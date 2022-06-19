День медика 2022 в Украине – душевные поздравления с днем медика, картинки и открытки

День медика 2022 / depositphotos.com/

Поздравления с днем медицинского работника украинские врачи, медсестры и все, кто служит клятве Гиппократа, принимают каждое третье воскресенье июня. В 2022 день медика выпадает на 19 июня.

На официальном уровене День медработника в Украине отмечается с 1994 года. В этот день, люди, которые стоят на страже здоровья каждого из нас, выполняют свой долг в зоне боевых действий и рискут жизнью на оккупированных территориях, спасая тысячи человеческих жизней, принимают поздравления.

19 июня также отмечается День отца. Поздравления с Днем отца и картинки для самых родных людей, в подборке Главреда.

С днем медика в прозе и стихах, картинки и открытки

Поздравляем Вас с профессиональным праздником. Ваша профессия — это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем Вам достижения значительных результатов в медицине, успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма.

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С Днем медика от всей души поздравляю. Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь одарит вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в вашем деле и хорошего настроения.

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С Днем медика! От всей души желаю огромного здоровья, успехов в работе, благодарных пациентов, и чтобы работа приносила не только пользу, но и радость, а также финансовое благополучие. Будьте счастливы, активны, любимы и позитивны всегда!

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С днем медицинского работника! Желаю вам терпения, сил и отдыха. Ваша работа спасает людям жизни, а забота заставляет улыбаться. Вы — спасатель и поддержка человеческого здоровья. Пусть ваша жизнь наполняется приятными новостями, благодарственными улыбками. Удачи, успехов и высокого роста в карьере!

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С Днем медицинского работника,

С днем благороднейших людей!

Пусть станут будни беззаботнее,

А жизнь — добрее и теплей.

Пускай работа процветает,

Здоровье вовсе не шалит.

И пускай то, о чем мечтаешь,

К тебе прилипнет, как магнит!

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С Днём медика мы поздравляем

И всей душой вам пожелаем:

Счастья, радостных моментов,

Любви, улыбок пациентов,

В семье здоровья, понимания,

Во всех делах своих старания,

Чтобы ценили на работе,

И были вы всегда в почёте!

Прикольные картинки с днем медика

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Белые халаты — это гордость,

Это мудрость, знания и честь.

Всех заслуг огромных медицинских

В поздравлениях не перечесть!

На счету у вас спасение жизней,

И не счесть бессонных всех ночей.

Тех, что на дежурстве медицинском

Не сомкнули вы своих очей!

Низкий вам поклон и благодарность

За бесценный, очень важный труд.

Пусть добро вернется, и пусть каждый

Видит счастье, радость и уют!

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С Днем медицинского работника!

Сегодня мы Вас будем поздравлять.

Здоровья крепкого, отменного

И счастья будем Вам желать.

Чтоб Вы не ведали печали и тревог,

Желаем легких жизненных дорог.

Удачи, процветанья и терпенья,

Добра и замечательного настроенья.

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