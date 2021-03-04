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Готовимся к Масленице 2021: три самых простых и вкусных рецепта блинов

4 марта 2021, 16:53

Мы собрали для вас самые популярные рецепты блинов и начинок для блинчиков, чтобы ваша Масленица прошла вкусно и полезно.

Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Как приготовить вкусные блины на Масленицу / goodfon.ru

Масленица 2021 — это праздник, символизирующий проводы зимы и встречу весны. Дату начала масленицы вычислить легко. Мы берем дату Пасхи 2021 года и вычитаем 56 дней. Получается, что неделя Масленицы 2021 начинается 8 марта.

Блины — это ассоциация с солнцем. Основной символ Масленицы принято готовить двух видов: ажурные тонкие блины и пышные.

Главред собрал самые вкусные рецепты блинов на Масленицу 2021.

Тонкие блины на молоке - рецепт

Вам понадобиться:

  • Пшеничная мука — 300 г;
  • Растительное масло — 5 ст. л;
  • Яйца — 3 шт;
  • Молоко — 500 мл;
  • Кипяток — 200 мл;
  • Соль щепотка;
  • Для запаха экстракт ванилина.

Разбиваем в миску яйца. Добавляем соль и сахар.

Очень хорошо взбиваем яйца. Можно даже воспользоваться миксером.

Добавляем к яйцам молоко и снова хорошо размешиваем.

Просеиваем муку. Если муку не просеять, комочки обеспечены, а с просеянной мукой любая выпечка становится лучше.

В хорошо вымешанное тесто добавляем одну ложку масла. Перемешиваем.

Оставляем тесто на 20 минут. Тесто на блины настоялось и начинаем печь.

Печем блины на хорошо разогретой сковороде. Перед первым блином сковороду смазываем маслом, далее этого не потребуется. Масло в тесте не даст блинам прилипнуть.

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Каждый готовый блин советуем смазывать сливочным маслом. Из данного количества продуктов получается около 10-12 штук блинов.

Блины на кефире - простой рецепт

Вам понадобиться:

  • Пшеничная мука — 400 г;
  • Кефир — 500 мл;
  • Яйца — 2 шт;
  • Масло растительное — 70 мл;
  • Сода 1 ч.л или разрыхлитель ½ ч.л;
  • Щепотка соли.

В глубокой миске взбиваем яйца с щепоткой соли. Добавляем кефир, три столовые ложки масла и опять взбиваем или перемешиваем венчиком.

Добавляем соду или разрыхлитель, тщательно перемешиваем. Понемногу вводим пшеничную муку в жидкость и перемешиваем без комочков. Тесто готово.

На хорошо разогретую и смазанную растительным маслом сковородку вливаем тесто. Рекомендуем вливать его строго в центр, тогда ваш блин будет ровным.

Готовим блины на кефире на среднем огне до появления пузырьков.

Переворачиваем блин и жарим до готовности.

Чтобы толстые блины на кефире хорошо пропеклись рекомендуем готовить на сковороде с толстым или средним дном и антипригарным покрытием.

Блины на воде - пошаговый рецепт

Вам понадобиться:

  • 600 мл кипяченой воды (комнатной температуры);
  • 3 яйца;
  • 190 г муки;
  • 1 стол. л. растительного масла;
  • щепотка соли;
  • растительное масло для жарки.

Разбиваем в миску яйца, вливаем воду и добавляем соль. Хорошо в течении 5 минут взбиваем венчиком наше тесто для блинов.

Муку просеиваем и постепенно, по одной ложке, вводим в тесто для блинов на воде, тщательно продолжаем взбивать.

В тесто добавить растительное масло и еще раз тщательно взбить. Растительное масло в тесте не даст блинчикам пристать к сковороде в процессе жарки.

Оставшуюся муку водим также постепенно, тщательно продолжая взбивать.

В итоге получается однородное тесто без комочков.

Смазать маслом сковороду. Хорошо разогреть сковороду и жарить блины, наливая тесто тонким слоем.

Наслаждайтесь тонкими блинами на воде, подав их с любимой начинкой или просто с вареньем.

Начинка для блинов на Масленицу 2021

У каждой хозяйки возникнет вопрос, а с чем подавать любимые блины на Масленицу? Мы собрали для вас вкусные рецепты, чтобы ваши блины с начинкой были безупречными.

Блины с творогом - рецепт

Вам понадобиться:

  • 200 г творога;
  • 100 мл жирных сливок;
  • 4 ст. л молока ;
  • 3 ст. л измельченной зелени.

Творог смешайте с молоком до кремовой консистенции. Посолите, поперчите и добавьте зелень.

Сливки взбейте и аккуратно введите в творожную массу.

Блины промажьте творожно-сливочным кремом и сверните конвертиками.

Блины с творогом и изюмом - рецепт

Вам понадобиться:

  • 500 г творога;
  • 2 ст. л сметаны;
  • 1/2 стакана изюма;
  • 1 желток;
  • 3 ст. л сахара;
  • 1 ч. л ванили;
  • сливочное масло.

Творог протрите через сито, добавьте яичный желток и сметану. Перемешайте до однородности.

Добавьте в смесь сахар, ваниль и изюм. Снова перемешайте. Поставьте в холодильник на 1,5 - 2 часа.

Начините блинчики творожной массой и сверните конвертиками.

Блины с мясом - рецепт

Вам понадобиться:

  • 400 г фарша;
  • 1 шт луковица;
  • 2 ст. л растительного масла;
  • соль и черный молотый перец по вкусу.

Лук мелко нашинкуйте, обжарьте фарш и лук на растительном масле. Фарш посолите и поперчите и жарьте на среднем огне до полного приготовления.

Выложите на блин столовую ложку начинки и сверните конвертиком.

Вкусных вам блинов и веселой Масленицы 2021.

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