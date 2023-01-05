Светлый праздник Рождества: что пожелать близким в этот волшебный день

Главред предлагает читателям узнать, как поздравить с Рождеством в стихах и прозе. В подборке нашей редакции вы можете найти душевные слова и поздравления для самых близких и родных людей.
Как поздравить с Рождеством своими словами – самые теплые слова для самых близких
В рождественский вечер в доме горят десятки огоньков, головокружительно пахнет свежей выпечкой, а на душе так светло и радостно, что хочется обнять целый мир! В эти мгновения, полные доброго рождественского волшебства, примите мои поздравления с Рождеством и пожелания счастья и любви!
Когда приходит Рождество, мы ждем чуда так сильно, будто до сих пор остались детьми! Так пусть волшебство случится для нас хоть один раз в году, в эту дивную ночь, подарив нам долгожданное и совершенно справедливо заслуженное счастье! Пусть в вашей жизни не будет огорчений и разочарований, ведь гораздо лучше – жить полной жизнью и улыбаться каждый день!
В волшебную рождественскую ночь я поздравляю вас и желаю сказочной жизни! Только представьте все свои мечты — и поверьте в то, что им пришло время осуществиться, наполнив ваши дни радостью, добром и любовью! Пусть на вашем сердце всегда тихонько играет веселая мелодия о том, что вы счастливы!
Что можно пожелать на Рождество – поздравление в душевных стихах
Рождество — это время чудес,
Рождество — это время подарков.
С Рождеством! Пусть сегодня с небес
Светят звезды особенно ярко.
Пусть исполнятся ваши мечты,
А невзгоды пройдут себе мимо.
Пусть все помыслы будут чисты,
И Господь пусть хранит всех любимых.
Поздравляю нынче с Рождеством,
Обязательно желаю счастья,
Заглянуло чтоб оно в ваш дом
Да пришлось вам чаще с ним встречаться.
Рады мы, что знакомы с вами.
А взаимности у нас с вами — рекой.
Вас мы угостим сегодня пирогами,
От праздника хотим судьбы такой,
Которая бы шла всегда за нами.
Работаем ли мы, а может, заняты делами —
У нас всегда пусть связь не пропадает с вами.
С праздником светлым, с праздником чистым,
С самым душевным, с самым лучистым.
С праздником радостным, самым сердечным,
С самым волнующим и человечным!
Желаю прекрасного только всего.
Христос родился! Славим Его!