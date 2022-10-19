День повара в Украине: поздравления в прозе и стихах, вкусные картинки к празнику

Поздравление с днем повара женщине и мужчине, красивые открытки к празднику - в подборке Главреда.
Работники индустрии питания ежегодно отмечают свой профессиональный праздник 20 октября – в Международный день повара. В 2022 году он выпадает на четверг.
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Приготовление еды процесс не только кропотливый, но и творческий. Профессия повара считается одной из самых древних. Во все времена человечество любило вкусно покушать! Международный день повара отмечают с 2004 года. В этот день проводятся различные мастер-классы с целью популяризировать эту важную и нужную профессию.
День повара – картинки, открытки и поздравления в стихах и прозе
Поздравляю всех поваров, мастеров своего поварского дела, людей, которые творят кулинарные шедевры, настоящих художников гастрономии! Желаю успеха у плиты, пускай с каждым днем в ваших золотых руках рождаются все новые и новые вкусные рецепты. Желаю вам всегда творческого вдохновения и отличного настроения, которое непременно станет лучшей приправой к вашим блюдам.
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Поздравляю тебя с Днем повара! Желаю тебе с каждым днем совершенствовать свои умения и навыки, чтобы одно блюдо выходило лучше прежнего! Готовь с душой и наслаждайся любимой работой! Пускай каждое твое творение будет оценено по достоинству, ведь ты шикарный повар! Так держать!
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Поздравляю с Международным днем повара! Пусть жизнь твоя кипит, как горячий бульон на плите, карьера растет, как тесто на дрожжах, успех будет пышным, как взбитый крем, а в воздухе семьи царит умопомрачительный аромат любви!
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Желаем в жизни только вкусных блюд!
А для того нужны ингредиенты:
Любовь, здоровье, дружба и уют,
И много добрых слов и комплиментов!
Щепотку радости добавим и удачи,
Улыбка блюду нужный вкус придаст,
И если слез, то лишь от счастья — не иначе!
С Днем повара мы поздравляем вас!
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Сегодня праздник поваров,
Нет в мире лучше мастеров,
Готовят всё они с душой:
И щи, и борщ, и суп с лапшой,
Мы в этот день желаем вам
Вставать с улыбкой по утрам,
Свою работу уважать,
Оклад достойный получать,
Чтобы сбывались все мечты,
Вокруг побольше доброты,
Идти по жизни, не спеша,
От счастья пела чтоб душа!
***
С Днём повара прекрасным!
Пусть в жизни будет счастье,
С волшебным ароматом
Умножится зарплата.
Со вкусом дни проходят,
Успехи пусть приходят,
Кипит в душе веселье,
Сбываются все цели!
***
На посту уже с утра
Наши чудо-повара,
От рассвета до заката
Не уходят никуда.
Праздник свой не отмечают,
Всё салаты нарезают,
Парят, варят и пекут,
Всех накормят и поймут.
От плиты отодвигайтесь,
Поздравления принимайте,
Счастья вам, большой зарплаты,
От судьбы одних подарков.