День тещи 2022 в Украине: душевные поздравления и милые картинки

С днем тещи - поздравления в стихах и прозе, смешные и стильные открытки и картинки - в подборке Главреда.
Международный день тещи ежегодно отмечается в четвертое воскресенье октября. В 2022 годы день "второй мамы" отмечают 23 октября.
О том, какие государственные и международные праздники будем отмечать в последнем месяце осени, читайте в материале: Выходные в ноябре 2022 в Украине: сколько будем отдыхать в условиях военного положения.
Международный день тещи берет свое начало из Америки, где редактор техасской газеты назвал тещу второй мамой и предложил отмечать этот день. В Соединенных Штатах День тещи отмечают с 1930 года. Этот праздник быстро начал набирать обороты и распространился по миру.
День тещи – отличный повод провести праздник в кругу родных и близких людей, наладить отношения и за чашкой сладкого чая (или чего-то покрепче) забыть все обиды.
Поздравления с днем тещи, картинки и открытки
С Днём тёщи. Желаю сил и терпения, здоровья и вдохновения, оптимизма и доброты, радости и счастья. Будьте самой дорогой, любимой мамой, понимающей, заботливой тёщей. Пусть зять уважает, любит и ценит, пусть каждый день вас радует приятными событиями, улыбками близких и звонким смехом любимых внуков. Будьте озорной, молодой, ласковой, непоседливой, в общем, самой замечательной тёщенькой в мире!
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Поздравляю с Днём тёщи и от души желаю, чтобы зять на руках носил и цветы дарил, чтобы каждый день Вам дарил счастье, радость, любовь и поддержку близких. Будьте самой лучшей, доброй, заботливой, понимающей, любимой, весёлой и бойкой тёщей!
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Дорогая, тёща! В этот праздник, который, конечно, важнее Нового года, я желаю вам терпения, долголетия, здоровья и, чтоб запас шуток у вашего зятя, не исчерпался никогда!
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Лучшей тещи в мире нет,
Это я прекрасно знаю!
Ведь уже немало лет
Вас люблю и уважаю!
Нет на свете тещи краше,
Вы добры и так умны,
Я ценю советы ваши,
Ведь они очень важны!
Мне и вправду повезло,
Мне завидуют друзья!
Улыбаюсь им назло:
"Теща лучшая — моя!"
***
Поздравления пишу
Для любимой тещи,
Я ей очень дорожу,
Жить желаю дольше.
Пусть здоровье не шалит,
Только крепче станет,
И как будто бы магнит
Счастье к тебе тянет!
***
С Днем тещи, дорогая мама!
Позвольте уж мне так вас называть.
Пусть будет в жизни радости не мало,
А счастья столько, что не описать.
Пускай у вас сбываются мечтанья,
Приносит каждый день улыбки и тепло.
Пусть не тревожат душу никогда терзанья,
А окружает бесконечное добро.
***
Дорогая теща, с вашим Днем
Поздравляю вас сердечно.
Пусть искрится теплотою дом,
Жизнь пусть будет безупречна.
Пусть любовь царит вокруг,
Вас лучами нежно согревая.
Уважает вас пускай супруг,
От печалей всех оберегая.