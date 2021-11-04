День железнодорожника: сердечные поздравления и прикольные картинки к празднику

День железнодорожника 2021 в Украине / ua.depositphotos.com/

Свой профессиональный праздник работники железной дороги отмечают дважды в год. Летом он выпадает на первое воскресенье августа ( в 2022 году он приходится на 7 августа), осенью – 4 ноября.

О других профессиональных и международных праздниках конца осени, читайте в нашем материале: Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные.

Дата празднования Дня железнодорожника в августе была утверждена 1 февраля 2004 года на Конференции Профсоюза железнодорожников. Осенняя дата праздника приурочена к прибытию во Львов первого поезда "Ярослав". Это событие состоялось 4 ноября 1861 года. Этот поезд был транспортом международного сообщения и курсировал по маршруту Вена, Краков, Перемышль, Львов.

День железнодорожника: поздравления, картинки и открытки

С днем железнодорожника! Желаем всем работникам и ветеранам отрасли, а также их семьям процветания, удачи, всего наилучшего! Здоровья и счастья вам! Начинающим работникам также желаем профессионального и карьерного роста, успехов в работе и материальных благ! От вашей работы зависит функционирование железных дорог, а, значит, и экономическая жизнь страны! Поздравляем!

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Поздравляю с Днем железнодорожника и желаю жизни как в поезде: чтоб всегда везло, везло и везло. Здоровья крепкого и искренней любви, уважения окружающих и надежных друзей, достатка в доме и удачи в профессиональном труде.

День железнодорожника поздравления

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Поздравляю с Днём железнодорожника. Желаю строить свой жизненный путь по рельсам вечной удачи, через шпалы успехов, побед. Желаю постоянно двигаться в нужном направлении, желаю не уставать от работы, желаю наслаждаться романтикой железных дорог. Желаю вагонов достатка, радости и любви в твоём личном составе.

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В День железнодорожника желаю ровных, широких дорог, всегда зеленого света и только приятных попутчиков! Пускай жизнь проходит между станциями Любовь, Дружба и Успех! Пусть судьба преподносит приятные сюрпризы, неожиданные подарки и щедрые дары!

День железнодорожника картинки

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Всех, кто связан с железной дорогой,

Поздравляю сейчас всей душой!

Вам желаю зарплаты высокой

И любви безграничной, большой,

И конечно же, счастья, удачи,

Чтоб сбывались все ваши мечты,

Чтоб решались все в жизни задачи

Очень просто и без суеты!

День железнодорожника открытки

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Пусть железная дорога

Много радостей везёт,

И хорошая погода

Каждый день вас верно ждёт

Пусть вагончик к вам прибудет,

Счастья много привезёт.

Достаток полный в доме будет

И в делах пускай везёт.

Здоровья вам, в пути — удачи.

Ангел вас пускай хранит.

Пусть решаются задачи,

Работа с лёгкостью бежит.

С Днем железнодорожника картинки

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Твой труд на железной дороге

Важен и сложен, конечно,

Дано тут трудиться немногим,

Но справляешься ты безупречно!

Пусть тебя ждут успех и удача,

Пусть зарплата все время растет,

Чтобы ты становился богаче

И был стимул стремиться вперед!

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Открытка с днем железнодорожника