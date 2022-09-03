УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

День предпринимателя в Украине: поздравления в стихах и прозе, картинки и открытки

3 сентября 2022, 18:50

Поздравления с Днем предпринимателя Украины, стильные картинки и открытки - в подборке Главреда.

День предпринимателя 2022
День предпринимателя 2022 Украина / ua.depositphotos.com

Свой праздник украинские предприниматели отмечают каждое первое воскресенье сентября. В 2022 году этот день выпадает на 4 сентября.

Роль украинских предпринимателей в развитии экономики страны сложно переоценить. Они наполняют казну налогами и предоставляют населению самые разнообразные товары и услуги.

Какие профессиональные праздники ждут украинцев в начале осени, читайте в материале: Праздники в сентябре 2022: будут ли дополнительные выходные.

Видео дня

С днем предпринимателя – открытки, картинки и поздравления

Поздравляем всех предпринимателей Украины с их профессиональным праздником и желаем получать от государства только льготы и поблажки, а не тычки и новые налоги. Пусть ваш бизнес идет успешно, растет и крепнет с каждым днем. И пусть деньги сыплются дождем.

***

С Днем предпринимателя! Желаю неиссякаемого потока денежных поступлений, минимизации издержек, лояльных партнеров, стабильной прибыли. Пусть жизненное дело процветает, новые идеи реализуются, все двери открываются, решения находятся, конкуренты дремлют. Спасибо за пользу, принесенную обществу, принятие ответственности, чуткое отношение к нуждам людей, беспрестанную работу ума. Развития и роста!

День предпринимателя 2022
День предпринимателя 2022

***

Поздравляю всех находчивых и предприимчивых с профессиональным праздником! Желаю, чтобы у каждого предпринимателя складывалось все так, как даже не мечталось! Пусть честны и отзывчивы будут партнеры, пусть всегда находится компромисс, даже в самых запутанных ситуациях. Желаю огромных прибылей, достатка и процветающей жизни! Больших вам творческих успехов и развития!

***

С днем предпринимателяТебя, Украина!Много достижений чтобИх дело сулило!Ведь не просто начинать,В новое поверитьНеудачи просчитать,С целью своей сверить.Чтоб полет был и размах,И идей прекрасный взмах.Пусть сопутствует удачаВ ваших непростых делах.

День предпринимателя 2022
День предпринимателя 2022 Украина

***

Предпринимателей сегодня торжество,

Его пускай страна вся отмечает.

Пускай у всех все будет хорошо,

От всей души тебя я поздравляю!

Пускай работа вам несет доход,

Пускай ничто не огорчает.

В делах всегда пусть вам везет,

Любовь теплом пусть согревает.

День предпринимателя 2022
Открытки с Днем предпринимателя Украины

***

Каждый, кто ведет свой бизнес,

Отмечает праздник.

В деле важном, непростом

Он — большой участник.

Я предпринимателям

Фарта всем желаю.

Пред чутьем, харизмой вашей

Шляпу я снимаю.

Пусть рекою льются деньги,

Множится пускай доход.

Интересным пусть лишь будет

Дел больших круговорот.

День предпринимателя 2022
День предпринимателя прикольные картинки

***

Заработать много денег — это тайна, спору нет.

Но тебе она открыта, ее знаешь много дней.

И теперь предприниматель тебя кличут все и вся,

Что же, милый мой приятель, поздравок принять пора.

Я желаю тебе денег, на развитие, семью.

И чтоб каждый понедельник приносил долю свою.

Больше счастья в этом мире и огромнейшей любви.

Чтоб друзья всегда лишь рядом, чтобы помогать могли.

День предпринимателя 2022
Открытка с Днем предпринимателя
День предпринимателя 2022
День предпринимателя 2022

Читайте также:

праздник
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:09

Мощные удары ВСУ: появились снимки рухнувшего моста в захваченной РФ Новой Каховке

19:06

Оккупанты применили ядовитый газ против ВСУ в Донецкой области - боец батальона "Свобода"

19:04

Гороскоп на завтра, 4 сентября 2022: Львам – деньги, Стрельцам – сюрпризы, Козерогам – серьезный разговорВидео

19:03

"Ураганами" целят в детей: на Днепропетровщине от вражеского удара погиб мальчикВидео

18:50

День предпринимателя в Украине: поздравления в стихах и прозе, картинки и открытки

Реклама
18:46

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2022: фартовые дни для денег и удачи

18:29

Котел для РФ: генерал США спрогнозировал освобождение Крыма и победу Украины в войнеВидео

18:26

Россияне беспощадно бьют из артиллерии по Черниговщине: повреждено много домов

18:07

"Мое время пришло": Кадыров заявил о желании "вовремя уйти" с поста главы ЧечниВидео

17:31

Прилеты по базам оккупантов: в Херсоне и Мелитополе прогремели сильные взрывыФотоВидео

16:52

Взрывы и клубы дыма в центре Севастополя: появилась неожиданная версия новых хлопковВидео

16:43

23-летняя дочь Меладзе сыграла свадьбу в Москве

16:40

В Чернигове на выставке 10-летний мальчик выстрелил из боевого РПГ: 2-летний ребенок в тяжелом состоянии

16:31

Мощная "бавовна" на Луганщине: ликвидирован батальон оккупантов вместе с техникойВидео

15:55

Гороскоп на сентябрь 2022 для Рыб: какие сюрпризы принесет первый месяц осениВидео

15:45

В Украину идут заморозки, но тепло еще вернется: синоптик рассказал, когда ждать бабье лето 2022

15:39

Мощный удар ВСУ на Херсонщине: десятки оккупантов РФ уничтожили вместе с бронетехникойВидео

15:33

Пробили дно: в России сняли эротическую рекламу с полуобнаженными девушками о "спасении коммунизма"Видео

15:31

Приметы на 4 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги впустить в домВидео

15:24

"Дорожка красная от крови украинцев": Астафьева и Анатолич разнесли веселящуюся в Москве Тодоренко

Реклама
14:58

Залужный показал работу пары Bayraktar: за три дня уничтожили техники РФ на $27 млнВидео

14:48

"Двухсотых" вывозят КамАЗами: ежедневные потери оккупантов серьезно увеличились - АрестовичВидео

14:38

Как быть женой Арестовича: рассказывает супруга чиновника

14:30

РФ накрыла Николаевщину мощным огнем: погиб ребенок, много раненыхФотоВидео

14:18

На Донбассе ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор за $10 млн и БПЛА за $7 млнВидео

14:01

"Может быть wow-эффект": оккупанты в панике из-за боевых действий по всей линии фронта - КимВидео

14:00

Вывез двух раненых побратимов через минное поле: потрясающая история разведчика "Хана"Видео

13:38

Как и чем поливать комнатные цветы, чтобы хорошо росли и не болелиВидео

13:25

6 очевидных признаков влюбленного мужчины после 40 лет

13:23

Украинский партизан подорвал себя вместе с оккупантами в Токмаке, крикнув "Слава Украине!"Видео

12:30

Нечего шастать: Госдеп США не дал американские визы Лаврову и его 56 приспешникам

12:07

В эфире ТЕТ покажут благотворительный концерт Вечернего Квартала, посвященный украинским военным

12:01

Спасенная блогерша из разбомбленного РФ роддома снялась в пророссийском роликеВидео

11:44

Новым послом Украины в Германии может стать Алексей Макеев: что о нём известноВидео

11:39

США перебросили в Польшу самолет, способный перевозить ядерные бомбы

11:30

Гороскоп на сегодня 3 сентября 2022: Ракам – испытания, Козерогам – враги, Рыбам – деньгиВидео

11:10

Неудачная попытка: актриса Тышкевич поделилась результатами лечения

11:03

В Латвии призвали НАТО предоставить Украине танки и самолетыВидео

10:58

В жестоких боях погибло сразу 9 бойцов ВСУ из Закарпатья: регион погрузился в траур

10:52

"Мне очень повезло": 84-летняя актриса Джейн Фонда сообщила, что у нее рак

Реклама
10:48

6 полезных привычек ребенка, которые помогут воспитать успешного взрослого

10:19

В разведке Британии пояснили, как ВСУ использовали проблемы в армии РФ при контрнаступлении

09:54

Кремль может привлечь к войне в Украине еще 350 тысяч оккупантов – ISWВидео

09:49

Когда Украина освободит Крым и что будет на фронте зимой - прогноз генерала РоманенкоВидео

09:37

Чисто осенняя погода: синоптики сделали печальный прогноз на сентябрьВидео

09:05

Установлена личность оккупанта, который расстрелял двух мирных жителей в автосалоне в БучеВидео

08:52

Между Шойгу и Золотовым вспыхнула война за статус нового путинского фаворита - СНБОВидео

08:00

Повоевал месяц и стал "двухсотым": в Украине ликвидировали лейтенанта из Башкортостана

07:29

Минус 100 оккупантов и 60 единиц техники: ВСУ на Юге проредили ряды оккупантовВидео

06:53

Судьба безопасности Европы решается именно здесь и именно сейчасмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Яблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022День Независимости
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять