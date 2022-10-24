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Праздники в ноябре 2022: важные даты последнего месяца осени

24 октября 2022, 13:43

Важные профессиональные, международные и православные праздники и памятные даты ноября.

праздникиноябрь 2022 в Украине
Праздники в ноябре 2022 / ua.depositphotos.com

В конце осени украинцы будут отмечать несколько важных профессиональных, государственных праздников и памятных дат среди которых День украинского языка и письменности, Международный день студента, День Свободы и достоинства.

О том, какие важные государственные праздники ждут нас в следующем году, читайте в материале: Календарь 2023 с праздниками и выходными: как будет отдыхать Украина.

Конец осени принесет украинцам 22 рабочих дня и 8 выходных: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 ноября. Ноябрь не предусматривает государственных праздников, которые принесут дополнительный выходной.

Праздники в ноябре 2022 – Украина

  • 3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии
  • 4 ноября – День железнодорожника
  • 6 ноября – День работника социальной сферы, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
  • 9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства
  • 10 ноября – Международный день бухгалтера
  • 14 ноября – Всемирный день борьбы пpотив диабета, Международный день логопеда
  • 16 ноября – Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи
  • 17 ноября – День студента, Международный день студентов, Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких
  • 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя
  • 20 ноября – День работников сельского хозяйства, Всемирный день памяти жертв ДТП, Всемирный день ребенка
  • 21 ноября – День Свободы и достоинства, Всемирный день телевидения
  • 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
  • 26 ноября – День памяти жертв голодоморов
  • 28 ноября – День работника финансового мониторинга.

Православные праздники в ноябре 2022

Среди важных церковных дат ноября – дни особого поминовения умерших – Дмитриевская родительская суббота 5 ноября, Михайловская родительская суббота – 19 ноября. Рождественский пост 2022-2023 начинается 28 ноября. Он продлится 40 дней.

Международные праздники ноября

  • 3 ноября – День домохозяйки.
  • 8 ноября – День исполнения желаний, День капуччино и День первых признаков зимы.
  • 9 ноября – Всемирный день свободы.
  • 11 ноября – Международный день энергосбережения и День фитнеса.
  • 13 ноября – Международный день слепых.
  • 14 ноября – День маринованных огурцов.
  • 17 ноября – День черной кошки.
  • 20 ноября – Международный день педиатра.
  • 22 ноября – День психолога.
  • 24 ноября – День благодарения.
  • 26 ноября – Всемирный день информации.
  • 30 ноября – День памяти жертв применения химического оружия, Всемирный день домашних животных.

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