День Максима – прикольные поздравления для Максима на словах и картинки

В День ангела Максима по церковному календарю поздравления и красивые открытки подобрал Главред – на его именины 24 ноября.
День Максима отмечается каждый месяц – с января по декабрь в календаре есть именины Максима. Ноябрь не стал исключением.
Именины Максима по церковному календарю 24 ноября установлены в честь Максима Московского, Христа ради юродивого. Поздравления и открытки с Днем ангела Максим в этот день принимает от всех родных и любящих его людей. А таких людей у него немало, ведь Максимы – очень общительные и открытые люди.
Красивые гифки, пожелания на словах и просто картинки на День ангела Максима подобрал и Главред.
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День ангела Максима: поздравления в прозе
Поздравляю, Максимка, пусть в этот день исполнится твое желание. Будь максимально счастлив, Максим, и пусть каждый день тебе дарит улыбку, достаток, веселье и вдохновение. Желаю шагать в ногу со временем, успехом и удачей, желаю иметь в жизни и любовь, и дружбу, и душевный позитив.
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В День твоего Ангела, Максим, хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом, и все в жизни складывается удачно.
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Максим, желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще – удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неиссякаемого оптимизма!
Прикольное поздравление для Максима в стихах
Максим, желаю счастья максимум,
Любви тебе и много радости,
Твоим желаньям - исполняться,
Твоей удаче – улыбаться.
Желаю счастья безграничного,
И поведения приличного,
Ведь твой день ангела пришел,
Пускай от яств ломится стол!
***
Я искренне, Максим, Вас поздравляю
С Днем именин – с таким чудесным днем!
В колеса палки пусть судьба не ставит,
Пусть рок в судьбе горит сейчас огнем!
Любви я Вам желаю превосходной,
Чтобы у Вас на все хватало сил!
И чтоб назло всем горестям, невзгодам,
Успех Вас никогда не отпустил!
***
Поздравляем, Максим.
В Ваш день ангела надо
Пожелать больше сил,
А любовь как награда!
И в награду друзей
Пусть пошлет небо тоже!
Все исполнит скорей,
Пусть порой мир и сложен.
***
Будь удачлив и успешен,
Ангелом своим храним,
Счастья, крепкого здоровья
Пожелаю я, Максим.
Силы будут пусть и воля
За мечтой своей идти,
Пусть лишь те, кто сердцу дорог
Рядом движутся в пути.
Оригинальное поздравление для Максима короткие в смс
В именины я, Максим,
Только лучшего желаю,
Ты на всей земле – один,
Я других таких не знаю.
Пусть всегда тебе везет,
Только лучшее случится,
Ты же двигайся вперед,
Чтоб мечта сумела сбыться!
***
В именины я, Максим,
Только лучшего желаю,
Ты на всей земле — один,
Я других таких не знаю.
***
У тебя огромный,
Максим, потенциал,
Желаю, чтоб талант
В себе ты раскрывал!
***
Поздравляю с Днем ангела, Макс! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его за тебя краснеть!