силы будут пусть и воля

За мечтой своей идти,

Пусть лишь те, кто сердцу дорог

Рядом движутся в пути.

Оригинальное поздравление для Максима короткие в смс

В именины я, Максим,

Только лучшего желаю,

Ты на всей земле – один,

Я других таких не знаю.

Пусть всегда тебе везет,

Только лучшее случится,

Ты же двигайся вперед,

Чтоб мечта сумела сбыться!

***

В именины я, Максим,

Только лучшего желаю,

Ты на всей земле — один,

Я других таких не знаю.

***

У тебя огромный,

Максим, потенциал,

Желаю, чтоб талант

В себе ты раскрывал!

***

Поздравляю с Днем ангела, Макс! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его за тебя краснеть!