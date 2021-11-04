День железнодорожника: сердечные поздравления и прикольные картинки к празднику

С Днем железнодорожника - поздравления с прозе и стихах - подборка Главреда.
Свой профессиональный праздник работники железной дороги отмечают дважды в год. Летом он выпадает на первое воскресенье августа ( в 2022 году он приходится на 7 августа), осенью – 4 ноября.
О других профессиональных и международных праздниках конца осени, читайте в нашем материале: Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные.
Дата празднования Дня железнодорожника в августе была утверждена 1 февраля 2004 года на Конференции Профсоюза железнодорожников. Осенняя дата праздника приурочена к прибытию во Львов первого поезда "Ярослав". Это событие состоялось 4 ноября 1861 года. Этот поезд был транспортом международного сообщения и курсировал по маршруту Вена, Краков, Перемышль, Львов.
День железнодорожника: поздравления, картинки и открытки
С днем железнодорожника! Желаем всем работникам и ветеранам отрасли, а также их семьям процветания, удачи, всего наилучшего! Здоровья и счастья вам! Начинающим работникам также желаем профессионального и карьерного роста, успехов в работе и материальных благ! От вашей работы зависит функционирование железных дорог, а, значит, и экономическая жизнь страны! Поздравляем!
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Поздравляю с Днем железнодорожника и желаю жизни как в поезде: чтоб всегда везло, везло и везло. Здоровья крепкого и искренней любви, уважения окружающих и надежных друзей, достатка в доме и удачи в профессиональном труде.
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Поздравляю с Днём железнодорожника. Желаю строить свой жизненный путь по рельсам вечной удачи, через шпалы успехов, побед. Желаю постоянно двигаться в нужном направлении, желаю не уставать от работы, желаю наслаждаться романтикой железных дорог. Желаю вагонов достатка, радости и любви в твоём личном составе.
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В День железнодорожника желаю ровных, широких дорог, всегда зеленого света и только приятных попутчиков! Пускай жизнь проходит между станциями Любовь, Дружба и Успех! Пусть судьба преподносит приятные сюрпризы, неожиданные подарки и щедрые дары!
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Всех, кто связан с железной дорогой,
Поздравляю сейчас всей душой!
Вам желаю зарплаты высокой
И любви безграничной, большой,
И конечно же, счастья, удачи,
Чтоб сбывались все ваши мечты,
Чтоб решались все в жизни задачи
Очень просто и без суеты!
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Пусть железная дорога
Много радостей везёт,
И хорошая погода
Каждый день вас верно ждёт
Пусть вагончик к вам прибудет,
Счастья много привезёт.
Достаток полный в доме будет
И в делах пускай везёт.
Здоровья вам, в пути — удачи.
Ангел вас пускай хранит.
Пусть решаются задачи,
Работа с лёгкостью бежит.
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Твой труд на железной дороге
Важен и сложен, конечно,
Дано тут трудиться немногим,
Но справляешься ты безупречно!
Пусть тебя ждут успех и удача,
Пусть зарплата все время растет,
Чтобы ты становился богаче
И был стимул стремиться вперед!