Преображение Господне 2022 – поздравления и душевные картинки к празднику

Преображение Господне - открытки, сердечные поздравления в прозе и стихах - в подборке Главреда.
Праздник Преображения Господня двунадесятый. Они приурочен к знаменательному событию – явлению Божественной сущности Христа на горе Ермон. Свидетелями преображения Господа были его ученики Яков, Иоанн и Петр.
В народе этот день еще известен как праздник Яблочного Спаса. Как правильно отметить Спас, чтобы не навлечь на себя беду, читайте в материале: Яблочный Спас 2022: дата, традиции, запреты, магия дня.
В день Преображения Господня православные христиане посещают торжественные богослужения, молятся и ставят свечи за здравие родных и близких. В этот светлый день поздравления со светлым церковным праздником наполнят душу радостью и теплом.
Преображение Господне – поздравления, картинки и открытки
Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от чистого сердца желаю с каждым днём преображать себя, свои мысли, свой внутренний и окружающий мир. Желаю здравствовать, надеяться и любить, мечтать и радовать своё сердце с каждым мгновением.
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Поздравляю с Преображением Господним! Пусть в каждый дом войдет праздник, а небесные ангелы пускай принесут хорошие новости. Пусть исчезнут все беды и горести, а любовь и радость навсегда войдут в дом и станут истинными добродетелями!
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В этот светлый праздник желаю мира и процветания дому, чтобы родные никогда не знали хворей и напастей, а злые языки никогда не смели навредить или испортить настроение. Пусть ангелы хранят всю Вашу семью.
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Преображение Господне
Откроет свет пусть вам сегодня,
Заполнит душу теплотой
Да вас одарит добротой.
Разных плодов спелых вкусите,
А перед тем их освятите.
Возрадуйтесь, молитесь Богу,
Откройте вере вы дорогу.
Комфорт душевный сохраните,
Решительно грех поборите,
Уверенно к мечте идите!
***
С Преображением Господним
Тебя приветствую сегодня!
Желаю мира, света, теплоты
И исполнения твоей мечты.
Желаю благости и счастья,
И сторонились чтоб тебя ненастья.
Чтоб были ясны небеса,
Блистали счастьем чтоб глаза.
***
Пусть в доме будет благодать,
И было чтоб любовь кому отдать,
Чтоб ангелы на небесах хранили,
Улыбки чтобы близкие дарили.
Желаю сердцу не познать тревог,
И ровных в жизни Вам дорог,
Пусть урожай богатств подарит,
А близкий сердцу не лукавит.
Молитвами пусть полнится душа,
И жизнь пусть станет хороша,
Благие вести и большой успех,
А в доме слышится пусть смех.
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