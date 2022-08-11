Выходные в сентябре 2022 в Украине: сколько будем отдыхать

Выходные в сентябре 2022 / ua.depositphotos.com, zoda.gov.ua

Первый месяц осени приносит украинцам немало профессиональных и международных праздников, однако ни один из них не принесет дополнительного выходного. Даже в условиях военного положения, которое, скорее всего продлят, сентябрь пройдет без праздников, в которые можно отдохнуть чуточку больше.

О том, какие праздники и выходные дни ждут украинцев до конца года, читайте в материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.

Выходные дни в сентябре 2022 – Украина

В первом месяце осени украинцы будут отдыхать согласно календарным субботам и воскресеньям. Нерабочих дней в сентябре – 8. Так, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 сентября будут выходными днями. Работать в этом месяце будем 22 дня.

Дополнительные выходные в сентябре 2022 в Украине

На сентябрь не приходится ни одного государственного праздника, который мог бы подарить украинцам длинные выходные или дополнительный день отдыха. Однако среди профессиональных и международных праздников можно отметить:

1 сентября – День знаний.

2 сентября – День нотариата.

4 сентября – День предпринимателя.

8 сентября – Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов.

9 сентября – Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика.

10 сентября – День физкультуры и спорта, День украинского кино, Всемирный день предотвращения самоубийств.

11 сентября – День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.

13 сентября – День программиста.

15 сентября – Международный день демократии.

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя.

17 сентября – День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника, День спасателя.

18 сентября – День работника леса.

20 сентября – День рекрутера.

21 сентября – День мира, Международный день мира, День HR-менеджера.

22 сентября – День партизанской славы.

25 сентября – День машиностроителя.

27 сентября – День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников.

30 сентября – День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.

Церковные праздники в сентябре 2022

Сентябрь богат и на важные церковные даты. Так, православные христиане отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября – один из наиболее важных праздников христианства и Воздвижение Креста Господнего 27 сентября.

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