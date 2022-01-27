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День ангела Елены: поздравления, картинки и душевные открытки именинницам от всей души

27 января 2022, 13:43

Сердечные поздравления с днем ангела Елены, красивые открытки и картинки - в подборке Главреда.

День ангела Елены - картинки и поздравления
День ангела Елены - картинки и поздравления / depositphotos.com/

День ангела Елены по церковному календарю приходится на 28 января. Поздравления с днем ангела Елены принимают несколько раз в году: 28 января, 19 марта, 3 июня, 24 июля, 12 ноября.

О том, кого поздравлять с именинами в конце зимы, читайте в нашем материале: День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины.

Православный календарь на 2022 год напомнит о важных религиозных праздниках, днях начала постов и родительских субботах.

Происхождение имени древнегреческое, в буквальном переводе оно означает "светлая", "солнечная". По одной из версий имя произошло от слова Селена, так греки называли луну.

С самого детства Леночки – чувствительные и впечатлительные души, сочетающие в себе парадоксальный набор качеств. Елена – амбициозный человек, с активной жизненной позицией. Ее жизнерадостность переплетается с харизмой, которая помогает находиться в центре внимания и достигать успехов в любой сфере.

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День ангела Елены 2022 – открытки, картинки и поздравления

Леночка, поздравляю тебя с днём ангела! Пусть твой Хранитель всегда будет с тобой, пусть твоя сила ни на миг не ослабеет, пусть твоя красота ни на минуту не угаснет. Желаю с доброй надеждой идти только вперёд и непременно добиваться своих целей.

День ангела Елены картинки
День ангела Елены картинки

***

Елена, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе благополучия и успеха. Хороших друзей и прекрасных знакомых. Красивой любви, взаимных чувств, широких взглядов и больших достижений!

***

С Днём ангела, Елена. Желаю тебе самой быть нежным, добрым, искренним, очаровательным ангелом, желаю никогда не сбиваться с курса удачи и всегда оставаться по-настоящему счастливой. Леночка, будь любима и желанна, пусть каждый день дарит праздник души и радость.

День ангела Елены картинки
День ангела Елены поздравления

***

Елена — прекрасное имя,

Сияет на небе звездой,

Сегодня, всегда и отныне

Пусть Ангел твой будет с тобой.

Пусть беды тебя оставляют,

А счастье повеет теплом,

Пусть небо тебя охраняет,

И радость приходит в твой дом!

День ангела Елены картинки
День ангела Елены открытки

***

С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,

От бед и невзгод бережет и спасает!

Все неприятности предотвратит

И за здоровьем твоим зорко следит!

Ты ему помогай — улыбайся всегда

И от счастья сияй, как в небе звезда!

С надеждой и верой не расставайся

И в том, что он рядом — не сомневайся!

День ангела Елены картинки
Открытки с днем Елены прикольные

***

Сегодня необычный праздник:

День ангела Елены отмечаем.

И мы спешим тебя поздравить,

Так как души в тебе не чаем.

Здоровья тебе, успеха, везения,

Мира, добра и крепкой любви.

Еще замечательного настроения,

Все лучшее от жизни ты возьми.

День ангела Елены картинки
День ангела Елены 2022
День ангела Елены картинки
День ангела Елены картинки
День ангела Елены картинки
С днем ангела, Леночка
День ангела Елены картинки
Красивая открытка с днем ангела Елена
День ангела Елены картинки
С днем ангела Елена прикольные картинки

viber
День Елены
Сейчас вы просматриваете новость «День ангела Елены: поздравления, картинки и душевные открытки именинницам от всей души». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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