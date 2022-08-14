Праздники в сентябре 2022: будут ли дополнительные выходные

Праздники в сентябре 2022 / ua.depositphotos.com/, depo.ua

Первый месяц осени открывает День знаний, и усаживает школьников за парты, в конце сентября украинцы могут отметить день туризма, библиотке и воспитателя. Какие профессиональные и международные праздники будут отмечать украинцы в сентябре, разобрался Главред.

О том, сколько дней отдыха принесет нам дебютные осенний месяц, читайте в материале: Выходные в сентябре 2022 в Украине: сколько будем отдыхать.

Начало осени принесет украинцам 22 рабочих дня и 8 выходных: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 сентября. Сентябрь не предусматривает государственных праздников, этот месяц не принесет дополнительных выходных.

Праздники в сентябре 2022 – Украина

1 сентября – День знаний.

2 сентября – День нотариата.

4 сентября – День предпринимателя.

8 сентября – Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов.

9 сентября – Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика.

10 сентября – День физкультуры и спорта, День украинского кино, Всемирный день предотвращения самоубийств.

11 сентября – День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.

13 сентября – День программиста.

15 сентября – Международный день демократии.

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя.

17 сентября – День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника, День спасателя.

18 сентября – День работника леса.

20 сентября – День рекрутера.

21 сентября – День мира, Международный день мира, День HR-менеджера.

22 сентября – День партизанской славы.

25 сентября – День машиностроителя.

27 сентября – День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников.

30 сентября – День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.

Православные праздники в сентябре 2022

Православные христиане в сентябре отмечают несколько важных дат, среди которых Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября и Воздвижение Креста Господня – 27 сентября. На 11 и 27 сентября приходятся однодневные строгие посты, когда запрещено употребление пищи животного происхождения.

Читайте такжеПравославный календарь на сентябрь 2022: Рождество Богородицы, и Воздвижение Креста Господня – важные даты

Международные праздники в сентябре 2022

6 сентября – День чтения книги.

7 сентября – День любителя пива.

9 сентября – Всемирный день красоты.

13 сентября – День парикмахера.

16 сентября – день рождения Джульетты.

20 сентября – день IT-профессионалов, День пиццы пепперони.

22 сентября – всемирный день без автомобиля.

25 сентября – День дочери (США).

26 сентября – День пельменей.

29 сентября – День кофе.

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