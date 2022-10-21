Выходные в ноябре 2022 в Украине: сколько будем отдыхать в условиях военного положения

Выходные в ноябре 2022 / ua.depositphotos.com/

Конец осени принесет украинцам немало государственных и профессиональных праздников. Однако дополнительных выходных в ноябре не предвидится. Как будем отдыхать, разобрался Главред.

О том, какие праздники ждут украинцев в следующем году, читайте в материале: Календарь 2023 с праздниками и выходными: как будет отдыхать Украина.

Выходные дни в ноябре 2022 – Украина

В ноябре 2022 30 календарных дней, 22 из которых будут рабочими. Выходные дни в ноябре: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число. Дополнительных выходных в последнем месяце осени не предвидится.

Среди основных профессиональных и государственных праздников ноября и памятных дат выделяют:

3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии

4 ноября – День железнодорожника

6 ноября – День работника социальной сферы, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства

10 ноября – Международный день бухгалтера

14 ноября – Всемирный день борьбы пpотив диабета, Международный день логопеда

16 ноября – Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи

17 ноября – День студента, Международный день студентов, Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких

19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя

20 ноября – День работников сельского хозяйства, Всемирный день памяти жертв ДТП, Всемирный день ребенка

21 ноября – День Свободы и достоинства, Всемирный день телевидения

25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

26 ноября – День памяти жертв голодоморов

28 ноября – День работника финансового мониторинга.

Церковные праздники в ноябре 2022

Православный календарь на ноябрь 2022 представлен несколькими важными религиозными датами, среди которых две родительские субботы – дни особого поминовения умерших родственников – 5 ноября – Дмитриевская родительская суббота и 19 ноября Михайловская. Рождественский пост 2022 начинается 28 ноября и продлится до 6 января.

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