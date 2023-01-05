Светлый праздник Рождества: что пожелать близким в этот волшебный день

Совсем скоро многие христиане будут отмечать самый важный праздник – Рождество Христово.

Как поздравить с Рождеством 2023 / Рixabay

Главред предлагает читателям узнать, как поздравить с Рождеством в стихах и прозе. В подборке нашей редакции вы можете найти душевные слова и поздравления для самых близких и родных людей.

Как поздравить с Рождеством своими словами – самые теплые слова для самых близких

В рождественский вечер в доме горят десятки огоньков, головокружительно пахнет свежей выпечкой, а на душе так светло и радостно, что хочется обнять целый мир! В эти мгновения, полные доброго рождественского волшебства, примите мои поздравления с Рождеством и пожелания счастья и любви!

Как поздравить с Рождеством своими словами / news.online.ua

Когда приходит Рождество, мы ждем чуда так сильно, будто до сих пор остались детьми! Так пусть волшебство случится для нас хоть один раз в году, в эту дивную ночь, подарив нам долгожданное и совершенно справедливо заслуженное счастье! Пусть в вашей жизни не будет огорчений и разочарований, ведь гораздо лучше – жить полной жизнью и улыбаться каждый день!

Как поздравить с Рождеством в прозе / 1001eda.com

В волшебную рождественскую ночь я поздравляю вас и желаю сказочной жизни! Только представьте все свои мечты — и поверьте в то, что им пришло время осуществиться, наполнив ваши дни радостью, добром и любовью! Пусть на вашем сердце всегда тихонько играет веселая мелодия о том, что вы счастливы!

Что можно пожелать на Рождество – поздравление в душевных стихах

Рождество — это время чудес,

Рождество — это время подарков.

С Рождеством! Пусть сегодня с небес

Светят звезды особенно ярко.

Пусть исполнятся ваши мечты,

А невзгоды пройдут себе мимо.

Пусть все помыслы будут чисты,

И Господь пусть хранит всех любимых.

Поздравление с Рождеством в стихах / pixabay

Поздравляю нынче с Рождеством,

Обязательно желаю счастья,

Заглянуло чтоб оно в ваш дом

Да пришлось вам чаще с ним встречаться.

Рады мы, что знакомы с вами.

А взаимности у нас с вами — рекой.

Вас мы угостим сегодня пирогами,

От праздника хотим судьбы такой,

Которая бы шла всегда за нами.

Работаем ли мы, а может, заняты делами —

У нас всегда пусть связь не пропадает с вами.

Как поздравить с Рождеством в стихах / pixabay

С праздником светлым, с праздником чистым,

С самым душевным, с самым лучистым.

С праздником радостным, самым сердечным,

С самым волнующим и человечным!

Желаю прекрасного только всего.

Христос родился! Славим Его!