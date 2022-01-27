День ангела Елены: поздравления, картинки и душевные открытки именинницам от всей души

День ангела Елены - картинки и поздравления / depositphotos.com/

День ангела Елены по церковному календарю приходится на 28 января. Поздравления с днем ангела Елены принимают несколько раз в году: 28 января, 19 марта, 3 июня, 24 июля, 12 ноября.

О том, кого поздравлять с именинами в конце зимы, читайте в нашем материале: День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины.

Православный календарь на 2022 год напомнит о важных религиозных праздниках, днях начала постов и родительских субботах.

Происхождение имени древнегреческое, в буквальном переводе оно означает "светлая", "солнечная". По одной из версий имя произошло от слова Селена, так греки называли луну.

С самого детства Леночки – чувствительные и впечатлительные души, сочетающие в себе парадоксальный набор качеств. Елена – амбициозный человек, с активной жизненной позицией. Ее жизнерадостность переплетается с харизмой, которая помогает находиться в центре внимания и достигать успехов в любой сфере.

Реклама

День ангела Елены 2022 – открытки, картинки и поздравления

Леночка, поздравляю тебя с днём ангела! Пусть твой Хранитель всегда будет с тобой, пусть твоя сила ни на миг не ослабеет, пусть твоя красота ни на минуту не угаснет. Желаю с доброй надеждой идти только вперёд и непременно добиваться своих целей.

День ангела Елены картинки

***

Елена, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе благополучия и успеха. Хороших друзей и прекрасных знакомых. Красивой любви, взаимных чувств, широких взглядов и больших достижений!

***

С Днём ангела, Елена. Желаю тебе самой быть нежным, добрым, искренним, очаровательным ангелом, желаю никогда не сбиваться с курса удачи и всегда оставаться по-настоящему счастливой. Леночка, будь любима и желанна, пусть каждый день дарит праздник души и радость.

День ангела Елены поздравления

***

Елена — прекрасное имя,

Сияет на небе звездой,

Сегодня, всегда и отныне

Пусть Ангел твой будет с тобой.

Пусть беды тебя оставляют,

А счастье повеет теплом,

Пусть небо тебя охраняет,

И радость приходит в твой дом!

День ангела Елены открытки

***

С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,

От бед и невзгод бережет и спасает!

Все неприятности предотвратит

И за здоровьем твоим зорко следит!

Ты ему помогай — улыбайся всегда

И от счастья сияй, как в небе звезда!

С надеждой и верой не расставайся

И в том, что он рядом — не сомневайся!

Открытки с днем Елены прикольные

***

Сегодня необычный праздник:

День ангела Елены отмечаем.

И мы спешим тебя поздравить,

Так как души в тебе не чаем.

Здоровья тебе, успеха, везения,

Мира, добра и крепкой любви.

Еще замечательного настроения,

Все лучшее от жизни ты возьми.

День ангела Елены 2022

День ангела Елены картинки

С днем ангела, Леночка

Красивая открытка с днем ангела Елена