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Преображение Господне 2022 – поздравления и душевные картинки к празднику

18 августа 2022, 18:50

Преображение Господне - открытки, сердечные поздравления в прозе и стихах - в подборке Главреда.

Преображение Господне поздравления
Преображение Господне 2022 / ua.depositphotos.com/

Праздник Преображения Господня двунадесятый. Они приурочен к знаменательному событию – явлению Божественной сущности Христа на горе Ермон. Свидетелями преображения Господа были его ученики Яков, Иоанн и Петр.

В народе этот день еще известен как праздник Яблочного Спаса. Как правильно отметить Спас, чтобы не навлечь на себя беду, читайте в материале: Яблочный Спас 2022: дата, традиции, запреты, магия дня.

В день Преображения Господня православные христиане посещают торжественные богослужения, молятся и ставят свечи за здравие родных и близких. В этот светлый день поздравления со светлым церковным праздником наполнят душу радостью и теплом.

Преображение Господне – поздравления, картинки и открытки

Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от чистого сердца желаю с каждым днём преображать себя, свои мысли, свой внутренний и окружающий мир. Желаю здравствовать, надеяться и любить, мечтать и радовать своё сердце с каждым мгновением.

***

Поздравляю с Преображением Господним! Пусть в каждый дом войдет праздник, а небесные ангелы пускай принесут хорошие новости. Пусть исчезнут все беды и горести, а любовь и радость навсегда войдут в дом и станут истинными добродетелями!

Преображение Господне картинки
Преображение Господне картинки

***

В этот светлый праздник желаю мира и процветания дому, чтобы родные никогда не знали хворей и напастей, а злые языки никогда не смели навредить или испортить настроение. Пусть ангелы хранят всю Вашу семью.

***

Преображение Господне

Откроет свет пусть вам сегодня,

Заполнит душу теплотой

Да вас одарит добротой.

Разных плодов спелых вкусите,

А перед тем их освятите.

Возрадуйтесь, молитесь Богу,

Откройте вере вы дорогу.

Комфорт душевный сохраните,

Решительно грех поборите,

Уверенно к мечте идите!

Преображение Господне картинки
Преображение Господне открытки

***

С Преображением Господним

Тебя приветствую сегодня!

Желаю мира, света, теплоты

И исполнения твоей мечты.

Желаю благости и счастья,

И сторонились чтоб тебя ненастья.

Чтоб были ясны небеса,

Блистали счастьем чтоб глаза.

Преображение Господне картинки
Преображение Господне 2022

***

Пусть в доме будет благодать,

И было чтоб любовь кому отдать,

Чтоб ангелы на небесах хранили,

Улыбки чтобы близкие дарили.

Желаю сердцу не познать тревог,

И ровных в жизни Вам дорог,

Пусть урожай богатств подарит,

А близкий сердцу не лукавит.

Молитвами пусть полнится душа,

И жизнь пусть станет хороша,

Благие вести и большой успех,

А в доме слышится пусть смех.

Преображение Господне картинки
Картинки Преображение Господне
Преображение Господне картинки
Преображение Господне и Яблочный Спас картинки
Преображение Господне картинки
Преображение Господне поздравления
Преображение Господне картинки
Преображение Господне картинки

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Преображение Господне
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