День нотариата 2022 в Украине: поздравления, картинки и открытки к празднику

День нотариата 2022 в Украине / ua.depositphotos.com/

Свой профессиональный праздник нотариусы ежегодно отмечают 2 сентября. Этот день был установлен как праздник в 2010 году указом президента Ющенко.

Деятельность нотариусов является важным звеном в развитии правового государства. Одной из основных целей работников нотариальных контор – защита прав и интересов украинцев.

О том какие профессиональные праздники будут отмечать в первом месяце осени, читайте в материале: Праздники в сентябре 2022: будут ли дополнительные выходные.

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Поздравления с днем нотариата в Украине, открытки и картинки

Пусть в день нотариата ваша работа приносит вам удовольствие. Желаем вам положительных сделок и отличных результатов, справедливых решений и понимающих клиентов! С профессиональным праздником!

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Поздравляю с Днём нотариата и желаю оставаться беспристрастным мастером нотариального труда, доводить каждое дело до победного конца, ни на минуту не поддаваться сомнениям и растерянности, всегда действовать уверенно и жить состоятельно. А также хочу пожелать здоровья, внутренней гармонии и спокойствия души.

День нотариата 2022 Украина

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Поздравляю с Днём нотариата. Желаю всегда быть на высокой частоте бдительности, уверенности, решительности, непоколебимости и профессионализма! Желаю иметь дело с подлинными документами, с хорошими людьми. Желаю неопровержимого успеха в нотариальной деятельности и стабильного благополучия в личной жизни.

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Желаю в этот День нотариата,

Чтоб вам работа радость приносила,

Чтоб были вы здоровы и богаты,

Бодры, полны энергии и силы!

Сбываются пусть все ваши желания,

Хочу вам много счастья пожелать,

Успехов и, конечно, процветания,

И лишь вперед уверенно шагать!

День нотариата 2022

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Сегодня чудесная дата —

День безупречного нотариата!

Я с праздником вас поздравляю

И букву закона блюсти пожелаю!

Еще пожелаю успехов, удачи,

Авторитета, престижа в придачу.

Легко пусть решаются споры,

Все сделки и все договоры!

А личной судьбе процветания,

Любви, уважения и понимания.

Уюта, богатства, надежды, добра,

На сердце покоя, отрады, тепла!

Поздравления с днем нотариата

***

Любое выполнит заданье,

Оформит дарственную, завещанье.

Всегда нотариус поможет

Нам достаток свой умножить.

Вам пожелаем мы успеха,

Здоровья и побольше смеха.

В работе — смысл, в семье — порядок

Всего того, что в жизни надо.

Пускай дома, квартиры, дачи

Покупают, продают.

Клиенты будут побогаче

И бедствовать вам не дают!

С Днем нотариата открытка

День нотариата поздравления картинки

День нотариата 2022 в Украине

День нотариата 2022

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