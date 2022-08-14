Праздники в сентябре 2022: будут ли дополнительные выходные

Важные профессиональные, международные и православные праздники и памятные даты сентября.
Первый месяц осени открывает День знаний, и усаживает школьников за парты, в конце сентября украинцы могут отметить день туризма, библиотке и воспитателя. Какие профессиональные и международные праздники будут отмечать украинцы в сентябре, разобрался Главред.
О том, сколько дней отдыха принесет нам дебютные осенний месяц, читайте в материале: Выходные в сентябре 2022 в Украине: сколько будем отдыхать.
Начало осени принесет украинцам 22 рабочих дня и 8 выходных: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 сентября. Сентябрь не предусматривает государственных праздников, этот месяц не принесет дополнительных выходных.
Праздники в сентябре 2022 – Украина
- 1 сентября – День знаний.
- 2 сентября – День нотариата.
- 4 сентября – День предпринимателя.
- 8 сентября – Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов.
- 9 сентября – Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика.
- 10 сентября – День физкультуры и спорта, День украинского кино, Всемирный день предотвращения самоубийств.
- 11 сентября – День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.
- 13 сентября – День программиста.
- 15 сентября – Международный день демократии.
- 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя.
- 17 сентября – День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника, День спасателя.
- 18 сентября – День работника леса.
- 20 сентября – День рекрутера.
- 21 сентября – День мира, Международный день мира, День HR-менеджера.
- 22 сентября – День партизанской славы.
- 25 сентября – День машиностроителя.
- 27 сентября – День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников.
- 30 сентября – День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.
Православные праздники в сентябре 2022
Православные христиане в сентябре отмечают несколько важных дат, среди которых Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября и Воздвижение Креста Господня – 27 сентября. На 11 и 27 сентября приходятся однодневные строгие посты, когда запрещено употребление пищи животного происхождения.
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Международные праздники в сентябре 2022
- 6 сентября – День чтения книги.
- 7 сентября – День любителя пива.
- 9 сентября – Всемирный день красоты.
- 13 сентября – День парикмахера.
- 16 сентября – день рождения Джульетты.
- 20 сентября – день IT-профессионалов, День пиццы пепперони.
- 22 сентября – всемирный день без автомобиля.
- 25 сентября – День дочери (США).
- 26 сентября – День пельменей.
- 29 сентября – День кофе.
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