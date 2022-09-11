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Усекновение главы Иоанна Предтечи: картинки, душевные поздравления к светлому дню

11 сентября 2022, 07:01

Картинки с днем Усекновения главы Иоанна предтечи, сердечне поздравления в прозе и стихах - в подборке Главреда.

Усекновение главі Иоанна Предтечи
Усекновение главы Иоанна Предтечи - поздравления, картинки / ua.depositphotos.com/

Православная церковь отмечает Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября. В этот день верующие вспоминают благодеяния, жизненный путь и смерть святого, который крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан.

О том, какие церковные праздники выпадают на первый месяц осени, читайте в материале: Православный календарь на сентябрь 2022: Рождество Богородицы, и Воздвижение Креста Господня – важные даты.

В этот день православные христиане в память об аскетичном образе жизни Иоанна Крестителя соблюдают однодневный строгий пост. В церквях проходят богослужения, на которых люди молятся святому об укреплении в вере исцелении и благополучии детей.

Видео дня

С праздником Усекновения главы Иоанна Предтечи – открытки, картинки и поздравления

В День Усекновения главы Иоанна Предтечи хочу пожелать мира, добра и благополучия. Желаю жить по совести. Желаю верить в лучшее. Желаю делиться с близкими надеждой, радостью и счастьем. Пусть в жизни будет меньше трудностей и тревог. Путь будет больше света и благодеяния.

***

Пусть милосердием наполнятся сердца, чтобы свечи в церквях только за здравие ставили, чтобы зло искоренилось, а люди с душою всегда относились друг к другу. И пусть упокоение найдет каждый, кто верит, и кто молится! С Усекновением главы Иоанна Предтечи!

Усекновение главы Иоанна предтечи картинки
Усекновение главы Иоанна предтечи картинки

***

В день усекновения главы Иоанна Предтечи пожелаю жить без яблока раздора и в постоянном круговороте счастья. Желаю в важном деле не терять рассудка и головы, желаю на своём пути устранять любые помехи и непременно оправдывать заветные надежды.

***

Благодати тебе земной и небесной,

Достатка, добра, гармонии, мира,

Жизни спокойной, красивой

Чтоб не покинула духовная сила.

Желаю, не знать тебе бед и печали,

Всевышний пускай семью бережет,

С Усекновение главы Иоанна Предтечи,

Счастье в дом к тебе пусть придет.

Усекновение главы Иоанна предтечи картинки
Картинки с праздником Усекновения главы Иоанна Предтечи

***

На колокольне раздавался громкий звон:

Иоанн Предтеча Иродом казнён,

Креститель Господа — он обезглавлен был,

За то, что верующих в водах окрестил.

Его пророчества Писанье вспоминает,

Сей день пророку в память посвящает.

И всех, кто принял Таинство крещенья,

Я поздравляю с Днём усекновенья.

Усекновение главы Иоанна предтечи картинки
Усекновение главы Иоанна предтечи 2022

***

Иоан Креститель обезглавлен

И поныне свят его погост.

Он Иродом жестоко был подавлен,

Так воздержитесь люди в строгий пост.

И хотим в день памяти сказать мы —

Вы скорбите о насилии мирском,

Всегда в себе храните то, что свято

И боритесь всей душой своей со злом.

Усекновение главы Иоанна предтечи картинки
Усекновение главы Иоанна предтечи открытки
Усекновение главы Иоанна предтечи картинки
Усекновение главы Иоанна предтечи картинки

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Усекновение главы Иоанна Предтечи
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