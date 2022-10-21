Выходные в ноябре 2022 в Украине: сколько будем отдыхать в условиях военного положения

Нерабочие дни в ноябре 2022.
Конец осени принесет украинцам немало государственных и профессиональных праздников. Однако дополнительных выходных в ноябре не предвидится. Как будем отдыхать, разобрался Главред.
О том, какие праздники ждут украинцев в следующем году, читайте в материале: Календарь 2023 с праздниками и выходными: как будет отдыхать Украина.
Выходные дни в ноябре 2022 – Украина
В ноябре 2022 30 календарных дней, 22 из которых будут рабочими. Выходные дни в ноябре: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число. Дополнительных выходных в последнем месяце осени не предвидится.
Среди основных профессиональных и государственных праздников ноября и памятных дат выделяют:
- 3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии
- 4 ноября – День железнодорожника
- 6 ноября – День работника социальной сферы, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
- 9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства
- 10 ноября – Международный день бухгалтера
- 14 ноября – Всемирный день борьбы пpотив диабета, Международный день логопеда
- 16 ноября – Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи
- 17 ноября – День студента, Международный день студентов, Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких
- 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя
- 20 ноября – День работников сельского хозяйства, Всемирный день памяти жертв ДТП, Всемирный день ребенка
- 21 ноября – День Свободы и достоинства, Всемирный день телевидения
- 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
- 26 ноября – День памяти жертв голодоморов
- 28 ноября – День работника финансового мониторинга.
Церковные праздники в ноябре 2022
Православный календарь на ноябрь 2022 представлен несколькими важными религиозными датами, среди которых две родительские субботы – дни особого поминовения умерших родственников – 5 ноября – Дмитриевская родительская суббота и 19 ноября Михайловская. Рождественский пост 2022 начинается 28 ноября и продлится до 6 января.
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