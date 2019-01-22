Пожар на судах в Керченском проливе: "глава" Крыма уточнил количество жертв

В результате пожаров в Керченском проливе на судах погибли 10 человек, уточнил Сергей Аксенов / kerch.fm

Так называемый "глава" захваченного Россией Крыма Сергей Аксенов уточнил количество жертв пожаров в Керченском проливе на двух суднах.

В результате пожаров на судах погибли 10 человек, сообщил "чиновник" со ссылкой на данные "Главного управления МЧС РФ по Крыму", пишет ТАСС.

"По данным ГУ МЧС, 10 погибших", — заявил собеседник.

Ранее сообщалось, что у берегов захваченного Россией Крыма в Керченском проливе загорелись два судна, которые шли под флагами Танзании. Предположительно, на одном из судов произошел взрыв, после чего огонь перекинулся на другое судно.