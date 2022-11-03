День железнодорожника 2022: поздравления и картинки к празднику

День железнодорожника 2022 в Украине / ua.depositphotos.com/

Профессиональный праздник работники железной дороги в Укриане празднуют дважды в год в первое воскресенье августа и 4 ноября.

Эта дата для празднования была выбрана неспроста. Именно 4 ноября 1861 года в Украину прибыл первый поезд. Он отправлялся из Вены через польский Перемышль и Краков и останавливался во Львове. С этого дня начинается отсчет истории украинских железных дорог в Украине. Главная транспортная компания страны, которая занимается железнодорожными перевозками – "Укрзализниця".

О том, какие профессиональные и международные праздники можно отметить в последнем месяце осени, читайте в материале: Праздники в ноябре 2022: важные даты последнего месяца осени.

Поздравления с днем железнодорожника, стильные открытки и картинки к празднику – в подборке Главреда.

С днем железнодорожника 2022

Поздравляем с профессиональным праздником всех железнодорожников! Благодарим за вашу работу, за ответственность, профессионализм и терпение! Пусть здоровье и удача никогда вас не подводят, мечты сбываются, а счастье увеличивается в геометрической прогрессии. Безопасных вам поездок и благодарных пассажиров.

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Поздравляю с твоим праздником — Днем железнодорожника! Хочу в этот день пожелать, чтобы все твои железные дороги вели туда, где счастье и любовь. Пусть твоя жизнь будет полна хороших людей и событий. Здоровья тебе и удачи!

С Днем железнодорожника картинки

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Пускай жизнь ваша будет блестящей, как рельсы. Пускай успех ваш будет бесконечным, как железнодорожные пути. Идите к намеченным целям, как локомотив. Пускай мелкие неприятности проносятся мимо, как пейзажи за окном мчащегося поезда. Желаю, благополучия и карьерного роста, желаю, чтобы работа приносила только радость. С Днем работников железной дороги!

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С Днем железнодорожника

Примите поздравление.

Желаем счастья и добра,

Всех благ преумножения.

Пускай по жизни Вас везет

Локомотив удачи,

Решаются легко всегда

Рабочие задачи.

Вам радостных и ярких дней —

Как шпал на рельсах прочных,

Здоровья и любви вагон

И красок жизни сочных.

С Днем железнодорожника открытки

***

Всех, кто связан с железной дорогой,

Поздравляю сейчас всей душой!

Вам желаю зарплаты высокой

И любви безграничной, большой,

И конечно же, счастья, удачи,

Чтоб сбывались все ваши мечты,

Чтоб решались все в жизни задачи

Очень просто и без суеты!

С Днем железнодорожника картинки

***

Пусть не писатель, не художник,

Однако стоишь ты похвал.

За день твой, железнодорожник,

Давай поднимем мы бокал.

Родной вокзал тебя встречает,

А стук колес волнует кровь.

В тебе романтик пропадает,

О дальних странах грезишь вновь.

К платформе подан поезд счастья,

Разгон возьми и своей властью

Умчись на нем ты от ненастья.

С Днем железнодорожника 2022

***

Коль с железною дорогой

Жизнь повязана твоя,

Пусть эмоций добрых много

Дарит эта колея!

Замечательные встречи

Славный путь преподнесёт,

И с успехом будет венчан

Дел твоих круговорот!

Всё, о чём мечталось раньше,

Вмиг исполнится, поверь,

А к проблемам в дне вчерашнем

На замок запрётся дверь!

С Днем железнодорожника 2022 в Украине

День железнодорожника картинки