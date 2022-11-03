День железнодорожника 2022: поздравления и картинки к празднику

Поздравления с Днем железнодорожника в прозе и стихах, картинки и открытки к празднику - в подборке Главреда.
Профессиональный праздник работники железной дороги в Укриане празднуют дважды в год в первое воскресенье августа и 4 ноября.
Эта дата для празднования была выбрана неспроста. Именно 4 ноября 1861 года в Украину прибыл первый поезд. Он отправлялся из Вены через польский Перемышль и Краков и останавливался во Львове. С этого дня начинается отсчет истории украинских железных дорог в Украине. Главная транспортная компания страны, которая занимается железнодорожными перевозками – "Укрзализниця".
О том, какие профессиональные и международные праздники можно отметить в последнем месяце осени, читайте в материале: Праздники в ноябре 2022: важные даты последнего месяца осени.
Поздравления с днем железнодорожника, стильные открытки и картинки к празднику – в подборке Главреда.
С днем железнодорожника 2022
Поздравляем с профессиональным праздником всех железнодорожников! Благодарим за вашу работу, за ответственность, профессионализм и терпение! Пусть здоровье и удача никогда вас не подводят, мечты сбываются, а счастье увеличивается в геометрической прогрессии. Безопасных вам поездок и благодарных пассажиров.
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Поздравляю с твоим праздником — Днем железнодорожника! Хочу в этот день пожелать, чтобы все твои железные дороги вели туда, где счастье и любовь. Пусть твоя жизнь будет полна хороших людей и событий. Здоровья тебе и удачи!
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Пускай жизнь ваша будет блестящей, как рельсы. Пускай успех ваш будет бесконечным, как железнодорожные пути. Идите к намеченным целям, как локомотив. Пускай мелкие неприятности проносятся мимо, как пейзажи за окном мчащегося поезда. Желаю, благополучия и карьерного роста, желаю, чтобы работа приносила только радость. С Днем работников железной дороги!
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С Днем железнодорожника
Примите поздравление.
Желаем счастья и добра,
Всех благ преумножения.
Пускай по жизни Вас везет
Локомотив удачи,
Решаются легко всегда
Рабочие задачи.
Вам радостных и ярких дней —
Как шпал на рельсах прочных,
Здоровья и любви вагон
И красок жизни сочных.
***
Всех, кто связан с железной дорогой,
Поздравляю сейчас всей душой!
Вам желаю зарплаты высокой
И любви безграничной, большой,
И конечно же, счастья, удачи,
Чтоб сбывались все ваши мечты,
Чтоб решались все в жизни задачи
Очень просто и без суеты!
***
Пусть не писатель, не художник,
Однако стоишь ты похвал.
За день твой, железнодорожник,
Давай поднимем мы бокал.
Родной вокзал тебя встречает,
А стук колес волнует кровь.
В тебе романтик пропадает,
О дальних странах грезишь вновь.
К платформе подан поезд счастья,
Разгон возьми и своей властью
Умчись на нем ты от ненастья.
***
Коль с железною дорогой
Жизнь повязана твоя,
Пусть эмоций добрых много
Дарит эта колея!
Замечательные встречи
Славный путь преподнесёт,
И с успехом будет венчан
Дел твоих круговорот!
Всё, о чём мечталось раньше,
Вмиг исполнится, поверь,
А к проблемам в дне вчерашнем
На замок запрётся дверь!