День тещи 2022 в Украине: душевные поздравления и милые картинки

Международный день тещи / ua.depositphotos.com/

Международный день тещи ежегодно отмечается в четвертое воскресенье октября. В 2022 годы день "второй мамы" отмечают 23 октября.

О том, какие государственные и международные праздники будем отмечать в последнем месяце осени, читайте в материале: Выходные в ноябре 2022 в Украине: сколько будем отдыхать в условиях военного положения.

Международный день тещи берет свое начало из Америки, где редактор техасской газеты назвал тещу второй мамой и предложил отмечать этот день. В Соединенных Штатах День тещи отмечают с 1930 года. Этот праздник быстро начал набирать обороты и распространился по миру.

День тещи – отличный повод провести праздник в кругу родных и близких людей, наладить отношения и за чашкой сладкого чая (или чего-то покрепче) забыть все обиды.

Поздравления с днем тещи, картинки и открытки

С Днём тёщи. Желаю сил и терпения, здоровья и вдохновения, оптимизма и доброты, радости и счастья. Будьте самой дорогой, любимой мамой, понимающей, заботливой тёщей. Пусть зять уважает, любит и ценит, пусть каждый день вас радует приятными событиями, улыбками близких и звонким смехом любимых внуков. Будьте озорной, молодой, ласковой, непоседливой, в общем, самой замечательной тёщенькой в мире!

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Поздравляю с Днём тёщи и от души желаю, чтобы зять на руках носил и цветы дарил, чтобы каждый день Вам дарил счастье, радость, любовь и поддержку близких. Будьте самой лучшей, доброй, заботливой, понимающей, любимой, весёлой и бойкой тёщей!

День тещи картинки

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Дорогая, тёща! В этот праздник, который, конечно, важнее Нового года, я желаю вам терпения, долголетия, здоровья и, чтоб запас шуток у вашего зятя, не исчерпался никогда!

***

Лучшей тещи в мире нет,

Это я прекрасно знаю!

Ведь уже немало лет

Вас люблю и уважаю!

Нет на свете тещи краше,

Вы добры и так умны,

Я ценю советы ваши,

Ведь они очень важны!

Мне и вправду повезло,

Мне завидуют друзья!

Улыбаюсь им назло:

"Теща лучшая — моя!"

С Днем тещи

***

Поздравления пишу

Для любимой тещи,

Я ей очень дорожу,

Жить желаю дольше.

Пусть здоровье не шалит,

Только крепче станет,

И как будто бы магнит

Счастье к тебе тянет!

День тещи открытки

***

С Днем тещи, дорогая мама!

Позвольте уж мне так вас называть.

Пусть будет в жизни радости не мало,

А счастья столько, что не описать.

Пускай у вас сбываются мечтанья,

Приносит каждый день улыбки и тепло.

Пусть не тревожат душу никогда терзанья,

А окружает бесконечное добро.

С Днем тещи картинки

***

Дорогая теща, с вашим Днем

Поздравляю вас сердечно.

Пусть искрится теплотою дом,

Жизнь пусть будет безупречна.

Пусть любовь царит вокруг,

Вас лучами нежно согревая.

Уважает вас пускай супруг,

От печалей всех оберегая.

День тещи картинки