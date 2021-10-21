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Календарь 2023 с праздниками и выходными: как будет отдыхать Украина

21 октября 2021, 16:24

В 2023 году украинцы будут отдыхать 116 дней.

Календарь 2023 Украина
Календарь 2023 Украина / ua.depositphotos.com/

Календарь 2023 в Украине предусматривает 11 государственных праздников, которые будут дополнительными выходными днями.

В январе, апреле и декабре 2023 года украинцы будут отдыхать больше всего – 11 дней. В мае, июне, июле и октябре – 10 дней. Всего, согласно календарю, украинцы будут отдыхать 116 дней.

Календарь праздников 2023: Украина

  • 1 января Новый год (воскресенье);
  • 7 января 2023 Рождество Христово (суббота);
  • 8 марта 2023 Международный женский день (среда);
  • 16 апреля 2023 Пасха (воскресенье);
  • 1 мая 2023 День труда (понедельник);
  • 9 мая 2023 День Победы (вторник);
  • 4 июня 2023 Троица (воскресенье);
  • 28 июня 2023 День Конcтитуции Украины (среда);
  • 24 августа 2023 День Незaвисимости Украины (четверг);
  • 14 октября 2023 День защитника Украины (суббота);
  • 25 декабря 2023 Рождество Христово (понедельник).

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Выходные в январе 2023 в Украине

В январе приходится два выходных дня на понедельник – 2 и 9 число. Новый год выпадает на воскресенье и "прихватывает" первый понедельник месяца. Рождество Христово в субботу также подарит дополнительный выходной день в первый день недели.

Выходные в феврале 2023 в Украине

Февраль 2023 года проходит без государственных праздников. Работать и отдыхать придется в обычном режиме. Предусмотрено 8 выходных дней: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 февраля.

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Выходные в марте 2023 в Украине

В марте дополнительный выходной принесет Международный женский день – 8 марта, который выпадает на среду. 7 марта рабочий день будет укорочен на 1 час. Всего в марте 9 выходных.

Выходные в апреле 2023 в Украине

Апрель подарит украинцам длинные выходные: 15, 16 и 17 числа. Христиане отмечают один из самых важных религиозных праздников – Пасху.

Выходные в мае 2023 в Украине

Последний месяц весны также богат государственными праздниками. Так, День труда – 1 мая, выпадает на понедельник, который будет выходным днем. Неделей позже, во вторник 9 мая – День Победы. 8 мая рабочее время будет сокращено на час.

Выходные в июне 2023 в Украине

Первый месяц лета принесет два дополнительных выходных дня. Выходной с 4 июня на Троицу переносится на понедельник 5 числа. День Конституции – 28 июня, среда, государственный праздник и выходной день.

Выходные в июле 2023 в Украине

В сезон отпусков дополнительных выходных дней не предвидится. Всего в июле 10 выходных: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 числа.

Выходные в августе 2023 в Украине

В августе 8 "стандартных" выходных дней и один дополнительный в четверг 24 августа – День Независимости Украины.

Выходные в сентябре 2023 в Украине

В сентябре работать и отдыхать будем по обычному графику. 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября – выходные дни.

Календарь 2023 Украина
Календарь 2023 Украина с праздничными днями / buhoblik.org.ua

Выходные в октябре 2023 в Украине

Выходной на День защитников и защитниц Украины 14 октября, суббота переносится на понедельник 16 октября. Всего в октябре 10 выходных дней.

Выходные в ноябре 2023 в Украине

В ноябре украинцы будут отдыхать и работать по стандартному графику. Выходне дни в ноябре: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.

Выходные в декабре 2023 в Украине

Декабрь принесет длинные выходные с 23 по 25 число. В католическом мире 25 декабря отмечают Рождество Христово – это государственный праздник в Украине.

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