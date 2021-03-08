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Яркие поздравления с Масленицей – открытки, видео, проза и стихи

8 марта 2021, 06:30

Веселые поздравления с Масленицей в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, красивые открытки с Масленицей, гифки и видео – подобрал Главред.

С Масленицей открытки и поздравления красивые
С Масленицей - открытки и поздравления красивые / 1zoom.ru

Масленица 2021 началась сегодня, 8 марта – пришло время, когда поздравлять с Масленицей.

А если у вас сходу не находится нужных слов, то вкусные, как блины, и нереально красивые, веселые и православные поздравления с Масленицей в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, красивые открытки с Масленицей, гифки и видео, чтобы скачать – бесплатно подобрал для вас Главред.

Что сказать в ответ на поздравление с Масленицей? Поблагодарить – и, конечно же, отправить в ответ такие же чудные православные поздравления с Масленицей или хотя бы короткое смс с Масленицей.

Как отмечать Масленичную неделю по дням: традиции, что готовить, что нельзя делать и другие обычаи – мы уже описали в материале Масленица 2021 – когда начнется и как ее праздновать по дням.

Напомним, что светский праздник 8 марта наложился на большой церковный праздник – начало Масленицы 2021, поэтому приметы и традиции предписывают вести себя подобающе. Детальнее читайте в нашем материале 8 марта в 2021 году отмечается большой церковный праздник: что нельзя делать.

Кроме того, мы собрали для вас самые популярные рецепты блинов и начинок для блинчиков, чтобы ваша Масленица прошла вкусно и полезно – в материале Готовимся к Масленице 2021: три самых простых и вкусных рецепта блинов.

А в последний день Масленицы празднуется Прощеное воскресенье – поздравления с праздником читайте в нашем материале Поздравления с Прощенным воскресеньем друзьям и родным – открытки, стихи и проза.

Поздравления с Масленицей в прозе

Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!

***

Гуляй, народ, Масленица ступила на порог! Пускай в каждом доме на столе вкусно пахнут блины, пускай в эту неделю перед Большим постом никто не ощущает на себе вины. Желаем вашей семье мира, слаженности, дружелюбия, взаимной поддержки и благополучия. Любите и будьте любимы!

***

Настало время, когда можно законно забыть о диетах! С жирной Масленицей вас, друзья! Запасайтесь мукой и отличным настроением! Время объедаться!

***

Пускай жизнь будет, как масленичный блин: сытной, теплой, румяной, доброй и всегда в радость.

***

Пусть мое поздравление с Масленицей, словно румяный блин, насытит твою душу и согреет сердце. Желаю весело и радостно проститься с зимой!

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Поздравления с Масленицей: стихи

Вас на Масленицу ждем!

Встретим масленым блином,

Сыром, медом, калачом

Да с капустой пирогом.

А придет Прощеный день,

Нам покланяться не лень,

Приходите в воскресенье –

Будем мы просить прощенья,

Чтоб с души грехи все снять,

С чистым сердцем пост встречать.

***

Тебе скажу без лишних слов:

Поешь как следует блинов.

Пускай невзгоды не приходят,

Печали стороной обходят.

Я счастья пожелать спешу,

Чтоб было дело по плечу.

Весна всегда в душе жила,

Блинов хозяйка напекла.

***

Поздравляю с Масленицей!

Пусть растут доходы,

А успех не дразнится —

В дом скорей приходит.

Пусть мечты заветные

Мигом исполняются,

Счастьем несусветным

Будни отмечаются!

***

Пусть на масленой неделе

Удается все тебе,

Чтоб блины не пригорели,

Пир горою — на столе!

С Масленицей поздравляю,

Пусть веселье в дом войдет!

Пусть весна в права вступает,

А зима на год уйдет!

***

С масленицей вас поздравляем мы!

Закрома на кухне будут пусть полны!

Пусть у вас сосиски водят хоровод,

Блинчики с икрою будут круглый год!

Чтобы настроение было в этот день,

Чтоб плясать, друг с другом было вам не лень,

А еще удачи и хороших дней,

Чтоб дружнее жили, были веселей!

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Смс с Масленицей

Масленица наступает,

Я вам лучшего желаю,

Никогда не знать обид!

Пусть Господь вас сохранит!

***

Поздравляю с Масленицей и желаю сытной, вкусной, доброй жизни, большого, неугасаемого и постоянного счастья!

***

Радостной встречи с весной, теплого прощания с зимой, веселой встречи масленицы! Пусть душа поет, а настроение достигает высот небоскребов!

***

Веселись, гуляй, народ,

В этот праздник яркий!

Масленица нам несет

Новые подарки:

Гору кружевных блинов,

Кушаний довольно,

Масленицу будь готов

Отмечать достойно!

***

Желаю, чтобы жизнь была богатой, дом всегда был с достатком, семья всегда была сытой, а судьба удачной и счастливой. С Масленицей!

***

Вас с масленицей поздравляем!

Веселой быть ей пожелаем!

Блинами с маслом объедаться,

Весной разгульной наслаждаться!

***

Желаю жить и не тужить,

Есть блины и водку пить,

Зиму провожай скорей,

Чтобы снег сошел быстрей!

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Видео-поздравления с Масленицей

У нас также можно скачать бесплатно видео-поздравления с Масленицей (если кто забыл, как это делать – читайте наш материал Как скачать видео и аудио с YouTube с помощью программ и в браузере в высоком качестве):

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