День нотариата 2022 в Украине: поздравления, картинки и открытки к празднику

Поздравления с Днем нотариата в прозе и стихах, милые открытки и картинки - в подборке Главреда.
Свой профессиональный праздник нотариусы ежегодно отмечают 2 сентября. Этот день был установлен как праздник в 2010 году указом президента Ющенко.
Деятельность нотариусов является важным звеном в развитии правового государства. Одной из основных целей работников нотариальных контор – защита прав и интересов украинцев.
О том какие профессиональные праздники будут отмечать в первом месяце осени, читайте в материале: Праздники в сентябре 2022: будут ли дополнительные выходные.
Поздравления с днем нотариата в Украине, открытки и картинки
Пусть в день нотариата ваша работа приносит вам удовольствие. Желаем вам положительных сделок и отличных результатов, справедливых решений и понимающих клиентов! С профессиональным праздником!
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Поздравляю с Днём нотариата и желаю оставаться беспристрастным мастером нотариального труда, доводить каждое дело до победного конца, ни на минуту не поддаваться сомнениям и растерянности, всегда действовать уверенно и жить состоятельно. А также хочу пожелать здоровья, внутренней гармонии и спокойствия души.
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Поздравляю с Днём нотариата. Желаю всегда быть на высокой частоте бдительности, уверенности, решительности, непоколебимости и профессионализма! Желаю иметь дело с подлинными документами, с хорошими людьми. Желаю неопровержимого успеха в нотариальной деятельности и стабильного благополучия в личной жизни.
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Желаю в этот День нотариата,
Чтоб вам работа радость приносила,
Чтоб были вы здоровы и богаты,
Бодры, полны энергии и силы!
Сбываются пусть все ваши желания,
Хочу вам много счастья пожелать,
Успехов и, конечно, процветания,
И лишь вперед уверенно шагать!
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Сегодня чудесная дата —
День безупречного нотариата!
Я с праздником вас поздравляю
И букву закона блюсти пожелаю!
Еще пожелаю успехов, удачи,
Авторитета, престижа в придачу.
Легко пусть решаются споры,
Все сделки и все договоры!
А личной судьбе процветания,
Любви, уважения и понимания.
Уюта, богатства, надежды, добра,
На сердце покоя, отрады, тепла!
***
Любое выполнит заданье,
Оформит дарственную, завещанье.
Всегда нотариус поможет
Нам достаток свой умножить.
Вам пожелаем мы успеха,
Здоровья и побольше смеха.
В работе — смысл, в семье — порядок
Всего того, что в жизни надо.
Пускай дома, квартиры, дачи
Покупают, продают.
Клиенты будут побогаче
И бедствовать вам не дают!
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