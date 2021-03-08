Яркие поздравления с Масленицей – открытки, видео, проза и стихи

Веселые поздравления с Масленицей в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, красивые открытки с Масленицей, гифки и видео – подобрал Главред.
Масленица 2021 началась сегодня, 8 марта – пришло время, когда поздравлять с Масленицей.
А если у вас сходу не находится нужных слов, то вкусные, как блины, и нереально красивые, веселые и православные поздравления с Масленицей в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, красивые открытки с Масленицей, гифки и видео, чтобы скачать – бесплатно подобрал для вас Главред.
Что сказать в ответ на поздравление с Масленицей? Поблагодарить – и, конечно же, отправить в ответ такие же чудные православные поздравления с Масленицей или хотя бы короткое смс с Масленицей.
Как отмечать Масленичную неделю по дням: традиции, что готовить, что нельзя делать и другие обычаи – мы уже описали в материале Масленица 2021 – когда начнется и как ее праздновать по дням.
Напомним, что светский праздник 8 марта наложился на большой церковный праздник – начало Масленицы 2021, поэтому приметы и традиции предписывают вести себя подобающе. Детальнее читайте в нашем материале 8 марта в 2021 году отмечается большой церковный праздник: что нельзя делать.
Кроме того, мы собрали для вас самые популярные рецепты блинов и начинок для блинчиков, чтобы ваша Масленица прошла вкусно и полезно – в материале Готовимся к Масленице 2021: три самых простых и вкусных рецепта блинов.
А в последний день Масленицы празднуется Прощеное воскресенье – поздравления с праздником читайте в нашем материале Поздравления с Прощенным воскресеньем друзьям и родным – открытки, стихи и проза.
Поздравления с Масленицей в прозе
Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!
***
Гуляй, народ, Масленица ступила на порог! Пускай в каждом доме на столе вкусно пахнут блины, пускай в эту неделю перед Большим постом никто не ощущает на себе вины. Желаем вашей семье мира, слаженности, дружелюбия, взаимной поддержки и благополучия. Любите и будьте любимы!
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Настало время, когда можно законно забыть о диетах! С жирной Масленицей вас, друзья! Запасайтесь мукой и отличным настроением! Время объедаться!
***
Пускай жизнь будет, как масленичный блин: сытной, теплой, румяной, доброй и всегда в радость.
***
Пусть мое поздравление с Масленицей, словно румяный блин, насытит твою душу и согреет сердце. Желаю весело и радостно проститься с зимой!
Поздравления с Масленицей: стихи
Вас на Масленицу ждем!
Встретим масленым блином,
Сыром, медом, калачом
Да с капустой пирогом.
А придет Прощеный день,
Нам покланяться не лень,
Приходите в воскресенье –
Будем мы просить прощенья,
Чтоб с души грехи все снять,
С чистым сердцем пост встречать.
***
Тебе скажу без лишних слов:
Поешь как следует блинов.
Пускай невзгоды не приходят,
Печали стороной обходят.
Я счастья пожелать спешу,
Чтоб было дело по плечу.
Весна всегда в душе жила,
Блинов хозяйка напекла.
***
Поздравляю с Масленицей!
Пусть растут доходы,
А успех не дразнится —
В дом скорей приходит.
Пусть мечты заветные
Мигом исполняются,
Счастьем несусветным
Будни отмечаются!
***
Пусть на масленой неделе
Удается все тебе,
Чтоб блины не пригорели,
Пир горою — на столе!
С Масленицей поздравляю,
Пусть веселье в дом войдет!
Пусть весна в права вступает,
А зима на год уйдет!
***
С масленицей вас поздравляем мы!
Закрома на кухне будут пусть полны!
Пусть у вас сосиски водят хоровод,
Блинчики с икрою будут круглый год!
Чтобы настроение было в этот день,
Чтоб плясать, друг с другом было вам не лень,
А еще удачи и хороших дней,
Чтоб дружнее жили, были веселей!
Смс с Масленицей
Масленица наступает,
Я вам лучшего желаю,
Никогда не знать обид!
Пусть Господь вас сохранит!
***
Поздравляю с Масленицей и желаю сытной, вкусной, доброй жизни, большого, неугасаемого и постоянного счастья!
***
Радостной встречи с весной, теплого прощания с зимой, веселой встречи масленицы! Пусть душа поет, а настроение достигает высот небоскребов!
***
Веселись, гуляй, народ,
В этот праздник яркий!
Масленица нам несет
Новые подарки:
Гору кружевных блинов,
Кушаний довольно,
Масленицу будь готов
Отмечать достойно!
***
Желаю, чтобы жизнь была богатой, дом всегда был с достатком, семья всегда была сытой, а судьба удачной и счастливой. С Масленицей!
***
Вас с масленицей поздравляем!
Веселой быть ей пожелаем!
Блинами с маслом объедаться,
Весной разгульной наслаждаться!
***
Желаю жить и не тужить,
Есть блины и водку пить,
Зиму провожай скорей,
Чтобы снег сошел быстрей!
Прикольные картинки с Масленицей и красивые открытки
Видео-поздравления с Масленицей
У нас также можно скачать бесплатно видео-поздравления с Масленицей (если кто забыл, как это делать – читайте наш материал Как скачать видео и аудио с YouTube с помощью программ и в браузере в высоком качестве):