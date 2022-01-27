День ангела Елены: поздравления, картинки и душевные открытки именинницам от всей души

Сердечные поздравления с днем ангела Елены, красивые открытки и картинки - в подборке Главреда.
День ангела Елены по церковному календарю приходится на 28 января. Поздравления с днем ангела Елены принимают несколько раз в году: 28 января, 19 марта, 3 июня, 24 июля, 12 ноября.
О том, кого поздравлять с именинами в конце зимы, читайте в нашем материале: День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины.
Православный календарь на 2022 год напомнит о важных религиозных праздниках, днях начала постов и родительских субботах.
Происхождение имени древнегреческое, в буквальном переводе оно означает "светлая", "солнечная". По одной из версий имя произошло от слова Селена, так греки называли луну.
С самого детства Леночки – чувствительные и впечатлительные души, сочетающие в себе парадоксальный набор качеств. Елена – амбициозный человек, с активной жизненной позицией. Ее жизнерадостность переплетается с харизмой, которая помогает находиться в центре внимания и достигать успехов в любой сфере.
День ангела Елены 2022 – открытки, картинки и поздравления
Леночка, поздравляю тебя с днём ангела! Пусть твой Хранитель всегда будет с тобой, пусть твоя сила ни на миг не ослабеет, пусть твоя красота ни на минуту не угаснет. Желаю с доброй надеждой идти только вперёд и непременно добиваться своих целей.
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Елена, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе благополучия и успеха. Хороших друзей и прекрасных знакомых. Красивой любви, взаимных чувств, широких взглядов и больших достижений!
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С Днём ангела, Елена. Желаю тебе самой быть нежным, добрым, искренним, очаровательным ангелом, желаю никогда не сбиваться с курса удачи и всегда оставаться по-настоящему счастливой. Леночка, будь любима и желанна, пусть каждый день дарит праздник души и радость.
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Елена — прекрасное имя,
Сияет на небе звездой,
Сегодня, всегда и отныне
Пусть Ангел твой будет с тобой.
Пусть беды тебя оставляют,
А счастье повеет теплом,
Пусть небо тебя охраняет,
И радость приходит в твой дом!
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С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,
От бед и невзгод бережет и спасает!
Все неприятности предотвратит
И за здоровьем твоим зорко следит!
Ты ему помогай — улыбайся всегда
И от счастья сияй, как в небе звезда!
С надеждой и верой не расставайся
И в том, что он рядом — не сомневайся!
***
Сегодня необычный праздник:
День ангела Елены отмечаем.
И мы спешим тебя поздравить,
Так как души в тебе не чаем.
Здоровья тебе, успеха, везения,
Мира, добра и крепкой любви.
Еще замечательного настроения,
Все лучшее от жизни ты возьми.