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Введение во храм Пресвятой Богородицы – душевные поздравления и чудные открытки к празднику

4 декабря 2021, 03:17

Поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы в прозе и стихах, душевные открытки и картинки - ищите в подборке Главреда.

церковь
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2021 / depositphotos.com

4 декабря православные христиане отмечают один из самых важных двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы. В 2021 году этот день выпадает на субботу.

Какие религиозные праздники ждут украинцев в последнем месяце года, читайте в нашем материале: Православный календарь на декабрь 2021: важные церковные даты и праздники.

Анна и Иоаким – родители Марии привели трехлетнюю девочку в храм, чтобы она посвятила свою жизнь служению Господу. Первосвященник отвел девочку в Святая Святых и с тех пор Мария заходила туда каждый год в одну и ту же дату – 4 декабря.

Этот светлый праздник нужно провести с чистыми помыслами, не отказывая в помощи нуждающимся. Поздравления с Введением в храм Пресвятой Богородицы, душевные открытки и картинки можно найти в подборке Главреда.

Введение в храм Пресвятой Богородицы – поздравления в прозе и стихах, открытки и картинки

Со светлым праздником введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть она сбережет тебя от невзгод и бед! Желаю добра и мира, радости и достатка, тепла и красоты! Пусть вера в Бога помогает преодолевать любые препятствия!

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Поздравляю со светлым праздником — Введение во храм Пресвятой Богородицы! Желаю в этот светлый день вашим домам мира, уюта, достатка и тепла. Пусть Бог пошлёт всем блага и крепкости духа. Все жизненные испытания пусть послужат уроком и последующая жизнь будет светла, чиста и наполнена смирением и любовью.

Введение во храм Пресвятой Богородицы открытки
Введение во храм Пресвятой Богородицы открытки

***

Поздравляю с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы. Пусть тебя окружают добрые люди. Пусть с тобой всегда будет твоя надежда и любовь. Пусть Богородица хранит тебя и твою семью от бед. Пусть твоя жизнь освещается лучами счастья. Желаю здоровья, мира, духовного роста, самореализации и хороших поступков в жизни.

Введение во храм Пресвятой Богородицы открытки
Введение во храм Пресвятой Богородицы картинки

***

Сегодня праздник для всех христиан, ведь Введение во храм Пресвятой Богородицы — это тот день, когда мы вспоминаем о защитнице нашей и покровительнице деве Марии, чьи родители отдали ее во служение Богу. Именно со введения во храм начался путь, который привел к рождению Иисуса Христа и тому, что наши грехи были искуплены.

Введение во храм Пресвятой Богородицы открытки
Введение во храм Пресвятой Богородицы поздравления

***

В День введения во храм

Светлой Богородицы

От души желаю Вам —

Жизнь добром пусть полнится,

Пусть счастливым будет дом,

Добрым и приветливым,

И любовь живет пусть в нем —

Ясная, приметная!

Введение во храм Пресвятой Богородицы открытки
Введение во храм Пресвятой Богородицы поздравительные открытки

***

Пусть Богородица Святая

Тебя от бед всегда хранит!

Тебе всех благ земных желаю,

Пускай в душе лишь мир царит!

Желаю каждое мгновение

Ценить всем сердцем и душой,

А также счастья ощущения,

Здоровья и любви большой!

Введение во храм Пресвятой Богородицы открытки
Введение во храм Пресвятой Богородицы открытки

***

Пусть дом Ваш Богородица хранит,

Добрыми всегда Вам быть велит,

Семью, всегда пусть небеса хранят,

Колокола красиво пусть звенят!

Пусть не угаснет трепет душевный,

Удачлив будет, день повседневный,

Здоровье крепчает, сил будет много,

Счастливой была всегда, чтоб дорога!

Введение во храм Пресвятой Богородицы открытки
Введение во храм Пресвятой Богородицы поздравления в картинках
Введение во храм Пресвятой Богородицы открытки
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Введение во храм Пресвятой Богородицы открытки
Введение во храм Пресвятой Богородицы открытки

viber
Введение в храм Пресвятой Богородицы
Сейчас вы просматриваете новость «Введение во храм Пресвятой Богородицы – душевные поздравления и чудные открытки к празднику». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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