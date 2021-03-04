Готовимся к Масленице 2021: три самых простых и вкусных рецепта блинов

Мы собрали для вас самые популярные рецепты блинов и начинок для блинчиков, чтобы ваша Масленица прошла вкусно и полезно.
Масленица 2021 — это праздник, символизирующий проводы зимы и встречу весны. Дату начала масленицы вычислить легко. Мы берем дату Пасхи 2021 года и вычитаем 56 дней. Получается, что неделя Масленицы 2021 начинается 8 марта.
Блины — это ассоциация с солнцем. Основной символ Масленицы принято готовить двух видов: ажурные тонкие блины и пышные.
Главред собрал самые вкусные рецепты блинов на Масленицу 2021.
Тонкие блины на молоке - рецепт
Вам понадобиться:
- Пшеничная мука — 300 г;
- Растительное масло — 5 ст. л;
- Яйца — 3 шт;
- Молоко — 500 мл;
- Кипяток — 200 мл;
- Соль щепотка;
- Для запаха экстракт ванилина.
Разбиваем в миску яйца. Добавляем соль и сахар.
Очень хорошо взбиваем яйца. Можно даже воспользоваться миксером.
Добавляем к яйцам молоко и снова хорошо размешиваем.
Просеиваем муку. Если муку не просеять, комочки обеспечены, а с просеянной мукой любая выпечка становится лучше.
В хорошо вымешанное тесто добавляем одну ложку масла. Перемешиваем.
Оставляем тесто на 20 минут. Тесто на блины настоялось и начинаем печь.
Печем блины на хорошо разогретой сковороде. Перед первым блином сковороду смазываем маслом, далее этого не потребуется. Масло в тесте не даст блинам прилипнуть.
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Каждый готовый блин советуем смазывать сливочным маслом. Из данного количества продуктов получается около 10-12 штук блинов.
Блины на кефире - простой рецепт
Вам понадобиться:
- Пшеничная мука — 400 г;
- Кефир — 500 мл;
- Яйца — 2 шт;
- Масло растительное — 70 мл;
- Сода 1 ч.л или разрыхлитель ½ ч.л;
- Щепотка соли.
В глубокой миске взбиваем яйца с щепоткой соли. Добавляем кефир, три столовые ложки масла и опять взбиваем или перемешиваем венчиком.
Добавляем соду или разрыхлитель, тщательно перемешиваем. Понемногу вводим пшеничную муку в жидкость и перемешиваем без комочков. Тесто готово.
На хорошо разогретую и смазанную растительным маслом сковородку вливаем тесто. Рекомендуем вливать его строго в центр, тогда ваш блин будет ровным.
Готовим блины на кефире на среднем огне до появления пузырьков.
Переворачиваем блин и жарим до готовности.
Чтобы толстые блины на кефире хорошо пропеклись рекомендуем готовить на сковороде с толстым или средним дном и антипригарным покрытием.
Блины на воде - пошаговый рецепт
Вам понадобиться:
- 600 мл кипяченой воды (комнатной температуры);
- 3 яйца;
- 190 г муки;
- 1 стол. л. растительного масла;
- щепотка соли;
- растительное масло для жарки.
Разбиваем в миску яйца, вливаем воду и добавляем соль. Хорошо в течении 5 минут взбиваем венчиком наше тесто для блинов.
Муку просеиваем и постепенно, по одной ложке, вводим в тесто для блинов на воде, тщательно продолжаем взбивать.
В тесто добавить растительное масло и еще раз тщательно взбить. Растительное масло в тесте не даст блинчикам пристать к сковороде в процессе жарки.
Оставшуюся муку водим также постепенно, тщательно продолжая взбивать.
В итоге получается однородное тесто без комочков.
Смазать маслом сковороду. Хорошо разогреть сковороду и жарить блины, наливая тесто тонким слоем.
Наслаждайтесь тонкими блинами на воде, подав их с любимой начинкой или просто с вареньем.
Начинка для блинов на Масленицу 2021
У каждой хозяйки возникнет вопрос, а с чем подавать любимые блины на Масленицу? Мы собрали для вас вкусные рецепты, чтобы ваши блины с начинкой были безупречными.
Блины с творогом - рецепт
Вам понадобиться:
- 200 г творога;
- 100 мл жирных сливок;
- 4 ст. л молока ;
- 3 ст. л измельченной зелени.
Творог смешайте с молоком до кремовой консистенции. Посолите, поперчите и добавьте зелень.
Сливки взбейте и аккуратно введите в творожную массу.
Блины промажьте творожно-сливочным кремом и сверните конвертиками.
Блины с творогом и изюмом - рецепт
Вам понадобиться:
- 500 г творога;
- 2 ст. л сметаны;
- 1/2 стакана изюма;
- 1 желток;
- 3 ст. л сахара;
- 1 ч. л ванили;
- сливочное масло.
Творог протрите через сито, добавьте яичный желток и сметану. Перемешайте до однородности.
Добавьте в смесь сахар, ваниль и изюм. Снова перемешайте. Поставьте в холодильник на 1,5 - 2 часа.
Начините блинчики творожной массой и сверните конвертиками.
Блины с мясом - рецепт
Вам понадобиться:
- 400 г фарша;
- 1 шт луковица;
- 2 ст. л растительного масла;
- соль и черный молотый перец по вкусу.
Лук мелко нашинкуйте, обжарьте фарш и лук на растительном масле. Фарш посолите и поперчите и жарьте на среднем огне до полного приготовления.
Выложите на блин столовую ложку начинки и сверните конвертиком.
Вкусных вам блинов и веселой Масленицы 2021.