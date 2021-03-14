Поздравления с Прощенным воскресеньем друзьям и родным – открытки, стихи и проза

Поздравления с Прощенным воскресеньем друзьям, маме и просто знакомым – в прозе своими словами, душевные стихи, короткие смс, картинки – собрал Главред.
В Прощеное воскресенье не только просят прощения, но и шлют поздравления с Прощеным воскресеньем – чтобы очистить свою душу и порадовать близких душевными пожеланиями.
Кто-то считает, что правильно просить прощение в Прощеное воскресенье словами "Прости меня" – а другие вставляют в смс на Прощеное воскресенье картинки и короткие душевные стихи.
Как правильно просить прощение в Прощеное воскресенье и что нужно отвечать в день прощения, а также нужно ли прощать в Прощеное воскресенье – читайте в нашем материале Когда будет Прощеное воскресенье в 2021 году и как правильно просить прощение.
На этот раз Главред собрал поздравления с Прощенным воскресеньем друзьям, маме, свекрови, подруге и просто знакомым – в прозе своими словами, душевные стихи, короткие смс, прикольные картинки – на праздник 14 марта.
Поздравления с Прощеным воскресеньем: смс, стихи и проза
Бог нас прощает, и ты меня прости. В Прощеное воскресенье желаю, чтобы на душе было легко, а в жизни светло. И пусть не будет места в сердце для обид и огорчений.
***
Сегодня, в это воскресенье,
Я попрошу у всех прощенья
За боль невольную, что я
Вдруг причинила вам, друзья.
Простите мне ошибки эти,
Прощу и я вам всё на свете.
Скажу с огромным вдохновеньем:
Всех вас — с Прощеным воскресеньем!
***
Мой дорогой! С Прощеным воскресеньем тебя! Прости меня, если я чем-то тебя обидела мимоходом. Отдохни, повеселись на славу в этот светлый день!
***
Я прошу у вас прощения
В день Прощенного Воскресенья.
Сам за все я вас прощаю,
Мира и любви желаю.
***
В Прощёное воскресенье на душе рождаются самые светлые чувства и самые искренние порывы. Пусть на душе всегда будет спокойно и радостно!
***
Прости меня, и я тебя прощаю,
Пусть этот день нам счастье принесет.
С Прощеным воскресеньем поздравляю.
Пусть нам с тобой во всём всегда везет!
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Сегодня я хочу попросить у тебя прощения за всё и пожелать тебе, чтобы твоя жизнь была наполнена счастьем, любовью и пониманием родных и друзей.
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Вас с Прощеным воскресеньем
Поздравляю нынче я.
Я прошу за всё прощенья,
Не сердитесь на меня.
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В этот священный день я хочу попросить у тебя прощения! Я иногда совершаю ошибки, за которые потом очень сожалею. Со всей искренностью хочу извиниться перед тобою за свои слова и действия. Взамен я тебя прощаю за все проступки.
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В Прощеное воскресенье я искренне прошу меня за всё простить. Прошу оставить всё плохое в прошлом, не вспоминать о ссорах и обидах, не сожалеть и не грустить. Желаю, чтобы в сердце жило счастье, чтобы душа была полна гармонии и вдохновения, чтобы любимые и дорогие сердцу люди всегда были рядом с тобой.
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Сегодня у всех попрошу я прощения
За фразы, поступки, мое поведение.
И если в душе вы обиду храните,
Прошу вас, обиду мне эту простите!
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С Прощеным воскресеньем! Пусть этот день принесет прощение и мир в дом, подарит здоровье, терпение, умение сочувствовать и прощать друг друга!