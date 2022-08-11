Выходные в сентябре 2022 в Украине: сколько будем отдыхать

Сколько дней отдыха принесет первый месяц осени и будут ли дополнительные выходные.
Первый месяц осени приносит украинцам немало профессиональных и международных праздников, однако ни один из них не принесет дополнительного выходного. Даже в условиях военного положения, которое, скорее всего продлят, сентябрь пройдет без праздников, в которые можно отдохнуть чуточку больше.
О том, какие праздники и выходные дни ждут украинцев до конца года, читайте в материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.
Выходные дни в сентябре 2022 – Украина
В первом месяце осени украинцы будут отдыхать согласно календарным субботам и воскресеньям. Нерабочих дней в сентябре – 8. Так, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 сентября будут выходными днями. Работать в этом месяце будем 22 дня.
Дополнительные выходные в сентябре 2022 в Украине
На сентябрь не приходится ни одного государственного праздника, который мог бы подарить украинцам длинные выходные или дополнительный день отдыха. Однако среди профессиональных и международных праздников можно отметить:
- 1 сентября – День знаний.
- 2 сентября – День нотариата.
- 4 сентября – День предпринимателя.
- 8 сентября – Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов.
- 9 сентября – Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика.
- 10 сентября – День физкультуры и спорта, День украинского кино, Всемирный день предотвращения самоубийств.
- 11 сентября – День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.
- 13 сентября – День программиста.
- 15 сентября – Международный день демократии.
- 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя.
- 17 сентября – День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника, День спасателя.
- 18 сентября – День работника леса.
- 20 сентября – День рекрутера.
- 21 сентября – День мира, Международный день мира, День HR-менеджера.
- 22 сентября – День партизанской славы.
- 25 сентября – День машиностроителя.
- 27 сентября – День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников.
- 30 сентября – День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.
Церковные праздники в сентябре 2022
Сентябрь богат и на важные церковные даты. Так, православные христиане отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября – один из наиболее важных праздников христианства и Воздвижение Креста Господнего 27 сентября.
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