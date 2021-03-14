Поздравления с Прощенным воскресеньем друзьям и родным – открытки, стихи и проза

Прощеное воскресенье - смс, душевные стихи и проза, картинки / 1zoom.ru

В Прощеное воскресенье не только просят прощения, но и шлют поздравления с Прощеным воскресеньем – чтобы очистить свою душу и порадовать близких душевными пожеланиями.

Кто-то считает, что правильно просить прощение в Прощеное воскресенье словами "Прости меня" – а другие вставляют в смс на Прощеное воскресенье картинки и короткие душевные стихи.

Как правильно просить прощение в Прощеное воскресенье и что нужно отвечать в день прощения, а также нужно ли прощать в Прощеное воскресенье – читайте в нашем материале Когда будет Прощеное воскресенье в 2021 году и как правильно просить прощение.

На этот раз Главред собрал поздравления с Прощенным воскресеньем друзьям, маме, свекрови, подруге и просто знакомым – в прозе своими словами, душевные стихи, короткие смс, прикольные картинки – на праздник 14 марта.

Поздравления с Прощеным воскресеньем: смс, стихи и проза

Бог нас прощает, и ты меня прости. В Прощеное воскресенье желаю, чтобы на душе было легко, а в жизни светло. И пусть не будет места в сердце для обид и огорчений.

***

Сегодня, в это воскресенье,

Я попрошу у всех прощенья

За боль невольную, что я

Вдруг причинила вам, друзья.

Простите мне ошибки эти,

Прощу и я вам всё на свете.

Скажу с огромным вдохновеньем:

Всех вас — с Прощеным воскресеньем!

***

Мой дорогой! С Прощеным воскресеньем тебя! Прости меня, если я чем-то тебя обидела мимоходом. Отдохни, повеселись на славу в этот светлый день!

***

Я прошу у вас прощения

В день Прощенного Воскресенья.

Сам за все я вас прощаю,

Мира и любви желаю.

***

В Прощёное воскресенье на душе рождаются самые светлые чувства и самые искренние порывы. Пусть на душе всегда будет спокойно и радостно!

***

Прости меня, и я тебя прощаю,

Пусть этот день нам счастье принесет.

С Прощеным воскресеньем поздравляю.

Пусть нам с тобой во всём всегда везет!

***

Сегодня я хочу попросить у тебя прощения за всё и пожелать тебе, чтобы твоя жизнь была наполнена счастьем, любовью и пониманием родных и друзей.

***

Вас с Прощеным воскресеньем

Поздравляю нынче я.

Я прошу за всё прощенья,

Не сердитесь на меня.

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В этот священный день я хочу попросить у тебя прощения! Я иногда совершаю ошибки, за которые потом очень сожалею. Со всей искренностью хочу извиниться перед тобою за свои слова и действия. Взамен я тебя прощаю за все проступки.

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В Прощеное воскресенье я искренне прошу меня за всё простить. Прошу оставить всё плохое в прошлом, не вспоминать о ссорах и обидах, не сожалеть и не грустить. Желаю, чтобы в сердце жило счастье, чтобы душа была полна гармонии и вдохновения, чтобы любимые и дорогие сердцу люди всегда были рядом с тобой.

***

Сегодня у всех попрошу я прощения

За фразы, поступки, мое поведение.

И если в душе вы обиду храните,

Прошу вас, обиду мне эту простите!

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С Прощеным воскресеньем! Пусть этот день принесет прощение и мир в дом, подарит здоровье, терпение, умение сочувствовать и прощать друг друга!

Открытки с Прощеным воскресеньем и картинки

Открытки Прощенное воскресенье / Мир позитива

Открытки Прощенное воскресенье / Мир позитива

Открытки Прощенное воскресенье / Мир позитива

Картинки-привітання на Прощену неділю українською мовою / Etnosoft

Картинки-привітання на Прощену неділю українською мовою / Etnosoft

Картинки-привітання на Прощену неділю українською мовою / Etnosoft

Прикольное видео с Прощеным воскресеньем