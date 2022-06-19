День медика 2022 в Украине – душевные поздравления с днем медика, картинки и открытки

Поздравление с Днем медика в прозе и стихах, прикольные картинки и сердечные открытки - в подборке Главреда.
Поздравления с днем медицинского работника украинские врачи, медсестры и все, кто служит клятве Гиппократа, принимают каждое третье воскресенье июня. В 2022 день медика выпадает на 19 июня.
На официальном уровене День медработника в Украине отмечается с 1994 года. В этот день, люди, которые стоят на страже здоровья каждого из нас, выполняют свой долг в зоне боевых действий и рискут жизнью на оккупированных территориях, спасая тысячи человеческих жизней, принимают поздравления.
19 июня также отмечается День отца. Поздравления с Днем отца и картинки для самых родных людей, в подборке Главреда.
С днем медика в прозе и стихах, картинки и открытки
Поздравляем Вас с профессиональным праздником. Ваша профессия — это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем Вам достижения значительных результатов в медицине, успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма.
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С Днем медика от всей души поздравляю. Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь одарит вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в вашем деле и хорошего настроения.
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С Днем медика! От всей души желаю огромного здоровья, успехов в работе, благодарных пациентов, и чтобы работа приносила не только пользу, но и радость, а также финансовое благополучие. Будьте счастливы, активны, любимы и позитивны всегда!
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С днем медицинского работника! Желаю вам терпения, сил и отдыха. Ваша работа спасает людям жизни, а забота заставляет улыбаться. Вы — спасатель и поддержка человеческого здоровья. Пусть ваша жизнь наполняется приятными новостями, благодарственными улыбками. Удачи, успехов и высокого роста в карьере!
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С Днем медицинского работника,
С днем благороднейших людей!
Пусть станут будни беззаботнее,
А жизнь — добрее и теплей.
Пускай работа процветает,
Здоровье вовсе не шалит.
И пускай то, о чем мечтаешь,
К тебе прилипнет, как магнит!
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С Днём медика мы поздравляем
И всей душой вам пожелаем:
Счастья, радостных моментов,
Любви, улыбок пациентов,
В семье здоровья, понимания,
Во всех делах своих старания,
Чтобы ценили на работе,
И были вы всегда в почёте!
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Белые халаты — это гордость,
Это мудрость, знания и честь.
Всех заслуг огромных медицинских
В поздравлениях не перечесть!
На счету у вас спасение жизней,
И не счесть бессонных всех ночей.
Тех, что на дежурстве медицинском
Не сомкнули вы своих очей!
Низкий вам поклон и благодарность
За бесценный, очень важный труд.
Пусть добро вернется, и пусть каждый
Видит счастье, радость и уют!
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С Днем медицинского работника!
Сегодня мы Вас будем поздравлять.
Здоровья крепкого, отменного
И счастья будем Вам желать.
Чтоб Вы не ведали печали и тревог,
Желаем легких жизненных дорог.
Удачи, процветанья и терпенья,
Добра и замечательного настроенья.