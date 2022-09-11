Усекновение главы Иоанна Предтечи: картинки, душевные поздравления к светлому дню

Картинки с днем Усекновения главы Иоанна предтечи, сердечне поздравления в прозе и стихах - в подборке Главреда.
Православная церковь отмечает Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября. В этот день верующие вспоминают благодеяния, жизненный путь и смерть святого, который крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан.
О том, какие церковные праздники выпадают на первый месяц осени, читайте в материале: Православный календарь на сентябрь 2022: Рождество Богородицы, и Воздвижение Креста Господня – важные даты.
В этот день православные христиане в память об аскетичном образе жизни Иоанна Крестителя соблюдают однодневный строгий пост. В церквях проходят богослужения, на которых люди молятся святому об укреплении в вере исцелении и благополучии детей.
С праздником Усекновения главы Иоанна Предтечи – открытки, картинки и поздравления
В День Усекновения главы Иоанна Предтечи хочу пожелать мира, добра и благополучия. Желаю жить по совести. Желаю верить в лучшее. Желаю делиться с близкими надеждой, радостью и счастьем. Пусть в жизни будет меньше трудностей и тревог. Путь будет больше света и благодеяния.
***
Пусть милосердием наполнятся сердца, чтобы свечи в церквях только за здравие ставили, чтобы зло искоренилось, а люди с душою всегда относились друг к другу. И пусть упокоение найдет каждый, кто верит, и кто молится! С Усекновением главы Иоанна Предтечи!
***
В день усекновения главы Иоанна Предтечи пожелаю жить без яблока раздора и в постоянном круговороте счастья. Желаю в важном деле не терять рассудка и головы, желаю на своём пути устранять любые помехи и непременно оправдывать заветные надежды.
***
Благодати тебе земной и небесной,
Достатка, добра, гармонии, мира,
Жизни спокойной, красивой
Чтоб не покинула духовная сила.
Желаю, не знать тебе бед и печали,
Всевышний пускай семью бережет,
С Усекновение главы Иоанна Предтечи,
Счастье в дом к тебе пусть придет.
***
На колокольне раздавался громкий звон:
Иоанн Предтеча Иродом казнён,
Креститель Господа — он обезглавлен был,
За то, что верующих в водах окрестил.
Его пророчества Писанье вспоминает,
Сей день пророку в память посвящает.
И всех, кто принял Таинство крещенья,
Я поздравляю с Днём усекновенья.
***
Иоан Креститель обезглавлен
И поныне свят его погост.
Он Иродом жестоко был подавлен,
Так воздержитесь люди в строгий пост.
И хотим в день памяти сказать мы —
Вы скорбите о насилии мирском,
Всегда в себе храните то, что свято
И боритесь всей душой своей со злом.
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